АНТИЛИЧНОСТЬ ГОДА

13 Декабря 2016



На пороге санатория поселка Начики возник симпатичный мужчина средних лет. Широко улыбаясь и глядя прямо в глаза дежурной, он широким шагом подошел к стойке и протянул паспорт.

– Здравствуйте, я специалист из «Камчатгеологии», у вас должны были забронировать на мое имя номер и перевести деньги за проживание.

Дежурная просмотрела последние записи, но никаких отметок о бронировании номера на имя этого человека не нашла.

В глазах посетителя отразилась растерянность, а потом и неподдельный испуг.

– Что же мне делать? Я не местный, и теперь мне просто некуда деваться. А в бухгалтерии «Камчатгеологии» никого не будет до понедельника…

Мужчина был настолько мил и обходителен, что у дежурной не возникло никаких сомнений в правдивости происходящего, к тому же было бы просто непростительным выдворять гостя за дверь из-за обычного недоразумения. В результате «специалист-геолог» тем же вечером со всеми удобствами расположился в отдельном номере санатория.

Так это было или иначе, сейчас предстоит разобраться оперативникам и следователям УМВД по Петропавловску-Камчатскому, причем работы им предстоит много.

Но вернемся к нашему антигерою, назовем его Михаилом. В санатории Михаил в общей сложности отдохнул на 93 500 рублей. Работникам лечебницы он рассказывал захватывающие истории о нерадивости бухгалтеров предприятия, на котором он якобы работал: то они забудут вовремя деньги перевести, то счета перепутают. Постоянно подходил к конторке дежурной, осведомлялся о денежном переводе и, узнав, что средства в очередной раз не поступили, искренне сокрушался. Причем так артистично «страдал», что задержки с оплатой не только не вызывали раздражения у работников здравницы, они еще сочувствовали «геологу». А он тем временем ни в чем себе не отказывал: хорошо питался и принимал всевозможные процедуры. И так 17 дней, пока однажды не исчез бесследно. Надо ли говорить, что деньги за его проживание в санаторий так и не поступили.

Михаил появился на Камчатке примерно в конце 2008 года. Познакомился с симпатичной женщиной, быстро вошел к ней в доверие, вроде бы даже полюбил, и они стали жить вместе, в ее квартире, разумеется. А в феврале 2009 года Михаил стащил у возлюбленной документы на квартиру и «продал» ее жилье. Взял у потенциального покупателя 300 тысяч задатка и исчез не попрощавшись. Надо отметить, что Михаил очень любит самое себя, поэтому без крыши над головой никогда не оставался. Тогда, сбежав их дома сожительницы, он комфортно расположился в гостинице города Елизова, что обошлось ее администрации в 65 тысяч рублей. А затем переехал в не менее удобную гостиницу в Эссо, где доверчивая администрация заполучила долг за доброжелательным постояльцем в 102 тысячи рублей. Когда аферы всплыли наружу, Михаила задержала полиция, в результате за это преступление, а также серию краж и мошенничество, он угодил за решетку.

В 2015 году он освободился и в скором времени познакомился с жительницей Петропавловска. Они стали жить вместе. Михаил был хорошим мужем, следил за порядком в доме, готовил вкусные обеды, даже подружился с ребенком своей новой пассии. Возможно, и дальше насквозь фальшивый человек изображал из себя «мечту поэтессы», но в один далеко не прекрасный день его задержали полицейские по подозрению в мошенничестве, т. е. обмане работников санатория поселка Начики.

Но не все так просто. В ходе заседания Михаил, видимо, так обаял судью, что тот решил ранее судимого рецидивиста, не имеющего прописки мошенника и вора, не лишать свободы, а отпустить под подписку о невыезде. Такой шанс злоумышленник не мог не оценить по достоинству. Поэтому он стащил у любимой женщины все золотые украшения общей стоимостью около 200 тысяч рублей и подался в бега. А именно – отдыхать в очередном санатории, где в этот раз представился военнослужащим из Москвы, специалистом по шифровальному оборудованию. Стоит отметить, что его хорошо развитая правильная речь, мягкий юмор и доброжелательность неизменно располагали к нему всех, кто с ним общался. Скажи в тот момент кому-либо из новых знакомых Михаила, что перед ними циничный преступник, ни за что не поверили бы.

Летом этого года Михаил решил подзаработать на путине в Усть-Камчатском районе. Но нелегкий труд рыбака быстро наскучил высококвалифицированному мошеннику. В скором времени он вошел в доверие руководителю местной агрофермы. Мастерски изображал из себя опытного ветеринара, даже прививки коровам делал. А диплом об образовании якобы оставил дома, в Петропавловске. Что звучало вполне естественно: человек ехал рыбу ловить и вовсе не подозревал, что найдет работу по специальности. Стоит ли говорить о том, что работникам агрофермы Михаил очень понравился: не пьет, работает на совесть, и вообще, человек приятный во всех отношениях. Но время идет, надо оформляться на новом трудовом месте по всем правилам, и Михаила отправили в командировку в краевой центр. Пусть человек все необходимые документы возьмет, а заодно и прикупит в Петропавловске кое-что для фермерских нужд. Для этого на банковскую карточку Михаила перечислили 80 тысяч рублей. Больше этого «ценного» специалиста в Усть-Камчатске не видели. Он в это время пребывал в одной из гостиниц в центре города, используя все ту же старую схему обмана. Здесь счет за две недели его пребывания составил около 80 тысяч рублей, однако постоялец испарился, оставив на память о себе кое-какие вещи и банковскую карточку, на которой денег уже не было.

Как сообщила пресс-служба краевого УМВД, в настоящее время 34-летний Михаил подозревается в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», и одного преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Суд наконец-то избрал ему мерой пресечения арест. Кроме этого, следователем решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела.

Пока потерпевшими считаются работники нескольких предприятий. Сотрудникам санатория он представился геологом и безвозмездно отдохнул на сумму более 90 тысяч рублей. Работникам базы отдыха в Паратунке гостеприимство по отношению к «московскому военнослужащему, специалисту по шифровальному оборудованию» обошлось почти в 300 тысяч рублей. Усть-Камчатской агроферме, взявшей заочно на работу лже-ветеринара, знакомство с мошенником обошлось в 80 тысяч рублей. А у 33-летней жительницы Петропавловска-Камчатского злоумышленник, войдя в доверие, похитил ювелирные изделия на сумму 200 тысяч рублей.

У сотрудников правоохранительных органов есть основания предполагать, что данный гражданин может быть причастен к совершению иных преступлений, многие из которых совершены несколько лет назад. Например, пострадал отец одного из заключенных, с которым Михаил отбывал наказание. Однажды родителю позвонил неизвестный, представился сотрудником колонии и предложил за определенную мзду существенно улучшить условия содержания его сына. Звонивший перечислил возможные льготы и послабления для заключенного, улучшенное питание и чуть ли не камеру «с видом на море». Деньги за услугу якобы в целях конспирации необходимо было перевести на счета нескольких посторонних людей. Нимало не усомнившись в правдивости звонившего, ведь он, судя по разговору, хорошо знал сына, обманутый отец перевел требуемую сумму. Стоит ли говорить, что никаких «льгот» его сын не получил, а «сотрудник колонии» на звонки отвечать перестал. Как потом выяснилось, люди, на чьи счета поступили деньги, использовались преступником «втемную». Он им сообщил, что это просто друзья переводят деньги, чтобы поддержать его в тяжелом положении. Ну кто не поверит такому миляге?

Буквально когда готовилась эта статья, в полицию поступило заявление от человека, который до последнего времени искренне считал Михаила своим другом и легко занял ему 100 тысяч рублей, однако обратно свои деньги так и не получил.

Следователь Петропавловск-Камчатского управления полиции, который ведет уголовные дела против Михаила, совершенно не может понять, как он умудряется так расположить к себе людей, что ему безоговорочно доверяют. На первых допросах его подопечный пытался изобразить из себя глубоко порядочного, но наивного простака, которого ни в чем предосудительном нельзя подозревать, он просто жертва рокового стечения обстоятельств, не более того. Но когда Михаил понял, что на этот раз никого обаять не удастся, и из кабинета следователя он сможет уйти только в камеру, весь напускной лоск слетел. Этот, на первый взгляд простачок, хорошо знает Уголовный кодекс и умеет грамотно пользоваться лазейками в законодательстве, т. е. причинял убытки, но без имущественного ущерба. Недаром многие эпизоды его преступной деятельности тянут на 165 статью УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Здесь учитывается «причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере», а крупным считается свыше 250 тысяч рублей. Он старался эту сумму не превышать.

Почему именно этого человека мы выбрали для номинации «Антиличность года»? Просто даже у маньяков и педофилов есть семьи и близкие люди, которыми они дорожат. У Михаила нет ни семьи, ни Родины. Он не ведает, что такое любовь, дружба и элементарная человеческая порядочность. Похоже, никогда этого даже не поймет.

В заключение по просьбе сотрудников полиции напоминаем руководителям гостиниц, баз отдыха и санаториев: у клиентов, которые заселяются под «честное слово», должны быть гарантийные письма от руководства организаций, направивших их на отдых, в которых указаны все реквизиты предприятия. А военнослужащие, как правило, получают денежное довольствие перед тем как уйти в отпуск, а не после него. То обстоятельство, что клиент оставляет в залог свой подлинный паспорт, как показывает рассказанная нами история, никакой гарантии, что вы получите деньги, не дает.

Жанна БАКАЕВА