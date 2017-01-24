РОСРЕЕСТР НЕ ГОТОВ

Печать
PDF

24 Января 2017

Два миллиарда рублей выброшены на ветер?

 После прошедших праздников наши сограждане обеспокоились предстоящим повышением цен на приватизированное жилье в связи с переходом на оплату по кадастровой стоимости. Эти вопросы находятся в ведении Росреестра. Но оказалось, что получить информацию о стоимости жилого помещения невозможно. Несколько звонков наших читателей заставили нас зайти на сайт Росреестра и самим попробовать разобраться в ситуации. Получить нужную информацию нам не удалось.


 

Лишь из ленты новостей  узнаем: «Услуги Росреестра по регистрации прав и кадастровому учету (как отдельно, так и в виде единой процедуры), а также по получению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) полностью доступны на всей территории Российской Федерации. Росреестр предоставляет госуслуги в новом формате в соответствии со вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Документы на получение услуг Росреестра можно подать в офисах Федеральной кадастровой палаты и многофункциональных центрах «Мои документы». За десять дней работы по новому законодательству Росреестр принял 1 144 352 запросов и заявлений на получение сведений из ЕГРН, регистрацию прав и постановку на кадастровый учет, включая единую учетно-регистрационную процедуру.

Успешно испытана технология операций с объектами недвижимости по экстерриториальному принципу в пяти субъектах Российской Федерации. Экстерриториальный принцип – это возможность обращаться за регистрацией прав и кадастровым учетом в офис приема-выдачи документов безотносительно места расположения объекта недвижимости. До 25 января 2017 года планируется обеспечить предоставление услуг Росреестра по экстерриториальному принципу в каждом регионе России».  

 Не знаю, ответил ли Росреестр на 1 144 352 запросов, которые принял за десять дней работы по новому законодательству, но нам не удалось ни ответ получить, ни вопрос задать. В камчатском Росреестре нам сообщили, что на сайте ведутся технические работы. А интернет заполнен негодующими отзывами о работе этой структуры.

 ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ: С НАЧАЛА ГОДА РОСРЕЕСТР «НА НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК» ПРЕКРАТИЛ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ

Таким образом, мой «любимый» Росреестр отличился снова. «Любимый» – потому что это именно он осуществил кадастровую оценку недвижимости, в результате которой вся страна сейчас платит налоги с чудовищно завышенной цены квартир, дач и земельных участков. Завышенной отчасти по объективным причинам: оценка закончилась осенью 2014 года, а для большинства объектов проведена раньше, –  после чего рынок недвижимости рухнул.

Но есть причины и субъективные: общее бессовестное завышение оценки (даже относительно цен 2013-2014 годов) и многочисленные нелепости – от занесения в раздел «площадь квартиры» года строительства дома (на что жаловались юристы) до откровенного бреда (например, мой деревянный дом в 72 кв. м., построенный в 1934 году, оценен вдвое дороже такого же дома рядом, только вдвое большей площади, построенного в 2005 г.).

Понятно, что искусственно организованный кризис местных и региональных бюджетов стимулирует соответствующие власти завышать оценку недвижимости, - но почему этому стремлению потакает Росреестр, федеральное ведомство, обязанное сдерживать местные интересы ради общенациональных?

А окончательно мое отношение к этой структуре закрепила попытка узнать, во сколько же оценена моя недвижимость, в ее разрекламированной базе данных. Она была так глупо организованной – запутанной, непонятной и неудобной, – да при этом еще и периодически «зависала», – что я, промучившись добрых полдня, так и не смог  получить нужную информацию полностью. И каков же был мой шок, когда, зайдя для совершенно других дел в личный кабинет на сайте налоговой службы, получил все нужные данные буквально за один клик (!) мышкой.

То есть никакой объективной сложности в организации предоставления информации не было – была то ли неспособность, то ли столь же очевидное нежелание руководства Росреестра исполнять свои служебные обязанности.

Поэтому, обращение группы сотрудников этого замечательного ведомства в Генпрокуратуру меня заинтересовало. Смысл обращения шокирует: с 1 января по закону «О госрегистрации недвижимости», принятого полтора года назад, Росреестр должен был объединить базы данных госреестра и кадастра недвижимости в единый информационный ресурс – Единый госреестр недвижимости (ЕГРН). На решение этой задачи Росреестр за 3 года (поскольку о необходимости выполнения работы стало известно до принятия закона) потратил почти 2 млрд.руб., – но ЕГРН до сих пор не создан и, соответственно, до сих пор не работает.

Более того: по состоянию на 15 января не работает даже сайт Росреестра (на этой неделе его все же запустили, но попытка воспользоваться сервисом оборачивается очередной «заглушкой»), – причем «с особым цинизмом»: переходы на его страницы через поисковые системы осуществляются свободно, а попытка зайти «через парадный вход», через главную страницу, блокируются полностью: мол, приносим извинения, на сайте идут работы.

Михаил ДЕЛЯГИН,

директор «Института проблем глобализации»,

действительный член РАЕН, доктор экономических наук

 

 

 

 

Обращение сотрудников Росреестра к президенту Путину и «пакт о молчании» сотрудников. (Печатается с сокращениями).

 

«Президенту Российской Федерации

Владимиру Владимировичу Путину

ул. Ильинка, д. 23, 103132, Москва, Россия

 

копия: Генеральная прокуратура

Российской Федерации

ГСП-3, 125993, г.Москва,

ул.Большая Дмитровка, 15а

 

копия: Министру экономического развития

Российской Федерации

М.С. Орешкину

ГСП-3,125993, г. Москва,

А-47, 1-я Тверская-Ямская ул., д.1,3

 

Уважаемый Владимир Владимирович!

1 января 2017 года вступил в силу федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» № 218-ФЗ от 13.07.2015 г., который предусматривает объединение базы данных государственного реестра недвижимости и государственного кадастра недвижимости в единый информационный ресурс – Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Статья 7 указанного федерального закона устанавливает, что ведение ЕГРН осуществляется на русском языке на основе принципов единства технологии его ведения на всей территории Российской Федерации, достоверности и доступности его сведений. Федеральным органом исполнительной власти, ответственным за ведение ЕГРН, является Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Согласно данным официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок, для целей создания ФГИС ЕГРН Росреестром с 2014 г. по 2016 г. было заключено 16 государственных контрактов на сумму свыше 1 926 931 701 руб.

Несмотря на все усилия государства по обеспечению создания ЕГРН, потраченные бюджетные средства, ЕГРН в нарушение требований указанного федерального закона не создан и не функционирует.

До сих пор работе ЕГРН препятствуют следующие недоработки:

ФГИС ЕГРН предполагает консолидацию и использование единого информационного пространства сведений существующих баз данных ГКН и ЕГРП, а также информационных систем спутников, таких как реестр кадастровых инженеров, информационная система государственного земельного надзора, единой электронной картографической основы и т.д.

Так, объединению подлежат 83 базы данных АИС КН и 83 базы данных ЕГРП (не считаю Республику Крым и г. Севастополь). Всего около 300 млн. объектов недвижимости, каждых из которых имеет десятки уникальных характеристик, таких как кадастровых номер, сведения о правах, площади, кадастровой оценке, истории изменений характеристик и т.д.

Кроме семантических сведений об объектах недвижимости консолидации подлежат и сведения о координатах и иных пространственных данных объектов землеустройства.

Однако реализации экстерриториальной государственной регистрации препятствует до сих пор не реализованная стратегия архивного хранения, подразумевающая перевод в электронный вид документов архивного хранения на местах. Причем данный факт делает невозможным реализацию не только федерального экстерриториального принципа, но и регионального.

ФГИС ЕГРН должен функционировать по централизованной схеме без необходимости сохранения на местах серверных мощностей. Однако при этом требуется развитие сети каналов передачи данных. С учетом введения в действие ЕГРН существующая сеть каналов передачи данных не способна обеспечить корректное функционирование ЕГРН.

ФГИС ЕГРН подразумевает оснащение каждого работника приема заявителей, а также государственных регистраторов и иных работников производственных отделов усиленными квалифицированными электронными подписями, Однако не должным образом была рассчитана потребность в закупке физических носителей УКЭП, а также сами лимиты потребности в УКЭП. Таким образом, работы по выпуску УКЭП в необходимом для работы с 01.01.2017 в условиях действия положений федерального закона выполнены не были.

Особенно следует отметить, что плановая дата завершения работ по миграции баз данных ГКН и ЕГРП в ФГИС ЕГРН по контракту Росреестра намечена на 12.01.2017, то есть в 2017 году работа Росреестра осознанно осуществляется с использованием неактуальной базы данных ЕГРН, что прямо нарушает требования федерального закона.

Подсистема приема и обработки документов (ППОЗ) разрабатывалась как автоматизированная среда управления бизнес процессом приема, распределения на работников, маршрутизации выдачи готовых документов, администрирования пошлин и плат за оказания услуги, а также для проведения автоматических первичных проверок поступивших от заявителя документов.

Однако разработанная ППОЗ в ходе тестирования в ряде «пилотных» территориальных органах Росреестра и филиалах ФГБУ «ФКП Росреестра» продемонстрировала свою неготовность и несостоятельность.

Так, отсутствовала связь с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Применялись так называемые программные «заглушки», имитирующие ответ от указанной системы. Таким образом, работа по осуществлению расчета платы или пошлины за оказание услуги, а также формирование соответствующего платежного документа, были бы невозможны.

Кроме того, регулярные сбои были и при работе ППОЗ в части межведомственных запросов по проверке личности заявителя и подлинности удостоверяющих личность документов. В ходе тестирования выводились ошибки в отношении реально существующих паспортов.

Разработчик сообщал на указанные замечания о неготовности внешних информационных систем поставщиков сведений для ППОЗ.

Подсистема кадастрового учета и регистрации прав (ПКУРП) в ходе опытной эксплуатации также продемонстрировала свою неготовность.

Так, не проработан вопрос совершенствования набора сервисов межведомственного взаимодействия. В систему перенесены все существовавшие на момент разработки сервисы без каких-либо изменений. При этом работоспособность этой функциональности даже с учетом сохранения существующих ресурсов продемонстрирована не была. В ответ на межведомственные запросы загружались ответы на иные объекты недвижимости, что также свидетельствует об имитации их работы.

Вовсе не реализована в ПКУРП стадия определения кадастровой стоимости.

Кроме того, нарекания вызывает и алгоритм пространственного анализа, не выявляющих ряд ошибок по заявлениям, ошибки пространственного анализа по которым были автоматически выявлены в АИС ГКН.

Полностью отсутствует и форматно логический контроль вносимых в основные и дополнительные характеристики объектов недвижимости сведений, что позволяло ставить на учет в тестовом режиме объекты с отрицательной площадью.

Не продемонстрирована и процедура предоставления сведений ЕГРН по запросу.

Подсистема Миграция создана для выполнения работ по объединению и переносу в ЕГРН сведений ГКН и ЕГРП из унаследованных информационных систем (АИС ГКН и АИС ЕГРП).

При этом требуется соблюдать требования Порядка ведения ЕГРН, утвержденные Приказом Министерства экономического развития России орт 16.12.2015 № 943.

Так, определены сведения ЕГРН приоритет которых отдается унаследованным характеристикам из ГКН или из ЕГРП (появление статуса «незасвидетельствованные»). Однако на практике миграция осуществляла простую перезапись сведений ЕГРП сведениями ГКН.

Кроме того, массово допускались ошибки при миграции в части «потери» ряда характеристик объектов недвижимости.

Процесс миграции, начиная с сентября 2016 г., перешел в стадию хаотичного исправления и повторения ранее исправленных ошибок.

При этом произошла подмена понятий миграции и гармонизации, то есть повышения качества данный. В силу различных объективных причин, в том числе и нормативных, сведения ГКН и ЕГРП в настоящее время не гармонизированы, содержат ряд технических и кадастровых ошибок, исправление которых зачастую невозможно без волеизъявления правообладателя. Работы по повышению качества данных унаследованных учетных систем ведутся с момента их внедрения и в перспективе могут быть завершены не ранее 2018 года, или только после создания качественно ЕЭКО ведения ЕГРН.

Однако при этом выполнены все необходимые работы по сопоставлению сведений ГКН и ЕГРП по кадастровому номеру, что в совокупности с применением требований Порядка ведения ЕГРН в части приоритетности сведений, позволяет выполнить миграцию. Предполагается, что объединение задач миграции и повышения качества данных является инструментом перекладывания ответственности на заказчика за срыв сроков миграции.

Возникают вопросы и в качестве реализации технологии процесса и алгоритма миграции. Так, миграция кадастрового квартала из 10 000 объектов недвижимости занимает без малого 10 часов.

Подсистему ведения пространственных данных и вовсе протестировать не представилось возможным. Задания по миграции объектов землеустройства завершаются ошибками, а проверить качество их миграции по заранее мигрированным разработчиком сведений не представилось возможным по причине отсутствия таковых сведений.

Отдельным вопросом следует отметить способ миграции элементов картографической основы ведения кадастра. Разъяснений по реализации указанного процесса представлено не было.

Для целей контроля деятельности территориальных органов Росреестра и филиалов ФГБУ «ФКП Росреестра» предполагалось использовать разработанную подсистему мониторинга и отчетности (ПМО).

При этом в функциональности ПМО были заявлены не только задачи по автоматической подготовке отчетов, но и автоматические выгрузки во внешние системы (ФНС, Росимущество) по заранее запрограммированному графику.

На практике же к тестированию была представлена подсистема, представляющая собой по факту лишь электронный документооборот запросов отчетов от Росреестра в свои территориальные органы, а также ответные сообщения, содержащие формы отчетов-ответов. Причем автоматическое заполнение информацией реализовано для незначительного количества полей таких отчетов.

Также следует отметить, что ПМО не предусматривает запрос отчетов аппаратов территориальных органов Росреестра от своих территориальных отделов. Таким образом, в случае необходимости представления территориальными отделами территориального органа Росреестра информации для отчета в свой аппарат управления, такое взаимодействие придется выполнить иными, отличными от ПМО средствами.

Отдельно следует отметить процесс обучения работников территориальных органов Росреестра и филиалов ФГБУ «ФКП Росреестра».

Учитывая тот факт, что такое обучение не было предусмотрено Росреестром централизованно, с ноября 2016 года было принято решение организации обучения по кустовому принципу силами кустовых ТО Росреестра и филиалов ФГБУ «ФКП Росреестра». Предварительно непродолжительное время (1-3 дня) такие кустовые субъекты были обучены разработчиком.

Учитывая непродолжительность обучения, а также отсутствие самостоятельно наработанных практических навыков по работе в ФГИС ЕГРН, эффективность такого обучения можно поставить под сомнение.

Принимая во внимание неготовность ФГИС ЕГРН к реализации Федерального закона Росреестром 23.12.2016 было принято решение о необходимости переноса сроков внедрения ФГИС ЕГРН на лето 2017 года, а работу по вступающим с 01.01.2017 требованиям обеспечить с использованием текущих информационных систем, лишившихся статуса «унаследованных».

Следует отметить, что в декабре 2016 года ФГБУ «ФКП Росреестра» реализовывал государственных контракт по доработке ПК ПВД, по результатам которого должна была появиться по сути новая версия ПК ПВД 3.

Однако, ПК ПВД 3 в условиях переноса внедрения ФГИС ЕГРН, с 01.01.2017 неприменим, так как несовместим с АИС ГКН и АИС ЕГРП.

Таким образом, учитывая вышеизложенное, государственный кадастровый учет, государственная регистрация прав на территории всей Российской Федерации фактически не осуществляется по причине невозможности работы ЕГРН, сведения, содержащиеся в ЕГРН, в нарушение требований указанного федерального закона недостоверны.

Вместе с тем, еще до вступления в законную силу указанного федерального закона, в адрес ФГБУ «ФКП Росреестра», организации, созданной Росреестром и ответственной за осуществление кадастрового учета, поступило письмо за подписью помощника вновь назначенного руководителя Росреестра Абрамченко В.В. – Сотскова А.Н. за № исх/16245-АС/16 от 24.11.2016 г., которым со ссылкой на поручение заместителя Министра экономического развития Российской Федерации – руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Абрамченко В.В ФГБУ «ФКП Росреестра» запрещается распространение пресс-релизов, проведение пресс-конференций, любое инициирование в СМИ и социальных сетях сообщений по вопросам, связанным с реализацией ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ. Более того, указанное письмо сообщает, что для проверки исполнения данного указания пресс-службой центрального аппарата Росреестра проводится ежедневный мониторинг сообщений СМИ и социальных сетей. Аналогичный запрет установлен и для сотрудников Росреестра.

 Несмотря на указанный запрет, мы, коллектив сотрудников центрального аппарата Росреестра, вынуждены обратиться к Вам с настоящим письмом.

Считаем, что указанное в письме Сотскова А.Н. поручение руководителя Росреестра Абрамченко В.В. является неправомерным поручением согласно положениям ст. 15 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», злоупотреблением полномочиями руководителем Росреестра, направленным на сокрытие факта совершения при организации введения в действие ЕГРН деяний, предусмотренных статьями 285.3.– «Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений» и 293 – «Халатность» Уголовного кодекса РФ.

Коллектив Росреестра не считает возможным свое соучастие в сокрытии этих деяний, срыве исполнения федерального закона «О государственном реестре недвижимости», создании недостоверного реестра недвижимости, подрывающего все основополагающие принципы формирования Единого государственного реестра недвижимости».

 То есть, работникам Росреестра просто не позволяют говорить о существующих проблемах и они вынуждены обращаться к президенту, в прокуратуру, к газетчикам и блогерам. С нетерпением будем ждать, что нам ответит руководство камчатского Росреестра.

 Татьяна СЕМЕНОВА

По материалам российских СМИ

������.������� PR-CY.ru

Реклама

Реклама

Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."