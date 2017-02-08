ЖИЛКИНЫ – НАВСЕГДА?

07 Февраля 2017



В минувший четверг, 2 февраля, апелляционная инстанция Камчатского краевого суда оставила без изменения решение вилючинского суда в отношении Ирины Петровны Жилкиной. Прокуратура требовала отстранить ее от исполнения обязанностей главы администрации Вилючинска в рамках возбужденного против нее уголовного дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По мнению следствия, эта мера процессуального принуждения была необходима по следующим причинам: во-первых, госпожа Жилкина в силу своего должностного положения могла существенно влиять на показания свидетелей, которые находятся у нее в прямом подчинении; во-вторых, все запрашиваемые следствием документы идут через Ирину Жилкину, она может эти документы искажать либо понимать, как строить свою защиту по характеру запрашиваемых документов, т. е. может быть не соблюдена тайна следствия.

Суд первой инстанции посчитал ходатайство прокурора Вилючинска необоснованным. Такое же решение принял суд апелляционной инстанции. Так что неутомимая Жилкина так и осталась с приставкой «и.о.». Подход камчатских судей к этому вопросу выглядит более чем странным. Достаточно вспомнить, что бывший мэр Вилючинска, легендарный подводник, орденоносец Александр Маркман по надуманному и бездоказательному обвинению в свое время был отстранен от исполнения обязанностей главы города. Целых два года шло следствие, и все это время Александр Борисович находился не у дел, причем следователи очень ревностно следили за каждым его шагом. В конце концов уголовное дело против Александра Маркмана прекратили из-за отсутствия состава преступления. Один из заместителей начальника территориального управления по делам ГО и ЧС Камчатского края, орденоносец полковник Геннадий Шагин был обвинен в незаконном предпринимательстве и на время следствия был отстранен от занимаемой должности. Однако, получив обвинение по такой же статье, глава Елизовского района Андрей Шергальдин остался на своей должности вплоть до вынесения приговора суда.

Приведенные выше примеры показывают, что камчатские суды в данных случаях руководствовались не духом и буквой закона, а скорее, ощущением некой целесообразности. Элементарный здравый смысл подсказывает, что Жилкину нужно отстранить от исполнения служебных обязанностей на время следствия. Приведу лишь некоторые примеры.

Ирина Бадальян, работник вилючинской администрации, дважды была уволена Жилкиной с нарушением законодательства и оба раза восстановилась по суду. Суд, приняв решение восстановить ее в прежней должности, не обратил внимания на то, что его решение, по сути дела, не исполнено. У Бадальян нет своего рабочего места и, соответственно, должностных обязанностей. В такую же ситуацию попала Виктория Горина. Суд обязал Жилкину восстановить ее на работе. В результате рабочий стол Гориной установили в коридоре, круг ее должностных обязанностей до сих пор не определен. Все это можно назвать издевательством над решением суда со стороны госпожи Жилкиной. Она препятствует исполнению решений судов и осуществлению законных прав Ирины Бадальян и Виктории Гориной. Ее можно назвать недобросовестной с точки зрения исполнения закона? Конечно. Почему же тогда суд решил, что «и.о.» не будет препятствовать проведению расследования и продемонстрирует законопослушание в ситуации, когда подвергается уголовному преследованию? Свое пренебрежение к закону она уже неоднократно выказывала. Неужели камчатские судьи этого не видят? Или не хотят видеть? Или, что гораздо хуже, недостаточно профессиональны, чтобы обращать внимание на подобные «мелочи»?

Кадровая политика госпожи Жилкиной тоже вызывает определенные опасения с точки зрения закона. Она назначила своим заместителем Ларису Тяпкину, в свое время осужденную по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Уголовные страсти в городе подводников, ядерном щите нашей страны на Дальнем Востоке только разгораются. Ирина Петровна Жилкина не устает рассказывать своим землякам, что ее «заказали». Не знаю, откуда в ее голове возникли подобные фантомы? Если бы она не демонстрировала столь явную управленческую дурь, то никакого уголовного дела и в помине не было бы.

Вспомним, что звезда Ирины Петровны взошла после того, как вилючинская команда «Единой России» общими усилиями помогла ей избраться депутатом городской думы Вилючинска. После объявления конкурса на замещение главы администрации, она поняла, что такой шанс выпадает только раз в жизни. Уроженка Тигиля (Тигильский район, Камчатский край), бывшая учительница средней школы в Аянке (Пенжинский район, Камчатский край) вдруг поняла, вон оно счастье – корона главы самого секретного города на Дальнем Востоке Российской Федерации. В одном из своих интервью она сказала: «Я никогда не ставила во главу угла то, что Вилючинск – город военных». Уже тогда эта фраза должна была насторожить, как минимум, командование эскадры атомных подводных лодок. Сити-менеджер Жилкина продемонстрировала беспросветную глупость, потому что Вилючинск – город именно военных моряков, и создан лишь с одной целью: чтобы наши ракетные подводные крейсера стратегического назначения могли точно и в срок выполнить свою боевую задачу. Поэтому вся жизнь Вилючинска должна быть подчинена лишь только этой цели.

Миссия госпожи Жилкиной как главы администрации Вилючинска должна быть направлена на создание комфортных условий проживания, бесперебойной работы всей инфраструктуры города, в первую очередь защитников Родины и их семей. Не будет подводного флота – не будет Вилючинска. И тогда госпоже Жилкиной придется руководить двумя деревнями – Большой и Малой Тарьей.

Наверное, Ирине Петровне нужно посочувствовать: она до сих пор не поняла, зачем ей нужна эта должность. Приморская царица тешит свое гипертрофированное тщеславие и властолюбие тем, что о ней помнят, о ней говорят, на нее обращают внимание, пусть даже тыкая пальцем и смеясь.

20 июня прошлого года ее с явным нарушением закона избрали главой администрации Вилючинска. Она, разумеется, знала и понимала это, но решила пойти ва-банк. 22 июля того же года суд отстранил ее от должности главы администрации, она подала апелляционную жалобу. 16 декабря 2016 года суд апелляционной инстанции Камчатского края оставил приговор вилючинского суда без изменения. Тогда был сделан вполне ожидаемый ход: госпожу Жилкину поставили исполняющей обязанности главы администрации города. Что привело ситуацию в исходную точку – Жилкина осталась главой. Месяцем раньше из-за чванливой небрежности одурманенная властью Ирина Жилкина попыталась расправиться с Ириной Бадальян, своим заместителем. С этого момента началась уголовная история вилючинской фурии. Она уже не могла остановиться. Ощущение «я начальник – ты дурак» засело в ее голове единственной формулой успеха на управленческом поприще. Она с упоением увольняла неугодных ей работников, которые потом восстанавливались на работе и получали денежные компенсации из городского бюджета.

Время шло, с горем пополам городская дума Вилючинска наконец-то приняла положение о проведении конкурса на замещение главы администрации ЗАТО «Вилючинск».

9 февраля этого года состоится сессия городской думы, на которой будет принято решение сформировать комиссию по выборам главы. Комиссия будет состоять из шести человек. Двух членов комиссии должен утвердить министр обороны Российской Федерации. Учитывая, что в военном ведомстве быстро ничего не делается, то, скорее всего, состав комиссии будет определен лишь в конце апреля. После чего будет объявлена дата начала приема документов, затем, после мучительной процедуры согласования, уверен, госпожа Жилкина вновь появится на горизонте города подводников. Если она совершит еще какую-нибудь бОльшую глупость, то ее все равно простят за преданность и стойкость в борьбе с краевым центром.

Наверное, вилючинские депутаты имеют право поступать как им заблагорассудится, но они все время путают понятия с законом. Нельзя сначала поступать по понятиям, а когда запахнет жаренным, ссылаться на закон. Бедная сити-менеджер оказалась в ситуации между молотом и наковальней. Но депутаты пообещали ей, что в беде не бросят и в обиду не дадут. Даже если госпожа Жилкина не станет новым сити-менеджером, ее все равно пристроят на работу где-нибудь в муниципалитете. Скорее всего, это будет одним из условий избрания нового главы администрации.

Драма Ирины Петровны заключается вовсе не в том, что она не умеет управлять городом или чем-либо еще. Жилкиной не хватает чувства меры, критического взгляда со стороны и холодного понимания, что ее голова значительно меньше земного шара. Она стремится заниматься мужской профессией, быть мужиком в юбке и дамой с подиума одновременно. Нельзя скакать на двух лошадях – седалища не хватит.

Нечто подобное демонстрировала Ирина Третьякова (в девичестве Райзих) будучи первым заместителем бывшего губернатора Алексея Кузьмицкого. Но она хотя бы знала, ради КОГО трудится. Кузьмицкий забрал ее в Москву. Может, у Ирины Жилкиной тоже есть где-то секретный принц, о котором мы не знаем, и ей уже уготовано теплое место в Первопрестольной? Поэтому она так бесшабашно чудит?

Наберемся терпения, посмотрим, чем закончится детективная история с выборами главы администрации Вилючинска. Если все пойдет уголовным чередом, то Жилкина досидит в своем кресле максимум до июля этого года. Ежели суд оправдает ее, то жилкины будут навсегда.

Не дай бог, конечно.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ