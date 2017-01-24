НЕ ДЕТСКИЙ САД

24 Января 2017



Мертвые души в дошкольных учреждениях Камчатки

Елизовским отделом Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей заведующей детским садом «Гномик» Елены Леоновой, которая обвиняется в мошенничестве с использованием должностного положения в особо крупном размере и других должностных преступлениях. По уголовному делу проходит также ее подруга, обвиняемая в пособничестве в совершении мошенничества.

Как сообщили в краевом СК, преступления совершались в период с января 2007 по апрель 2015 года. Заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Елизовского района «Гномик» принимала в качестве работников учреждения своих родственников и знакомых, которые на самом деле в детском саду не работали. После этого предоставляла в централизованную бухгалтерию управления образования администрации Елизовского муниципального района табели учета якобы использования рабочего времени для начисления и выплаты заработной платы «мертвым душам».

Кроме этого, ею было оформлено два фиктивных гражданско-правовых договора на выполнение работ для нужд учреждения, которые фактически не исполнялись.

В результате незаконных действий бывшей заведующей бухгалтерией начислено в виде заработной платы и в качестве оплаты по гражданско-правовым договорам 2 миллиона 450 тысяч рублей. Эти деньги женщина потратила на собственные нужды, в том числе на поездки в отпуск.

Фиктивно трудоустроенным работникам незаконно начислялся трудовой стаж и увеличивались пенсионные выплаты, а из бюджета Елизовского муниципального района утекали финансы на оплату налогов и взносов в пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского и социального страхования, что составило в общей сумме 1 миллион 200 тысяч рублей.

О преступной деятельности заведующей детским садом была осведомлена ее подруга, также жительница села Южные Коряки, которая предоставила свою банковскую карту и ее реквизиты для перечисления на эту карту похищенных денежных средств.

Однако это не помогло скрыть следы преступной деятельности. Полиции совместно с Елизовской городской прокуратурой и городским отделением УФСБ России по Камчатскому краю удалось раскрыть преступление. На основании собранных материалов Следственный комитет возбудил уголовное дело против заведующей детским садом по ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.1 ст.292 и ч.1 ст.285 УК РФ (мошенничество с использованием должностного положения в особо крупном размере, служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями) и ее подруги, обвиняемой по ч.5 ст.33 ч.3 ст.159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества). В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Напомним, что в сентябре прошлого года в суд было передано уголовное дело в отношении депутата Думы Петропавловска-Камчатского заведующей муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка – детский сад № 8» г. Петропавловска-Камчатского Яны Тамбовской и двух ее заместителей – по административно-хозяйственной части и по учебно-воспитательной работе. В зависимости от роли каждой они обвиняются в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размере), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве) и ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 292 УК РФ (пособничество в служебном подлоге). Проще говоря, здесь те же махинации с «мертвыми душами».

Заведующая детсадом, используя свое служебное положение, при соучастии с двумя заместителями приняла на работу в учреждение 9 своих родственников и знакомых. На каждого из них она оформила и подписала соответствующие трудовые договоры и приказы. На основании этих документов фиктивно трудоустроенным «работникам» начислялась на их банковские карты заработная плата и прочие выплаты. Всего на сумму более 5 миллионов рублей.

Преступления были выявлены оперативными сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого УМВД, материалы для дальнейшего расследования переданы следователям СУ СК РФ по Камчатскому краю. Несмотря на то, что обвиняемые категорически не признают свою вину, следствием была собрана достаточная доказательная база. В ходе расследования проведены бухгалтерская, компьютерная и почерковедческие судебные экспертизы, а также психофизиологические экспертизы с применением полиграфа, допрошены около 100 свидетелей. В общей сложности уголовное дело составило 48 томов.

Известно, что свою трудовую деятельность Я.Т. Тамбовская начала в 1986 году с должности нянечки в детском садике № 59. Затем она получила два высших образования по специальностям «дошкольная педагогика и психология» и «юриспруденция» (Хорошо бы проверить подлинность ее последнего диплома. – Ред.). С 2003 года Яна Тихоновна начала занимать руководящие должности. Восемь лет она была директором детского сада № 57 комбинированного вида. В тот же период она вступила в правящую партию страны. В 2011-ом стала директором МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 8». В октябре 2012 года Тамбовская была избрана депутатом городской Думы Петропавловска-Камчатского, причем, вполне заслуженно, как педагог она пользовалась уважением среди избирателей. Согласно материалам проверки правоохранительных органов, махинации с хищением денег из государственной казны она начала буквально через пару месяцев после выборов...

Что касается заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Елизовского района «Гномик» Елены Леоновой, то и она до недавнего времени также слыла вполне законопослушным, уважаемым в поселке человеком.

Не слишком ли часто мы становимся свидетелями скандалов вокруг детских садов? Что толкает руководителей дошкольных учреждений на подобные преступления? Жадность, ощущение безнаказанности или то и другое одновременно?

В начале нулевых годов массовые поборы с родителей дошколят стали предметом пристального внимания правоохранительных органов. Не секрет, что сегодня детсады служат спасением для подавляющего большинства работающих родителей. Но и место в дошкольном учреждении отнюдь не является гарантом родительского спокойствия. Крохотного человечка легко обидеть, обойти вниманием, именно в этом возрасте зарождаются комплексы и даже фобии, от которых многие не могут избавиться на протяжении всей жизни. Учитывая все эти факторы, не удивительно, что родители становятся «дойными коровами» для недобросовестных руководителей детских садов: возьмите все, только родное чадо не обижайте. Более того, когда милиция возбудила несколько уголовных дел против руководства дошкольных учреждений, аппетиты которого превзошли все мыслимые пределы, нашлось много желающих встать на защиту вымогателей. Мол, раз государству не под силу обеспечить детей достойными учреждениями, сделаем это силами родителей! Однако между добровольной помощью и фиксированной ставкой незаконного взноса есть существенная разница. К тому же далеко не все родительские деньги шли по назначению. При этом довольно часто детей, чьи родители были не в состоянии «одарить» руководство требуемой суммой, просто не принимали в детский сад.

Закона, который запрещает поборы либо другого нормативного документа, запрещающего брать деньги с родителей за разного рода услуги в детских дошкольных учреждениях и школах, нет. Это запрещено в принципе и регулируется Кодексом об административных правонарушениях РФ и, в большей степени, Уголовным кодексом РФ.

Вообще, при возникновении ситуации, связанной с незаконным требованием денежных средств, необходимо просто оформить жалобу в прокуратуру по месту жительства, управление (департамент) образования вашего муниципального района. В жалобе указать данные заявителя, номер и адрес школы или детского сада, дату и время преступления (правонарушения), ФИО и должность лица, кто именно требует деньги, а также вкратце указать причину, которой объясняют необходимость побора. Если есть какие-либо документы: договоры пожертвования, другие бумаги, то их тоже следует приложить к жалобе.

Почему мы об этом пишем сейчас, когда некоторые «ненасытные» руководители детских учреждений нашли другой незаконный способ «заработка»? Да потому, что новое – это хорошо забытое старое.

Чаще всего родителей просят «помочь» с приобретением новой мебели или занавесок и т.п. Между тем, это является грубым нарушением законодательства.

Каждому родителю важно, чтобы его ребенок находился в красивом светлом помещении, оснащенном по последнему слову техники. Но это не означает, что обустраивать учебное заведение надо из своего кармана. Вы можете участвовать в сборах денег на эти и любые другие цели – исключительно в добровольном порядке и с оформлением соответствующих документов. Отказ от внесения денежных средств при этом не должен вызвать неблагоприятные последствия для вашего ребенка.

Если вы решили помочь, то не ленитесь правильно оформлять оплату тех или иных услуг.

Не отдавайте деньги на руки. Если станет известно, что их потратили не по назначению, невозможно будет подтвердить, что вы вообще что-то сдавали. Забудьте про расписки, вы не сможете проконтролировать, куда пойдут эти деньги, ведь формально вы таким образом передаете их не детскому саду, а определенному физическому лицу (воспитателю, учителю или руководителю учреждения). Оплачивайте любые услуги в учебном заведении только через бухгалтерию, подписывая договор об оказании дополнительных образовательных услуг. В нем должны быть подробно указаны ваши данные и данные об учреждении, список оказываемых услуг и количество взимаемых денежных средств.

Жанна БАКАЕВА