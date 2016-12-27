ТАМАРА ГЛОБА: «ДНА МЫ УЖЕ ДОСТИГЛИ, В 2017-М НАЧНЕТСЯ ПОДЪЕМ»

27 Декабря 2016



Известный астролог рассказала, чего нам ждать в наступающем году.

Перед Новым годом всех обычно волнует вопрос: чего ждать дальше? Случится ли новый кризис? Что станет с курсами валют? Стоит ли менять работу? Ответы на эти вопросы люди ищут в прогнозах астрологов.

Большой спрос, к сожалению, рождает не только предложение, но и дает почву для мошенничества. В Интернете уже сейчас полно поддельных сайтов, где, прикрываясь именами известных астрологов, предприимчивые дельцы торгуют выдуманными гороскопами. «Мне очень тяжело с этим бороться, – признается знаменитая Тамара Глоба. – Поддельные страницы растут как грибы после дождя. Прогнозы от моего имени продают за деньги, хотя я не имею к этому никакого отношения! В реальности мой официальный сайт – Tamaragloba.ru (также можно забить в поиск Tamara-globa.ru)».

Мы же встретились с Тамарой Глобой лично, чтобы задать ей все волнующие вопросы и получить ответы из первых рук.

- Тамара Михайловна, многие жалуются, что високосный 2016 год оказался очень сложным.

- А я предупреждала об этом! Представьте себе зимнее солнцестояние – самую длинную ночь в году, когда солнце словно погружается в яму, и кажется, что рассвет уже не наступит. Вот 2016-й именно таким и был по ощущениям. Весь год – сплошное зимнее солнцестояние.

Плюс ко всему – это был год Обезьяны. А этот знак всегда приносит разрушения. Причем во всех сферах нашей жизни – и в политике, и в вере. Люди начинают насмехаться над святыми вещами, которые когда-то ценили и уважали. Но есть и хорошие новости: когда достигаешь нижней пиковой точки, то понимаешь, что дальше падать некуда. Впереди – только подъем.

2017 год – это время надежды. В мире уже несколько лет идет период глобальной перестройки, и это активно проявится в событиях наступающего года. Изменения идут уже сейчас – после выборов нового президента США. Политическая система Америки станет совершенно иной. И вместе с этим перемены придут во всем мире.

Вообще, события глобальной мировой перестройки начались еще в 2010 году, и те, кто читают мои ежегодные прогнозы, знают об этом. Продлится этот процесс до начала 2020-х годов. То, что люди называют кризисом, на самом деле общемировая перестройка. Устоявшимся системам, странам придется непросто. А вот для России во многом этот период даже более укрепляющий, стабильный, чем для других стран. Наша жизнь, в принципе, в последнее время была шаткой. Последние 100 лет нам не привыкать сидеть на жердочке.

Сейчас мировая политика будет развиваться в сторону объединения. Начнется поиск партнеров, нового уровня сотрудничества. 2017 год – это время дипломатов и политиков, созидания новых законов и мироустройства. Будет полностью переосмыслена роль ООН и НАТО. Наступает очень интересный период!

- Изменения будут к лучшему?

- Для нашей страны – да. Потому что налицо тенденция к миру. Это поэтапный возврат отношений с Украиной, с другими странами. Но уже на совершенно других условиях – выгодных для нас. Для России это очень важное время.

Конечно, будут и кризисные моменты. Я не обещаю, что всем станет легко. Начало 2017 года ожидается довольно проблематичным. Это время, когда все, так сказать, будут бряцать оружием. В конце лета и начале осени финансовая система покажет, что не оправдывает себя в современных условиях. Люди, которые сейчас потихоньку работают над новшествами в финансовой сфере, могут сильно продвинуться вперед в последующие годы, появятся новые миллионеры.

Самое главное – уметь делать свое дело и постоянно в нем совершенствоваться. Я говорю об этом постоянно. Люди спрашивают: «Как дальше жить? Как мы привыкнем к этим новым условиям, другой финансовой системе, изменениям в политике?» «Да очень просто! – говорю я. – Вы войдете в них, как нож в масло». Мы ведь и сейчас постоянно переживаем встряски – и ничего, живем и работаем. Отняли иностранный сыр и конфеты – ладно, будем есть свое, это даже полезно для развития сельского хозяйства. Или переключимся на булку. Отнимут булку – перейдем на растения или что-то другое. В жизни все время что-то меняется, и человек привыкает почти ко всему. Если это не крайние обстоятельства – вроде войн, то никакого ужаса в переменах нет. Главное, что есть семья, дети, работа, развитие и смысл жизни.

- Символ будущего года – Петух. Что он принесет?

- В чем прелесть Петуха? В том, что он – провозвестник рассвета. Помните сказку про золотого петушка? Когда все было спокойно, он царю говорил: «Кири-ку-ку. Царствуй, лежа на боку». А когда происходили какие-то военные действия, он предупреждал об этом правителя, поскольку сидел высоко и хорошо все видел. Вот так и символ будущего года предупреждает людей о переменах, о новых событиях.

С одной стороны, Петух – очень мощный традиционалист. Он любит хранить устои и традиции. Ценит клановость и союзы: дружественные, брачные, общественные. Он дает задел, который будет развиваться довольно долго.

С другой стороны, Петух предупреждает, кукарекает о будущем. Он хочет перемен, жаждет, агитирует и бьется за них. Петух идет в авангарде, но в то же время он хочет сохранить то, что ему дорого.

Еще этот знак отчаянно борется за свое. Вы видели, как петухи дерутся за куриц? Они теряют перья, но бьются до последней капли крови.

- Какие-то природные катаклизмы ожидаются?

- Возможны землетрясения, очередные сдвиги пластов Земли. Нужно быть внимательным тем, кто живет в горных местностях. Особенно это может коснуться регионов Дальнего Востока и горного юга. Также вероятны проблемы, связанные с водой. Этой зимой, в январе, я бы поостереглась ехать в какие-то океанические страны, в тот же Таиланд, Средний Восток, южное полушарие. Что касается России, то в этом году будет очень много воды, осадков. Зима ожидается холодная, снежная, ледяная. Та же картина сложится в Европе. Это связано с общими планетарными тенденциями.

Во второй половине лета курс доллара может понизиться, но займы делать лучше в рублях.

- Что же делать обычному человеку в такой ситуации?

- Жить. Если у вас дом за городом – купите лопату, чтобы разгребать снег. Рассчитывайте на пробки на дорогах и выезжайте заранее. В городе – не бойтесь отстаивать свои права на обслуживание, вы же за это платите деньги!

- Как будут себя чувствовать люди, у которых есть свой небольшой бизнес?

- Нужно быть готовым перестраиваться. Вообще, 2017–2018 годы – это время расцвета малого и среднего бизнеса. Будут перемены. Вот увидите! Надо быть готовым идти в ногу со временем, подстраиваться под изменяющиеся обстоятельства. Например, вы держали дорогой ресторан, так вот сейчас самое то купить еще и дешевую столовку. Все люди хотят есть – и бедные, и богатые. Все женятся, покупают обувь и одежду, хотят получать информацию, учиться, отдыхать, растить детей, жить в современных, удобных домах, а не в раскрашенных коробках с картонными стенами… И грамотный бизнесмен подстроится под разного покупателя.

- Всех людей обычно волнует: что будет с валютой? Куда вложить деньги?

- Вкладывать сейчас нужно в недвижимость или в свое дело. Если вы наемный работник, имеет смысл подумать о перспективах. Ваши впечатления о работодателе могут быть очень обманчивыми. Если ваш руководитель не перестраивается под текущие тенденции, сидит ровно на месте, то скоро его бизнес, безусловно, загнется. Если у вас на службе дела обстоят именно так, имеет смысл поискать параллельную работу.

Что касается курсов валют, то скачки и колебания, безусловно, будут. Эта ситуация уже не смертельна, а даже привычна. Во второй половине лета курс доллара может понизиться, будет некое финансовое облегчение. Летом можно успеть схватить какую-то недвижимость. Потом начнутся очередные перестройки. Кредиты в валюте брать не рекомендую. Если и делать займ, то только в рублях.

- Что еще нас ждет в мировой политике?

- Европа наконец-то откажется от дотаций и пособий, которые сейчас платятся безработным иммигрантам – на это просто не будет лишних денег. Евросоюз будет и дальше идти к распаду: тенденция эта началась уже в 2015 году, при этом останутся изначальные союзы и появятся новые. Страны продолжат стремиться к самоопределению. Хотя кто-то, наоборот, задумается об объединении с соседями, например, уже сейчас на Кипре идет попытка подружить турецкую и греческую стороны. Вообще в Европе на время наступит некое облегчение. Снова пойдут поставки товаров в Россию. Перевороты ждут европейский мир, начиная с середины 2018-го, год будет непростой.

- Санкции против России отменят?

- Не все, конечно. Но потихоньку лед тронется.

- Это все связано с приходом Трампа?

- Его приход – символ времени. Понимаете, победа Трампа в выборах – это не случайность. Такова тенденция – стремление к переменам. Трамп – какая-то совершенно новая фигура. Очень интересная во всех смыслах. В свое время приход Горбачева так же символизировал перемены во всем мире.

- Есть ощущение, что российские политики ставят на дружбу с Трампом. Это справедливо?

- Да, есть возможность совершенно новых отношений, но за год будет три кризиса. Осложнение, непонимание возможно в начале года, в конце весны, а затем в конце 2017-го. Это будет связано с вопросами политики, торговли. С точки зрения астрологии, Владимир Путин и Дональд Трамп не совсем на одной волне. Но они договорятся.

- Ну хорошо, с политикой выяснили. Чего ждать обычным женщинам?

- Будет «женский» год, год Солнца, потому что Венера снова делает петлю. Первые полгода Венера будет в Рыбах и Овне, что способствует развитию увлечений и чувств, помогает активным и нежным женщинам. Много внимания будет уделяться любви, родственным связям, взаимоотношениям, быту, а также повышению уровня интеллектуального развития. В моде мы увидим возвращение классики, интерес к авторитетным, добротным маркам. А осенние тенденции будут связаны с 1970–1980 годами – подчеркнутая сексуальность и роковые образы. Вообще нас ждет очень яркий период: торжество индивидуальности, традиционализма и бунтарства одновременно. И это касается всех сфер – и политики, и личных устремлений.

Наступающий 2017 год будет щедро раздавать людям шансы и авансы. Их нужно принимать, не особо долго раздумывая, чтобы не упустить возможности. Помните, что не все, но многие изменения за несколько лет приведут все-таки к лучшему. Тех, кто сумеет перешагнуть яму мировой перестройки, ждет рассвет и наступление нового дня.