СЛЕДСТВИЕ РЕШИЛО – УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ВОЗБУДИЛИ ЗРЯ

13 Декабря 2016



На прошлой неделе в интернет-пространстве Камчатского края неутомимые энтузиасты злословия бросили упрек в сторону нашей газеты, что мы слишком выборочно обличаем местных коррупционеров и привели пример мошенничества, допущенного при строительстве средней общеобразовательной школы в поселке Озерновский: «Там уже все сидят, а вы молчите...».

Ну что ж, не будем молчать.

Уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении генерального директора ООО «Камчатгэсстрой» Андрея Ленды прекратили в связи отсутствием состава преступления еще 17 января 2016 года. В рамках этого уголовного дела было проведено около десятка всевозможных экспертиз.

Контрольно-счетная палата Камчатского края также вынесла свое заключение. Без малого два года следователи по особо важным делам следственного управления Следственного комитета РФ по Камчатскому краю пытались найти состав преступления в действиях Андрея Васильевича Ленды. Ему инкриминировали завышение общей стоимости сметы на строительство объекта «Школа на 200 учащихся повышенной сейсмостойкости в поселке Озерновский Камчатского края» в сумме более 82 миллионов рублей. Как только возбудили уголовное дело, у меня сразу появились сомнения в отношении похищенной суммы. Стоимость всего строительства была заявлена около 300 миллионов рублей. Здание школы строилось, как говорится, «у черта на куличках», следовательно, с большими накладными расходами. Добавим к тому, что грунтовой дороги, связывающей поселок Озерновский Усть-Большерецкого района с краевым центром, нет, а срок навигации на западном побережье Охотского моря очень короткий, да и доставка грузов по морю в Озерновский – дело очень хлопотное. Плашкоут или баржа могут войти в устье реки Озерной только при большой воде, т.е. в очень ограниченное время суток. А если на море разыграется шторм, что бывает нередко, приходится ждать по нескольку дней, что называется, «ловить» погоду. Если грузы доставлять по суше через Усть-Большерецк, то нужно преодолеть три переправы через реки. Иногда подобное путешествие занимает семь дней. С такими исходными данными украсть почти 30% от общей суммы денег, выделенных на строительство школы, представляется весьма проблематичным, это станет заметным сразу. Это все равно, что самому себе подписать обвинительный приговор.

Постановление о возбуждении уголовного дела строилось на выводах, полученных по результатам проверки Контрольно-счетной палаты Камчатского края. Было установлено, что расходы подрядчика на перевозку грузов составили около 108 миллионов рублей. Однако, согласно коносаментам (договорам о погрузке и разгрузке) на морской транспорт эти затраты составили всего лишь чуть более 33 миллионов рублей. Еще по мелочам набегали более мелкие огрехи на общую сумму более 3 миллионов рублей. Но почти все экспертизы, проведенные в рамках уголовного расследования, касались именно мелких огрехов. Здесь необходимо обратиться к первоисточнику, т.е. к самому постановлению о возбуждении уголовного дела:

«06.06.2012 ООО «Камчатгэсстрой» в лице Ленды А.В. в адрес КП КК «Камчаткрайстрой» направлено письмо № 316/п, согласно которому ООО «Камчатгэсстрой» просит рассмотреть вопрос об использовании в отделке 5 660 м2 стекломагниевого листа (далее СМЛ) толщиной 6 мм класса «Премиум», что соответствует панелям «N.F.BOARD» по цене 743 рубля за 1 м (без НДС), тогда как проектно-сметной документацией предусмотрены СМЛ российского производства по цене 221 рублей за 1 м (без НДС), которым требуется последующая отделка: шпатлевание, окраска, либо оклейка обоями.

По результатам рассмотрения данного письма со стороны заказчика было принято положительное решение с намерением использовать более дорогой отделочный материал при строительстве здания школы без внесения каких-либо изменений и дополнений в сметную документацию и условия договора.

ООО «Камчатгэсстрой» предъявлена дополнительная стоимость СМЛ толщиной 6 мм «Премиум» на сумму 3 124 100 рублей. Для обоснования и подтверждения фактура от 25.04.2012 № 00000021, товарная накладная от 25.04.2012 № 2, платежное поручение от 13.02.2012 № 276, письмо от 06.06.2012 № 316/п.

Вместе с тем установлено, что ООО «Камчатгэсстрой» указанные затраты на приобретение СМЛ толщиной 6 мм класса «Премиум» («N.F.BOARD») не осуществляло, а сам отделочный материал такого качества при строительстве здания школы не использовало.

Согласно полученным УЭБиПК УМВД России по Камчатскому краю фактическим данным экспертным путем, посредством органолептического исследования установлено, что вместо отделочного материала класс «Премиум» использовался более дешевый и менее качественный отделочный материал стекло-магниевый лист не выше класса «Стандарт», заводское производство которых осуществляется без отделки лицевой поверхности. Стоимость СМЛ российского производства составляет 92,00 рубля в г.Москве, при возможной 100% торговой максимальной наценки для Камчатского рынка, стоимость такого листа на территории Камчатского края не превышает 184 рубля по состоянию на 2014 год.

Таким образом, установленные экспертным путем фактические данные свидетельствуют о том, что в процессе отделки здания школы Ленда А.В. в лице ООО «Камчатгэсстрой» фактически использовал отделочный материал, с последующей его отделкой в соответствии с первичными условиями проектно-сметной документации, являющейся в силу ст. 743 ГК РФ, неотъемлемой частью договора строительного подряда. Согласно условиям данной сделки, СМЛ российского производства, с последующей отделкой составляет 221 рублей за 1 м . С учетом лимитированных затрат, определенных сводным сметным расчетом, включая НДС, сметная стоимость одного квадратного метра стекло-магниевого листа составляет 274,47 рублей».

Обращает на себя внимание, что первая экспертиза, на основании которой строился второй эпизод обвинения, проведена «посредством органолептического исследования», т.е. на ощупь, на запах и на выпуклый экспертный глаз. Делая вывод о том, как проведена экспертиза, можно предположить, что любой гражданин с улицы, обладающий хорошим обонянием, нормальным зрением и нежными руками, может смело записывать себя в эксперты. Все последующие исследования стекло-магниевого листа влетели в копеечку и превысили сумму предполагаемого ущерба 3 124 100 рублей. В конце концов, появился новый вывод у следствия. Чтобы не портить протокольный язык заместителя руководителя отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ по Камчатскому краю подполковника юстиции Соколова О.А. приведем его слова без изменений:

«С учетом изложенного, принимая во внимание вышеуказанные доказательства, полученные в ходе предварительного расследования в совокупности, следствие приходит к выводу о том, что используемые ООО «Камчатгэсстрой» при строительстве Объекта «Школа на 200 учащихся повышенной сейсмостойкости в пос. Озерновский Камчатского края» стройматериалы, а именно стекломагнезитовые листы, приобретены в ООО «Дальторгсервис-прим» в количестве необходимом для производства отделочных работ, качество которых соответствует разработанной проектно-сметной документации и по цене, которая предъявлена к оплате МАОУ «Озерновская СОШ № 3».

Согласно заключению эксперта № 18/14-Э от 19.02.2015, которое не отвечает требованиям, предъявляемым Уголовно-процессуальным кодексом РФ к доказательствам, лицом проводившим испытания оценены качественные характеристики (плотность и водопоглащение) испытуемого материала с измененными первоначальными свойствами, а именно без облицовочной поверхности и приведено сравнение с техническим условиями, которые разработаны конкретными российскими производителями данных материалов, что, по мнению следствия не допустимо.

Таким образом, расследованием установлено, что при отделке помещений Объекта строительства ООО «Камчатгэсстрой» использовался СМЛ толщиной 6 мм класса «Премиум». Использование данных строительных материалов согласовано с Заказчиком и не противоречит проектно-сметной документации.

При таких обстоятельствах следствие приходит к выводу, что Ленда А.В. действий направленных на введение в заблуждение директора МАОУ «Озерновская СОШ № 3» Языкиной Г.В. об использовании в процессе строительства здания школы наиболее дорогостоящего отделочного материала не совершал. В связи с изложенным, действиями Ленды А.В. материальный ущерб бюджету Камчатского края в лице МАОУ «Озерновская СОШ № 3» в общей сумме не менее 3 604 705 рублей не причинен».

Постепенно мы подошли к самому волнующему вопросу нашего повествования. Куда делась разница между оплаченными и фактически понесенными расходами по перевозке строительных материалов морским транспортом из Петропавловска-Камчатского до пос. Озерновский и обратно – 74 622 300 рублей? Генеральному директору ООО «Камчатгэсстрой» Андрею Ленде удалось доказать, что бОльшую часть грузов для строительства школы он перевез на автомобильном и небольшую часть – на авиационном транспорте, как раз на недостающую сумму. После вынесения постановления о прекращении уголовного дела и уголовного преследования заместитель прокурора Камчатского края Алексей Яворский (ныне уволенный по собственному желанию) несколько раз отказывался согласовывать вынесенное постановление и возвращал его на доследование. В конце-концов ему пришлось согласиться с неизбежным – состава преступления в действиях Андрея Ленды нет.

История, связанная со строительством средней школы в пос. Озерновский получила широкую огласку. Само уголовное дело составило более 20 томов, следовательно, для того, чтобы подкрепиться доказательствами якобы противоправной деятельности Андрея Ленды, вывернули наизнанку все стройки, которые он вел на территории Камчатского края, в частности строительство стадиона и двух жилых домов в пос. Мильково. Скольких седых волос стоили эти проверки руководителю ООО «Камчатгэсстрой», неизвестно. Одними из основных работников его организации стали адвокаты, и правоохранительные органы поставили его бизнес на грань разорения. Все это как-то не укладывается в русло рекомендаций Президента Российской Федерации Владимира Путина: «Необходимо перестать кошмарить бизнес». После почти полутора лет непрерывных проверок со стороны правоохранительных органов и уголовного преследования Андрею Ленде можно было вздохнуть спокойно, но не тут-то было. Только об этом мы поговорим в следующем номере нашей газеты.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

(продолжение следует)