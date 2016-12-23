УБОЙНЫЙ БОЯРЫШНИК

20 Декабря 2016



Пить или не пить?

Этот вопрос накануне Нового года не волнует, пожалуй, только младенцев и глубоких стариков. Другие вопросы: что именно пить, в каком количестве и как не пропустить тот неприятный момент, когда первые два вопроса уже перестают волновать? Однозначно, что праздники должны пройти весело, комфортно, в приятном общении с друзьями, выходами на природу, посещениями культурных и увеселительных заведений и при этом как минимум остаться в памяти.

Не хотелось бы в преддверии праздников говорить о грустном, но в Иркутске введен режим чрезвычайной ситуации, необходимость которого была вызвана массовой гибелью людей, выпивших концентрат для ванн «Боярышник». На этикетке, конечно, было написано, что «Боярышник» нельзя пить, но вот в его состав, если верить надписи на этикетке, входили 93 % этилового спирта, экстракт боярышника, лимонная кислота, глицерин и диэтилфталат. Также наклейка на бутылке гласила, что средство для ванной произвела некая фирма из Санкт-Петербурга, которая на самом деле прекратила свое существование еще в 2008 году. Мало кто знает, что диэтилфталат является ядом, относящимся ко второму классу опасности. Но даже если и знает, то ничтожное содержание этого вещества в жидкости, если судить по данным на этикетке, истинно жаждущего никогда бы не остановило. Решающим фактором для приобретения жидкости послужила надпись «93 % этилового спирта», поэтому средство покупали для употребления внутрь, а вовсе не для принятия целебных ванн.

Но на самом деле в «Боярышнике» оказался метиловый спирт. В результате полсотни человек стали жертвами массового отравления «Боярышником». Согласно последним данным, 41 человек погиб.

Зельем, в котором вместо этилового спирта обнаружили метил (и вдобавок антифриз), отравились и мужчины, и женщины, жившие в Ново-Ленинском микрорайоне Иркутска. Каждый из них выпил свою порцию яда либо в субботу, либо в воскресенье. Видимо, именно в этом районе распространилась весть о недорогом спиртосодержащем средстве, которое вполне можно употребить в качестве напитка. Особенно если подходить к выбору спиртного с точки зрения дешевизны, а не качества.

По словам главврача больницы, куда доставили всех пострадавших, многие умирали мгновенно. Те же, кого успели доставить к врачам, уже были в состоянии комы или острого токсического шока. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

Следователями и полицией проводятся обыски на торговых рынках, где предположительно приобреталась данная жидкость. Выявлены точки реализации косметического средства «Боярышник», в которых изъято свыше 2 тысяч емкостей этого средства общим объемом более 500 литров . Попутно в ходе рейдов полицией было установлено свыше 200 мест, где реализация спиртного шла с нарушениями правил торговли, изъято более 2 тысяч литров спиртного, которое по тем или иным причинам вызывало сомнение в своем происхождении.

Тем временем мэрия Иркутска инициировала поквартирный обход, чтобы выяснить, кто еще приобрел гремучую смесь. В Ново-Ленино с 17:00 воскресенья по всему микрорайону расклеили листовки с настоятельной просьбой не пить «Боярышник», в квартиры заходили полицейские, представители городской администрации и сотрудники управляющих компаний, чтобы предупредить об опасности каждого. В первую очередь навещали неблагополучные семьи, а также заглядывали в тепловые камеры и коллекторы магистральных сетей, где обычно собирается цвет маргинальной прослойки населения.

Также в городе запретили продажу несертифицированной непитьевой спиртосодержащей продукции до тех пор, пока не будет завершено разбирательство. Правоохранительные органы задержали 7 человек, проверяется их причастность к изготовлению и распространению отравляющего вещества. Двое из них уже дали признательные показания. Кроме того, в Ленинском районе Иркутска найдено место, где производили эту продукцию.

«Боярышник» продавали из-под полы в киосках, где продают продукты питания. Полиция неоднократно задерживала таких продавцов и закрывала их ларьки, но эта деятельность все равно продолжалась. В городе ни для кого не было секретом, что «Боярышник», несмотря на этикетку, продавали не как средство для ванн, а как алкоголь. Основными клиентами были сильно пьющие люди из неблагополучных семей. Пока в один далеко не прекрасный день некто специально или по незнанию заменил этиловый спирт на метиловый, что привело к массовому убийству.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал ужесточить контроль за реализацией спиртосодержащей продукции. Глава правительства считает, что «Боярышник» должен быть изъят из розничной продажи или включен в систему государственного контроля ЕГАИС. В свою очередь вице-премьер Александр Хлопонин сообщил, что в ближайшее время в Государственную думу будет внесен законопроект, касающийся оборота спиртосодержащей продукции.

В камчатском управлении Роспотребнадзора «Вестям» сообщили, что продукция, подобная «Боярышнику», на прилавках полуострова до настоящего времени не выявлялась, а проверки торговых точек, где возможна продажа спиртосодержащих веществ, проводятся планово, систематически, в частности на протяжении последнего месяца. Мы на всякий случай обзвонили несколько аптек краевого центра, где нас также заверили, что никакая отрава на их прилавки никогда не поступала, более того, даже всем известной настойки боярышника на спирту уже нет на протяжении последних 2–3 месяцев, поскольку дефицит.

Тем не менее ни для кого не секрет, что на прилавках магазинов до сих пор можно встретить напитки, неизвестно где, как и кем произведенные. К фатальному исходу их употребление, может, и не приведет, но вот праздник вполне может испортить. Поэтому выбор напитков, безусловно, очень важен. А выбрать алкоголь, чтобы не причинить вред тем, кто его попробует, вам помогут некоторые полезные советы.

Понятно, что в магазине попробовать спиртное перед покупкой не дают, но осмотреть бутылку не только можно, а необходимо. В первую очередь обратите внимание на состояние пробки. Если винтовая пробка легко прокручивается, скорее всего, перед вами подделка. Кроме того, вы должны знать, что с винтовой пробкой наполнение бутылки обычно осуществляется до середины горлышка. Если используется пробка-«бескозырка», то наполнение должно быть чуть выше плечиков. Дефекты объемного клейма на пробке также указывают на фальшивку.

Фирменные этикетки наклеиваются ровно, клей наносится мелкой «гребенкой» – аккуратными, равноудаленными друг от друга полосами, а если этикетка изготовлялась на ксероксе, то фактура бумаги будет более рыхлой и толстой. С внутренней стороны этикетки на фабричных и качественных напитках наносится шифр или дата изготовления.

На импортных алкогольных напитках часто бывает лазерная маркировка: она располагается прямо на стекле в виде цифр и букв, нанесенных мелкими черными точками. Подделку такой маркировки легко определить, потерев, так как настоящая, фабричная, вообще не стирается.

Можно потрясти бутылку и обратить внимание на пузырьки. Если туда долита вода, то жидкость будет не плотная. Водка – это смесь воды, спирта и некоторых веществ, добавляемых для вкуса и плотности, в частности, сахара. Поэтому настоящий напиток мало булькает, он плотнее.

На российском рынке в данный момент встречается довольно много поддельных дорогих виски, коньяков и абсентов. Они могут иметь коричневатый оттенок, да к тому же быть не совсем прозрачными или даже иметь осадок. Таким коньком вы, скорее всего, не отравитесь, хотя порадует он мало. Поэтому стоит знать, что у настоящего коньяка нет одного преобладающего вкуса или аромата. Эти напитки – дистилляты, настаиваются в разное время по разным технологиям, поэтому настоящий аромат многослойный, так же как и вкус. Определить качество коньяка можно по ширине его капли и «дорожки» от нее. У хорошего коньяка ширина капли и дорожки примерно одинаковы. Если капля шире «дорожки», то там много сахара, и вряд ли это качественный напиток.

Сухие вина обычно не подделывают – это невыгодно. Проще взять дешевое вино и просто переклеить этикетку с более дорогого. Зато подделывают вино, в котором винограда нет совсем – серию классических портвейнов. Качественные вина закупориваются корковыми пробками. Или имитацией «под кору дуба», но ни в коем случае не белыми пластиковыми. Средняя стоимость бутылки хорошего вина – около 300 рублей. Более дешевое вино является подделкой еще на стадии производства. Оно делается с нарушением технологии – разбавляется водой. Винограда там нет вообще, потому что добавлять его слишком дорого для такого рода «производителей».

Не стоит бояться термина «винный напиток». Если в крепленое вино залит виноградный спирт, оно считается вином, а если добытый из зерна или картофеля, то нет. Вот и вся разница. Существуют специальные технологии винного производства, которым более 150 лет, основанные на креплении именно зерновым спиртом, и качество продукта от этого не страдает.

Но, даже если вы пьете качественные напитки, помните, что при употреблении уже 10 граммов алкоголя каждая молекула вашего тела получает дозу этого яда. Употребление 30 граммов алкоголя влияет на скорость вашей реакции, 50 граммов влияет на координацию. У тех, кто выпил 100 граммов , снижается критичность мышления, то есть наступает недооценка опасности, подчиненность чужой воле. А попытки согреться алкоголем на морозе после фрагментарного согрева приведут к еще более быстрому замерзанию.

Особую опасность алкоголь представляет для детей и подростков. Как сообщили в краевом управлении полиции, в прошедшее воскресенье с острым отравлением алкоголем тяжелой степени на больничные койки попали школьница из Паланы и студентка из Петропавловска-Камчатского. Девочкам 15 и 16 лет. В настоящее время по данным фактам проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства. Полицейские в очередной раз обращаются к родителям с просьбой побеседовать с детьми, рассказать о вреде алкогольных напитков, наркотических веществ и табачных изделий.

К сожалению, это далеко не единичный случай.

11 декабря в районе стройплощадки на Горизонте двое школьников распивали пиво. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы полиции были вынуждены доставить детей в больницу, поскольку состояние их здоровья внушало опасение. Врачи диагностировали у подростков острое алкогольное отравление.

Детей вылечили, и можно надеяться, что теперь они хорошо знают, что такое похмелье и как его избежать, а пока они поставлены на учет в полиции. А вот в отношении их родителей составлены административные протоколы по ст. 20.22 КоАП РФ (Потребление (распитие) несовершеннолетними алкогольной и спиртосодержащей продукции). Материалы проверки переданы в комиссию по делам несовершеннолетних, которая и будет принимать решение о мере их наказания.

Летом в краевом центре случайные прохожие буквально спасли жизнь 17-летнему сильно пьяному подростку, у которого уже начались судороги. Парня врачи «откачали» в реанимации. Как выяснилось, он пил разведенный спирт в квартире одного из своих друзей. А в сентябре Петропавловск облетело сообщение о двух великовозрастных безработных алкоголиках, которые распивали спиртное в гараже на улице Курчатова и дали попробовать свое пойло игравшей неподалеку 11-летней девочке. Ребенка также пришлось доставить в лечебное учреждение.

Как бы то ни было, но сермяжная правда в том, что многие дети и подростки пробуют алкоголь гораздо раньше, чем это им позволено по закону. Специалисты утверждают, что почти 95 % детей уже в средней школе пробовали спиртное. Да что далеко ходить, спросите самих себя, когда и с кем вы впервые хлебнули запретного напитка? Очень часто ребенок впервые пробует алкоголь в кругу ровесников. Он может испытывать очень сильное давление со стороны друзей и поддаваться чувству единения с толпой. Кроме того, в этом возрасте весьма велика тяга к разного рода экспериментам. Поэтому важно в этот период постараться принять участие в организации досуга своего чада, а с таким подарком цивилизации, как сотовая связь, нетрудно контролировать его местонахождение и общее состояние.

И в заключение сообщение для тех, кто позволяет себе садиться за руль в нетрезвом состоянии: последнюю неделю декабря и все январские праздничные дни сотрудники Госавтоинспекции будут работать в усиленном режиме.

Как сообщили в пресс-службе краевого УМВД, чтобы дисциплинировать водителей и уберечь жителей Камчатского края от опасных нарушителей, на дорогах будут работать многочисленные экипажи ГИБДД. В мероприятиях будет задействован весь личный состав краевой Госавтоинспекции, чтобы охватить все районы Петропавловска-Камчатского и протяженные трассы Елизовского и Мильковского района.

Уже сейчас каждые выходные автоинспекторы проводят массовые профилактические мероприятия. В минувшие выходные проверки состоялись на территории краевого центра и Елизовского района. Посты были приближены к аварийно-опасным участкам дорог, и на каждом работало порядка десятка сотрудников правоохранительных органов. На этот раз к борьбе за безопасность на камчатских дорогах к инспекторам ГИБДД присоединились сотрудники миграционной службы и Росгвардии. В ходе профилактических мероприятий было пресечено более сотни грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе задержаны нетрезвые автомобилисты и граждане, которые сели за руль, не имея права управления.

Госавтоинспекция призывает всех жителей края вести себя на дороге осмотрительно и строго соблюдать Правила дорожного движения. Ни один праздник не может быть оправданием для тех, кто садится за руль в нетрезвом виде.

Жанна БАКАЕВА