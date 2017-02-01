В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ ГЕЙ-ПАРАДА НЕ БУДЕТ

31 Января 2017



Бывший глава администрации Дмитрий Зайцев, как известно, уехал в Сахалинскую область руководить министерством ЖКХ. Но на Камчатке дело его живет.

30 января этого года, группа лиц уведомила главу Петропавловск-Камчатского городского округа Виталия Иваненко о своем намерении 12 февраля 2017 года провести митинг на площади им. Ленина, цитирую: «… в поддержку законодательного запрета дискриминации геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров в России». По странному совпадению, 1 февраля господин Зайцев пожаловал на Камчатку. В это же время ожидается появление его бывшего советника, большого интимного друга Василия Бородавкина.

От заинтересованной стороны для участия в митинге заявлено 300 человек. Похоже, главные участники события уже прибыли. Под сенью пролетарского вождя они скажут несколько проникновенных слов в защиту геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров. Не исключено, что поделятся своим бесценным опытом внедрения толерантности в городскую администрацию Петропавловск-Камчатского городского округа. Затем собравшиеся пройдут по улице Ленина, размахивая розовыми шариками, прицепив на одежду ленточки с радужным разноцветьем.

Организаторы, участники митинга и последующего шествия пообещали не нарушать нормы общественной нравственности, т.е. не демонстрировать публично сцены любовных игр или просто наготу. Что-то мне подсказывает, что они сдержат свое обещание. Наверное, это прогноз погоды. Если верить синоптикам, 12 февраля, утром, будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 10 м/сек. при температуре минус 10 градусов по Цельсию, а ближе к обеду начнется пурга. Надо полагать, даже для морозостойкого Зайцева это непосильное испытание. Его соратник по борьбе со здравым смыслом Василий Бородавкин может на митинг не прийти, так как ему не нравятся лесбиянки и трансгендеры. Терпимее надо быть к сексуальным меньшинствам.

Не будем забывать, что 12 февраля является праздником всех влюбленных, т.е. всем влюбленным должно быть хорошо. Нам пока не удалось узнать, будет ли присутствовать на митинге начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации ПКГО Виктория Прошак и бывший советник бывшего главы администрации ПКГО Шалва Урушадзе. Они всегда подходили с пониманием к разноплановой ориентации своего бывшего шефа.

Надо отдать должное Зайцеву, он сумел сплотить вокруг себя крепкую команду из бывших уголовников, бездарей и разноориентированных людей. Об этом мы рассказывали на страницах нашей газеты.

Свое парадное шествие устроители экзотического для Камчатки мероприятия намерены закончить у стен администрации краевой столицы. Откуда все началось там все и должно закончиться. Почему-то организаторы митинга и шествия представлены тремя иногородними активистами. Например, Алексеев Николай приехал к нам из Москвы, Ярослав Евтушенко – из Воронежской области, Софья Михайлова – из Кемерова. Последняя назначена ответственной за медицинскую помощь, которая может понадобиться митингующим в случае не совсем толерантного отношения к ним отдельных групп наших земляков.

В свое время мне довелось стать свидетелем попытки провести гей-парад в Москве на Красной площади в День пограничника. Не скрою, мне показалось, что вся милиция общественной безопасности Первопрестольной в это время собралась в районе главной площади нашей Родины. На нескольких автобусах подъехали журналисты, которые ждали появления участников гей-парада. Меня не покидало ощущение, что Москва готовиться к пресечению масштабного теракта. Ближе к обеду появились главные виновники торжества. Они были одеты в розовые футболки с зайчиками на груди и несли в руках белые надувные шары. Их было не более пятидесяти человек. На Красной площади милиция тройным кордоном сдерживала натиск «зеленых фуражек». Мне показалось остроумным, что именно в День пограничника разрешили проведение гей-парада. Через два года в Санкт-Петербурге поступили остроумней. Губернатор северной столицы разрешил провести гей-парад в День ВДВ. «Голубые береты» с утра рыскали по улицам Санкт-Петербурга в поисках демонстрантов. Под горячую руку им попали какие-то молодые люди, которые, как выяснилось потом, полностью разделяли взгляды десантников в отношении людей, имеющих признаки нетрадиционной сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

На Камчатке день ВДВ проходит спокойно ввиду малого количества ветеранов-десантников. День пограничника празднуется, конечно, более масштабно, но среди стражей северо-восточных российских рубежей буйных мало. Все-таки сказываются климатические условия. Остается перенести гей-парад на День празднования Военно-Морского Флота Российской Федерации. Если митинг в поддержку секс-меньшинств перенесут на последнее воскресенье июля (День ВМФ), то весь личный состав полиции столицы Камчатского края и прилегающих крупных районных центров, уверен, появятся в этот день вблизи главной площади краевой столицы.

Акцию в защиту секс-меньшинств намечается провести 12 февраля во всех крупных городах и региональных центрах Российской Федерации. С чем связана подобная активность защитников сексуальных меньшинств, понять несложно. Допустим, устроители мероприятий задумали провести свои митинги и шествия в ста городах России на главных площадях этих населенных пунктах. В восьмидесяти случаях они, скорее всего, получат отказ, в двадцати – власти перенесут им место проведения публичного мероприятия куда-нибудь на окраину. В десяти из двадцати случаев какие-нибудь активисты из сексуального большинства попытаются объяснить активистам из сексуального меньшинства, куда тем нужно идти с идеями о раскованной гендерной идентичности.

Наши недруги за рубежом тут же заявят, что в России притесняют отдельные инакомыслящие группы людей и не дают им самовыражаться. Одним словом – душат свободу.

Возможно, я сгущаю краски. И мероприятия, запланированные в поддержку законодательного запрета дискриминации геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров в России везде пройдут спокойно, без обморожений и тому подобного.

Люди имеют право в рамках закона проявлять свои пристрастия и дружить друг с другом в любой форме. Жаль, но сексуальные меньшинства недостаточно активно участвуют в святом деле повышения рождаемости в Российской Федерации.

Что касается бывшего главы администрации ПКГО Дмитрия Владимировича Зайцева, то у него есть еще одна причина приехать на Камчатку. С него возьмут показания в рамках доследственной проверки по незаконной продаже муниципального имущества Елизовского района одной из местных фирм – ООО «Полет». (По заниженной цене и без проведения положенных процедур). По результатам проверки ему грозит возбуждение уголовного дела по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Так что у сексуальных меньшинств могут появиться подозрения, что господина Зайцева преследуют совсем не толерантные люди.

Представляете, какой может случиться политический скандал? Так и вижу эти заголовки в газетах: «На Камчатке душат последний оплот толерантности на Сахалине!», «Прочь камчатские длинные руки от сахалинских геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров!». Повествование будет неполным, если не вспомнить, что бывший главный архитектор ПКГО Гутманн-Шишлянников с фальшивым дипломом о высшем образовании и букетом судимостей за спиной, попадался не только на кражах. Он был еще замечен в увлечении фотографией. Даже состоит в общественной организации Росфото. Некоторые его фотоработы можно расценивать как чересчур толерантные. Не исключено, что господин Зайцев ценил лже-архитектора еще и за любовь к высокому искусству – умение останавливать мгновения в нужный момент.

Камчатка, мать наша, терпима ко всем, даже к самым убогим и бездарным своим сыновьям и дочерям. Мы рады любой общественной активности в нашем «замороженном» краю. Значит, не все еще замерзли, где-то теплится жизнь. Кому-то из наших земляков интересно самочувствие геев. Какие-то сексуально-дезориентированные небольшие группы людей что-то ищут, о чем-то мечтают, понимая, что жизнь коротка, а так много хочется попробовать. Разве можно их за это осуждать? Хотелось бы сначала, чтобы они проявили себя на поприще увеличения населения России. Так сказать, откатали обязательную программу. А потом пусть занимаются произвольной.

Вне зависимости от того, будет разрешен митинг или будет запрещен, День влюбленных 2017 года в России обещает стать необыкновенным.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ