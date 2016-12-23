УБОЙНЫЙ БОЯРЫШНИК

Печать
PDF

20 Декабря 2016

Пить или не пить?

 Этот вопрос накануне Нового года не волнует, пожалуй, только младенцев и глубоких стариков. Другие вопросы: что именно пить, в каком количестве и как не пропустить тот неприятный момент, когда первые два вопроса уже перестают волновать? Однозначно, что праздники должны пройти весело, комфортно, в приятном общении с друзьями, выходами на природу, посещениями культурных и увеселительных заведений и при этом как минимум остаться в памяти.


 

Не хотелось бы в преддверии праздников говорить о грустном, но в Иркутске введен режим чрезвычайной ситуации, необходимость которого была вызвана массовой гибелью людей, выпивших концентрат для ванн «Боярышник». На этикетке, конечно, было написано, что «Боярышник» нельзя пить, но вот в его состав, если верить надписи на этикетке, входили 93 % этилового спирта, экстракт боярышника, лимонная кислота, глицерин и диэтилфталат. Также наклейка на бутылке гласила, что средство для ванной произвела некая фирма из Санкт-Петербурга, которая на самом деле прекратила свое существование еще в 2008 году. Мало кто знает, что диэтилфталат является ядом, относящимся ко второму классу опасности. Но даже если и знает, то ничтожное содержание этого вещества в жидкости, если судить по данным на этикетке, истинно жаждущего никогда бы не остановило. Решающим фактором для приобретения жидкости послужила надпись «93 % этилового спирта», поэтому средство покупали для употребления внутрь, а вовсе не для принятия целебных ванн.

Но на самом деле в «Боярышнике» оказался метиловый спирт. В результате полсотни человек стали жертвами массового отравления «Боярышником». Согласно последним данным, 41 человек погиб.

Зельем, в котором вместо этилового спирта обнаружили метил (и вдобавок антифриз), отравились и мужчины, и женщины, жившие в Ново-Ленинском микрорайоне Иркутска. Каждый из них выпил свою порцию яда либо в субботу, либо в воскресенье. Видимо, именно в этом районе распространилась весть о недорогом спиртосодержащем средстве, которое вполне можно употребить в качестве напитка. Особенно если подходить к выбору спиртного с точки зрения дешевизны, а не качества.

По словам главврача больницы, куда доставили всех пострадавших, многие умирали мгновенно. Те же, кого успели доставить к врачам, уже были в состоянии комы или острого токсического шока. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

Следователями и полицией проводятся обыски на торговых рынках, где предположительно приобреталась данная жидкость. Выявлены точки реализации косметического средства «Боярышник», в которых изъято свыше 2 тысяч емкостей этого средства общим объемом более 500 литров. Попутно в ходе рейдов полицией было установлено свыше 200 мест, где реализация спиртного шла с нарушениями правил торговли, изъято более 2 тысяч литров спиртного, которое по тем или иным причинам вызывало сомнение в своем происхождении.

Тем временем мэрия Иркутска инициировала поквартирный обход, чтобы выяснить, кто еще приобрел гремучую смесь. В Ново-Ленино с 17:00 воскресенья по всему микрорайону расклеили листовки с настоятельной просьбой не пить «Боярышник», в квартиры заходили полицейские, представители городской администрации и сотрудники управляющих компаний, чтобы предупредить об опасности каждого. В первую очередь навещали неблагополучные семьи, а также заглядывали в тепловые камеры и коллекторы магистральных сетей, где обычно собирается цвет маргинальной прослойки населения.

Также в городе запретили продажу несертифицированной непитьевой спиртосодержащей продукции до тех пор, пока не будет завершено разбирательство. Правоохранительные органы задержали 7 человек, проверяется их причастность к изготовлению и распространению отравляющего вещества. Двое из них уже дали признательные показания. Кроме того, в Ленинском районе Иркутска найдено место, где производили эту продукцию.

«Боярышник» продавали из-под полы в киосках, где продают продукты питания. Полиция неоднократно задерживала таких продавцов и закрывала их ларьки, но эта деятельность все равно продолжалась. В городе ни для кого не было секретом, что «Боярышник», несмотря на этикетку, продавали не как средство для ванн, а как алкоголь. Основными клиентами были сильно пьющие люди из неблагополучных семей. Пока в один далеко не прекрасный день некто специально или по незнанию заменил этиловый спирт на метиловый, что привело к массовому убийству.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал ужесточить контроль за реализацией спиртосодержащей продукции. Глава правительства считает, что «Боярышник» должен быть изъят из розничной продажи или включен в систему государственного контроля ЕГАИС. В свою очередь вице-премьер Александр Хлопонин сообщил, что в ближайшее время в Государственную думу будет внесен законопроект, касающийся оборота спиртосодержащей продукции.

В камчатском управлении Роспотребнадзора «Вестям» сообщили, что продукция, подобная «Боярышнику», на прилавках полуострова до настоящего времени не выявлялась, а проверки торговых точек, где возможна продажа спиртосодержащих веществ, проводятся планово, систематически, в частности на протяжении последнего месяца. Мы на всякий случай обзвонили несколько аптек краевого центра, где нас также заверили, что никакая отрава на их прилавки никогда не поступала, более того, даже всем известной настойки боярышника на спирту уже нет на протяжении последних 2–3 месяцев, поскольку дефицит.

Тем не менее ни для кого не секрет, что на прилавках магазинов до сих пор можно встретить напитки, неизвестно где, как и кем произведенные. К фатальному исходу их употребление, может, и не приведет, но вот праздник вполне может испортить. Поэтому выбор напитков, безусловно, очень важен. А выбрать алкоголь, чтобы не причинить вред тем, кто его попробует, вам помогут некоторые полезные советы.

Понятно, что в магазине попробовать спиртное перед покупкой не дают, но осмотреть бутылку не только можно, а необходимо. В первую очередь обратите внимание на состояние пробки. Если винтовая пробка легко прокручивается, скорее всего, перед вами подделка. Кроме того, вы должны знать, что с винтовой пробкой наполнение бутылки обычно осуществляется до середины горлышка. Если используется пробка-«бескозырка», то наполнение должно быть чуть выше плечиков. Дефекты объемного клейма на пробке также указывают на фальшивку.

Фирменные этикетки наклеиваются ровно, клей наносится мелкой «гребенкой» – аккуратными, равноудаленными друг от друга полосами, а если этикетка изготовлялась на ксероксе, то фактура бумаги будет более рыхлой и толстой. С внутренней стороны этикетки на фабричных и качественных напитках наносится шифр или дата изготовления.

На импортных алкогольных напитках часто бывает лазерная маркировка: она располагается прямо на стекле в виде цифр и букв, нанесенных мелкими черными точками. Подделку такой маркировки легко определить, потерев, так как настоящая, фабричная, вообще не стирается.

Можно потрясти бутылку и обратить внимание на пузырьки. Если туда долита вода, то жидкость будет не плотная. Водка – это смесь воды, спирта и некоторых веществ, добавляемых для вкуса и плотности, в частности, сахара. Поэтому настоящий напиток мало булькает, он плотнее.

На российском рынке в данный момент встречается довольно много поддельных дорогих виски, коньяков и абсентов. Они могут иметь коричневатый оттенок, да к тому же быть не совсем прозрачными или даже иметь осадок. Таким коньком вы, скорее всего, не отравитесь, хотя порадует он мало. Поэтому стоит знать, что у настоящего коньяка нет одного преобладающего вкуса или аромата. Эти напитки – дистилляты, настаиваются в разное время по разным технологиям, поэтому настоящий аромат многослойный, так же как и вкус. Определить качество коньяка можно по ширине его капли и «дорожки» от нее. У хорошего коньяка ширина капли и дорожки примерно одинаковы. Если капля шире «дорожки», то там много сахара, и вряд ли это качественный напиток.

Сухие вина обычно не подделывают – это невыгодно. Проще взять дешевое вино и просто переклеить этикетку с более дорогого. Зато подделывают вино, в котором винограда нет совсем – серию классических портвейнов. Качественные вина закупориваются корковыми пробками. Или имитацией «под кору дуба», но ни в коем случае не белыми пластиковыми. Средняя стоимость бутылки хорошего вина – около 300 рублей. Более дешевое вино является подделкой еще на стадии производства. Оно делается с нарушением технологии – разбавляется водой. Винограда там нет вообще, потому что добавлять его слишком дорого для такого рода «производителей».

Не стоит бояться термина «винный напиток». Если в крепленое вино залит виноградный спирт, оно считается вином, а если добытый из зерна или картофеля, то нет. Вот и вся разница. Существуют специальные технологии винного производства, которым более 150 лет, основанные на креплении именно зерновым спиртом, и качество продукта от этого не страдает.

Но, даже если вы пьете качественные напитки, помните, что при употреблении уже 10 граммов алкоголя каждая молекула вашего тела получает дозу этого яда. Употребление 30 граммов алкоголя влияет на скорость вашей реакции, 50 граммов влияет на координацию. У тех, кто выпил 100 граммов, снижается критичность мышления, то есть наступает недооценка опасности, подчиненность чужой воле. А попытки согреться алкоголем на морозе после фрагментарного согрева приведут к еще более быстрому замерзанию.

Особую опасность алкоголь представляет для детей и подростков. Как сообщили в краевом управлении полиции, в прошедшее воскресенье с острым отравлением алкоголем тяжелой степени на больничные койки попали школьница из Паланы и студентка из Петропавловска-Камчатского. Девочкам 15 и 16 лет. В настоящее время по данным фактам проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства. Полицейские в очередной раз обращаются к родителям с просьбой побеседовать с детьми, рассказать о вреде алкогольных напитков, наркотических веществ и табачных изделий.

К сожалению, это далеко не единичный случай.

11 декабря в районе стройплощадки на Горизонте двое школьников распивали пиво. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы полиции были вынуждены доставить детей в больницу, поскольку состояние их здоровья внушало опасение. Врачи диагностировали у подростков острое алкогольное отравление.

Детей вылечили, и можно надеяться, что теперь они хорошо знают, что такое похмелье и как его избежать, а пока они поставлены на учет в полиции. А вот в отношении их родителей составлены административные протоколы по ст. 20.22 КоАП РФ (Потребление (распитие) несовершеннолетними алкогольной и спиртосодержащей продукции). Материалы проверки переданы в комиссию по делам несовершеннолетних, которая и будет принимать решение о мере их наказания.

Летом в краевом центре случайные прохожие буквально спасли жизнь 17-летнему сильно пьяному подростку, у которого уже начались судороги. Парня врачи «откачали» в реанимации. Как выяснилось, он пил разведенный спирт в квартире одного из своих друзей. А в сентябре Петропавловск облетело сообщение о двух великовозрастных безработных алкоголиках, которые распивали спиртное в гараже на улице Курчатова и дали попробовать свое пойло игравшей неподалеку 11-летней девочке. Ребенка также пришлось доставить в лечебное учреждение.

Как бы то ни было, но сермяжная правда в том, что многие дети и подростки пробуют алкоголь гораздо раньше, чем это им позволено по закону. Специалисты утверждают, что почти 95 % детей уже в средней школе пробовали спиртное. Да что далеко ходить, спросите самих себя, когда и с кем вы впервые хлебнули запретного напитка? Очень часто ребенок впервые пробует алкоголь в кругу ровесников. Он может испытывать очень сильное давление со стороны друзей и поддаваться чувству единения с толпой. Кроме того, в этом возрасте весьма велика тяга к разного рода экспериментам. Поэтому важно в этот период постараться принять участие в организации досуга своего чада, а с таким подарком цивилизации, как сотовая связь, нетрудно контролировать его местонахождение и общее состояние.

И в заключение сообщение для тех, кто позволяет себе садиться за руль в нетрезвом состоянии: последнюю неделю декабря и все январские праздничные дни сотрудники Госавтоинспекции будут работать в усиленном режиме.

Как сообщили в пресс-службе краевого УМВД, чтобы дисциплинировать водителей и уберечь жителей Камчатского края от опасных нарушителей, на дорогах будут работать многочисленные экипажи ГИБДД. В мероприятиях будет задействован весь личный состав краевой Госавтоинспекции, чтобы охватить все районы Петропавловска-Камчатского и протяженные трассы Елизовского и Мильковского района.

Уже сейчас каждые выходные автоинспекторы проводят массовые профилактические мероприятия. В минувшие выходные проверки состоялись на территории краевого центра и Елизовского района. Посты были приближены к аварийно-опасным участкам дорог, и на каждом работало порядка десятка сотрудников правоохранительных органов. На этот раз к борьбе за безопасность на камчатских дорогах к инспекторам ГИБДД присоединились сотрудники миграционной службы и Росгвардии. В ходе профилактических мероприятий было пресечено более сотни грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе задержаны нетрезвые автомобилисты и граждане, которые сели за руль, не имея права управления.

Госавтоинспекция призывает всех жителей края вести себя на дороге осмотрительно и строго соблюдать Правила дорожного движения. Ни один праздник не может быть оправданием для тех, кто садится за руль в нетрезвом виде.

 

Жанна БАКАЕВА

 

������.������� PR-CY.ru

Реклама

Реклама

﻿

Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."