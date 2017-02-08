КОНТРАСТЫ КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ

07 Февраля 2017



Приезжая в Китай, все самое важное носите с собой: паспорт, деньги, номер страховки и экстренные телефоны страховой службы.

В декабре прошлого года несколько наших земляков отправились в Китай с целью поправить здоровье. Они уже не первый раз посещают клиники города Хуньчунь, что в провинции Цзилинь. В этот город постоянно приезжают группы туристов из России, поскольку здесь сравнительно дешево и качественно можно получить многие медицинские услуги: от протезирования зубов до лечения и оздоровления всего организма в целом.

И в этот раз все было прекрасно, но до того момента, покуда несколько человек ни решили посетить местную аптеку. За ними прислали микроавтобус, в который сели четверо туристов и руководитель группы, и отправились за чудодейственными восточными лекарствами, но на обратной дороге аптечный автомобиль попал в аварию. Уцелеть удалось только водителю и одной женщине. У остальных – переломы рук, ног, ключицы, кровь, боль, страх и холод.

Случись такое у нас, тут же примчались бы спасатели, полиция и медики, всех нуждающихся доставили бы в больницу, где незамедлительно им была оказана помощь. А если бы такого не случилось, то, как минимум, случился бы большой скандал.

В Китае – совсем другое дело. Вся медицина там платная, поскольку здравоохранения, как принято в нашем понимании, нет. Здесь любое оказание медицинских услуг – это просто коммерция. Такое же предпринимательство, как, например, торговля или строительство.

И скорая помощь – тоже. Причем платить за экстренные услуги медиков обязан тот, кто их вызвал. По этой простой причине, прохожие, ставшие свидетелями ДТП, не спешили вызывать скорую помощь. Кроме того, как утверждают востоковеды, смерть для азиатских народов является совершенно естественным процессом, и неважно, как именно она настигла человека. А еще вмешательство в чужую судьбу делает спасителя ответственным за спасенного, потому как он (спаситель) нарушил ход мироздания.

К счастью, изнемогающему от боли руководителю группы удалось вызвать карету самостоятельно, и пострадавших на невероятно грязном авто увезли в больницу местные «скорые» эскулапы.

Дальше – очередной шок. Первое время наши соотечественники не могли понять, почему к ним не кидаются на помощь врачи, никто даже не пытался осмотреть полученные ими раны. Оказалось, что в китайских больницах никто не будет оказывать услуги в кредит. Везде, в каком бы состоянии вы не обратились за медицинской помощью, действует непоколебимый принцип: сначала деньги, потом лечение. И если кто-либо умирает на пороге медицинского учреждения из-за того, что у него просто не было при себе необходимой суммы, это никого не удивляет, поскольку считается нормой.

К такому пассажу наши соотечественники не были готовы ни материально, ни морально.

Они были застрахованы. Причем в китайской страховой компании. С недавних пор в Китае в обязательном порядке принуждают турфирмы, работающие на территории страны, страховать всех туристов. Что весьма предусмотрительно. Но на созвон с представителем страховой службы и перевод денег на лечение требовалось время и... выписка из больницы. Замкнутый круг.

Поэтому на первое время пострадавших обеспечила необходимыми лекарствами хозяйка аптеки.

Тут камчатцам повезло второй раз. Владелица аптеки, на чьей машине разбились наши соотечественники, посчитала себя косвенно виновной в случившемся и перевела на их больничный счет свои деньги (!), чтобы лечение начинали сразу. В материальном плане она ничем не рисковала, поскольку ее затраты в дальнейшем возмещались страховкой.

Теперь о порядках в китайских больницах. Грязь и антисанитария вокруг царит страшная. В санузлах половые тряпки разложены прямо на умывальниках, а об унитазах вообще лучше не говорить. Пострадавших – двух мужчин и женщину поместили в одну палату. Но для наших это было даже лучше в моральном плане, все-таки свои рядом.

В то же время в больнице вокруг сплошная электроника. На каждого пациента заводят электронную карточку, куда вводят первичную информацию, затем она используется буквально для всего. Ручкой по бумаге никто не пишет, история болезни занесена на карту. Как только она попадает в картоптиемник врача – сразу видна вся картина в читабельном варианте. Все назначения записываются тоже на карточку, то есть зачастую пациент и не знает, что ему назначают. Лекарства назначают таким же образом. На карточку записывается вся информация, потом пациент приходит в аптеку при больнице, вставляет карту в автомат, информация считывается, имя регистрируется. Потом аптекари вызывают каждого лично и выдают лекарства с наклееными на коробочке инструкциями. Главное – всегда иметь какой-нибудь денежный запас на карточке, поскольку если нет денег – даже витаминки не дадут!

Пациентов в больницах не кормят, здесь нет блоков питания. Обычно еду привозят мелкие лоточники, которые приносят прайс-листы, где что-то написано по-китайски, а вы можете выбирать какой там вам иероглиф больше понравился. Такая пищевая рулетка, конечно, никого не устраивала, поэтому другие туристы из группы приносили питание пострадавшим из кафе, где есть меню на русском и даже картинки блюд.

Поражало, что пациенты из местных, поев, могли бросить остатки пищи прямо на пол, да еще сплюнуть сверху. Отнести мусор до предназначенных для этого контейнеров никому из них не приходило в голову. Все валялось прямо перед койками, пока персонал ни уберет.

Еще «круче» в детских отделениях. В больницах Китая с госпитализированным ребенком, независимо от его возраста, имеют право находиться его родственники. Причем в неограниченном количестве. Одно койко-место – один ребенок и крайне редко один из родителей. Чаще вместе с дитем на одной кровати ютятся 2, 3, а то и 4 родственника. Зачем? Нам это не дано понять. А теперь представьте, что вся эта толпа постоянно движется, разговаривает и куда-то ходит по своим делам. В нашем понимании детские больничные палаты больше напоминают один из кругов ада. Но, похоже, самих китайцев это мало беспокоит.

Когда все денежные вопросы были решены, камчатским туристам сделали операции и оказали другое требуемое лечение. Тут претензий нет, все было сделано качественно, по крайней мере, калекой никто не остался. Правда, пришлось встретить Новый год на больничной койке, решить множество проблем с визами, обратными билетами, а также решить материальные споры с виновниками аварии.

Местные власти посчитали виновными в ДТП на 70% водителя аптечного автомобиля, который заложил слишком резкий поворот. А автоледи, бывшую за рулем машины, в которую туристы врезались, виновной на 30%, поскольку она значительно превысила допустимую скорость движения.

В таком процентном соотношении водители и выплатили пострадавшим компенсацию за причиненный вред.

Сумма китайской страховки составляет 15 000 долларов на человека, что примерно

900 000 рублей. Нашим пострадавшим только хирургические операции обошлись в суммы от 150 000 до 450 000 рублей, в зависимости от тяжести ранений. Но если учитывать все лечение полностью, то страховки всем вполне хватило.

С очередной проблемой столкнулись, когда нужно было уезжать домой. Местные лечебные учреждения не оказывают услуги трансфера. Ни даром, ни за деньги. Но даже если вызвать такси, это проблему не решит. Как израненным, местами загипсованным людям (а пострадавшая женщина могла только лежать) несколько часов трястись в туристическом автобусе от Хуньчуня до Владивостока?

Повезло в третий раз. Представители турфирмы, которая организовывала эту злополучную поездку, предоставили комфортный автомобиль, где наиболее тяжело пострадавшая смогла сравнительно удобно разместиться. Так и доехали до России. А там три часа в самолете, которые все стойко выдержали, и настоящее счастье – все дома! Тут, как говориться, и стены помогают.

Этот материал готовился вовсе не с целью осудить китайскую медицину. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Тем более что от такой постановки дел страдают, прежде всего, сами китайцы. Не забывайте, что в этой стране до сих пор некоторые люди вообще не имеют ничего, никаких документов, даже паспорта, потому что родились «украдкой», вопреки государственной программе ограничения рождаемости и таким вообще ничего нигде не светит: как родился, так и помрет.

Важно, чтобы россияне, отправляясь в Китай, хорошо знали законы и жизненные устои этой страны и, конечно же, не только были застрахованы, но и имели при себе как минимум 2000 юаней, это примерно 17 500 рублей. Такой суммы должно хватить на пару дней – время сообщить родственникам о произошедшем несчастье и получить от них экстренную материальную поддержку. Страховка покроет ваши расходы только после предоставления детализированного заверенного счета из больницы, который обычно выдается при выписке.

В любом случае, прежде чем отправляться за пределы Родины, необходимо серьезно подойти к выбору страховой компании, неважно, отечественной или китайской. В поездке страховка должна быть всегда на руках, особенно, если вы любите экстремальные виды спорта или собираетесь на экскурсию. В случае необходимости, нужно сразу сообщить страховой компании по указанным контактным данным в договоре о наступлении случая страхования. Многие люди забывают об этом, так как переживают и находятся в шоковом состоянии. Но этот момент является одним из ключевых, который в дальнейшем позволит вам без проблем возместить все расходы. Некоторые страховые компании устанавливают лимит на размер возмещаемой суммы. В этом случае все затраты будут компенсированы даже без уведомления компании о полученной травме. Вам нужно будет только предъявить документы о лечении за границей. Следует знать, что обратиться или уведомить страховую компанию необходимо до окончания действия медицинского полиса, а он, как правило, выдается на время, ограниченное вашим пребыванием за границей. Также необходимо сохранять все документы, которые будут подтверждать, что вы проходили лечение, а также чеки на покупку лекарств. Всю собранную документацию необходимо предъявить страховщику в течение тридцати дней после возвращения на родину.

Подобный случай с нашими туристами в Хуньчуне произошел впервые. Надеемся, что и впредь ничего подобного там не повторится.

Жанна БАКАЕВА