ТИШЕ ЕДЕШЬ – ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ. ОТ КОГО?

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18 Января 2017

16 января этого года жители Камчатки могли увидеть своих сограждан, ставших свидетелями и участниками дорожного инцидента со скорой помощью в Петропавловске, на ток-шоу «Прямой эфир» в Москве.
Городскую станцию скорой помощи в эфире «России 1» представляли исполняющая обязанности руководителя Галина Куликова и фельдшер Надежда Охота (участница скандального инцидента). В программе также приняли участие родители Григория Ахары, его девушка, его двоюродный брат Денис, друг Данил Елтыгинин, координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов, журналист Олег Лурье и ряд экспертов.

Все уже наверняка знают, что вечером 10 января в Петропавловске-Камчатском машина скорой помощи ехала на срочный вызов, однако во дворе дома дорогу спецтранспорту преградила иномарка, за рулем которой находилась Ульяна Лобанова. Между пассажиром иномарки (это был муж Ульяны Роман) и водителем «скорой» началась перепалка. Автомобиль освободил проезд примерно через 10 минут после начала инцидента.
21-летний Григорий Ахара, которому требовалась помощь врачей, скончался. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс в России.
Большая часть неравнодушных людей сходится во мнении, что действия Ульяны Лобановой, не пропустившей скорую, привели к смерти парня. В городской станции скорой помощи о подробностях инцидента рассказывают следующее: «Вызов был экстренный – сказали, что парень не дышит. Возле дома машина «скорой» оказалась спустя три минуты после звонка. Однако узкий придомовой проезд перегородил другой автомобиль. Водитель сигнализировал встречной машине дальним светом, включал спецсигнал, говорил по громкой связи, но иномарка не уступала дорогу.
На видеозаписи с видео-регистратора видно, что девушке, сидевшей за рулем, не составило бы труда отъехать в ближайший «карман». Однако вместо этого из автомобиля вышел мужчина, начал бросаться на машину «скорой» и оскорблять медработников. Пришлось вызывать полицейских, которые заставили горожан уступить дорогу. Инцидент занял примерно 10 минут. Когда врач наконец попала в квартиру, выяснилось, что молодой человек мертв».
Представитель городской станции скорой помощи Галина Куликова: «Конечно, нельзя утверждать, что парень умер из-за того, что горожане задержали врача, поскольку неизвестно точно, когда наступила смерть. Возможно, он умер еще до звонка нам. Можно сказать только, что из-за них снизились шансы молодого человека своевременно получить помощь. Во многих случаях решающее значение имеют минуты и даже секунды».
По ее словам, врач действовала в этой ситуации правильно: «Она даже вышла на улицу, несмотря на инструкции, и потребовала пропустить спецмашину. Однако поведение мужчины из перегородившего проезд автомобиля было неадекватным, поэтому водитель «скорой» буквально затащил врача обратно в салон. Идти пешком означало рисковать здоровьем и жизнью. Кроме того, в «скорой» много реанимационной аппаратуры и неизвестно, какая могла понадобиться в этом случае», – рассказала руководитель. По словам Галины Куликовой, причина смерти молодого человека ей неизвестна.
Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова прокомментировала инцидент со «скорой» на Камчатке. Она назвала произошедшее безобразием, но высказала мнение, что врачи могли бы пойти к больному пешком: «Это безобразие, конечно, Следственный комитет разберется с ситуацией, но здесь оказалось, что человеческие амбиции и одной, и другой стороны оказались выше интересов конкретного больного. В подобных ситуациях водитель может оставаться выяснять отношения, а врачи в соседний подъезд идут пешком», – сказала Вероника Скворцова. По мнению главы Минздрава России, определенную роль в инциденте сыграли особенности менталитета медицинских работников. «С другой стороны, вызывает возмущение поведение водителя легковой машины и тех пассажиров, которые, понимая, что перед ними «скорая», позволили какие-то там споры и выяснения, отражающие еще низкий интеллектуальный уровень», – отметила министр.
Среди гневных строк в соцсетях имеются и другие.
Петр Шкуматов, известный блогер и лидер движения «Синие ведерки» доказывает, что в инциденте со скорой помощью, которую будто бы не пропустила женщина-водитель, общественный гнев направили не в ту сторону. Дадим слово человеку, разбирающемуся в ситуации.
«Давайте посмотрим на факты», – предлагает Петр Шкуматов на своей странице в Фейсбуке.
Факт 1. Мы имеем ви-деозапись, в которой водитель скорой шарахается по каким-то тупикам, прямо заявляет, что не знает, куда ехать, это занимает 3 минуты видео. А сюжет с автомашиной, которая стоит напротив скорой занимает 40 секунд. СОРОК СЕКУНД против ТРЕХ МИНУТ!!!
Факт 2. Слушайте внимательно видео на 3:20. Пассажир автомобиля говорит водителю скорой: «В сторону возьми, и мы разъедемся», на что водитель скорой начинает быковать: «Убирай машину, тебе сказали!» Пассажир говорит: «Еще раз говорю, в сторону возьми, и мы разъедемся». Где вы видите нежелание уступить скорой? Наоборот, водителю скорой был предложен самый быстрый вариант разъехаться на узкой и заснеженной дорожке.
Факт 3. На 5-й секунде видео показаны столбы левее от центра кадра. (Эти самые столбы на панорамах Гугл: https://www.google.ru/…/data=!3m6!1e1!3m4!1sj9gZy-f8PY-rWWs…) Таким образом, в начале «расширенного» видео водитель выезжает... из тупика. Это означает, что существует полное видео, в котором водитель в этот самый тупик заезжает. Сколько времени потерял водитель «скорой», заехав в тупик?
Факт 4. Как получилось, что водитель скорой заехал в этот самый тупик? Ответ на этот вопрос найти совсем нетрудно, но нужно приглядеться, возможно, мне помогает многолетний опыт локализации геобагов. Попробуйте на гуглокарте поискать по адресу «ул. Циолковского, 30, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край». Флажок стоит на доме 36, который находится около ранее упоминавшегося тупика. Т. е. в тупик водилу завел... навигатор!
Факт 5. Что примечательно, ошибки в нумерации домов нет. Косяк состоит в том, что дом 30 – это большой полумесяц, а геокодирование адресной точки произведено по центру отрезка прямой, соединяющего «зубцы» полумесяца. При этом, как это постоянно и случается с полумесяцами, центр этой линии находится вне зоны полумесяца, в зоне дома номер 36.
Факт 6. Самое примечательное: нетрудно убедиться, что на момент начала «препирательства» скорая стояла примерно в 20 мет-рах(!) от нужного подъезда, а, возможно, и прямо у подъезда. На видео четко видно, как к автомобилю подбегает брат пациента в халате(!). Т. е. пропускать «скорую» было некуда, она уже приехала!
Какие выводы можно сделать? Очень простые. Водитель скорой банально заблудился, не смог найти в достаточно небольшом городе достаточно большой по размеру дом. На поиски дома было потеряно более трех минут (это только по видео с регистратора, без учета истории въезда-разворота-выезда из тупика). «Скорая» прибыла через
13 минут после звонка (со слов руководителя), по словам медэкспертов, в течение 10 минут можно спасти пациента.
Кто виноват в том, что «скорая» приехала поздно? Водитель «скорой», который ехал по навигатору и заехал в тупик, или водитель легкового автомобиля, с которым диалог длился 40 секунд? Мне кажется, что ответ очевиден.
Виноват ли навигатор? А вот нет. Во-первых, Гугл ничем не обязан Петропавловск-Камчатской скорой помощи, а во-вторых, в Гуг-ле стоит прямой запрет на использование данных в навигационных целях без особого разрешения. Соответственно, нужно проверять наличие лицензии и искать того, кто одобрил использование в скорой помощи глюковое геокодирование. Вот только факты и больше ничего кроме фактов».
Кстати, присутствовавший на шоу генетик, доктор биологических наук Евгений Лильин по описанным другом и братом умершего симптомам предположил, что причиной смерти 21-летнего Григория стал тромбоз.
На шоу журналист Олег Лурье, вроде бы проводивший собственное журналистское расследование, заявил, что отсутствие полной записи видеорегистратора скорой помощи в уголовном деле связано с бывшей профессией Романа Лобанова (пассажира злополучной иномарки), который ранее работал в милиции. То есть он прямо обвинил камчатскую полицию в том, что они покрывают действия Лобанова.
Мы выяснили, что Роман Лобанов некогда работал в одном из отделов вневедомственной охраны и уволился оттуда в 2005 году. Вряд ли это каким-то образом могло повлиять на действия сотрудников ГИБДД или каких-то других сотрудников полиции, которые, по версии Олега Лурье, стерли ту часть записи с видеорегистратора, на которой «неадекватный» Роман Лобанов кидается на капот скорой и угрожает медикам. Поэтому докторам было страшно пройти 15 метров до нужного подъезда.
Водителю скорой просто было предложено отъехать немного в бок и разъехаться, но он пошел на принцип. Наверное, скажи он нормально, все разрешилось бы мирно.
Конфликт происходил между водителями, а врачам вряд ли что-то угрожало. Ведь фельдшер не побоялась выйти и подойти к водителю иномарки, а дойти к больному ей было страшно?
По информации сотрудников ГИБДД, патрульная машина ДПС находилась в районе торгового центра «Пирамида» и оформляла ДТП, когда поступил сигнал о том, что не пропускают машину скорой помощи. Полицейские тут же выехали на место, где находилась только «скорая». Машины Лобановых уже не было. Так что и тут есть некоторые неточности в информации сотрудников городской станции скорой помощи, утверждавших, что только ГИБДДшникам удалось разрешить конфликт. Машина нарушителей была обнаружена позднее. В отношении водителя был составлен протокол «по факту непредоставления преимущества спецтранспорту и неправомерного применения дальнего света», а в отношении пассажира – как «на пешехода, мешавшего дорожному движению». Более того, в ГИБДД нам сообщили, что видеорегистратор из машины не изымался, на это не было никаких причин. Видеозапись им была предоставлена самими сотрудниками «скорой» именно в таком виде. Далее наложена запись следующей поездки бригады.
Почему исчезла часть, где «неадекватный» гражданин Лобанов якобы бросался на капот и угрожал всем расправой, да так убедительно, что запугал всю бригаду, в журналистском «расследовании» Олега Лурье ничего нет.
Денис Ахара, брат умершего Григория, не желает мстить Лобановым. Он написал в соцсетях: «Обращаюсь к мужчине и женщине, которые не пропускали скорую к дому на Циолковского, 30. Хочу сообщить вам, что мальчик умер, «скорая» не успела. Требовать от вас ничего не собираемся, нашего брата это не вернет. Но хочу пожелать вам крепкого здоровья. И чтобы вам никогда не приходилось вызывать скорую помощь. Бог вам судья».
«Работа на «скорой» сейчас – ад, – написал один из медиков. – За копеечную зарплату мы спасаем людей, рискуя жизнью. На дорогах наши машины подрезают, не обращая внимания на включенные спецсигналы. На нас нападают наркоманы, алкоголики, на нас пишут жалобы все кому не лень. А мы спешим на помощь к каждому человеку…»
Тут стоит вспомнить и врача «скорой» Любинецкую, которая «спешила» и «помогла» Артему Спичак. Напомним историю девятилетней давности, потому что такие истории нельзя забывать, а виновные должны быть наказаны, несмотря на давность трагических событий.
«Вести» неоднократно рассказывали об этом случае. Из материалов суда: «30 октября 2008 врач скорой помощи Любинецкая И. В., прибывшая по вызову в составе кардиологической бригады для оказания скорой медицинской помощи Спичаку Артему, нуждающемуся в экстренной квалифицированной помощи по снятию приступа пароксизмальной наджелудочковой тахикардии, вызванного у него наличием врожденного синдрома Вольфа-Паркинсона-Уайта, будучи осведомленной о наличии противопоказаний для применения лекарственного препарата «Верапамил» при указанном заболевании и рекомендованном к применению больному препарата «Кордарон», предвидя возможность наступления тяжких последствий, но самона-деянно, без достаточных к тому оснований, рассчитывая на их предотвращение, путем внутривенной инъекции ввела в организм Артема противопоказанный ему препарат «Верапамил» в завышенной дозировке, в результате чего Артем Спичак вошел в кому и спустя год и полтора месяца, не приходя в сознание, умер».
В официальных документах причиной смерти указывается постреанимационная болезнь, осложнившаяся за год «вегетативного» состояния больного.
После очередной публикации в редакцию позвонил человек, представившийся доктором-реаниматологом второй городской больницы, и сообщил, что он подрабатывает на скорой помощи, и что вся история, описанная выше, неправда. Он утверждал, что мать Артема сама потребовала, чтобы ее сыну укололи именно «Верапамил». И что врач Любинецкая долго на это не соглашалась. А по итогам наших статеек скоро на Камчатке врачей вообще не останется. Получается, что это мы во всем виноваты: что гибнут и слепнут наши малыши, что мало кто из врачей может оказать действительно эффективную помощь. Звонки в редакцию только подтверждают, что в камчатском здравоохранении все далеко не так благополучно, как пишется в отчетах.
А тут еще хамоватый водитель «скорой». Не поэтому ли такое отношение к нашим медикам?
Однако вернемся к «виновникам» происшествия.
Нам стало известно, что пассажир иномарки Роман Лобанов – генеральный директор местной турфирмы в Петропавловске-Камчатском. Он же является генеральным директором ООО «Юрикон», ООО «Камсан» и ООО «Бархат». И никакого отношения к правоохранительным органам на данный момент Роман Викторович не имеет.
В компании сообщили, что он уехал по делам, и связаться с ним сейчас невозможно.
По отзывам о работе его туристической компании Роман Лобанов – не самый замечательный человек:
«Я не рекомендую обращаться в турфирму «Камчатское бюро путешествий и экскурсий», т. к. из-за неудовлетворительного качества и работы ее сотрудников и ложной информации вы рискуете испортить весь свой отпуск».
«Только что с Камчатки. Уже второй раз был там /первый в 2011/ Красота!!! Но... Не советую иметь дело с Камчатским бюро путешествий и экскурсий по ул. Тушканова, 3, оф. 24 /и еще один офис у них где-то на Победы/ Руководитель Лобанов – гаденький, подленький, лживенький, борзоватенький человечек».
«Камчатка – это чудо, только вот в этот раз немного не повезло с Лобановым, ложка дерьма попала в бочку с медом» (http://www.livejournal.com/media).
Так что все произошедшее, по-видимому, вполне в характере Романа Викторовича.
Соцсети горят от праведного гнева. «Какие гады эти Лобановы! Им нет оправдания, да и не может быть! Их вина бесспорна! Тут нет никаких других толкований! Машину «скорой» пропустить нужно было при любом раскладе!»
Мы согласны с осуждением подобных действий, согласны с теми, кто возмущен непропуском машины скорой помощи. Конечно, это абсолютно недопустимо. Согласны, что поведение Ульяны и Романа Лобановых должно получить соответствующую юриди-ческую и правовую оценку.
Но вина медиков не меньше. Диспетчер попутал квартиру, врач трусовато сидел в машине, водитель «скорой», найдя наконец нужный адрес и вспомнив весь запас ненормативной лексики, пошел на принцип. Хотя принцип тут должен быть совсем иным.
Лишь только фельдшер Надежда Охота не встала в позу. Она сбегала с чемоданом не в тот подъезд, она вернулась в машину, она вышла на разборки с Лобановыми, она уговорила отъехать Ульяну. Она просто выполняла свою работу, и даже больше…
Из рассказов медиков видно, что практически на каждом дежурстве возникают конфликтные ситуации. Возможно, следует постараться не реагировать на агрессивное поведение, быть подчеркнуто вежливым, и просто приступать к работе. То есть дать понять, что доктор не ругаться приехал, а оказывать помощь. А если не сдерживаться и на ругань зеркально отвечать – недалеко до драки. Агрессия порождает агрессию.
Ведь из-за чего чаще всего скандалят люди? Потому что долго ждут «скорую». По информации тех же работников скорой помощи, количество бригад уменьшилось. И еще немало проблем в организации работы этой службы. А объем обращений наверняка не уменьшился. Медики работают на износ. Свободных рук не хватает. В таком же режиме наверняка работают и водители скорой помощи. Немудрено, что возможны срывы.
Привела ли к этому кад-ровая политика, проводимая камчатским минздравом? Несомненно.
А вообще, отношение населения к медикам – это очень щекотливая тема. Мы все знаем, слышали, что прошла оптимизация здравоохранения. Если по-простому: сократили больницы и врачей. Никого не удивляет, что в поликлиниках очереди. Только раздражает до бесконечности.
Недавно в эфире показали ролик, где женщина в поликлинике на коленях ползет на рентген. Кабинет находился на втором этаже, а лифт не работал. Это нормально, что рентгенкабинет находится на верхних этажах? Как, например, в нашей краевой поликлинике. Но и это не так страшно. А страшно, что доктора не спешат оказать помощь пациенту, а в какой-то момент просто не могут.
Конечно, врачи сталкиваются и с хамством. Чаще всего пациенты, особенно в поликлиниках, настаивают: «Вы должны меня принять». А врач и так принимает каждые 10 минут вместо 20. А есть специалисты, которым на прием одного пациента администрация отводит пять минут по талонам. При этом пациент может прийти без очереди и талона, зай-ти и сказать: «Мне плохо, вы должны меня принять». И если что не так, начинает скандалить. А врач понимает, если он примет вне очереди, значит, не успеет принять кого-то, кто долго в этой очереди томился. Кто должен организовать работу таким образом, чтобы и врачи, и пациенты просто элементарно уважали друг друга?
Во многих наших поликлиниках нет эндокринолога, кардиолога и еще какого-нибудь узкого специалиста. Разве это называется качественной доступной медицинской помощью?
Самому незащищенному слою населения – детям – не хватает врачей.
Девушки в регистратурах – как на передовой, пациенты кричат: «К вам не попасть! Талонов нет! Совсем обнаглели!» Пациенты пишут жалобы, главврач требует перенаправить к другим специалистам. А к кому перенаправить-то?
Зато минздрав регулярно отправляет отчеты о том, что у нас в крае большие и замечательные перемены в области здравоохранения. Как много закуплено современного и дорогостоящего медицинского оборудования. И ни слова о том, что на этом оборудовании мало кто может работать. Никто же не проверяет эти отчеты, все на бумаге. А тут еще поползла неприглядная сплетня, что часть дорогостоящего оборудования спустя некоторое время списали, а потом оно внезапно появилось в одной из частных клиник. Но, конечно же, такого просто быть не может. Неудивительно, что пациенты обозленные. Их можно понять.
Понятно, откуда берется негатив по отношению к врачам. Если пациент в поликлинике просидит полтора-два часа в очереди к доктору, то, естественно, обозлится. Если приехала долгожданная скорая помощь и эта «помощь» стала причиной смерти дорогого нам человека – как тут хорошо относиться к виновникам нашей трагедии?
В понедельник в редакцию позвонила жительница краевой столицы и пожаловалась, что в отсутствие кардиолога в поликлинике ей предложили вызвать скорую помощь, чтобы сделать кардиограмму. Это нормально? Не хочется вновь вспоминать все скандалы, связанные с камчатским здравоохранением, нам вновь напомнят, что во всем виноваты журналисты, которые видят только плохое. Да мы бы и рады видеть только хорошее, но пока не получается. А если никто не будет знать о проблемах, то что – они сами исчезнут?
В региональном управлении Следственного комитета РФ следователи собирают все материалы по трагическому ЧП. В рамках доследственной проверки будет дана юридическая оценка действиям всех сторон. Для установления причин смерти назначены дополнительные экспертизы. «В частности назначено гистологическое исследование тканей тела погибшего. Расследование по факту инцидента с машиной скорой помощи продолжается», – рассказала представитель СК Елена Матафонова.
«Дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) возбуждено по факту несвоевременного оказания медицинской помощи, а не против одной из сторон происшествия. В ходе расследования правовая оценка будет дана действиям и бригады медиков, и горожан, которые их не пускали», – сказала Елена Матафонова.

Татьяна СЕМЕНОВА

От «Вестей»
Итак, камчатская медицина вновь оказалась в центре скандала, но уже на общероссийском уровне. Из объективных, а не надуманных фактов следует, что медики могли пройти 20 метров до нужного подъезда в течение 30 секунд без угрозы ущерба собственному здоровью, предоставив водителю автомобиля скорой помощи ругаться с четой Лобановых до китайской Пасхи. Все измышления на тему агрессивной неадекватности господина Лобанова, которую он якобы проявил по отношению к медикам, не находят своего подтверждения. Одним словом, медики, мягко говоря, вводят нас в заблуждение. Обратим внимание, что из машины, не побоявшись «злобного мужика», вышла фельдшер Надежда Охота, а не врач, который неизвестно почему носа не высовывал.
Можно сколько угодно брызгать ядом в сторону супругов Лобановых (что легче всего), но правда, по нашему мнению, заключается в том, что медработники со скорой помощи проявили необъяснимую нерасторопность, то есть не исполнили свои профессиональные обязанности должным образом. Они предпочли бездействовать, когда нужно было оторвать седалища и легкой трусцой устремиться к больному человеку. Когда же, наконец, камчатские «люди в белых халатах» выучат клятву Гиппократа?

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

Редакция «Вестей» выражает искренние соболезнования родным и близким Григория Ахары.

 

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."