ТИШЕ ЕДЕШЬ – ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ. ОТ КОГО?

18 Января 2017



16 января этого года жители Камчатки могли увидеть своих сограждан, ставших свидетелями и участниками дорожного инцидента со скорой помощью в Петропавловске, на ток-шоу «Прямой эфир» в Москве.

Городскую станцию скорой помощи в эфире «России 1» представляли исполняющая обязанности руководителя Галина Куликова и фельдшер Надежда Охота (участница скандального инцидента). В программе также приняли участие родители Григория Ахары, его девушка, его двоюродный брат Денис, друг Данил Елтыгинин, координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов, журналист Олег Лурье и ряд экспертов.

Татьяна СЕМЕНОВА

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

Все уже наверняка знают, что вечером 10 января в Петропавловске-Камчатском машина скорой помощи ехала на срочный вызов, однако во дворе дома дорогу спецтранспорту преградила иномарка, за рулем которой находилась Ульяна Лобанова. Между пассажиром иномарки (это был муж Ульяны Роман) и водителем «скорой» началась перепалка. Автомобиль освободил проезд примерно через 10 минут после начала инцидента.21-летний Григорий Ахара, которому требовалась помощь врачей, скончался. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс в России.Большая часть неравнодушных людей сходится во мнении, что действия Ульяны Лобановой, не пропустившей скорую, привели к смерти парня. В городской станции скорой помощи о подробностях инцидента рассказывают следующее: «Вызов был экстренный – сказали, что парень не дышит. Возле дома машина «скорой» оказалась спустя три минуты после звонка. Однако узкий придомовой проезд перегородил другой автомобиль. Водитель сигнализировал встречной машине дальним светом, включал спецсигнал, говорил по громкой связи, но иномарка не уступала дорогу.На видеозаписи с видео-регистратора видно, что девушке, сидевшей за рулем, не составило бы труда отъехать в ближайший «карман». Однако вместо этого из автомобиля вышел мужчина, начал бросаться на машину «скорой» и оскорблять медработников. Пришлось вызывать полицейских, которые заставили горожан уступить дорогу. Инцидент занял примерно 10 минут. Когда врач наконец попала в квартиру, выяснилось, что молодой человек мертв».Представитель городской станции скорой помощи Галина Куликова: «Конечно, нельзя утверждать, что парень умер из-за того, что горожане задержали врача, поскольку неизвестно точно, когда наступила смерть. Возможно, он умер еще до звонка нам. Можно сказать только, что из-за них снизились шансы молодого человека своевременно получить помощь. Во многих случаях решающее значение имеют минуты и даже секунды».По ее словам, врач действовала в этой ситуации правильно: «Она даже вышла на улицу, несмотря на инструкции, и потребовала пропустить спецмашину. Однако поведение мужчины из перегородившего проезд автомобиля было неадекватным, поэтому водитель «скорой» буквально затащил врача обратно в салон. Идти пешком означало рисковать здоровьем и жизнью. Кроме того, в «скорой» много реанимационной аппаратуры и неизвестно, какая могла понадобиться в этом случае», – рассказала руководитель. По словам Галины Куликовой, причина смерти молодого человека ей неизвестна.Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова прокомментировала инцидент со «скорой» на Камчатке. Она назвала произошедшее безобразием, но высказала мнение, что врачи могли бы пойти к больному пешком: «Это безобразие, конечно, Следственный комитет разберется с ситуацией, но здесь оказалось, что человеческие амбиции и одной, и другой стороны оказались выше интересов конкретного больного. В подобных ситуациях водитель может оставаться выяснять отношения, а врачи в соседний подъезд идут пешком», – сказала Вероника Скворцова. По мнению главы Минздрава России, определенную роль в инциденте сыграли особенности менталитета медицинских работников. «С другой стороны, вызывает возмущение поведение водителя легковой машины и тех пассажиров, которые, понимая, что перед ними «скорая», позволили какие-то там споры и выяснения, отражающие еще низкий интеллектуальный уровень», – отметила министр.Среди гневных строк в соцсетях имеются и другие.Петр Шкуматов, известный блогер и лидер движения «Синие ведерки» доказывает, что в инциденте со скорой помощью, которую будто бы не пропустила женщина-водитель, общественный гнев направили не в ту сторону. Дадим слово человеку, разбирающемуся в ситуации.«Давайте посмотрим на факты», – предлагает Петр Шкуматов на своей странице в Фейсбуке.Факт 1. Мы имеем ви-деозапись, в которой водитель скорой шарахается по каким-то тупикам, прямо заявляет, что не знает, куда ехать, это занимает 3 минуты видео. А сюжет с автомашиной, которая стоит напротив скорой занимает 40 секунд. СОРОК СЕКУНД против ТРЕХ МИНУТ!!!Факт 2. Слушайте внимательно видео на 3:20. Пассажир автомобиля говорит водителю скорой: «В сторону возьми, и мы разъедемся», на что водитель скорой начинает быковать: «Убирай машину, тебе сказали!» Пассажир говорит: «Еще раз говорю, в сторону возьми, и мы разъедемся». Где вы видите нежелание уступить скорой? Наоборот, водителю скорой был предложен самый быстрый вариант разъехаться на узкой и заснеженной дорожке.Факт 3. На 5-й секунде видео показаны столбы левее от центра кадра. (Эти самые столбы на панорамах Гугл: https://www.google.ru/…/data=!3m6!1e1!3m4!1sj9gZy-f8PY-rWWs…) Таким образом, в начале «расширенного» видео водитель выезжает... из тупика. Это означает, что существует полное видео, в котором водитель в этот самый тупик заезжает. Сколько времени потерял водитель «скорой», заехав в тупик?Факт 4. Как получилось, что водитель скорой заехал в этот самый тупик? Ответ на этот вопрос найти совсем нетрудно, но нужно приглядеться, возможно, мне помогает многолетний опыт локализации геобагов. Попробуйте на гуглокарте поискать по адресу «ул. Циолковского, 30, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край». Флажок стоит на доме 36, который находится около ранее упоминавшегося тупика. Т. е. в тупик водилу завел... навигатор!Факт 5. Что примечательно, ошибки в нумерации домов нет. Косяк состоит в том, что дом 30 – это большой полумесяц, а геокодирование адресной точки произведено по центру отрезка прямой, соединяющего «зубцы» полумесяца. При этом, как это постоянно и случается с полумесяцами, центр этой линии находится вне зоны полумесяца, в зоне дома номер 36.Факт 6. Самое примечательное: нетрудно убедиться, что на момент начала «препирательства» скорая стояла примерно в 20 мет-рах(!) от нужного подъезда, а, возможно, и прямо у подъезда. На видео четко видно, как к автомобилю подбегает брат пациента в халате(!). Т. е. пропускать «скорую» было некуда, она уже приехала!Какие выводы можно сделать? Очень простые. Водитель скорой банально заблудился, не смог найти в достаточно небольшом городе достаточно большой по размеру дом. На поиски дома было потеряно более трех минут (это только по видео с регистратора, без учета истории въезда-разворота-выезда из тупика). «Скорая» прибыла через13 минут после звонка (со слов руководителя), по словам медэкспертов, в течение 10 минут можно спасти пациента.Кто виноват в том, что «скорая» приехала поздно? Водитель «скорой», который ехал по навигатору и заехал в тупик, или водитель легкового автомобиля, с которым диалог длился 40 секунд? Мне кажется, что ответ очевиден.Виноват ли навигатор? А вот нет. Во-первых, Гугл ничем не обязан Петропавловск-Камчатской скорой помощи, а во-вторых, в Гуг-ле стоит прямой запрет на использование данных в навигационных целях без особого разрешения. Соответственно, нужно проверять наличие лицензии и искать того, кто одобрил использование в скорой помощи глюковое геокодирование. Вот только факты и больше ничего кроме фактов».Кстати, присутствовавший на шоу генетик, доктор биологических наук Евгений Лильин по описанным другом и братом умершего симптомам предположил, что причиной смерти 21-летнего Григория стал тромбоз.На шоу журналист Олег Лурье, вроде бы проводивший собственное журналистское расследование, заявил, что отсутствие полной записи видеорегистратора скорой помощи в уголовном деле связано с бывшей профессией Романа Лобанова (пассажира злополучной иномарки), который ранее работал в милиции. То есть он прямо обвинил камчатскую полицию в том, что они покрывают действия Лобанова.Мы выяснили, что Роман Лобанов некогда работал в одном из отделов вневедомственной охраны и уволился оттуда в 2005 году. Вряд ли это каким-то образом могло повлиять на действия сотрудников ГИБДД или каких-то других сотрудников полиции, которые, по версии Олега Лурье, стерли ту часть записи с видеорегистратора, на которой «неадекватный» Роман Лобанов кидается на капот скорой и угрожает медикам. Поэтому докторам было страшно пройти 15 метров до нужного подъезда.Водителю скорой просто было предложено отъехать немного в бок и разъехаться, но он пошел на принцип. Наверное, скажи он нормально, все разрешилось бы мирно.Конфликт происходил между водителями, а врачам вряд ли что-то угрожало. Ведь фельдшер не побоялась выйти и подойти к водителю иномарки, а дойти к больному ей было страшно?По информации сотрудников ГИБДД, патрульная машина ДПС находилась в районе торгового центра «Пирамида» и оформляла ДТП, когда поступил сигнал о том, что не пропускают машину скорой помощи. Полицейские тут же выехали на место, где находилась только «скорая». Машины Лобановых уже не было. Так что и тут есть некоторые неточности в информации сотрудников городской станции скорой помощи, утверждавших, что только ГИБДДшникам удалось разрешить конфликт. Машина нарушителей была обнаружена позднее. В отношении водителя был составлен протокол «по факту непредоставления преимущества спецтранспорту и неправомерного применения дальнего света», а в отношении пассажира – как «на пешехода, мешавшего дорожному движению». Более того, в ГИБДД нам сообщили, что видеорегистратор из машины не изымался, на это не было никаких причин. Видеозапись им была предоставлена самими сотрудниками «скорой» именно в таком виде. Далее наложена запись следующей поездки бригады.Почему исчезла часть, где «неадекватный» гражданин Лобанов якобы бросался на капот и угрожал всем расправой, да так убедительно, что запугал всю бригаду, в журналистском «расследовании» Олега Лурье ничего нет.Денис Ахара, брат умершего Григория, не желает мстить Лобановым. Он написал в соцсетях: «Обращаюсь к мужчине и женщине, которые не пропускали скорую к дому на Циолковского, 30. Хочу сообщить вам, что мальчик умер, «скорая» не успела. Требовать от вас ничего не собираемся, нашего брата это не вернет. Но хочу пожелать вам крепкого здоровья. И чтобы вам никогда не приходилось вызывать скорую помощь. Бог вам судья».«Работа на «скорой» сейчас – ад, – написал один из медиков. – За копеечную зарплату мы спасаем людей, рискуя жизнью. На дорогах наши машины подрезают, не обращая внимания на включенные спецсигналы. На нас нападают наркоманы, алкоголики, на нас пишут жалобы все кому не лень. А мы спешим на помощь к каждому человеку…»Тут стоит вспомнить и врача «скорой» Любинецкую, которая «спешила» и «помогла» Артему Спичак. Напомним историю девятилетней давности, потому что такие истории нельзя забывать, а виновные должны быть наказаны, несмотря на давность трагических событий.«Вести» неоднократно рассказывали об этом случае. Из материалов суда: «30 октября 2008 врач скорой помощи Любинецкая И. В., прибывшая по вызову в составе кардиологической бригады для оказания скорой медицинской помощи Спичаку Артему, нуждающемуся в экстренной квалифицированной помощи по снятию приступа пароксизмальной наджелудочковой тахикардии, вызванного у него наличием врожденного синдрома Вольфа-Паркинсона-Уайта, будучи осведомленной о наличии противопоказаний для применения лекарственного препарата «Верапамил» при указанном заболевании и рекомендованном к применению больному препарата «Кордарон», предвидя возможность наступления тяжких последствий, но самона-деянно, без достаточных к тому оснований, рассчитывая на их предотвращение, путем внутривенной инъекции ввела в организм Артема противопоказанный ему препарат «Верапамил» в завышенной дозировке, в результате чего Артем Спичак вошел в кому и спустя год и полтора месяца, не приходя в сознание, умер».В официальных документах причиной смерти указывается постреанимационная болезнь, осложнившаяся за год «вегетативного» состояния больного.После очередной публикации в редакцию позвонил человек, представившийся доктором-реаниматологом второй городской больницы, и сообщил, что он подрабатывает на скорой помощи, и что вся история, описанная выше, неправда. Он утверждал, что мать Артема сама потребовала, чтобы ее сыну укололи именно «Верапамил». И что врач Любинецкая долго на это не соглашалась. А по итогам наших статеек скоро на Камчатке врачей вообще не останется. Получается, что это мы во всем виноваты: что гибнут и слепнут наши малыши, что мало кто из врачей может оказать действительно эффективную помощь. Звонки в редакцию только подтверждают, что в камчатском здравоохранении все далеко не так благополучно, как пишется в отчетах.А тут еще хамоватый водитель «скорой». Не поэтому ли такое отношение к нашим медикам?Однако вернемся к «виновникам» происшествия.Нам стало известно, что пассажир иномарки Роман Лобанов – генеральный директор местной турфирмы в Петропавловске-Камчатском. Он же является генеральным директором ООО «Юрикон», ООО «Камсан» и ООО «Бархат». И никакого отношения к правоохранительным органам на данный момент Роман Викторович не имеет.В компании сообщили, что он уехал по делам, и связаться с ним сейчас невозможно.По отзывам о работе его туристической компании Роман Лобанов – не самый замечательный человек:«Я не рекомендую обращаться в турфирму «Камчатское бюро путешествий и экскурсий», т. к. из-за неудовлетворительного качества и работы ее сотрудников и ложной информации вы рискуете испортить весь свой отпуск».«Только что с Камчатки. Уже второй раз был там /первый в 2011/ Красота!!! Но... Не советую иметь дело с Камчатским бюро путешествий и экскурсий по ул. Тушканова, 3, оф. 24 /и еще один офис у них где-то на Победы/ Руководитель Лобанов – гаденький, подленький, лживенький, борзоватенький человечек».«Камчатка – это чудо, только вот в этот раз немного не повезло с Лобановым, ложка дерьма попала в бочку с медом» (http://www.livejournal.com/media).Так что все произошедшее, по-видимому, вполне в характере Романа Викторовича.Соцсети горят от праведного гнева. «Какие гады эти Лобановы! Им нет оправдания, да и не может быть! Их вина бесспорна! Тут нет никаких других толкований! Машину «скорой» пропустить нужно было при любом раскладе!»Мы согласны с осуждением подобных действий, согласны с теми, кто возмущен непропуском машины скорой помощи. Конечно, это абсолютно недопустимо. Согласны, что поведение Ульяны и Романа Лобановых должно получить соответствующую юриди-ческую и правовую оценку.Но вина медиков не меньше. Диспетчер попутал квартиру, врач трусовато сидел в машине, водитель «скорой», найдя наконец нужный адрес и вспомнив весь запас ненормативной лексики, пошел на принцип. Хотя принцип тут должен быть совсем иным.Лишь только фельдшер Надежда Охота не встала в позу. Она сбегала с чемоданом не в тот подъезд, она вернулась в машину, она вышла на разборки с Лобановыми, она уговорила отъехать Ульяну. Она просто выполняла свою работу, и даже больше…Из рассказов медиков видно, что практически на каждом дежурстве возникают конфликтные ситуации. Возможно, следует постараться не реагировать на агрессивное поведение, быть подчеркнуто вежливым, и просто приступать к работе. То есть дать понять, что доктор не ругаться приехал, а оказывать помощь. А если не сдерживаться и на ругань зеркально отвечать – недалеко до драки. Агрессия порождает агрессию.Ведь из-за чего чаще всего скандалят люди? Потому что долго ждут «скорую». По информации тех же работников скорой помощи, количество бригад уменьшилось. И еще немало проблем в организации работы этой службы. А объем обращений наверняка не уменьшился. Медики работают на износ. Свободных рук не хватает. В таком же режиме наверняка работают и водители скорой помощи. Немудрено, что возможны срывы.Привела ли к этому кад-ровая политика, проводимая камчатским минздравом? Несомненно.А вообще, отношение населения к медикам – это очень щекотливая тема. Мы все знаем, слышали, что прошла оптимизация здравоохранения. Если по-простому: сократили больницы и врачей. Никого не удивляет, что в поликлиниках очереди. Только раздражает до бесконечности.Недавно в эфире показали ролик, где женщина в поликлинике на коленях ползет на рентген. Кабинет находился на втором этаже, а лифт не работал. Это нормально, что рентгенкабинет находится на верхних этажах? Как, например, в нашей краевой поликлинике. Но и это не так страшно. А страшно, что доктора не спешат оказать помощь пациенту, а в какой-то момент просто не могут.Конечно, врачи сталкиваются и с хамством. Чаще всего пациенты, особенно в поликлиниках, настаивают: «Вы должны меня принять». А врач и так принимает каждые 10 минут вместо 20. А есть специалисты, которым на прием одного пациента администрация отводит пять минут по талонам. При этом пациент может прийти без очереди и талона, зай-ти и сказать: «Мне плохо, вы должны меня принять». И если что не так, начинает скандалить. А врач понимает, если он примет вне очереди, значит, не успеет принять кого-то, кто долго в этой очереди томился. Кто должен организовать работу таким образом, чтобы и врачи, и пациенты просто элементарно уважали друг друга?Во многих наших поликлиниках нет эндокринолога, кардиолога и еще какого-нибудь узкого специалиста. Разве это называется качественной доступной медицинской помощью?Самому незащищенному слою населения – детям – не хватает врачей.Девушки в регистратурах – как на передовой, пациенты кричат: «К вам не попасть! Талонов нет! Совсем обнаглели!» Пациенты пишут жалобы, главврач требует перенаправить к другим специалистам. А к кому перенаправить-то?Зато минздрав регулярно отправляет отчеты о том, что у нас в крае большие и замечательные перемены в области здравоохранения. Как много закуплено современного и дорогостоящего медицинского оборудования. И ни слова о том, что на этом оборудовании мало кто может работать. Никто же не проверяет эти отчеты, все на бумаге. А тут еще поползла неприглядная сплетня, что часть дорогостоящего оборудования спустя некоторое время списали, а потом оно внезапно появилось в одной из частных клиник. Но, конечно же, такого просто быть не может. Неудивительно, что пациенты обозленные. Их можно понять.Понятно, откуда берется негатив по отношению к врачам. Если пациент в поликлинике просидит полтора-два часа в очереди к доктору, то, естественно, обозлится. Если приехала долгожданная скорая помощь и эта «помощь» стала причиной смерти дорогого нам человека – как тут хорошо относиться к виновникам нашей трагедии?В понедельник в редакцию позвонила жительница краевой столицы и пожаловалась, что в отсутствие кардиолога в поликлинике ей предложили вызвать скорую помощь, чтобы сделать кардиограмму. Это нормально? Не хочется вновь вспоминать все скандалы, связанные с камчатским здравоохранением, нам вновь напомнят, что во всем виноваты журналисты, которые видят только плохое. Да мы бы и рады видеть только хорошее, но пока не получается. А если никто не будет знать о проблемах, то что – они сами исчезнут?В региональном управлении Следственного комитета РФ следователи собирают все материалы по трагическому ЧП. В рамках доследственной проверки будет дана юридическая оценка действиям всех сторон. Для установления причин смерти назначены дополнительные экспертизы. «В частности назначено гистологическое исследование тканей тела погибшего. Расследование по факту инцидента с машиной скорой помощи продолжается», – рассказала представитель СК Елена Матафонова.«Дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) возбуждено по факту несвоевременного оказания медицинской помощи, а не против одной из сторон происшествия. В ходе расследования правовая оценка будет дана действиям и бригады медиков, и горожан, которые их не пускали», – сказала Елена Матафонова.От «Вестей»Итак, камчатская медицина вновь оказалась в центре скандала, но уже на общероссийском уровне. Из объективных, а не надуманных фактов следует, что медики могли пройти 20 метров до нужного подъезда в течение 30 секунд без угрозы ущерба собственному здоровью, предоставив водителю автомобиля скорой помощи ругаться с четой Лобановых до китайской Пасхи. Все измышления на тему агрессивной неадекватности господина Лобанова, которую он якобы проявил по отношению к медикам, не находят своего подтверждения. Одним словом, медики, мягко говоря, вводят нас в заблуждение. Обратим внимание, что из машины, не побоявшись «злобного мужика», вышла фельдшер Надежда Охота, а не врач, который неизвестно почему носа не высовывал.Можно сколько угодно брызгать ядом в сторону супругов Лобановых (что легче всего), но правда, по нашему мнению, заключается в том, что медработники со скорой помощи проявили необъяснимую нерасторопность, то есть не исполнили свои профессиональные обязанности должным образом. Они предпочли бездействовать, когда нужно было оторвать седалища и легкой трусцой устремиться к больному человеку. Когда же, наконец, камчатские «люди в белых халатах» выучат клятву Гиппократа?Редакция «Вестей» выражает искренние соболезнования родным и близким Григория Ахары.