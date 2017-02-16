ПОЧЕМУ УМЕР БОЛЬНОЙ ИЗ СЕЛА МАНИЛЫ

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14 Февраля 2017

Селяне: «Верните нам доктора Бурову»

 В начале февраля камчатские и российские СМИ, не особо утруждая себя проверкой фактов, наперебой растиражировали «новость» о том, что «В больнице камчатского села Каменское умер мужчина, к которому отказалась прийти врач. Мужчина почти восемь часов лежал под присмотром медсестры. Только на следующий день больной осмотрен специалистами, через два дня мужчина скончался».

Как рассказала агентству «КамИНФОРМ» главврач больницы села Каменское Елена Шатрова, врач «была заведующей и совмещала должность терапевта». По словам Шатровой, женщина запретила медперсоналу докладывать в район о том, что она отказалась прийти к пациенту».

Но жители села Манилы абсолютно не согласны с такой оценкой работы доктора Буровой. Они требуют вернуть назад Елену Валентиновну и рассказывают истории, которые вполне подходят под оптимистичные отчеты нашего минздрава.


 

В субботу, 24 декабря 2016 года у Елены Буровой наконец-то случился выходной. До этого, по словам манильцев, Елена Валентиновна буквально жила в своем медпункте. Кстати, в квартире, предоставленной врачу, приехавшему по программе «Земский доктор», жить было невозможно.

Ближе к утру 25 декабря в отделение врача общей практики (ОВОП) привезли Романа Хоятто. Он жаловался на боли в животе. В отделении дежурила медсестра Трикачева. Почему она решила позвонить фельдшеру Т. Кулешовой, можно только догадываться. Местные жители сообщают, что Трикачева периодически уходила в запой, что являлось причиной конфликтов медсестры с доктором Буровой. Из этого состояния, по словам одной из жительниц села Манилы (телефон есть в редакции), однажды ее выводила даже сама главный врач Шатрова. И вот из-за требовательности доктора Буровой, медсестра не захотела ее вызвать, когда появился больной Хоятто.

Утром в воскресенье Елена Бурова позвонила в отделение с целью выяснить, не нужна ли ее помощь. Фельдшер Татьяна Кулешова ответила, что все в порядке и приходить не надо. Но ближе к обеду Елена Валентиновна все же решила пойти в ОВОП. По словам доктора Буровой, Роман был пьян, но адекватен, передвигался сам, жаловался на боли в животе. Осмотрев больного и назначив лечение, Елена ушла в свой кабинет. Через какое-то время медсестра сообщила, что Роману становится хуже. Еще раз осмотрев больного, Елена вызвала хирурга из Каменского. Приехавший врач (представился анестезиологом-реаниматологом) Бахтиер Эргашевич Рузиев, по словам свидетелей этой сцены, заявил, что пациент грязный, его надо сначала вымыть. Женщины выполнили пожелание анестезиолога-реаниматолога, искупав Романа в ванне. На следующий день, 26 декабря, доктор Рузиев напишет в служебной записке (в переводе на русский), что «частота сердечных сокращений на запястье не определяется, артериальное давление – 00/00». То есть перед доктором Рузиевым находился практически труп. Но, в то же время (из текста этого документа) «пациент с трудом отвечает на вопросы, сообщил, что в последнее время находился в запое».

Далее реаниматолог-анестезиолог пишет замечания: «Больной не вовремя осмотрен врачом. Что значит «не вовремя осмотрен»? Когда доктор Бурова пришла в отделение, она сразу же и осмотрела больного. «Недооценена степень тяжести пациента». Как можно написать недооценена, когда врач после осмотра, поставив предварительный диагноз – острый панкреатит, тут же вызвала хирурга районной больницы? «Доклад о состоянии больного малоинформативен, в результате чего не вырисовывается клиническая картина». То есть врач Бурова, предварительно диагностировав панкреатит, предоставила Рузиеву мало информации о пациенте? Интересно, а сам-то доктор Рузиев без доклада о состоянии больного не мог «нарисовать себе клиническую картину» при осмотре пациента?

«Неправильное лечение больного». То есть больного лечили правильно только в районной больнице, и он в итоге скончался на второй день лечения?

Мало того, что врач Рузиев приехал по вызову спустя два часа, преодолев расстояние менее 60 километров, без переправ, светофоров и пробок на дорогах, он еще и переложил ответственность за смерть больного на врача общей практики, который его только осмотрел, провел первичные мероприятия и тут же вызвал профильного специалиста.

Романа Хоятто госпитализировали в хирургическое отделение села Каменское. По словам сотрудниц манильской больницы, Роман шел в машину сам, и не похоже было, что у него отсутствуют давление и пульс.

Почему же госпожа Лемешко настаивает, что в смерти Романа виновна Елена Бурова? Врача обвиняют в том, что она не вызвала санавиацию. Министру здравоохранения не интересен тот факт, что еще двое суток пациент провел в районной больнице, где хирурги вроде бы должны были адекватно оценить его состояние. И почему не предъявляются претензии хирургу или тому же анестезиологу-реаниматологу Рузиеву (или это одно и то же?), которые должны были оценить состояние Романа и решить, нужно ли вызвать санавиацию? Что делали врачи каменской больницы в течение двух суток, чтобы помочь пациенту? И где в это время была главный врач всего околотка Елена Шатрова? И почему она не доложила о смерти пациента в министерство здравоохранения? Мы нигде не могли найти информацию о том, было ли вскрытие, или Романа просто кремировали по национальному обычаю без выяснения причин смерти. Теперь в этой ситуации будет разбираться Следственный комитет.

 

Теперь о докторе Буровой

Елена приехала на Камчатку, как сказано выше, по программе «Земский доктор».

Квартира, которую ей предоставили власти, произвела на нее неизгладимое впечатление из-за явного несоответствия с понятием «жилое помещение». Но это не остановило маленькую хрупкую женщину с ребенком-подростком. Так как предоставленное жилье было непригодно для проживания, Елена нашла съемную квартиру. Она старается не комментировать случившееся. Нам с большим трудом удалось уговорить ее ответить на несколько вопросов. Но всю недостающую информацию с лихвой дополнили сами жители села Манилы. Несколько дней в редакции раздавались звонки расстроенных (это слово слабо характеризует настроение звонивших, но оставим так) манильцев.

Вот что они написали в совсем обращении к Президенту РФ Владимиру Путину и председателю комиссии Госдумы по безопасности и противодействию коррупции И. Яровой. (Печатаем с сокращениями.) «… за два года у нас сменилось четыре врача, которые не выдержали неприязненного отношения к ним главного врача Пенжинской районной больницы Е. Шатровой. И вот у нас появился наш врач Бурова Е. В., которая навела порядок в больнице. Несмотря на жизненные трудности, она добросовестно выполняла свои профессиональные обязанности. Мы уже знали, что по первому звонку доктор Бурова прибежит на вызов и в проливной дождь, и в сорокаградусный мороз. Прибежит, выслушает, осмотрит, потому что этот человек действительно любит свою профессию и людей нашего поселка. А 16 января Шатрова уволила Елену Валентиновну. Мы остались «у разбитого корыта», потому что «правит балом» в нашей больнице фельдшер Кулешова, по вине которой в 2000 году умерла шестнадцатилетняя Т. Лошманова. […]. И это не единственный случай халатного отношения. И почему-то никто не понес ответственности за это, никого не уволили. Может, из-за того, что сын Кулешовой работает участковым нашего поселка?

При Е. Буровой мы стали получать бесплатные лекарства по региональной программе. После этого главный врач Шатрова начала устраивать несанкционированные проверки Елены Валентиновны.

[…] Почему министр Лемешко лично не выяснила ничего, никого не выслушала, не узнала достоверных фактов, узнав о случившемся от Шатровой, которая враждебно относится к нашей Буровой? Министр Лемешко одним росчерком пера решила судьбу не только Е. В. Буровой, но и целого поселка, где проживают семьсот человек. Так, уволив этого Врача с большой буквы, министр здравоохранения Лемешко своим равнодушием убила в нас надежду, что нам вовремя и профессионально будет оказана медицинская помощь. […] Хотим добавить, что наша больница в плачевном состоянии, несколько лет не делался ремонт, вся аппаратура списанная. Мы неоднократно обращались в вышестоящие инстанции и правительство края, но ответа не получили.

Мы, нижеподписавшиеся жители с. Манилы, просим вернуть нам нашего врача Бурову Е. В. и прекратить этот беспредел по отношению к ней. Мы уверены, что Бурова Е. В. – действительно тот человек, которого мы так долго ждали. Мы, жители с. Манилы, в основном относимся к коренным народам Севера, умоляем помочь нам вернуть Бурову Е. В. Просим рассмотреть это дело срочно, т. к. министр здравоохранения Лемешко дала Буровой Е. В. десять дней, чтобы покинуть Камчатку».

Под обращением 118 подписей.

Жители продолжают собирать подписи в защиту своего врача. Такое же обращение, правда менее эмоциональное, манильцы направили на имя губернатора Камчатского края В. Илюхина, председателя Заксобрания края В. Раенко и депутата Заксобрания Т. Романовой. Однако ответа пока нет.

О том, как функционирует здравоохранение в Пенжинском районе, можно узнать из документов (есть в редакции) и по рассказам жителей района.

Елена Бурова приступила к работе 1 июня 2016 года. А в ноябре этого же года она написала заместителю председателя правительства Камчатского края В. Карпенко следующее: «[…] За истекший период проведена следующая работа: приняты в штат 2 сотрудника (непьющих, что немаловажно); вывезено огромное количество мусора (неисправное, устаревшее оборудование, ветхая разрушенная мебель и др.), скопившееся с 60-х годов; отремонтирована электропроводка, приводятся в соответствие с СанПиНом кабинеты; подключено горячее водоснабжение в пищеблоке; подключены стиральная машина и электроплита; в процедурный кабинет проведено водоснабжение; возобновлена работа гинекологического кабинета и кабинета физиотерапии; приводится в соответствие медицинская документация; налажено обеспечение пациентов бесплатными медикаментами по федеральной и региональной льготе; в штатном режиме работают кабинеты неотложной помощи, амбулаторного приема, дневной и круглосуточный стационары; обновляются списки пациентов, состоящих на диспансерном учете по поводу инфекционных заболеваний.

За время работы сложилось впечатление, что оснащение ОВОП села Манилы производится по остаточному принципу. Отсутствует самое необходимое. Сотрудники вынуждены за личные средства приобретать канцелярские принадлежности, чуть ли не ежедневно обращаться в другие организации поселка с просьбами о ксерокопировании или отправке по электронной почте документов. Рабочие места сотрудников не оснащены оргтехникой, оборудованием и расходными материалами, необходимыми для своевременного и качественного оказания медицинской помощи населению».

(Из этого небольшого перечня ясно видно, в каком состоянии находилась манильская больница.) Только вот Валерий Николаевич не спешит разобраться в ситуации, возможно, он знает, в каком состоянии сельские больницы, но у него другой приоритет: строительство краевой больницы, в которой, по-видимому, будут работать врачи, не досаждающие обращениями.

Обращение в адрес заместителя председателя правительства Камчатского края подписали все сотрудники, кроме фельдшера Кулешовой и водителя Кулешова. Судя по рассказам жителей села, там сложилась катастрофическая ситуация со снабжением медикаментами, оказанием медицинской помощи и вовсю процветает кумовство и круговая порука.

На видео и фотографиях, снятых Еленой, сельская больница производит гнетущее впечатление: обвалившийся кафель, грязь, ржавые гинекологические инструменты, сломанные краны и изъеденные коррозией раковины, гинекологическое кресло, стоящее в коридоре, потрескавшийся от старости пеленальный столик.

Но, по рассказам жителей, в прошедший четверг привезли линолеум, застелили полы в столовой, сменили раковины и краны. Неужели для того, чтобы хоть что-то сдвинулось с места, нужно было внимание прессы? Медицинские чиновники, скорее всего, и сами не рады

О невозможности работать с медицинской документацией и отчетными формами Елена Бурова неоднократно докладывала главному врачу Шатровой, которая отреагировала на это весьма своеобразно, объявив выговор заведующей Буровой (приказ № 452 от 23.11.2016. За систематическое непредоставление информации по заболеваемости в с. Манилы […], что приводит к критическому удлинению сроков сдачи отчетов в министерство здравоохранения Камчатского края и невыполнении государственного задания по оказанию государственных услуг на 2016 год).

Конечно, главное в работе докторов сельской больницы – это не оказание необходимой медицинской помощи пациентам и не содержание этой больницы в надлежащем виде, без ржавых раковин, с водопроводом и прочими современными благами цивилизованного мира, а умение вовремя написать очередной отчет. Видимо, основной задачей министр нашего убогого здравоохранения Лемешко видит победные рапорты о благополучии в этой сфере. И незачем каким-то приезжим встревать в хорошо отлаженный механизм «выполнения государственного задания». Вот только похоже, что главное в этом «задании» – не относительно здоровое население отдаленных поселков, а стена молчания, ограждающая вопиющие нарушения всех медицинских норм и правил. Не потому ли ополчились на Елену Бурову, посмевшую вытащить на свет неприглядные факты камчатской медицины в северной глубинке?

Кстати не сложились отношения с главврачом Шатровой и у молодого врача Дмитрия Осипова, который в прошлом году также прибыл работать из Москвы заведующим ОВОП в селе Манилы. «Мне было сказано, что нужен человек, который на месте попытается навести порядок в учреждении, разобраться в имеющихся сложностях. К сожалению, у нас случился конфликт с главврачом, поэтому дело дальше не пошло. Долго мне там проработать не удалось, я, конечно, хотел остаться и дольше. Просто таким вот хамским отношением руководства и персонала меня вынудили уволиться. Дмитрий подтвердил рассказы Елены Буровой о том, что сельская больница находится в удручающем состоянии: «Там действительно очень скудное оснащение оборудованием, медикаментами. Нет оснащения для специализированных кабинетов. Все в очень запущенном и антисанитарном состоянии. Кабинеты не готовы к ведению общемедицинской врачебной работы. Учреждение было готово оказывать только какую-то очень легкую терапевтическую и педиатрическую помощь».

Дмитрий прокомментировал и скандал вокруг увольнения Елены Буровой. «На мой взгляд, здесь совершенно нет никаких оснований говорить о недобросовестности уволенного работника, я бы сказал, что это был просто очередной личностный конфликт», – сказал Дмитрий Осипов.

16 января, спустя почти месяц после смерти Романа Хоятто Елена Бурова была уволена. Официальная формулировка «за систематическое невыполнение должностных обязанностей по неуважительной причине». Татьяна Лемешко, сообщая прессе о том, что одним из оснований явилось неоказание медицинской помощи пациенту, как-то совсем забыла, что ни она, ни ее заместители не вникли в ситуацию, не выяснили подробностей происшествия, а огульно обвинили Елену Бурову в том, чего она не совершала. Почему Госпожа Лемешко так уверена, что все рассказанное главврачом Шатровой не подлежит сомнению? Ведь это не первое увольнение врача в Манилах. Почему никто не удосужился провести служебное расследование, а вся информация почерпнута только из докладных записок?

А какие должностные обязанности систематически не выполняла Елена Бурова, рассказывают жители села Манилы.

Наталья Э.: «Елена Валентиновна спасла моих родителей. Подняла на ноги папу за три дня, который до этого долго и бесполезно лечился. Врач Яганова выписывала моей маме препараты, которые, как потом оказалось, ей не подходят. Елена Валентиновна все вовремя исправила. А стоматолог наш вечно принимал пациентов на табуреточке. И зубы лечил и удалял. Елена Валентиновна прибегает в любую погоду, а врач нашей «скорой» Яганова и фельдшер Кулешова особенно никогда не торопятся. Говорят: «ждите», и могут приехать через два, а то и три часа. Моего малыша безрезультатно лечила Яганова, а Елена Валентиновна смогла ему помочь. Кстати, Яганова – тетя умершего Романа Хоятто, и он у нее на огороде работал за тарелку супа. А теперь они все набросились на нашего врача. И почему-то разбираться в ситуации со смертью Романа Хоятто должен наш участковый Дмитрий Кулешов, родственник фельдшера Кулешовой. Как он там разберется?»

Наталья Николаевна Х.: «Елена Валентиновна за полгода сумела навести порядок в нашей больнице. Мы узнали, что имеем право на получение бесплатных лекарств, о режиме работы нашей «скорой». Если вызываешь Яганову поздно вечером или, не дай бог, ночью, ни за что не приедет. Приходилось ждать до утра. При докторе Буровой наконец-то наступил порядок. Я была спокойна за своих близких. К ней можно было прийти в любое время суток, она ни разу никому не отказала в помощи. И потом, у нас маленькое село, все друг друга знают. И есть информация, что некоторое время назад на ремонт нашей больницы было выделено несколько миллионов рублей. Отремонтировали только крышу. А где остальные деньги – никто не знает. Знает, наверное, Шатрова».

Елизавета Ш.: «Моя мама перенесла несколько инсультов. Елена Валентиновна вытаскивала ее с того света. А на день районной больницы почетную грамоту получила Татьяна Кулешова. За какие выдающиеся успехи?»

Александра: «Я много раз приходила к нашим врачам. У меня было кровотечение долгое время. Мне выписывали витамины B6, B12 и диклофенак. И только Бурова поставила верный диагноз: миома. Шатрова заявила, что ничего страшного нет, это просто цистит. И только Бурова с первого осмотра поставила верный диагноз. Она хотела направить меня в город на обследование и, возможно, на операцию. Шатрова все время против. У меня есть внучка, и у нее еще одна, вторая, бабушка и отец. Так вот они оба – бабушка и отец – больны туберкулезом, а лечат их витамином В».

И после этих рассказов кто-то сомневается в том, что Елена Бурова не могла поступить так, как описывают события чиновники от медицины?

Комментарии министра здравоохранения Камчатского края Татьяны Лемешко, которая заявила, что данная ситуация очень неоднозначна и в настоящее время выясняются все обстоятельства дела, абсолютно в ее стиле: «По нашим данным, Бурова уволена за неоказание медпомощи, что привело к летальному исходу. В целом у нас много вопросов как к самому врачу, так и к медперсоналу больницы. Что касается фотографий и видео, то, по моим данным, они не соответствуют действительности. Там запечатлено списанное оборудование, которое давно не используется», – добавила Лемешко. Зачем в учреждении здравоохранения, в медицинских кабинетах, где должна быть безупречная чистота, хранится списанное оборудование и ржавые раковины – госпожа Лемешко не уточнила. И почему никаких вопросов у министра не возникает по возвращении из районов края медицинских бригад, о которых с такой помпой говорится в ежегодных отчетах? Неужели ни один врач, ни одна бригада не описали «прелести» сельской медицины? Не видели? Или закрывали глаза? Или не хотели портить отчетность?

О профессионализме госпожи Шатровой, которая не умеет даже верно написать приказ о приеме на работу, говорят записи в трудовой книжке Елены Буровой.

Запись 31. «Принята на должность заведующей ОВОП с. Манилы. Приказ № 211от 01.06.2016».

Запись 32. «Запись за номером 31 недействительна. Принята на должность врача общей практики. Приказ тот же».

Запись 33. «Запись за номером 32 недействительна. Принята на должность заведующей отделением, врач ОВОП. Приказ тот же».

Запись 34. «Должность «заведующая отделением, врач» переименована в «заведующая отделением». Приказ № 67 от 14.09.2016».

А документ врача психиатра-нарколога Володина, где он предлагает Елене Буровой дать разъяснения по факту докладной врача Ягановой, интересен уже тем, что датирован 10 января 2016 года, когда Еленой Буровой еще и не пахло в отдаленном камчатском селе (она приехала только в мае). Доктор Володин, а у вас все в порядке с определением времени и месте нахождения в этом мире?

Сколько таких грамотных начальников отделов кадров и юридического обеспечения, докторов анестезиологов-реаниматологов, психиатров-наркологов, верных фельдшеров и пьющих медсестер имеется в запасе у главврача Шатровой?

 Елену Бурову уволили на основании докладной записки Рузиева, которая у любого здравомыслящего человека вызывает ряд обоснованных вопросов. Только не у главврача Шатровой и министра Лемешко. Ей предписано произвести возврат компенсации на оплату стоимости проезда и провоза багажа, которую ей выплатили.

И всем, а особенно жителям села Манилы, совершенно непонятно, за что уволили хорошего врача и что ей теперь делать: одной, в чужом городе, с ребенком и без работы?

Может быть, имеет смысл поменять Шатрову на Бурову, и тогда, скорее всего, будет обеспечен хоть какой-то порядок в работе сельской больницы? И хорошо бы отправить куда-нибудь госпожу Лемешко – подальше от камчатской медицины.

 

Татьяна СЕМЕНОВА

 

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."