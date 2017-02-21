КТО ГРОМЧЕ КРИКНЕТ, ТОТ И ПРАВ

21 Февраля 2017



Данный базарный принцип в наше время давно не в ходу. Сейчас, если хочется побольнее задеть обидчика, достаточно распространить о нем какую-нибудь гадость в соцсетях, разбросать по почтовым ящикам самодельные листовки либо, еще круче – использовать в своих личных целях средства массовой информации.

Поводом к написанию этой статьи послужили видеосюжеты, вышедшие на местном телевидении и на одном из центральных каналов.

На телеэкране видно, как водитель внедорожника пытается припарковаться во дворе жилого дома, но на пути автомобиля встает девушка. Водитель предпринимает попытки все-таки поставить машину на облюбованное место, но девица стойко пресекает все возможности маневра в сторону рьяно охраняемой ею территории. Если отстраненно посмотреть на это видео, то тут явно ситуация, описанная в стихотворении Сергея Михалкова про двух баранов, которые утонули в речке из-за того, что не желали уступить друг другу дорогу на мосту.

Но вот комментарий к происходящему репортера центрального канала: «Водитель элитного внедорожника едва не задавил хрупкую автоледи из-за парковки на Камчатке.

На Камчатке автоледи и водитель внедорожника не смогли поделить парковку во дворе дома. Дама уверяет, что агрессивный мужчина готов был ее задавить, лишь бы поставить машину на ее место».

По словам девушки, все началось с того, что парковочное место, на которое она ставит машину уже несколько лет, начали очищать от снега.

«Я увидела, что парковочное место начинают чистить трактором. Я собралась, вышла на улицу, спросила, зачем они это делают. Так как я приезжаю сюда и паркуюсь на машине внедорожник, этого не требовалось», – заявила Алиса Зеленова.

Алиса говорит, что вот уже 10 лет это место негласно числится за ее семьей. Свою машину здесь парковали ее родители, затем и она. А сейчас, по словам девушки, происходит рейдерский захват.

«Я увидела, как на меня начинает двигаться машина Toyota Land Cruiser Prado. Я встала в ступор, потому что не поняла, что происходит. Машина двигалась на меня», – поведала Алиса.

Момент наезда на девушку запечатлели очевидцы произошедшего. Причем раздавить Алису, по ее словам, пытались не только физически, но и морально. Один из очевидцев уверяет, что водителя наехавшего внедорожника поддерживали соседи, заявляя, что девушка психически нездорова. Более того, действующая сотрудница полиции, по словам Алисы, якобы предлагала водителю давить на газ, чтобы раздавить оппонентку.

«Предлагала позвонить в «скорую», сказать, что я психически неуравновешенная, бросаюсь на машину. Хотя я просто стояла в ступоре и даже не знала, что делать», – отметила Алиса.

Первое, что вызвало, мягко говоря, недоумение, это уверенность героини сюжета, что место на общей придомовой территории принадлежит исключительно ей. На каком, собственно, основании? Что «вот уже 10 лет это место негласно числится за ее семьей»? Такой «аргумент» больше подходит для кухонного спора и никак не может быть принят средством массовой информации. А заявление про рейдерский захват и вовсе cмехотворно.

Справка «В»

Рейдерство – недружественное (в России обычно силовое) поглощение предприятия против воли его собственников, имеющих преимущественное положение в данном предприятии, и/или его руководителя. Захват бизнеса путем рейдерства называют рейдерским захватом.

Совсем юная, плохо образованная и дурно воспитанная девица могла, конечно, ляпнуть и не такое. Но подобные заявления, прозвучавшие на центральном канале, неизменно обретают в умах телезрителей вид истины в первой инстанции. Хотя мы не исключаем возможности, что наши «центральные» коллеги тоже не знали значения этого термина.

Самозахват придомовой территории в последнее время стал явлением распространенным. Попасть на парковку возле жилого дома становится все труднее. Соседи, успевшие захватить облюбованное место, неизвестно на каком основании начинают считать его своей нераздельной собственностью: забивают столбики, ставят заборчики и не стесняются всячески пакостить тем, кто посягнул на их захваченную территорию. При этом каждый считает ниже своего достоинства припарковать автомобиль дальше, чем зона видимости из его окна.

Попробуйте припарковать автомобиль возле дома, в котором не проживаете. Тут же начнут появляться его жильцы, и каждый в меру своего словарного запаса и воспитания начнет требовать убрать с их территории «несанкционированный» транспорт. Причем эта ситуация уже приобрела вид негласного закона.

Понятно, что растет благосостояние народа, практически во всех семьях есть автомобили, но вот комфортных многоэтажных парковок у нас нет и в ближайшее десятилетие не предвидится. Проблема, конечно, глобальная, причем не только для нашего региона. Другое дело, что многие автовладельцы готовы буквально биться в кровь за захваченную территорию.

Но вернемся к вышеописанному случаю. У редакции появилась возможность посмотреть на возникшую ситуацию с другого ракурса, а именно с видеорегистратора джипа, владелец которого столь безуспешно пытался припарковаться возле дома № 7 на улице Комсомольской в краевом центре. На видео хорошо видно и слышно, как водитель и Алиса кроют друг друга матом. Только мужчина ругается себе под нос, сидя в машине, а девица кроет на всю улицу, да еще и недвусмысленный жест показывает. Видимо, это и был ее «ступор». При этом Зеленова несколько раз предупреждает водителя джипа, что ведется видеосъемка. Мужчина на это никак не реагирует, скорее всего, потому, что ничего противозаконного делать не собирается. Он пару раз пытался, выйдя из машины, отодвинуть девушку в сторону, но безуспешно. Юная дама стояла насмерть. При этом в захват видеокамер, как регистратора, так и жильца с третьего этажа, снимавшего происходящее, видны еще трое мужчин, которые подходили к месту парковки. Но зато нигде не видно человека в полицейской форме и не слышно женского голоса. Более того, самого наезда на Алису нам так и не удалось разглядеть. Если, конечно, не принимать во внимание, что «наезд», в ее понимании, возможно, примерно то же самое, что и «рейдерский захват» – в смысле «нутипаченаезжаешь».

После этого по соцсетям распространилось обращение к общественности с просьбой помочь установить личность водителя, который якобы совершил наезд (в прямом смысле) на Алису Зеленову и скрылся в неизвестном направлении. А также призыв заклеймить позором сотрудника полиции Наталью Орлову, которая якобы стала свидетелем происходящего, но не только не приняла мер для пресечения правонарушения, но и призывала водителя задавить Зеленову.

Примечательно, что водитель злополучного джипа, а также Зеленова и Орлова давно проживают в одном доме и, очевидно, хорошо знакомы друг с другом. Однако, судя по сообщению в соцсетях, Зеленова водителя в упор не признала, посему призывала горожан помочь разыскать обидчика. А вот Орлову, которая в это время в гражданской одежде выходила во двор, чтобы убрать свой автомобиль с места расчистки снега, разглядела хорошо, даже ее фамилию и место работы установила.

Ситуация неприятная, но, к сожалению, вполне типичная для подобных споров. Никто физически не пострадал, материальных потерь тоже нет. В то же время по инету и соцсетям ходят гораздо более жесткие видео дворовых войн за парковочные места. Но почему вдруг именно этот конфликт стал темой для видеосюжетов на телевидении?

Ответ нам показался вполне очевидным. Просто во дворе этого дома конфликты из-за парковки возникают уже давно. В том числе и между жильцами двух квартир, в одной из которых проживает сотрудник полиции Наталья Орлова, в другой – работник Рекламно-информационного агентства «Трио», из недр которого и вышли исходные материалы для злополучных видеосюжетов на телевидении, Екатерина Зайцева.

Всем известно, что если где-то каким-либо образом в скандале замешан сотрудник органов внутренних дел (прокуратуры, следственных органов, госбезопасности и т. п.), то априори, независимо от доли его участия, в ведомстве в отношении «засветившегося» проводится служебная проверка со всеми вытекающими последствиями. Но в сложившейся ситуации и этим не обошлось.

В мае прошлого года спор из-за парковки между двумя семьями перерос в склоку, а затем и в драку с силовым проникновением в квартиру Орловой. В материалах служебной проверки, проведенной краевым УМВД, и уголовного дела, возбужденного городским следственным комитетом, есть много нелицеприятных подробностей. Суть в том, что автомобиль Орловой мешал выехать со двора родственникам Зайцевой, а вежливо попросить убрать машину у них почему-то не получилось. То ли выпитое спиртное помешало, то ли иначе общаться не умеют. Скорее всего – второе.

Вот выдержки из жалобы жильцов дома № 7 на улице Комсомольской, направленной в адрес краевого УМВД и губернатору Камчатского края: «С 2014 года в квартире нашего дома стала проживать семья Зайцевых, и спокойная, размеренная жизнь в доме прекратила свое существование. Граждане Зайцевы систематически провоцируют конфликтные бытовые ситуации с соседями. Проявляют нетерпимость к соседям, раздражительно реагируют на обычный бытовой шум, требуя от жильцов соседних квартир полной тишины и покоя в дневное время суток, свои требования предъявляют в ультимативной форме, громко стучат во входные двери квартир. При этом сами часто нарушают тишину. Паркуют личный автотранспорт в непосредственной близости к окнам квартир, чем создают невыносимые условия для проживания, особенно жильцам первого и второго этажей. На просьбы соседей прекратить вести себя подобным образом не реагируют, проявляют грубость и агрессию».

Как рассказывает Наталья Орлова, в тот злополучный вечер 1 мая 2016 года в дверь ее квартиры очень громко постучали. На пороге стоял незнакомый мужчина, как выяснилось в дальнейшем – отец соседки Зайцевой, и, пересыпая речь матами, потребовал убрать машину, которая мешает проехать его транспорту. Муж Натальи попросил его не орать, не пугать детей и закрыл дверь. В ответ – брань и угрозы вышвырнуть Орлову из полиции. На подмогу отцу семейства сбежалась вся семья: сама Екатерина Зайцева, а также ее сестра и мать. В дверь опять начали тарабанить, не давая времени одеться, чтобы выйти на улицу и убрать мешающий автомобиль. Все попытки Орловой прекратить скандал ни к чему не привели. Наоборот, соседи от «изящной фени» перешли к рукоприкладству, в чем особенно преуспела мать журналистки. Причем они сами же сначала позвонили в полицию, а потом уехали, не дождавшись приезда наряда.

В итоге результатом проверки ОСБ УМВД стал вывод: «Сведения о совершении капитаном полиции Орловой противоправных действий в отношении граждан (соседей – Авт.) своего объективного подтверждения не нашли. Руководству ОРЛС УМВД России по Петропавловску-Камчатскому взять на контроль принятие правоохранительными органами окончательного решения по заявлениям конфликтующих сторон в части нанесения побоев».

Как бы то ни было, но против фактов не попрешь: несмотря на уверения агрессивных соседей, что потасовку якобы инициировала служащая полиции, следы побоев экспертиза установила только у Натальи Орловой, причем явно, что женщину били по лицу. А вот на телесах боевых родственниц Зайцевой никаких повреждений обнаружено не было. Следователем СК было возбуждено уголовное дело в отношении не в меру активной мамы журналистки РИА «Трио» по ст. 139 УК РФ (Нарушение неприкосновенности жилища), где потерпевшей была признана сотрудница ОВД.

К сожалению, это еще не значит, что справедливость восторжествовала. На полицейскую посыпались жалобы во все инстанции, каждая из которых кропотливо разбиралась в случившемся. Несмотря на то, что жалобы подтверждения не находили, руководство городского УМВД побеседовало с потерпевшей сотрудницей и настоятельно рекомендовало на провокации не реагировать, ответных мер не предпринимать, жить и служить так, будто ничего и не было. Это вполне обычная практика. Полицейским внушается: не спорьте с населением, пусть лучше вас самих изобьют и оскорбят, чем потом утонете в рапортах и объяснительных, ничего не докажете, не отмоетесь, еще и со службы уволят.

В ноябре прошлого года данное уголовное дело было прекращено. Вот выдержка из постановления: «Таким образом, […] установлено, что факт нарушения границ жилища потерпевших Орловой и […] имел место в действительности. Также установлено, что целью этих действий было нанесение телесных повреждений, а мотивом стали личные неприязненные отношения к последним (Орловой и ее супругу – Авт.), внезапно возникшие из-за того, что они перекрыли выезд машины».

Спросите, почему тогда УД прекращено? А это гримасы современного законодательства, которыми успешно пользуются толковые адвокаты. «Чистая» 139 статья – это когда в ваш дом ворвались непрошенные гости без какой-либо криминальной цели. Например, бомжи вскрыли запоры и просто переночевали. А если кто-либо ворвался в квартиру, дабы совершить кражу, разбой или избить хозяина, как в нашем случае, то против злодея возбуждается уголовное дело по статье, предусматривающей признаки данных преступлений. И все, 139-я не применяется.

В данной ситуации следователи усмотрели злодеяние, предусмотренное статьей 116 УК РФ (Побои) и передали уголовное дело в отношении мамы Екатерины Зайцевой в производство мирового суда. Но пока суд да дело, Государственная дума приняла законопроект, который исключает из Уголовного кодекса наказание за побои. Уголовная ответственность за такие действия наступает, только если правонарушение совершено два и более раз в течение года.

Короче говоря, все участники конфликта, если не считать моральных и физических травм, остались при своих интересах. Но, видимо, кое у кого осталось чувство неудовлетворенности и острое желание отомстить.

Когда готовился этот материал, мы долго беседовали с Екатериной Зайцевой. Она уверяет, что инициатива подготовки данного материала для СМИ исходила исключительно от «пострадавшей» Алисы Зеленовой, которая к ней обратилась за видеозаписью, проводимой из окна квартиры Зайцевой. Материалы для СМИ готовила другая сотрудница РИА «Трио», и никакого умысла использовать данную ситуацию, чтобы мстить соседке, работающей в правоохранительных органах, у нее не было.

Но все это звучит, мягко говоря, неубедительно. Особенно если учесть, что Зайцева далеко не рядовой работник, а журналист со стажем, значит, должна уметь предвидеть все риски и последствия подобного материала.

Справедливости ради необходимо отметить, что многие СМИ отказались делать сюжет об этом инциденте, поскольку ситуация была явно неоднозначной, материал подан односторонне, поведение его главной героини по меньшей мере незаконно.

Собственно, так оно и есть. Зеленова уже привлечена к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств. Жильцы дома написали на нее коллективную жалобу с требованием привлечь к ответственности за хулиганское поведение. В связи с чем на нее оформлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу).

Не желает больше быть «девочкой для битья» и Наталья Орлова, которая обратилась с заявлениями к непосредственному руководству, в прокуратуру и следственный комитет, поскольку осталась в этой ситуации оскорбленной и оклеветанной. Только, независимо от конечного результата, Наталья Юрьевна вряд ли опустится до распространения доносов в соцсетях или пойдет на телевидение с фактами и видео, подтасованными в выгодном для нее свете. Это значит, что информационную войну она уже проиграла. Тут – как на базаре: кто первым громко крикнет, тот и прав.

Жанна БАКАЕВА