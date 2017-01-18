ЧИНОВНИКИ УЕЛИ

18 Января 2017



Живет в Петропавловске-Камчатском предприниматель по имени Мгер Арутюнян. Мало кому из горожан его имя знакомо, но более чем за два десятка лет, что он занимается бизнесом, его клиентами стали тысячи жителей краевого центра. Это ему принадлежат красно-желтые киоски-автоприцепы с фастфудом под торговыми марками «Сказочное бистро» и «Русские блинчики», работающие в разных районах краевого центра в теплое время года. С мая по октябрь пицца, чебуреки, пирожки, беляши и еще около 40 наименований продукции для своей розничной торговли бизнесмен готовил в собственном производственном цехе. Судя по постоянно растущему количеству покупателей, качество еды нареканий ни у кого не вызывало.

Дмитрий ЧЕРНОВ,

Жанна БАКАЕВА





Свое небольшое дело Мгер Арутюнян открыл в краевом центре в 1995 году. Тогда, сколотив небольшой стартовый капитал, он приобрел 22 автоприцепа «Купава». Эти недорогие ларьки на колесах специально для розничной торговли выпускает одна из белорусских компаний. Передвижные киоски сертифицированы и отвечают всем санитарно-гигиеническим требованиям. С тех пор каждое лето их можно было видеть в центре города на улице Ленинской, на Озерновской косе, на проспекте Рыбаков, а также в микрорайонах Силуэт и Горизонт.Бизнес поначалу шел успешно. Уже через несколько лет предприниматель задумался о его расширении. Речь шла о том, чтобы торговать едой собственного приготовления, что позволило бы снизить цены и в то же время повысить качество продукции. В конце концов, вложив более девяти с половиной миллионов рублей, в 2000 году Арутюнян создал на микрорынке «Авангард» на проспекте Победы производственный цех с полутора десятками работников. За все время его работы к предприятию ни разу не возникало претензий со стороны разного рода проверяющих инстанций.Кроме этого, на тот момент Мгер Грантович являлся одним из самых известных на Камчатке меценатов и спонсоров. В том числе и на его деньги в Петропавловске проводился конкурс «Спасибо деду за победу», акция «Чужих детей не бывает», несколько городских детских праздников. Он оказывал финансовую помощь учреждениям здравоохранения и образования. Участвовал в организации сельскохозяйственных ярмарок местных производителей. В его домашнем архиве более четырех десятков почетных грамот, дипломов и благодарственных писем от различных органов власти. Десять лет назад его даже признали меценатом года в Петропавловске-Камчатском.Ежегодно Арутюнян платил в бюджет налогов на сумму около шести миллионов рублей, и налоговые поступления продолжали бы расти, но при условии, что бизнес развивается. В период расцвета предприятия на нем работали 93 человека. Это, как принято говорить в официальных докладах, «вновь созданные рабочие места». Теперь большинство этих людей оказалось на улице.Дело в том, что уже третий год камчатский предприниматель пытается заключить договоры на обеспечение населения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания. Но все тщетно. «Вести» (№ 96 от 16.02.2016 и № 109 от 15.06.2016) уже писали о том, что представители городского управления по взаимодействию с субъектами малого и среднего предпринимательства под весьма сомнительными предлогами наотрез отказываются продлить с Арутюняном договор об обеспечении жителей города услугами общественного питания. До окончания срока прежних договоров в 2014 году ларьки предпринимателя работали на совершенно законных основаниях, а сегодня их деятельность попала под запрет.Два года назад Мгер Арутюнян не без удивления обнаружил, что места, где давно обосновались его двухколесные общепитовские ларьки, исчезли с новой схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной постановлением администрации города в мае 2014 года. Эта схема является основополагающим документом для начала или продолжения любого, даже самого мелкого бизнеса, и ее утверждение находится в исключительной компетенции органов местной исполнительной власти.При этом статья 10 Федерального закона «Об основах регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» гласит: «Утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов, равно как и внесение в нее изменений, не может служить основанием для пересмотра мест размещения нестационарных торговых объектов, строительство, реконструкция или эксплуатация которых были начаты до утверждения указанной схемы».Иначе говоря, если в том или ином ларьке или автоприцепе уже давно, успешно, а главное, законно ведется торговля, то никакие изменения в схеме не должны этому помешать. Исключением является ситуация, когда землю из-под киоска необходимо освободить под строительство, преду-смотренное городским генеральным планом. Но и в этом случае предпринимателю должен быть предоставлен взамен равноценный участок для работы. Принцип прост и понятен даже ребенку: место меняется, бизнес остается.Ни на первую, ни на вторую публикации газета никаких ответов от городской администрации не получила. Сам предприниматель первоначально получил ответ от исполняющей обязанности начальника управления по взаимодействию с субъектами малого и среднего предпринимательства администрации ПКГО Нины Гавриловой, суть которого сводится к тому, что участок для киоска в районе ДК СРВ расположен в охранной зоне инженерных сетей. Пять клочков земли, занятых «Русскими блинчиками» в разных концах города, «находятся в зоне эксплуатации автомобильных дорог». Два киоска на Озерновской косе стоят «на территории городского пляжа с поляной массового отдыха». Еще два ларька угодили на «участок, выделенный под памятную стелу «Город воинской славы». Место возле детской поликлиники, где также расположилось «Сказочное бистро», должно быть освобождено, поскольку используется «для парковки автомобилей посетителей». А прицеп в микрорайоне Силуэт у здания по адресу: проспект 50 лет Октября, 26, оказался «в зоне эксплуатации жилого дома». Время идет, предприниматель самостоятельно вынужден искать места для своих передвижных торговых точек, но как он ни ткнет пальцем в карту города, там либо «участок сформирован и передан в пользование другому лицу», либо «место установки объекта предназначено для отдыха горожан», либо «находится в границах сформированного участка для автомобильной дороги». Или того круче: участок не может быть использован «в связи с реконструкцией «зеленой поляны». С 2014 года предприниматель постоянно направляет заявления о заключении с ним договоров, однако неизменно получает отказ. Честно говоря, мы даже не подозревали, что в нашем городе так много зеленых полян и мест отдыха.Так или иначе, по всем этим явно надуманным причинам 18 из 22 принадлежащих Мгеру Арутюняну «Купав» два года назад отправились на площадку временного хранения, а сам бизнесмен отправился в поисках правды в суды и различные вышестоящие инстанции.Он уже выиграл несколько судов, где отказы были признаны незаконными, прокуратура направила несколько представлений в адрес городской администрации. В конце концов депутат Государственной думы Ирина Яровая направила запрос главе администрации Петропавловск-Камчатского городского округаД. В. Зайцеву с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся вокруг предпринимателя Арутюняна. Однако воз и ныне там.Напомним, что смысл судебных решений сводился к тому, что управление по взаимодействию с субъектами малого и среднего предпринимательства незаконно отказало бизнесмену в продлении договора, нарушив соответствующий регламент администрации ПКГО. Казалось бы, инцидент исчерпан. Имея на руках вступившие в законную силу решения суда, Мгеру Арутюняну оставалось только пойти в мэрию и подписать бумаги, после чего продолжить спокойно кормить горожан фастфудом. Но Арутюняну там снова дали от ворот поворот.Чиновники уцепились за одну-единственную, повторяющуюся во всех шести судебных вердиктах фразу о том, что «у арбитражного суда отсутствуют правовые основания для возложения на управление обязанности по повторному рассмот-рению заявления предпринимателя». Проще говоря, отказавшись продлить договор с бизнесменом, чиновники нарушили закон, но вернуться к обращению предпринимателя и исправить оплошность они не обязаны.Неоднократно вмешивалась в ситуацию городская прокуратура. В ходе одной из проверок сотрудники ведомства установили, что «действия должностных лиц администрации Петропавловск-Камчатского городского округа при рассмотрении обращений Арутюняна свидетельствуют о том, что ими не только не предпринимаются надлежащие меры в оказании содействия развитию малого и среднего предпринимательства, но и создаются препятствия для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории краевого центра». По результатам проверки в адрес администрацииПетропавловск-Камчатского городского округа внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства в сфере защиты прав субъектов малого и среднего предпринимательства.В муниципалитете бумагу оставили без внимания.Прокуратурой неоднократно проводились проверки, по результатам которых в адрес администрации выносились представления, которые были удовлетворены частично (по каким именно частям, редакции неизвестно), одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности (чье именно лицо пострадало, мы тоже не знаем). Заместителем прокурора города даже выносилось постановление о возбуждении в отношении тогда еще первого заместителя главы администрации Виталия Иваненко дела об административном правонарушении, преду-смотренном статьей 17.7 – умышленное неисполнение требований прокурора в части непринятия мер по предложению альтернативных мест расположения нестандартных торговых объектов. Но, несмотря на все протесты, судья оставил иск без удовлетворения.О проблемах камчатского предпринимателя широко известно во всех мыслимых и немыслимых инстанциях вплоть до приемной Президента Российской Федерации.Мгеру Арутюняну за последние два года пришлось уволить почти всех своих работников. Его планы по дальнейшему расширению бизнеса и увеличению штата до 215 человек рухнули. Налоговые поступления от его деятельности сократились и продолжают снижаться. Только на оплату юридических услуг по представлению своих интересов в суде он израсходовал уже более миллиона рублей.«Знающие» люди говорят, что лучше бы он сразу мзду отнес и работал бы сейчас спокойно. Неужели это действительно так?Р.S: В свое время редакция обращалась к главе администрации ПГКО Дмитрию Зайцеву с просьбой разобраться в проблемах Арутюняна. Чиновник обещал разобраться и решить вопрос положительно. Это в разговоре с представителем прессы. А когда к нему на прием лично явился предприниматель, то выслушал от чиновника совет: «больше никуда не писать, никаких мест в Петропавловске он не получит, и вообще», по мнению г-на Зайцева, «в городе и так достаточно торговых центров и мобильные торговые точки не нужны».Двуличность Зайцева нас не удивила. Надеемся, что после ухода горе-управленца вместе с его так называемыми «специалистами», воздух в городской администрации стал более чистым и благоприятным для принятия трезвых решений в отношении малого бизнеса.