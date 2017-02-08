ТОР МИНУС ВЕТЧИНОВЫ

07 Февраля 2017



Дело помощи отдыхающим – дело рук самих отдыхающих?

30 декабря 2016 года на Камчатке состоялось торжественное открытие нового аквапарка «Чудо-остров» на базе отдыха «Лесная» в Елизовском районе. Право перерезать красную ленточку на входе в аквапарк было предоставлено гостям церемонии – заместителю председателя правительства Камчатского края Марине Суббота, Генеральному консулу КНДР во Владивостоке Им Чхон Иру, а также собственнику нового аквапарка Александру Ветчинову.

Как отметил Генконсул КНДР, появление таких объектов на Камчатке должно способствовать развитию международного туризма на полуострове.

«Мы очень рады, что, несмотря на экономические трудности, камчатские предприниматели, проявляя высокий патриотизм и мобилизовав все свои силы и ресурсы, смогли завершить строительство такого крупного объекта. Важно, что все это время искреннюю поддержку инициаторам проекта оказывали власти региона, в частности, министерство экономического развития и торговли Камчатского края», – сказал Им Чхон Ир.

«Проект по строительству аквапарка был реализован резидентом территории опережающего социально-экономического развития. Это первый туристический объект, открытый в рамках ТОР. Мы сегодня видим реальные результаты работы, подтверждающие, что решение Правительства Российской Федерации о создании такой территории на Камчатке было принято не зря. Я поздравляю всех с этим событием. Надеюсь, что в этом аквапарке будет приятно отдыхать как жителям Камчатки, так и гостям полуострова», – сказала Марина Суббота.

«До этого аквапарк работал в тестовом режиме. На сегодняшний день все испытания завершены, и аквапарк официально открыт. Всех жителей и гостей полуострова мы готовы встречать здесь постоянно. Аквапарк работает без выходных, – рассказал собственник аквапарка «Чудо-остров» Александр Ветчинов. – Строить этот объект нам помогали специалисты из Корейской Народно-Демократической Республики. Они трудились не покладая рук два года. Результат их работы вы можете сегодня увидеть».

Что получили господа Ветчиновы, получившие статус резидентов ТОР?

Пониженную налоговую ставку по налогу на имущество. Освобождение от налогообложения в отношении земельных участков, расположенных на территории особой экономической зоны сроком на пять лет с месяца возникновения права собственности на каждый земельный участок. Применение пониженных тарифов страховых взносов для работодателей - резидентов ТОР. Использование ускоренной амортизации по принадлежащим им объектам амортизируемого имущества. Приоритетное подключение к объектам инфраструктуры. Упрощенные условия привлечения иностранной рабочей силы.

Как можно прочитать в рекламных блоках в Интернете, «Чудо-остров» – один из крупнейших аквапарков на Дальнем Востоке. Он представляет собой комплекс рекреационно-развлекательных водных аттракционов, рассчитанных на посещение более 700 человек одновременно. На территории аквапарка есть взрослые и детские горки, кафе, сауны и многое другое».

Но жителям полуострова, посещающим новый объект, не видно, что на самом деле скрывается за яркой вывеской «Чудо-острова».

Работники аквапарка написали коллективное обращение заместителю председателя правительства – полномочному представителю Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Ю. П. Трутневу, в елизовскую городскую прокуратуру и Государственную инспекцию труда в Камчатском крае. Они поделились с нами весьма нелестной информацией об открытом с такой помпой очередном камчатском чуде.

Максим: «Мы работники аквапарка «Чудо-остров» на базе «Лесная». Владеет этим парком Валентина Александровна Ветчинова вместе со своим мужем Александром Васильевичем. На предприятии существуют проблемы с выплатой заработной платы. Мне, например, не выплатили зарплату за два месяца. Я уже уволен, но мне до сих пор не выплатили причитающиеся деньги. На сегодняшний день уже уволено около двадцати человек. Отношение к людям как к скотам. Буквальным образом, как к собакам относятся, причем так и называют.

Кроме невыплаты заработной платы, там много нарушений в плане безопасности посетителей. Во-первых, плохо работающая пожарная сигнализация. Оповещение посетителей в случае возгорания практически не работает. Даже когда была сработка на пульте, само оповещение для эвакуации людей не сработало. Во-вторых, отсутствуют гидранты для пожарных машин, что является грубейшим нарушением пожарной безопасности. Далее: технические помещения, такие как кухня, вентиляционная, не отделены противопожарными дверьми. Отсутствует план эвакуации. Если учесть, что раздевалка для посетителей находится в подвальном помещении рядом с кухней, то в случае возникновения на кухне пожара пластиковая дверь просто расплавится и огонь пойдет в раздевалку. А люди не смогут выбраться наружу. Нет ни одного пожарного щита со средствами первичного пожаротушения. Ни разу не проводился инструктаж по пожарной безопасности с сотрудниками аквапарка.

Также нет технической документации на все здание, потому что само здание состоит из семи комплексов, каждый строился отдельно, все это бесконтрольно, без проектов.

Аттракционы также не имеют ни сертификатов, ни разрешительных документов на их эксплуатацию. Сборка горок была некачественной, и посетители постоянно жалуются на ссадины и мелкие порезы на стыках элементов конструкции. На аттракционе «Циклон» разошелся шов. На все обращения и замечания руководство реагирует одинаково: «Ну, ничего страшного».

В здании есть два лифта, которые доставляют людей на стартовые площадки горок. Лифты должны эксплуатироваться в сухих вентилируемых условиях. На самом деле эксплуатация производится в сырости, и лифты часто выходят из строя. Причем людей выпустить невозможно, потому что отсутствует специалист по лифтам. Нет и документов, разрешающих использовать лифты. Люди сидят в остановившихся лифтах минут по сорок. Так было с самого начала, с первого дня работы аквапарка. Кто-то пытался скандалить, требовали компенсировать неудобства. Но ушли, ничего не добившись. Кроме этого, полностью отсутствует хлорирование в детском бассейне. Очищается бассейн простым сливом воды и добавлением холодной. Вода в детском бассейне не соответствует нормам. Никто не знает, какие микроорганизмы там присутствуют. В большом (взрослом) бассейне система хлорирования работает, но бесконтрольно, при отсутствии специалистов по водоподготовке и лаборантов. Были неоднократные случаи отравления хлором дежурных по аквазоне. Некоторым даже пришлось обращаться к врачам, которые зафиксировали данный факт.

Отношение к посетителям у самих владельцев тоже своеобразное. Однажды дежурный по аквазоне столкнул ногой ребенка в бассейн, родители ребенка попытались разобраться в ситуации, но их просто выдворили с территории аквапарка и все. Никаких разборок с персоналом и извинений родителям ребенка не последовало.

В бассейне страшная духота. Температура 35 градусов и выше. Полностью отсутствует циркуляция воздуха. Сотрудники во время исполнения своих обязанностей просто теряют сознание. Уборщицы увольнялись через два-три дня, потому что во время работы Ветчинов запрещает выходить на улицу, а работать, не выходя на свежий воздух, просто невозможно. Запрещается открывать окна: отапливать такое большое помещение – дорого. А система вентиляции не работает с самого начала эксплуатации. Приходится находить какое-то более прохладное помещение, например, вентиляционную. А в этой вентиляционной хранятся канистры с жидким хлором, хотя это грубейшее нарушение пожарной безопасности. И техники безопасности.

Аттракционы не имеют разрешительной документации, потому что новосибирская компания «Велес», которая их изготовила, не получила причитающихся денег, в итоге представители компании просто забрали документацию и уехали.

Квадратные колонны посреди бассейнов стоят на каких-то странных, тоже квадратных подиумах, невидимых под водой. Об их острые края можно сильно пораниться. Что и происходит время от времени».

Михаил: «Когда я был дежурным по аквазоне, мне довольно часто приходилось оказывать первую медицинскую помощь. (У меня есть начальное медицинское образование.) Но сломанные и разбитые носы, разбитые брови – мелочь по сравнению с тем, что у одной из посетительниц была травма шеи. Пришлось вызывать «скорую» для девушки (была закрытая черепно-мозговая травма). Другая посетительница даже не успела дойти до горок. Она поскользнулась на кафеле, упала и об ступеньку разбила голову. Девушка написала жалобу. Результат нам неизвестен. По проекту в бассейне должен лежать нескользкий кафель. Но этого нет. Как только кто-то из отдыхающих падал и получал травму, так сразу же место падения накрывалось резиновым покрытием. Почему этого не было сделано заранее – неизвестно. Об острые углы по периметру бассейна и дети, и взрослые часто резались. А квалифицированного медработника в комплексе нет.

«Чудо-остров» считается детским учреждением, но в кафе открыто продается алкоголь. Это пиво на розлив и в стеклянных бутылках. Мы должны были следить за тем, чтобы пиво не проносили в аквазону.

Максим: «Девушка-врач ушла через пять дней после начала работы, она уволилась, потому что не хотела отвечать за недоработки руководства. В отсутствии хлорирования в детском бассейне можно было «подцепить» любую инфекцию, а ответственность возложена на медработника. А в начале января малый бассейн вообще «зацвел». Вода в нем стала зеленой. Он был как лягушатник. Вонь стояла страшная».

Михаил: «Это было в мою смену. Когда бассейн зацвел, это было 3 января, мы сказали об этом старшему администратору. Он связался с Ветчиновыми. Собрались сантехники, посмотрели, система фильтрации была отключена. Отчего, вероятно, и «зацвел» бассейн. Нам сказали: «Аквапарк закрыт до 12 часов. Никого не пускать». Тут же включили эту систему фильтрации, бахнули хлора в бассейн и ждали, когда он очистится. Вот такая профилактика инфекционных заболеваний. Удивляюсь, как до сих пор еще ничего не случилось».

Максим: «В комплексе до сих пор нет лаборатории. Оборудование закупили, но в помещении сейчас какой-то хлам и заряжаются рации (там много электророзеток). Лаборантов нет, система водоподготовки не работает. Никто ничего не проверяет. Просто все ужасно. Я бы никому не советовал туда ехать. Я всем своим знакомым говорю: «Ни в коем случае не возите туда детей». Там можно заболеть чем угодно. Кроме того, что можно получить травму, потому что там очень скользкий кафель. Нам пришлось класть на него резиновое покрытие, которое предназначалось для территорий вокруг бассейна. В первый день, когда открылись, было очень много травм. Дети бегут мокрые из бассейна и падают. Все сделано так, что на полах стоят лужи, вода не стекает с пола. У посетителей – рассеченные колени, локти, головы. А медицинскую помощь оказывали сами спасатели. Это благо, что там были люди с опытом работы в МЧС, кто-то, вот как Михаил, с начальным медицинским образованием. Там и перелом ноги был. Человек упал на кафель, сломал ногу. То есть нарушений очень много. Там реально небезопасно. А сам Ветчинов говорит: «Мне все равно, я с прокурором (С которым именно? – Ред.) бухаю каждый день. А губернатору я могу позвонить напрямую». (По имеющейся в редакции информации, позвонить напрямую губернатору могут сотни четыре человек. Это никак не является привилегией господина Ветчинова.)

Михаил: «График работы дежурных по аквазоне – 16 часов, без права выхода за турникет. Даже здоровые парни не выдерживали «климата» аквапарка. У них возникали головокружение, головная боль, общая слабость. Чтобы избежать последствий, ребята решили в конце каждого часа выходить по одному на территорию термального бассейна, который находится на улице. Это повлекло за собой увольнения.

Кроме того, нам выдали срочные договоры на оказание услуг, мотивируя тем, что это только на время испытательного срока. Объяснили: «Вдруг вы уволитесь и т. д., чтобы мы не платили пенсионные, и кадровику было меньше работы». После этого обещали официальное трудоустройство. Мы поставили подписи под текстом договоров, и больше этих документов никто не видел. По поводу заработной платы уволенных работников тоже попросили не беспокоится. На звонок одного из сотрудников госпожа Ветчинова ответила, что в данный момент она находится в отпуске, а по возвращении со всеми рассчитается. Рассчиталась только 3 февраля, и то не со всеми и не в полном объеме».

Кто же такие супруги Ветчиновы? Камчатские СМИ уже писали о собственниках базы «Лесная», заказчиках строительства аквапарка, успешных предпринимателях и «инвесторах», которые в течение последних лет не рассчитываются со своими подрядчиками.

По словам директора ООО «Гранд» Алиева, приведенным в одной из камчатских газет, между его фирмой и предпринимателем Ветчиновой В. А. был заключен договор подряда по устройству железобетонных конструкций для аквапарка. Все договорные обязательства были выполнены. Но работа была оплачена частично, а оставшуюся сумму в размере 1 670 000 рублей Ветчиновы не выплатили. При личной встрече с Алиевым Ветчинов сообщил, что у него нет денег, потому что все его деньги ушли на предвыборную кампанию губернатора. А Алиев должен простить Ветчинову долг, так как последний выполняет очень важную задачу, на которую его благословил лично губернатор Камчатского края Илюхин. И этой задачей является строительство аквапарка на Камчатке, который «по своим характеристикам просто уникальный, и в России есть только один такой аналог – в городе Сочи».

«Я построил памятник Завойко», – сообщил Алиеву господин Ветчинов, – поэтому губернатор мне обязан...»

На заявление Алиева, что он будет отстаивать свои законные интересы и обращаться в органы власти за защитой, Ветчинов ответил, что это бесполезно. Обращаясь с жалобами в различные органы власти, Алиев везде получал ответ, что это спор хозяйствующих субъектов. А для обращения в арбитражный суд нужны документы по договору подряда, которых у него нет.

Подобная ситуация не единственная в деятельности Ветчиновых.

В суд не подают (потому что не смогли получить все документы):

– ООО «Хаб-Инжиниринг-строй», г. Хабаровск (долг – 1 800 000 рублей),

– ООО «Гранд» – 1 670 000 рублей,

– ИП Никишин – 600 000 рублей,

– ИП Мамедов – 6 276 000 рублей.

По словам подрядчиков, для производства работ Ветчинов не предоставлял ни рабочих документов, ни проекта строительства. Он просто давал разные указания – как строить, и зачастую эти указания были прямо противоположными сказанным накануне.

Странные у нас какие-то предприниматели. Они готовы работать без всяких документов, подтверждающих выполнение взятых на себя обязательств. Это заставляет задуматься над их уровнем образования и способностью трезво оценивать ситуацию. Понятно, что доверие – не последнее дело между партнерами, но ведь, как говорится, дружба дружбой… Как можно так подставлять себя и своих работников. Кстати, по информации налоговой инспекции, ИП Никишин летом прошлого года прекратил предпринимательскую деятельность, равно как и ООО «Хаб-Инжиниринг-строй». Надеемся, что это не связано с их работой на строительстве аквапарка.

В феврале прошлого года под руководством Вадима Повзнера, уполномоченного при губернаторе Камчатского края по вопросам защиты прав предпринимателей, прошло межведомственное совещание, где присутствовали представители строительных фирм, обратившихся с коллективной жалобой на действия А. Ветчинова, представитель краевой прокуратуры Андрей Чернушич и руководитель инспекции государственного строительного надзора края Сергей Прудников.

Подрядные организации подробно изложили свои претензии к Ветчинову.

Кроме того, предприниматели рассказали о том, что надзор за строительством аквапарка по договору с заказчиком осуществляло ООО «Технадзор». Специалисты «Технадзора» подписывали акты на скрытые работы. Все документы отдавались Ветчинову, и больше подрядчики их не увидели.

Представитель прокуратуры края тогда заявил о необходимости дать уголовно-правовую оценку действиям заказчика и настоятельно порекомендовал предпринимателям написать для этого заявления. По факту публикации в одном из электронных СМИ материала по обращению ООО «Гранд» была даже начата прокурорская проверка.

Но воз и ныне там…

Редактор одного из камчатских печатных изданий, после жалобы директора «Гранда» Алиева, написал обращение руководителю Инспекции государственного строительного надзора Камчатского края Сергею Прудникову, в котором задал несколько вопросов. Проходил ли объект указанного строительства государственную экспертизу? Кто выдавал разрешение на строительство и когда? И соответствовало ли указанное разрешение нормам законодательства РФ? Кто ведет надлежащий строительный надзор, какие организации его строят и имеют ли они надлежащие документы для строительства указанного аквапарка.

По информации этого редактора, в январе 2016 года представители региональной общественной организации «Экологическая безопасность Камчатки» подтвердили заявление предпринимателя Алиева о нарушениях на «стройке века». Отчет был отправлен господину Прудникову, но в телефонном разговоре господин Прудников сообщил, что ничего не знает про аквапарк. Надзор над строительством этого объекта инспекция не ведет. Странное бездействие, если учесть, что строится не какой-то павильон для торговли открытками, а сооружение, где предполагается массовое скопление людей.

Как отмечает ряд специалистов в строительной области, в большинстве случаев уверенность в безаварийной эксплуатации зданий и сооружений базируется на двух основных заблуждениях:

– большие размеры здания создают ложное впечатление его безопасности;

– то, что здание простояло какое-то время, ошибочно трактуется как гарантия его дальнейшей надежности.

Зачастую такие заблуждения приводят к трагической развязке. Статистика свидетельствует о неумолимо растущем количестве аварий с обрушением строительных конструкций. Причинами аварий являются ошибки, допущенные как при проектировании, так и в процессе строительства и эксплуатации сооружений. К печальным последствиям приводят отсутствие лица, официально ответственного за техническое состояние здания;

нарушение предписаний экспертной комиссии, выполнившей техническое обследование здания; отсутствие плана эвакуации пребывающих в здании людей.

Как утверждают специалисты, по разным причинам ежедневно в России происходит три обрушения зданий. Вот лишь самые громкие из них.

Обрушение балкона со зрителями в спортивном комплексе в Нальчике 25 июня 1998 года по причине самовольной пристройки балкона без проекта. В результате аварии 23 человека погибли, 47 получили ранения.

Авария в аквапарке «Трансвааль» в Москве в 2004 году. В результате обрушения кровли погибли 28 человек и более 100 получили ранения. По результатам расследования была установлена вина проектировщика кровли, а также эксперта, выдавшего положительное заключение.

Обрушение перекрытий в бассейне «Дельфин» в городе Чусовой (Пермский край) в декабре 2005 года, в результате которого погибли 14 человек, в том числе 10 детей. Виновной в случившемся признана организация «Уралпромэксперт», выдавшая заключение об удовлетворительном техническом состоянии строительных конструкций.

На Басманном рынке в Москве в феврале 2006 года в результате обрушения кровли погибли 66 человек, более 30 были госпитализированы.

Обрушение двух пролетов казармы учебного центра ВДВ в Омске в июле 2015 года. Причиной трагедии, унесшей жизни 23 курсантов, названа некачественно выполненная кладка стен при возведении здания в 1975 году, а также ненадлежащим образом осуществленный в 2013 году ремонт постройки. На момент аварии в казарме находились 337 человек.

В Алтайском крае под тяжестью снега обрушилась крыша нового барнаульского торгового центра «Галактика». Причиной обвала эксперты назвали грубые ошибки проектировщиков и отсутствие реальной экспертизы объекта при выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию.

4 человека погибли во время обрушения строящегося торгово-развлекательного комплекса в Новосибирске.

Причиной обрушения в торговом комплексе «Славянский» в Кемерове стало разрушение несущих конструкций и балок.

В июне 2012 в крупном торгово-развлекательном центре Красноярска «Планета» обрушилась стеклянная часть потолка. По счастливой случайности никто не пострадал.

Так, может, не стоит Камчатскому краю продолжать этот трагический список, и специалисты соответствующих организаций – стройнадзора, Роструда, пожарной и санитарной служб – дадут соответствующе заключения и рекомендации по дальнейшей эксплуатации камчатского чуда? Ведь то, что хозяева аквапарка являются резидентами ТОР, не снимает с них ответственности за безопасность пребывания в аквапарке посетителей. И уж, конечно, инспекция по труду просто обязана отреагировать на обращение уволенных и не получивших причитающихся им денег работников «Чудо-острова».

По информации из разных источников, с недвижимым имуществом господ Ветчиновых с завидной регулярностью происходят неприятности: загораются домики на базе «Лесная», однажды пожар произошел в их личном доме, огнем попорчены автомобили.

Не думаем, что это чей-то злой умысел. Наверное, эта милая парочка игнорирует правила противопожарной безопасности и в быту. Вот и случаются непредвиденные ЧП.

Наверное, краевой власти нужно более тщательно подходить к выбору резидентов ТОР.

А то – ленточку перерезали, друг друга поздравили, а дальше – хоть трава расти на воде?