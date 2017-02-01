МСТИ КОНФЕТКОЙ

31 Января 2017



Мильковским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего младшего инспектора отдела безопасности ФКУ ИК-7 УФСИН России по Камчатскому краю (женская исправительная колония) Оксаны Прытковой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Как сказал Александр Дюма: «Месть – это блюдо, которое подают холодным». Кто из нас не желал отомстить обидчику? К сожалению, не у всех хватает ума, возможностей и огромного количества денег, которыми обладал герой его романа Эдмон Дантес. Некоторым людям хочется сразу же сотворить некую пакость, а потом наслаждаться терзаниями врага. При этом они напрочь забывают, что за некоторые пакости можно ответить и перед Законом.

Например, как отомстить ненавистному начальнику? Самое действенное – это собрать на него компромат, а затем передать вышестоящему руководству, жене ненавистного босса или даже в прокуратуру. Это – в зависимости от того, что конкретно удастся собрать из негативных фактов. Но как быть в том случае, когда ни в чем предосудительном руководитель замечен не был? Тогда нужно самостоятельно сотворить нечто противозаконное, но так, чтобы заподозрили в этом именно непосредственного начальника. Причем «выявить» правонарушение необходимо самой, тем самым, так сказать, совершить служебный «подвиг». Тогда вражине будет позор и неминуемое наказание, а ловкой мстительнице – почет и всяческие поощрения по службе.

Так или иначе рассуждала младший инспектор исправительной колонии Прыткова, но однажды, движимая чувством ложной справедливости, она решилась на совершение преступления.

Вечером 16 августа 2016 года в силу своих служебных обязанностей Прыткова должна была контролировать соблюдение распорядка в запираемых помещениях, находящихся в режимной зоне исправительной колонии. В это время она проводила в прогулочный дворик заключенную Клавдию Скоробееву (имя изменено). Посторонних вокруг них не было, и никто не мог слышать, как сотрудница колонии уговаривает заключенную помочь совершить задуманное. План заключался в том, что в камеру Скоробеевой она передаст, а та в свою очередь спрячет в заранее оговоренном месте (за навесной полкой, висящей на стене в ближнем левом от входа углу камеры) бритвенные лезвия. А потом Прыткова якобы случайно обнаружит запрещенные предметы и тем самым проявит себя как грамотный и незаменимый работник. Кроме того, лезвия в камере – это настоящее ЧП! Их обнаружение неизменно должно повлечь за собой строгие взыскания по службе и существенный подрыв авторитета заместителя начальника ФКУ ИК-7. Того самого, который в свое время объявил выговор инспектору Прытковой. Тот факт, что наказание ей было вынесено вполне справедливо, инспектора никак не смущал, а вариант просто добросовестно исполнять свои обязанности ею не рассматривался.

Стоит отметить, что в заговорщицы инспектор выбрала заключенную, которая состоит в учреждении на трех видах профилактического учета: как склонная к систематическому нарушению правил внутреннего распорядка, к употреблению наркотических веществ и алкогольных напитков, а также – к суициду и членовредительству. Прытковой об этом было прекрасно известно, так же как и то, что на территории учреждения эта женщина, осужденная за убийство, уже совершала акты членовредительства. При этом не было никакой гарантии, что Скоробеева будет строго следовать договоренности, а не применит лезвия против себя самой, других заключенных или работников колонии.

Справедливости ради заметим, что осужденная сначала пыталась вразумить инспектора, что подобные действия с большой долей вероятности могут стать известны администрации колонии со всеми вытекающими из этого последствиями. Но Прыткова уверенно заявила, что все будет хорошо.

В исправительных учреждениях существует перечень предметов, необходимых в обиходе, но запрещенных для хранения в камерах, где содержатся заключенные. Например, бритвенные станки. Эти предметы хранятся в специальных помещениях под замком, выдаются перед непосредственным использованием, а затем сразу забираются у заключенных.

Именно к такой камере хранения вещей осужденных, расположенной в тамбуре запираемых помещений, Прыткова отвела заключенную. И вроде бы даже меры конспирации мстительница соблюла, поскольку видеонаблюдения в этом месте нет. В камере хранения вещей осужденных заговорщицы взяли одноразовые бритвенные станки, чтобы извлечь из них лезвия. При этом сотрудница колонии даже не все время контролировала действия своей подельницы, инспектор умудрилась оставить крайне отрицательно характеризуемую заключенную одну, пока сама отлучилась для того, чтобы вывести с прогулочного дворика и поместить в камеру карантина другую осужденную!

Скоробеева, воспользовавшись отсутствием надзора, извлекала шесть лезвий, спрятала их в одежде, а разобранные бритвенные станки засунула под порог входа в запираемые помещения. Тем временем Прыткова вернулась и отвела ее в камеру.

Уже в камере под наблюдением Прытковой заключенная завернула лезвия в обложку от тетради. Все эти действия Скоробеева совершала стоя при входе в камеру за отсекающей решеткой – так она не попадала в поле видимости видеокамер. А затем она быстро сунула конвертик с лезвиями за навесную полку.

Примерно через час наступил второй этап операции. Младший инспектор Прыткова повела Скоробееву в банно-прачечный комплекс помыться. А сама в это время якобы исключительно из соображений служебного рвения, вооружившись портативной видеокамерой, провела внеплановый обыск камеры № 2 и «нашла» запрещенные предметы. Об обнаружении в камере бритвенных лезвий она по всей форме сообщила дежурному.

Естественно, такое происшествие вызвало если не переполох, то довольно активное обсуждение случившегося среди сотрудников и, соответственно, решительные действия руководства колонии для выявления всех обстоятельств случившегося и принятия всех возможных мер для недопущения подобного впредь.

Незамедлительно была назначена служебная проверка, в ходе которой сотрудникам ИК довольно быстро удалось вывести свою нерадивую коллегу на чистую воду. Достаточно было вдумчиво проанализировать видеосъемку всех передвижений персонала и подопечных по территории колонии. Естественно, не остались без внимания зафиксированные на видео «задушевные беседы» и перекуры младшего инспектора с заключенной, также вызвали недвусмысленные подозрения их манипуляции в комнате хранения запрещенных вещей и на пороге камеры № 2. К расследованию ЧП подключились сотрудники собственной безопасности УФСИН России по Камчатскому краю и оперативного отдела ИК-7. В результате, несмотря на наличие «мертвых» видеозон и глубокое молчание подельницы, младшего инспектора не только удалось вывести на чистую воду, но и собрать материалы для передачи в Следственный комитет.

За грубое нарушение служебной дисциплины Оксану Прыткову уволили сразу после окончания служебной проверки. В настоящее время уголовное дело передано в суд. Согласно части 1статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации ей грозит наказание до 4 лет лишения свободы.

К сожалению, случаи, когда преступления совершаются из соображений мести, не редки. В феврале 2015 года камчатский предприниматель, движимый именно этим чувством, облил бензином и поджег склад, арендованный его бывшим партнером у ООО «Петропавловская производственно-торговая база». Огонь перекинулся на другие строения, в результате вместе с обидчиком пострадали другие, ни в чем не повинные люди. В общей сложности было уничтожено имущество на 108 млн рублей, а перед мстителем замаячил реальный срок и долгие годы работы на выплату долгов.

Несколько лет назад в одно из культурных учреждений Петропавловска-Камчатского в разгар рабочего дня ворвалась разгневанная гражданка и облила одну из сотрудниц собственной мочой, которую принесла с собой в банке. Так она отомстила любовнице мужа, а сама была привлечена к уголовной ответственности по статье 213 УК РФ (хулиганство).

В Амурской области вынесен приговор бывшему сотруднику поселкового магазина, уволенному за пьянство. Молодой человек отомстил директору компании – сжег несколько сотен коробок с дорогими тортами. Поджигатель приговорен к 160 часам общественных работ и обязан выплатить сумму ущерба.

В Санкт-Петербурге в свое время была поймана бывшая сотрудница пункта обмена валют, которая организовала банду, совершающую нападения на такие пункты. Маргарита Казачонок знала специфику работы пунктов обмена и была очень зла на бывших работодателей: по ее собственным словам, она была уволена за растраты, которых не совершала. Члены банды избивали кассиров и забирали деньги.

Интернет пестрит всевозможными рекомендациями, как отомстить нелюбимому руководству: от мелких пакостей до самых больших. «Действуйте поступательно. Войдите в кабинет начальника в немытой обуви. Так, чтобы от каждого вашего шага на покрытии оставались мокрые скользкие следы. Понимаю, что уберут, но как это бесит руководство с момента пачканья до момента уборки!

Если руководитель женщина, то оденьтесь ровно в то же, что и она. А потом подговорите своих сотрудников, чтобы они, естественно, со спины кричали ей в след: «Даха, ты че так хреново выглядишь?» А когда руководитель обернется, то тут же парировать: «Извините, мы думали это Дарья Евгеньевна». И так не раз.

Еще во время совещания щелкайте пальцами, лучше хрустите – это раздражает. А чтобы месть была действительно страшной, скиньте на начальника анонимку в ящик доверия прокуратуры».

Конечно, руководство бывает разным, в том числе и крайне неприятным. Но подобные выходки, даже в адрес начальника-самодура, отвратительны любому мало-мальски уважающему себя человеку. Лучше придерживаться рекомендаций гениальной актрисы Фаины Раневской: «Если человек тебе сделал зло – ты дай ему конфетку, он тебе зло – ты ему конфетку... И так до тех пор, пока у этой твари не разовьется сахарный диабет».

Жанна БАКАЕВА