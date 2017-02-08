ТОР МИНУС ВЕТЧИНОВЫ

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07 Февраля 2017

Дело помощи отдыхающим – дело рук самих отдыхающих?

30 декабря 2016 года на Камчатке состоялось торжественное открытие нового аквапарка «Чудо-остров» на базе отдыха «Лесная» в Елизовском районе. Право перерезать красную ленточку на входе в аквапарк было предоставлено гостям церемонии – заместителю председателя правительства Камчатского края Марине Суббота, Генеральному консулу КНДР во Владивостоке Им Чхон Иру, а также собственнику нового аквапарка Александру Ветчинову.

Как отметил Генконсул КНДР, появление таких объектов на Камчатке должно способствовать развитию международного туризма на полуострове.

«Мы очень рады, что, несмотря на экономические трудности, камчатские предприниматели, проявляя высокий патриотизм и мобилизовав все свои силы и ресурсы, смогли завершить строительство такого крупного объекта. Важно, что все это время искреннюю поддержку инициаторам проекта оказывали власти региона, в частности, министерство экономического развития и торговли Камчатского края», – сказал Им Чхон Ир.


 

«Проект по строительству аквапарка был реализован резидентом территории опережающего социально-экономического развития. Это первый туристический объект, открытый в рамках ТОР. Мы сегодня видим реальные результаты работы, подтверждающие, что решение Правительства Российской Федерации о создании такой территории на Камчатке было принято не зря. Я поздравляю всех с этим событием. Надеюсь, что в этом аквапарке будет приятно отдыхать как жителям Камчатки, так и гостям полуострова», – сказала Марина Суббота.

«До этого аквапарк работал в тестовом режиме. На сегодняшний день все испытания завершены, и аквапарк официально открыт. Всех жителей и гостей полуострова мы готовы встречать здесь постоянно. Аквапарк работает без выходных, – рассказал собственник аквапарка «Чудо-остров» Александр Ветчинов. – Строить этот объект нам помогали специалисты из Корейской Народно-Демократической Республики. Они трудились не покладая рук два года. Результат их работы вы можете сегодня увидеть».

Что получили господа Ветчиновы, получившие статус резидентов ТОР?

Пониженную налоговую ставку по налогу на имущество. Освобождение от налогообложения в отношении земельных участков, расположенных на территории особой экономической зоны сроком на пять лет с месяца возникновения права собственности на каждый земельный участок. Применение пониженных тарифов страховых взносов для работодателей - резидентов ТОР. Использование ускоренной амортизации по принадлежащим им объектам амортизируемого имущества. Приоритетное подключение к объектам инфраструктуры. Упрощенные условия привлечения иностранной рабочей силы.

 

Как можно прочитать в рекламных блоках в Интернете, «Чудо-остров» – один из крупнейших аквапарков на Дальнем Востоке. Он представляет собой комплекс рекреационно-развлекательных водных аттракционов, рассчитанных на посещение более 700 человек одновременно. На территории аквапарка есть взрослые и детские горки, кафе, сауны и многое другое».

Но жителям полуострова, посещающим новый объект, не видно, что на самом деле скрывается за яркой вывеской «Чудо-острова».

Работники аквапарка написали коллективное обращение заместителю председателя правительства – полномочному представителю Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Ю. П. Трутневу, в елизовскую городскую прокуратуру и Государственную инспекцию труда в Камчатском крае. Они поделились с нами весьма нелестной информацией об открытом с такой помпой очередном камчатском чуде.

Максим: «Мы работники аквапарка «Чудо-остров» на базе «Лесная». Владеет этим парком Валентина Александровна Ветчинова вместе со своим мужем Александром Васильевичем. На предприятии существуют проблемы с выплатой заработной платы. Мне, например, не выплатили зарплату за два месяца. Я уже уволен, но мне до сих пор не выплатили причитающиеся деньги. На сегодняшний день уже уволено около двадцати человек. Отношение к людям как к скотам. Буквальным образом, как к собакам относятся, причем так и называют.

Кроме невыплаты заработной платы, там много нарушений в плане безопасности посетителей. Во-первых, плохо работающая пожарная сигнализация. Оповещение посетителей в случае возгорания практически не работает. Даже когда была сработка на пульте, само оповещение для эвакуации людей не сработало. Во-вторых, отсутствуют гидранты для пожарных машин, что является грубейшим нарушением пожарной безопасности. Далее: технические помещения, такие как кухня, вентиляционная, не отделены противопожарными дверьми. Отсутствует план эвакуации. Если учесть, что раздевалка для посетителей находится в подвальном помещении рядом с кухней, то в случае возникновения на кухне пожара пластиковая дверь просто расплавится и огонь пойдет в раздевалку. А люди не смогут выбраться наружу. Нет ни одного пожарного щита со средствами первичного пожаротушения. Ни разу не проводился инструктаж по пожарной безопасности с сотрудниками аквапарка.

Также нет технической документации на все здание, потому что само здание состоит из семи комплексов, каждый строился отдельно, все это бесконтрольно, без проектов.

Аттракционы также не имеют ни сертификатов, ни разрешительных документов на их эксплуатацию. Сборка горок была некачественной, и посетители постоянно жалуются на ссадины и мелкие порезы на стыках элементов конструкции. На аттракционе «Циклон» разошелся шов. На все обращения и замечания руководство реагирует одинаково: «Ну, ничего страшного».

В здании есть два лифта, которые доставляют людей на стартовые площадки горок. Лифты должны эксплуатироваться в сухих вентилируемых условиях. На самом деле эксплуатация производится в сырости, и лифты часто выходят из строя. Причем людей выпустить невозможно, потому что отсутствует специалист по лифтам. Нет и документов, разрешающих использовать лифты. Люди сидят в остановившихся лифтах минут по сорок. Так было с самого начала, с первого дня работы аквапарка. Кто-то пытался скандалить, требовали компенсировать неудобства. Но ушли, ничего не добившись. Кроме этого, полностью отсутствует хлорирование в детском бассейне. Очищается бассейн простым сливом воды и добавлением холодной. Вода в детском бассейне не соответствует нормам. Никто не знает, какие микроорганизмы там присутствуют. В большом (взрослом) бассейне система хлорирования работает, но бесконтрольно, при отсутствии специалистов по водоподготовке и лаборантов. Были неоднократные случаи отравления хлором дежурных по аквазоне. Некоторым даже пришлось обращаться к врачам, которые зафиксировали данный факт.

Отношение к посетителям у самих владельцев тоже своеобразное. Однажды дежурный по аквазоне столкнул ногой ребенка в бассейн, родители ребенка попытались разобраться в ситуации, но их просто выдворили с территории аквапарка и все. Никаких разборок с персоналом и извинений родителям ребенка не последовало.

В бассейне страшная духота. Температура 35 градусов и выше. Полностью отсутствует циркуляция воздуха. Сотрудники во время исполнения своих обязанностей просто теряют сознание. Уборщицы увольнялись через два-три дня, потому что во время работы Ветчинов запрещает выходить на улицу, а работать, не выходя на свежий воздух, просто невозможно. Запрещается открывать окна: отапливать такое большое помещение – дорого. А система вентиляции не работает с самого начала эксплуатации. Приходится находить какое-то более прохладное помещение, например, вентиляционную. А в этой вентиляционной хранятся канистры с жидким хлором, хотя это грубейшее нарушение пожарной безопасности. И техники безопасности.

Аттракционы не имеют разрешительной документации, потому что новосибирская компания «Велес», которая их изготовила, не получила причитающихся денег, в итоге представители компании просто забрали документацию и уехали.

Квадратные колонны посреди бассейнов стоят на каких-то странных, тоже квадратных подиумах, невидимых под водой. Об их острые края можно сильно пораниться. Что и происходит время от времени».

Михаил: «Когда я был дежурным по аквазоне, мне довольно часто приходилось оказывать первую медицинскую помощь. (У меня есть начальное медицинское образование.) Но сломанные и разбитые носы, разбитые брови – мелочь по сравнению с тем, что у одной из посетительниц была травма шеи. Пришлось вызывать «скорую» для девушки (была закрытая черепно-мозговая травма). Другая посетительница даже не успела дойти до горок. Она поскользнулась на кафеле, упала и об ступеньку разбила голову. Девушка написала жалобу. Результат нам неизвестен. По проекту в бассейне должен лежать нескользкий кафель. Но этого нет. Как только кто-то из отдыхающих падал и получал травму, так сразу же место падения накрывалось резиновым покрытием. Почему этого не было сделано заранее – неизвестно. Об острые углы по периметру бассейна и дети, и взрослые часто резались. А квалифицированного медработника в комплексе нет.

«Чудо-остров» считается детским учреждением, но в кафе открыто продается алкоголь. Это пиво на розлив и в стеклянных бутылках. Мы должны были следить за тем, чтобы пиво не проносили в аквазону.

Максим: «Девушка-врач ушла через пять дней после начала работы, она уволилась, потому что не хотела отвечать за недоработки руководства. В отсутствии хлорирования в детском бассейне можно было «подцепить» любую инфекцию, а ответственность возложена на медработника. А в начале января малый бассейн вообще «зацвел». Вода в нем стала зеленой. Он был как лягушатник. Вонь стояла страшная».

Михаил: «Это было в мою смену. Когда бассейн зацвел, это было 3 января, мы сказали об этом старшему администратору. Он связался с Ветчиновыми. Собрались сантехники, посмотрели, система фильтрации была отключена. Отчего, вероятно, и «зацвел» бассейн. Нам сказали: «Аквапарк закрыт до 12 часов. Никого не пускать». Тут же включили эту систему фильтрации, бахнули хлора в бассейн и ждали, когда он очистится. Вот такая профилактика инфекционных заболеваний. Удивляюсь, как до сих пор еще ничего не случилось».

Максим: «В комплексе до сих пор нет лаборатории. Оборудование закупили, но в помещении сейчас какой-то хлам и заряжаются рации (там много электророзеток). Лаборантов нет, система водоподготовки не работает. Никто ничего не проверяет. Просто все ужасно. Я бы никому не советовал туда ехать. Я всем своим знакомым говорю: «Ни в коем случае не возите туда детей». Там можно заболеть чем угодно. Кроме того, что можно получить травму, потому что там очень скользкий кафель. Нам пришлось класть на него резиновое покрытие, которое предназначалось для территорий вокруг бассейна. В первый день, когда открылись, было очень много травм. Дети бегут мокрые из бассейна и падают. Все сделано так, что на полах стоят лужи, вода не стекает с пола. У посетителей – рассеченные колени, локти, головы. А медицинскую помощь оказывали сами спасатели. Это благо, что там были люди с опытом работы в МЧС, кто-то, вот как Михаил, с начальным медицинским образованием. Там и перелом ноги был. Человек упал на кафель, сломал ногу. То есть нарушений очень много. Там реально небезопасно. А сам Ветчинов говорит: «Мне все равно, я с прокурором (С которым именно? – Ред.) бухаю каждый день. А губернатору я могу позвонить напрямую». (По имеющейся в редакции информации, позвонить напрямую губернатору могут сотни четыре человек. Это никак не является привилегией господина Ветчинова.)

Михаил: «График работы дежурных по аквазоне – 16 часов, без права выхода за турникет. Даже здоровые парни не выдерживали «климата» аквапарка. У них возникали головокружение, головная боль, общая слабость. Чтобы избежать последствий, ребята решили в конце каждого часа выходить по одному на территорию термального бассейна, который находится на улице. Это повлекло за собой увольнения.

Кроме того, нам выдали срочные договоры на оказание услуг, мотивируя тем, что это только на время испытательного срока. Объяснили: «Вдруг вы уволитесь и т. д., чтобы мы не платили пенсионные, и кадровику было меньше работы». После этого обещали официальное трудоустройство. Мы поставили подписи под текстом договоров, и больше этих документов никто не видел. По поводу заработной платы уволенных работников тоже попросили не беспокоится. На звонок одного из сотрудников госпожа Ветчинова ответила, что в данный момент она находится в отпуске, а по возвращении со всеми рассчитается. Рассчиталась только 3 февраля, и то не со всеми и не в полном объеме».

 

Кто же такие супруги Ветчиновы? Камчатские СМИ уже писали о собственниках базы «Лесная», заказчиках строительства аквапарка, успешных предпринимателях и «инвесторах», которые в течение последних лет не рассчитываются со своими подрядчиками.

По словам директора ООО «Гранд» Алиева, приведенным в одной из камчатских газет, между его фирмой и предпринимателем Ветчиновой В. А. был заключен договор подряда по устройству железобетонных конструкций для аквапарка. Все договорные обязательства были выполнены. Но работа была оплачена частично, а оставшуюся сумму в размере 1 670 000 рублей Ветчиновы не выплатили. При личной встрече с Алиевым Ветчинов сообщил, что у него нет денег, потому что все его деньги ушли на предвыборную кампанию губернатора. А Алиев должен простить Ветчинову долг, так как последний выполняет очень важную задачу, на которую его благословил лично губернатор Камчатского края Илюхин. И этой задачей является строительство аквапарка на Камчатке, который «по своим характеристикам просто уникальный, и в России есть только один такой аналог – в городе Сочи».

«Я построил памятник Завойко», – сообщил Алиеву господин Ветчинов, – поэтому губернатор мне обязан...»

На заявление Алиева, что он будет отстаивать свои законные интересы и обращаться в органы власти за защитой, Ветчинов ответил, что это бесполезно. Обращаясь с жалобами в различные органы власти, Алиев везде получал ответ, что это спор хозяйствующих субъектов. А для обращения в арбитражный суд нужны документы по договору подряда, которых у него нет.

Подобная ситуация не единственная в деятельности Ветчиновых.

В суд не подают (потому что не смогли получить все документы):

– ООО «Хаб-Инжиниринг-строй», г. Хабаровск (долг – 1 800 000 рублей),

– ООО «Гранд» – 1 670 000 рублей,

– ИП Никишин – 600 000 рублей,

– ИП Мамедов – 6 276 000 рублей.

По словам подрядчиков, для производства работ Ветчинов не предоставлял ни рабочих документов, ни проекта строительства. Он просто давал разные указания – как строить, и зачастую эти указания были прямо противоположными сказанным накануне.

Странные у нас какие-то предприниматели. Они готовы работать без всяких документов, подтверждающих выполнение взятых на себя обязательств. Это заставляет задуматься над их уровнем образования и способностью трезво оценивать ситуацию. Понятно, что доверие – не последнее дело между партнерами, но ведь, как говорится, дружба дружбой… Как можно так подставлять себя и своих работников. Кстати, по информации налоговой инспекции, ИП Никишин летом прошлого года прекратил предпринимательскую деятельность, равно как и ООО «Хаб-Инжиниринг-строй». Надеемся, что это не связано с их работой на строительстве аквапарка.

В феврале прошлого года под руководством Вадима Повзнера, уполномоченного при губернаторе Камчатского края по вопросам защиты прав предпринимателей, прошло межведомственное совещание, где присутствовали представители строительных фирм, обратившихся с коллективной жалобой на действия А. Ветчинова, представитель краевой прокуратуры Андрей Чернушич и руководитель инспекции государственного строительного надзора края Сергей Прудников.

Подрядные организации подробно изложили свои претензии к Ветчинову.

Кроме того, предприниматели рассказали о том, что надзор за строительством аквапарка по договору с заказчиком осуществляло ООО «Технадзор». Специалисты «Технадзора» подписывали акты на скрытые работы. Все документы отдавались Ветчинову, и больше подрядчики их не увидели.

Представитель прокуратуры края тогда заявил о необходимости дать уголовно-правовую оценку действиям заказчика и настоятельно порекомендовал предпринимателям написать для этого заявления. По факту публикации в одном из электронных СМИ материала по обращению ООО «Гранд» была даже начата прокурорская проверка.

Но воз и ныне там…

Редактор одного из камчатских печатных изданий, после жалобы директора «Гранда» Алиева, написал обращение руководителю Инспекции государственного строительного надзора Камчатского края Сергею Прудникову, в котором задал несколько вопросов. Проходил ли объект указанного строительства государственную экспертизу? Кто выдавал разрешение на строительство и когда? И соответствовало ли указанное разрешение нормам законодательства РФ? Кто ведет надлежащий строительный надзор, какие организации его строят и имеют ли они надлежащие документы для строительства указанного аквапарка.

По информации этого редактора, в январе 2016 года представители региональной общественной организации «Экологическая безопасность Камчатки» подтвердили заявление предпринимателя Алиева о нарушениях на «стройке века». Отчет был отправлен господину Прудникову, но в телефонном разговоре господин Прудников сообщил, что ничего не знает про аквапарк. Надзор над строительством этого объекта инспекция не ведет. Странное бездействие, если учесть, что строится не какой-то павильон для торговли открытками, а сооружение, где предполагается массовое скопление людей.

 

Как отмечает ряд специалистов в строительной области, в большинстве случаев уверенность в безаварийной эксплуатации зданий и сооружений базируется на двух основных заблуждениях:

– большие размеры здания создают ложное впечатление его безопасности;

– то, что здание простояло какое-то время, ошибочно трактуется как гарантия его дальнейшей надежности.

Зачастую такие заблуждения приводят к трагической развязке. Статистика свидетельствует о неумолимо растущем количестве аварий с обрушением строительных конструкций. Причинами аварий являются ошибки, допущенные как при проектировании, так и в процессе строительства и эксплуатации сооружений. К печальным последствиям приводят отсутствие лица, официально ответственного за техническое состояние здания;

нарушение предписаний экспертной комиссии, выполнившей техническое обследование здания; отсутствие плана эвакуации пребывающих в здании людей.

Как утверждают специалисты, по разным причинам ежедневно в России происходит три обрушения зданий. Вот лишь самые громкие из них.

Обрушение балкона со зрителями в спортивном комплексе в Нальчике 25 июня 1998 года по причине самовольной пристройки балкона без проекта. В результате аварии 23 человека погибли, 47 получили ранения.

Авария в аквапарке «Трансвааль» в Москве в 2004 году. В результате обрушения кровли погибли 28 человек и более 100 получили ранения. По результатам расследования была установлена вина проектировщика кровли, а также эксперта, выдавшего положительное заключение.

Обрушение перекрытий в бассейне «Дельфин» в городе Чусовой (Пермский край) в декабре 2005 года, в результате которого погибли 14 человек, в том числе 10 детей. Виновной в случившемся признана организация «Уралпромэксперт», выдавшая заключение об удовлетворительном техническом состоянии строительных конструкций.

На Басманном рынке в Москве в феврале 2006 года в результате обрушения кровли погибли 66 человек, более 30 были госпитализированы.

Обрушение двух пролетов казармы учебного центра ВДВ в Омске в июле 2015 года. Причиной трагедии, унесшей жизни 23 курсантов, названа некачественно выполненная кладка стен при возведении здания в 1975 году, а также ненадлежащим образом осуществленный в 2013 году ремонт постройки. На момент аварии в казарме находились 337 человек.

В Алтайском крае под тяжестью снега обрушилась крыша нового барнаульского торгового центра «Галактика». Причиной обвала эксперты назвали грубые ошибки проектировщиков и отсутствие реальной экспертизы объекта при выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию.

4 человека погибли во время обрушения строящегося торгово-развлекательного комплекса в Новосибирске.

Причиной обрушения в торговом комплексе «Славянский» в Кемерове стало разрушение несущих конструкций и балок.

В июне 2012 в крупном торгово-развлекательном центре Красноярска «Планета» обрушилась стеклянная часть потолка. По счастливой случайности никто не пострадал.

 

Так, может, не стоит Камчатскому краю продолжать этот трагический список, и специалисты соответствующих организаций – стройнадзора, Роструда, пожарной и санитарной служб – дадут соответствующе заключения и рекомендации по дальнейшей эксплуатации камчатского чуда? Ведь то, что хозяева аквапарка являются резидентами ТОР, не снимает с них ответственности за безопасность пребывания в аквапарке посетителей. И уж, конечно, инспекция по труду просто обязана отреагировать на обращение уволенных и не получивших причитающихся им денег работников «Чудо-острова».

По информации из разных источников, с недвижимым имуществом господ Ветчиновых с завидной регулярностью происходят неприятности: загораются домики на базе «Лесная», однажды пожар произошел в их личном доме, огнем попорчены автомобили.

Не думаем, что это чей-то злой умысел. Наверное, эта милая парочка игнорирует правила противопожарной безопасности и в быту. Вот и случаются непредвиденные ЧП.

Наверное, краевой власти нужно более тщательно подходить к выбору резидентов ТОР.

А то – ленточку перерезали, друг друга поздравили, а дальше – хоть трава расти на воде?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."