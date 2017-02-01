ПЕРВЫЙ УШЕЛ

31 Января 2017



Чем запомнился Валерий Болотов – один из лидеров ополчения Донбасса

В пятницу, 27 января, ушел из жизни один из лидеров ополчения Донбасса, первый глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Валерий Болотов, возглавлявший ЛНР с мая по август 2014 года. По предварительной информации от спикера парламента Новороссии Олега Царева, он умер от сердечного приступа дома, в Подмосковье.

Валерий Болотов – кадровый военный, возглавлявший до начала гражданской войны на Украине Союз ветеранов Воздушно-десантных войск Луганской области. Известно, что боевой опыт он получил во время событий в Нагорном Карабахе в конце 1980-х, выполняя задачи в составе Витебской воздушно-десантной дивизии. Уже по завершении военной карьеры получил два высших образования – экономическое и инженерно-техническое, возглавлял мясокомбинат, занимался мелким бизнесом.

Болотов стал известен буквально в первые дни противостояния в Донбассе. 5 апреля 2014 года, когда ситуация и в Луганской и Донецкой областях была абсолютно неопределенной, он публично заявил о задержании Службой безопасности Украины (СБУ) группы противников новой власти в Киеве и призвал народ юго-востока страны начать открытое противостояние. Особенно важно, что это заявление, ставшее одним из ключевых моментов «русской весны» в Луганске, десантник сделал от своего имени, не скрываясь.

Призыв был услышан. Уже на следующий день горожане взяли здание Луганского управления СБУ под свой контроль, Болотов был в первых рядах. Далее события развивались стремительно. Протестующие усиливали свой контроль над ключевыми пунктами Луганска, а Киев пытался отчасти силовым методом, отчасти путем переговоров этому помешать. 21 апреля на Народном сходе жителей Луганской области Болотов был избран временно исполняющим обязанности народного губернатора, после чего, по сути, началось формирование армии и органов власти будущей Луганской народной республики (ЛНР). После самопровозглашения ЛНР и народного референдума, на котором люди высказались за независимость от Киева, на первой сессии республиканского собрания ЛНР Болотов официально был избран главой республики. Правда, занимал он эту должность чуть менее трех месяцев: в августе 2014-го ушел в отставку, объяснив, что не может после ранения работать в полную силу, и покинул территорию республики.

Дело в том, что сразу после референдума, 13 мая 2014 года, на Болотова было совершено покушение. По рассказам соратников, автомобиль лидера протестного движения обстреляли на дороге, он был ранен в верхнюю часть туловища. Тогда же появилась информация, что за «голову» Болотова некие граждане Украины установили награду 1 миллион долларов. «Но мы ничего не боимся, таким способом Киев ничего не добьется. Ополченцы считают спланированное покушение ответом на референдум», — рассказывал журналистам Василий Никитин, входивший в окружение Болотова.

История с покушением получила неожиданное развитие в лучших традициях голливудского боевика. Раненого Болотова вывезли на медосмотр в Россию, что вызвало взрыв негодования в украинской Генеральной прокуратуре. Восставшие тогда контролировали Луганск и отдельные города региона, целой территории республики как таковой не было, а границу с Россией контролировали украинские пограничники. Выбраться с раненым было непросто, но куда сложнее оказалось вернуться, тем более что Киев мобилизовался и выступал с бравурными провокационными заявлениями.

Через несколько дней после отъезда, ранним утром, украинские пограничники задержали Болотова и нескольких его соратников, когда они возвращались. Пограничники якобы информировали об этом все правоохранительные органы в Киеве, представителей АТО (антитеррористической операцией Киев называет силовое подавление конфликта в Донбассе) и около двух часов ждали силовое подкрепление. Однако помощь так и не пришла. За это время на место событий подоспели военные ЛНР и в ходе ожесточенного боя отбили своего губернатора. «На украинской границе мне предъявили копию постановления об аресте и пригласили пройти. Через некоторое время приехали наши бойцы и силой меня отбили… Началась стрельба, меня спас бронежилет. Я отделался ушибом внутренних органов», — делился потом подробностями первый глава ЛНР. Когда на место событий прибыли вертолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ), Болотова и его команды уже и след простыл. Несмотря на сравнительно небольшой масштаб, эта спецоперация, безусловно, серьезно повлияла на дальнейший ход событий. Представители самопровозглашенной республики получили заряд энергии, правительственные войска приуныли, а в Киеве затеяли масштабные разборки с целью разобраться, почему же так нехорошо все получилось. Например, глава МВД Украины Арсен Аваков утверждал, что в этой истории «имело место предательство».

После этих ранений видимых проблем со здоровьем у Болотова не было. На публичных мероприятиях он вел себя как абсолютно здоровый человек. Однако именно последствиями майского покушения глава ЛНР позже объяснил свою отставку.

О добровольном уходе Болотова с поста главы Луганской народной республики стало известно 14 августа 2014 года. Лидер ЛНР выступил со специальным видеообращением. «Положение сложное… Киевская хунта бросила на наши города огромное количество войск и техники. Каратели целенаправленно уничтожают инфраструктуру. Ни для кого не секрет, что мы находимся на грани гуманитарной катастрофы. В этих обстоятельствах руководство республики должно работать на пределе своих возможностей, но трудиться с такой самоотдачей мне не дают последствия ранения, — объяснил он и заверил, что борьба завершится успехом, «наше дело правое, победа будет за нами». Политик сам назвал имя преемника, предложив Игорю Плотницкому, который до того момента занимал пост министра обороны, возглавить республику.

Конечно, Болотов говорил правду: ситуация была абсолютная критическая. Киев наступал, не особенно разбираясь в средствах и методах ведения войны. Так, одним из самых тяжелых дней в период руководства Болотова стало 2 июня, когда силами ВСУ был нанесен авиаудар по самому центру города, по зданию Луганской ОГА. В результате погибли 8 мирных жителей, несколько десятков получили ранения, в том числе тяжелые, осколочные. Болотов заявил, что ВСУ при этом налете использовали кассетные бомбы, запрещенные международной конвенцией, а целью было покушение на него лично и ближайшее окружение. «Нам точно известно, что Порошенко отдал приказ уничтожить меня и других руководителей… Я находился в здании во время налета. Скорее всего, это был удар по лидерам, поэтому я сейчас опасаюсь за жизни людей, которые вокруг меня», — пояснил он. Среди ключевых событий, которые пришлись на время его руководства, — сбитый самолет ВСУ Ил-76 и взятие в плен Надежды Савченко. Но было тяжело не только на линии огня. Луганск еще и находился в полной блокаде: в городе практически не было воды, электричества, мобильной связи и продуктов питания. На Болотова, безусловно, давили. Вполне вероятно, что отставка была не совсем добровольной.

О том, что с передачей власти в ЛНР не все было гладко, можно судить лишь по острым уколам первого главы республики в адрес нынешнего руководителя. В декабре прошлого года Болотов дал большое интервью, в котором нелицеприятно отзывался о Плотницком: «он саботировал выполнение важных боевых задач», «предал, устроил заговор», «была одна команда, но были и люди, которые специально пытались нас рассорить, внушали командирам всякую ложь», «он боится выйти открыто к народу — естественно, авторитета у него поэтому и нет». Болотов не отказывал себе в откровенных публичных комментариях.

Еще в апреле 2014 года следственным управлением СБУ в Луганской области Болотов был объявлен подозреваемым по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны. Оперативно было получено судебное разрешение на его задержание и принудительную доставку в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Однако после инцидента на границе стало ясно, что шанс доставить его в Киев упущен, и, видимо, навсегда. Формально дело сохранялось, но поскольку все понимали, что достать Болотова невозможно, его фигура в украинской повестке ушла на дальний план.

Однако картина поменялась в день его смерти. Украинские СМИ, политики и активисты всех мастей принялись выдвигать разнообразные версии произошедшего в своем фирменном стиле. Уже вбрасываются традиционные предположения о том, что Москва «зачищает» тех, кто выполнил свою задачу. Мотив мести Плотницкого Болотову, само собой, тоже рассматривается украинскими «экспертами» как заслуживающий внимания. В общем, на ближайшие дни тема номер один в информационном поле Украины определена.

Тем временем друзья Валерия Болотова вспоминают, что сердце у лидера ополчения шалило еще в те времена, когда он возглавлял республику. А 27 января 2017 года остановилось совсем.

(www.lenta.ru)