РУССКАЯ СМУТА

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07 Февраля 2017

В этом году исполняется ровно 100 лет двум российским революциям: февральской и октябрьской.  Началом второй буржуазной русской  революции принято считать 23 февраля (по старому стилю), 8 марта 1917 года.  Началом третьей социалистической революции считается 25 октября (по старому стилю) 7 ноября 1917 года. Исторические парадоксы этих революций начались с их названий: революцию, произошедшую в марте, назвали февральской, а революцию, произошедшую в ноябре, назвали октябрьской, хотя праздновали ее 7 ноября. Все предыдущие даты значимых исторических событий в нашей истории советская историография привела к новому стилю, а две последних революции в названиях почему-то остались по-старому. Формировать свое отношение к отечественному излому истории 1917 года до сих пор представляется трудно разрешимой задачей, как для профессиональных историков, так и для общества. С небольшими упрощениями в подходах к оценке того революционного периода можно, наверное, свести мировоззренческую парадигму к двум вопросам.


 

– Считать ли революцию благом для страны?

– Считать ли революцию национальной трагедией российского государства?

Вокруг ответов на эти вопросы до сих пор не улеглась пыль от научных и обывательских баталий. Участники последней гражданской войны – «белые» и «красные» – до сих пор воюют друг с другом даже в гробах. Спустя 100 лет российское общество не может прийти к окончательному ответу: явилась ли революция следствием неспособности самодержавия управлять государством либо  большевики сумели раскачать  самодержавный корабль до критических углов? Или то и другое вместе?

Большинство историков сходятся в одном, что главным ударом по самодержавию были катастрофические неудачи русской армии в Первой Мировой (Великой) войне (1914-1918 гг.). И все же постараемся ответить на главный вопрос: была ли российская революция  национальной трагедией?

Что потеряла Россия в результате буржуазной и социалистической революций и последующей гражданской войны, голода и разрухи?  По оценкам историков (как советских, так и антисоветских), гражданская война, голод и болезни унесли жизни от восьми до двадцати миллионов человек. Если даже взять средние цифры, допустим, убыль населения составила 14 миллионов наших соотечественников, то результат покажется чудовищным. Страна потеряла около 11 процентов своего населения. Промышленность была разрушена, около двух миллионов человек мигрировали из страны. Не будем забывать, что во время гражданской войны противоборствующие стороны уничтожали самых талантливых и самых умных своих врагов.  По сути дела, гражданская война явилась целенаправленным уничтожением генофонда страны не только физически, но и принудительной высылкой за пределы государства. Российская империя потеряла  Финляндию, Польшу, Прибалтику, Западную Украину, Западную Белоруссию, Молдавию. Страшная разруха  привела к обнищанию народа и отбросила страну в своем экономическом и социальном развитии на много-много лет назад. Большевики (коммунисты) объявили войну русской православной церкви, богоборчество включили в свою идеологию. (Как это посчитать? Как учесть не рожденных талантливых ученых, конструкторов, великих мыслителей-гуманистов? Как исправить изломы в мировоззрении и восстановить духовно-нравственные ориентиры? Как закончить эту бесконечную гражданскую войну в наших головах?  Разве вышеперечисленное не является национальной трагедией?)

Газета «Вести»  предлагает своим читателям увидеть то время глазами одного из самых ярких российских военачальников и руководителей Белого движения Антона Ивановича Деникина. Он является талантливым литератором, мыслителем и свидетелем того смутного времени. В 1926 году, находясь в эмиграции, генерал издал свой фундаментальный труд «Очерки Русской Смуты».

Антон Иванович Деникин родился в 1872 году в Польше в семье отставного майора, в прошлом, крепостного крестьянина. Участвовал в Русско-японской войне (1904-1905 гг.). За храбрость был награжден двумя орденами и получил звание полковника. Во время Первой Мировой войны командовал бригадой, дивизией, находился со своими соединениями в самом пекле боев. Был награжден Георгиевским оружием и двумя Георгиевскими крестами. Затем успешно воевал против Красной армии. В то время председатель Совета народных комиссаров Владимир Ульянов (Ленин) писал: «Все на борьбу с Деникиным!».  После эвакуации Белой армии в Крым, генерал Деникин передал командование войсками генералу Врангелю, и в апреле 1920 года эмигрировал во Францию.

Когда началась Великая Отечественная война, немецкое командование предложило «белому» генералу принять участие в борьбе против большевистской России. Антон Иванович Деникин ответил отказом. На свои личные сбережения он купил вагон с медикаментами для нужд Красной армии и через третьи страны по линии «Красного креста» отправил их в Советскую Россию. Поражения Красной армии в начале войны он воспринимал как личную трагедию, но никогда не сомневался, что русская армия разобьет гитлеровцев. Деникин не скрывал своих убеждений, и гитлеровцы установили за ним негласный надзор. После окончания войны бывший лидер Белого движения вместе со своей женой эмигрировал в Соединенные Штаты Америки. На смертном одре  он произнес последние слова, вздохнув с сожалением: «Вот, не увижу, как Россия спасется!».

Антон Иванович Деникин завещал был похороненным в России. Первоначально гроб с телом Деникина был погребен с воинскими почестями на кладбище в Детройте, затем его перезахоронили на православном казачьем Свято-Владимирском кладбище в городке Кесвилл (штат Нью-Джерси). В апреле 2005 года Президент России Владимир Путин подписал Указ о предоставлении российского гражданства 86-летней дочери Великого гражданина России Марине Антоновне. 3 октября 2005 года по поручению Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации останки  русского генерала, героя двух войн, одного из лидеров Белого движения в России вместе с останками его жены Ксении Васильевны, а также останками русского философа  Ивана Александровича Ильина, писателя и публициста, идеолога Белого движения в эмиграции и его жены Натальи Николаевны (в свое время высланных советской властью) перезахоронили в Москве в некрополе Донского монастыря. Впервые деятелей Белого движения похоронили с почестями в присутствии государственных властей Российской Федерации. Патриарх всея Руси Алексий II заявил: «перенос останков Деникина – не просто перезахоронение известного человека, но символ того, что братоубийственная гражданская война закончилась… Находясь за пределами отечества, они оставались патриотами, искренне сопереживая всему, что происходило на родине. Российская трагедия не помешала им любить свой народ и верить в его будущее».

Ему вторил Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит Лавр (Шкурла): «Молясь в сегодняшний день о упокоении душ генерала А. И. Деникина и И. А. Ильина, прошу всех помолиться и за их сподвижников, строителей Зарубежной Руси, которые, живя на Родине, боролись за ее свободу, а, оказавшись в рассеянии, всячески сохраняли Россию вне ее пределов и чаяли ее возрождения. Надеюсь, что сегодняшнее событие послужит оздоровлению нашего народа, что постепенно начнут переписывать нашу общую историю, возвещая о ней всю правду, что уйдет монополия ее советского толкования и что мы постепенно вернемся на тот путь, по которому шествовали наши предки, которые воплощали в жизнь наши свято-русские идеалы».

Свой главный литературный труд Антон Иванович Деникин не случайно назвал «Очерки Русской Смуты». Смутное время в России было и раньше. Смута, с точки зрения российской истории, это период с 1598 по 1613 годы, наступивший после смерти двух наследников, сыновей Ивана Грозного Дмитрия и Федора. Царская династия Рюриковичей пресеклась. Существовавшая при Иване Грозном опричнина  (тирания и беззаконие) подорвала уважение и доверие к институтам власти. Что создало благоприятную почву для социальных потрясений.

В начале ХVII века в России разразился страшный голод, спровоцировавший народные бунты и хаос в управлении государством. Началась Гражданская война.  За 15 лет смуты на  Руси поменялось пять царей, из них трое были Лжедмитриями, т.е. самозванцами. Но часть русского государства присягала им на верность по очереди. Кроме того, Польша объявила войну России. Первого самозванца Лжедмитрия признал польский король Сигизмунд. Поляки воцарились в Кремле, захватили Смоленск, Северские земли, Новгород, Псков, Моравск, Чернигов, Путивль. В начале ноябре 1612 года ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского выбили поляков из Москвы. Великий всесловный земский собор 1613 года выбрал нового русского самодержца – Михаила Федоровича Романова. С этого времени считается, что с русской смутой было покончено. Российское государство стояло на краю гибели, и достаточно было совсем небольшой малости, чтобы оно исчезло с лица земли.

Смутное время привело к катастрофическому упадку хозяйства, численность населения сократилась во многих землях в несколько раз. Россия потеряла выход к побережью Балтийского моря, был утрачен Смоленск и ряд других городов.

На преодоление последствий смутного времени потребовалось почти сто лет.

В начале 1917 года ситуация повторилась. В России сменилось два царя, брат пошел против брата, а сын против отца. Голод и разруха, Гражданская война вместе с широкомасштабным террором оставили далеко позади все несчастья и катастрофы, которые выпадали на многострадальную Русь.

Антон Иванович Деникин назвал это психологической аномалией русского народа, означающую склонность к самоуничтожению. Но при этом он искренне верил, что кровавое безумие пройдет, и Россия снова возродится в своей былой славе и величии.

В предисловии к «Очеркам Русской Смуты» он так и написал: «В кровавом тумане русской смуты гибнут люди и сти­раются реальные грани исторических событий.

Поэтому, невзирая на трудность и неполноту работы в беженской обстановке – без архивов, без материалов и без возможности обмена живым словом с участниками событий, я решил издать свои очерки.

В первой книге говорится, главным образом, о русской армии, с которой неразрывно связана моя жизнь. Вопро­сы политические, социальные, экономические затронуты лишь в той мере, в какой необходимо очертить их влияние на ход борьбы.

Армия в 1917 году сыграла решающую роль в судьбах России. Ее участие в ходе революции, ее жизнь, растление и гибель – должны послужить большим и предостерегаю­щим уроком для новых строителей русской жизни. И не только в борьбе с нынешними поработителями страны. После свержения большевизма, наряду с огромной работой в области возрождения моральных и материальных сил русского народа, перед последним с небывалой еще в отечественной истории остротой встанет вопрос о сохра­нении его державного бытия.

Ибо за рубежами русской земли стучат уже заступами могильщики и скалят зубы шакалы, в ожидании ее кон­чины.

Не дождутся. Из крови, грязи, нищеты духовной и физической встанет русский народ в силе и в разуме.

А. Деникин.

Брюссель, 1921 год»

 

Слова российского генерала звучат пророчески.

 

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

 

ОЧЕРКИ РУССКОЙ СМУТЫ

Крушение власти и армии

Выпуск Первый

Глава первая

Устои старой власти:

Вера, Царь и Отечество

Неизбежный исторический процесс, завершившийся февральской революцией, привел к крушению русской государственности. Но, если философы, историки, социологи, изучая течение русской жизни, могли предвидеть грядущие потрясения, никто не ожидал, что народная стихия с такой легкостью и быстротой сметет все те устои, на которых покоилась жизнь: верховную власть и пра­вящие классы – без всякой борьбы ушедшие в сторону; интеллигенцию – одаренную, но слабую, беспочвенную, безвольную, вначале среди беспощадной борьбы сопротив­лявшуюся одними словами, потом покорно подставившую шею под нож победителей; наконец – сильную, с огром­ным историческим прошлым, десятимиллионную армию, развалившуюся в течение 3-4 месяцев.

Последнее явление, впрочем, не было столь неожи­данным, имея страшным и предостерегающим прообразом эпилог маньчжурской войны и последующие события в Москве, Кронштадте и Севастополе... Прожив недели две в Харбине в конце ноября 1905 года и проехав по сибирскому пути в течение 31 дня (декабрь 1907 года) через целый ряд «республик» от Харбина до Петрограда, я составил себе ясное понятие о том, что можно ожидать от разнузданной, лишенной сдерживающих начал солдатской черни. И все тогдашние митинги, резолюции, советы и, вообще, все проявления военного бунта – с большей силой, в несрав­ненно более широком масштабе, но с фотографической точностью повторились в 1917 году.

Следует отметить, что возможность столь быстрого психологического перерождения отнюдь не была присуща одной русской армии. Несомненно, усталость от 3-летней войны сыграла во всех этих явлениях не последнюю роль, в той или другой степени коснувшись всех армий мира и сделав их более восприимчивыми к разлагающим влия­ниям крайних социалистических учений. Осенью 1918 года германские корпуса, оккупировавшие Дон и Малорос­сию, разложились в одну неделю, повторив до известной степени пройденную нами историю митингов, советов, комитетов, свержения офицерского состава, а в некото­рых частях – распродажи военного имущества, лошадей и оружия... Только тогда немцы поняли трагедию русского офицерства. И нашим добровольцам приходилось видеть не раз унижение и горькие слезы немецких офицеров – некогда надменных и бесстрастных.

– Ведь с нами, с русскими, это же самое сделали вы – собственными руками...

– Нет, не мы – наше правительство, – отвечали они.

Зимою 1918 года я, как командующий Добровольче­ской армией, получил предложение от группы германских офицеров, желавших поступить в нашу армию рядовыми добровольцами...

Нельзя также объяснить развал психологией неудач и поражения. Брожение армии испытали и победители: во французских войсках, оккупировавших в начале 1918 года Румынию и Одесский район, во французском флоте, пла­вавшем в Черном море, в английских войсках, прибывших в район Константинополя и в Закавказье, и даже в могучем английском флоте в дни его наивысшего нравственного удовлетворения победой, в дни пленения германского флота – было не совсем благополучно. Войска начали выходить из повиновения начальникам, и только быстрая демобилизация и пополнение свежими, отчасти добро­вольческими, элементами изменили положение.

Каково было состояние русской армии к началу ре­волюции?

Испокон века вся военная идеология наша заключа­лась в известной формуле:

– За веру, царя и отечество.

На ней выросли, воспитались и воспитывали других десятки поколений. Но в народную массу, в солдатскую толщу эти понятия достаточно глубоко не проникали.

Религиозность русского народа, установившаяся за ним веками, к началу 20 столетия несколько пошатнулась. Как народ-богоносец, народ вселенского душевного склада, ве­ликий в своей простоте, правде, смирении, всепрощении – народ поистине христианский терял постепенно свой облик, подпадая под власть утробных, материальных интересов, в которых сам ли научался, его ли научали видеть единс­твенную цель и смысл жизни... Как постепенно терялась связь между народом и его духовными руководителями, в свою очередь оторвавшимися от него и поступившими на службу к правительственной власти, разделяя отчасти ее недуги... Весь этот процесс духовного перерождения русского народа слишком глубок и значителен, чтобы его можно было охватить в рамках этих очерков. Я исхожу лишь из того несомненного факта, что поступавшая в военные ряды молодежь к вопросам веры и церкви отно­силась довольно равнодушно. Казарма же, отрывая людей от привычных условий быта, от более уравновешенной и устойчивой среды с ее верою и суевериями, не давала вза­мен духовно-нравственного воспитания. В ней этот вопрос занимал совершенно второстепенное место, заслоняясь всецело заботами и требованиями чисто материального, прикладного порядка. Казарменный режим, где все – и христианская мораль, и религиозные беседы, и исполне­ние обрядов – имело характер официальный, обязатель­ный, часто принудительный, не мог создать надлежащего настроения. Командовавшие частями знают, как трудно бывало разрешение вопроса даже об исправном посещении церкви.

Война ввела в духовную жизнь воинов два новых эле­мента: с одной стороны, моральное огрубение и ожесточе­ние, с другой – как будто несколько углубленное чувство веры, навеянное постоянной смертельной опасностью. Оба эти антипода как-то уживались друг с другом, ибо оба исходили из чисто материальных предпосылок.

Я не хочу обвинять огульно православное военное духовенство. Много представителей его проявили подвиги высокой доблести, мужества и самоотвержения. Но надо признать, что духовенству не удалось вызвать религиозного подъема среди войск. В этом, конечно, оно нисколько не виновато, ибо в мировой войне, в которую была вовлечена Россия, играли роль чрезвычайно сложные политические и экономические причины, и не было вовсе места для рели­гиозного экстаза. Но вместе с тем духовенству не удалось создать и более прочную связь с войсками. Если офицер­ский корпус все же долгое время боролся за свою коман­дную власть и военный авторитет, то голос пастырей с первых же дней революции замолк, и всякое участие их в жизни войск прекратилось.

Мне невольно приходит на память один эпизод, весьма характерный для тогдашнего настроения военной среды. Один из полков 4-й стрелковой дивизии искусно, любовно, с большим старанием построил возле позиций походную церковь. Первая недели революции... Демагог-поручик решил, что его рота размещена скверно, а храм – это предрассудок. Поставил самовольно в нем роту, а в алтаре вырыл ровик для…

Я не удивляюсь, что в полку нашелся негодяй-офицер, что начальство было терроризовано и молчало. Но почему 2-3 тысячи русских православных людей, воспитанных в мистических формах культа, равнодушно отнеслись к такому осквернению и поруганию святыни?

Как бы то ни было, в числе моральных элементов, поддерживающих дух русских войск, вера не стала нача­лом, побуждающим их на подвиг или сдерживающим от развития впоследствии звериных инстинктов.

В общероссийском масштабе православное духовенс­тво также осталось за бортом разбушевавшейся жизни, разделив участь с теми социальными классами, к кото­рым примыкало: высшее – причастное, к сожалению, некоторыми именами (митрополиты Питирим и Макарий, архиепископ Варнава и др.) к распутинскому периоду петроградской истории – с правившей бюрократией; низ­шее – со средней русской интеллигенцией.

Для успокоения религиозной совести русского народа Святейший Синод впоследствии посланием от 9 марта санкционировал совершившийся переворот и призвал «довериться Временному правительству ... чтобы трудами и подвигами, молитвою и повиновением облегчить ему великое дело водворения новых начал государственной жизни...». Но когда жизнь эта стала принимать донельзя уродливые, аморальные формы, духовенство оказалось совершенно бессильным для борьбы: русская революция в первой стадии своей не создала ни одного сколько-нибудь  заметного народно-религиозного движения, – хотя бы в таком масштабе, как некогда у лжеучителей Иллиодора и Иннокентия, не выдвинула ни одного яркого имени по­борника поруганной правды и христианской морали. Я не берусь судить о действенном начале в русской православ­ной церкви после пленения ее большевиками. Жизнь цер­кви в советской России покрыта пока непроницаемой для нас завесой. Но процесс духовного возрождения ширится несомненно, а мученический подвиг сотен, тысяч служи­телей церкви, по-видимому, бороздит уснувшую народную совесть и входит в сознание народное творимой легендой.

 

Царь ? 

Едва ли нужно доказывать, что громадное большинство командного состава было совершенно лояльно по отно­шению к идее монархизма и к личности государя. Позднейшие эволюции старших военачальников-монархистов вызывались чаще карьерными соображениями, малодушием или желанием, надев «личину», удержаться у власти для проведения своих планов. Реже – крушением идеалов, переменой мировоззрения или мотивами государственной целесообразности. Наивно было, например, верить заявле­ниям генерала Брусилова, что он с молодых лет «социалист и республиканец». Он – воспитанный в традициях старой гвардии, близкий к придворным кругам, проникнутый насквозь их мировоззрением, «барин» –  по привычкам, вкусам, симпатиям и окружению. Нельзя всю долгую жизнь так лгать себе и другим.

Русское кадровое офицерство в большинстве разделяло монархические убеждения и в массе своей было во всяком случае лояльно.

Несмотря на это, после японской войны, как следст­вие первой революции, офицерский корпус почему-то был взят под особый надзор департамента полиции, и командирам полков периодически присылались черные списки, весь трагизм которых заключался в том, что оспаривать «неблагонадежность» было почти бесполезно, а производить свое, хотя бы негласное, расследование не разрешалось. Мне лично пришлось вести длительную борьбу с киевским штабом по поводу маленьких назначе­ний (командира роты и начальника пулеметной команды) двух офицеров 17-го Архангелогородского полка, которым я командовал до последней войны. Явная несправедли­вость их обхода легла бы тяжелым бременем на совесть и авторитет командира полка, а объяснить ее не представ­лялось возможным. С большим трудом удалось отстоять этих офицеров, и впоследствии оба они пали славною смертью в бою. Эта система сыска создавала нездоровую атмосферу в армии.

Не ограничиваясь этим, Сухомлинов создал еще свою сеть шпионажа (контрразведки), возглавлявшуюся неофи­циально казненным впоследствии за шпионаж в пользу Германии полковником Мясоедовым. В каждом штабе округа учрежден был орган, во главе которого стоял пе­реодетый в штабную форму жандармский офицер. Круг деятельности его официально определялся борьбою с иностранным шпионажем – цель весьма полезная; не­официально – это было типичное воспроизведение арак­чеевских «профостов». Покойный Духонин до войны, будучи еще начальником разведывательного отделения киевского штаба, горько жаловался мне на тяжелую атмо­сферу, внесенную в штабную службу новым органом, ко­торый, официально подчиняясь генерал-квартирмейстеру, фактически держал под подозрением и следил не только за штабом, но и за своими начальниками.

 

Продолжение следует.

 

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."