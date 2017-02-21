КТО ГРОМЧЕ КРИКНЕТ, ТОТ И ПРАВ

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21 Февраля 2017

Данный базарный принцип в наше время давно не в ходу. Сейчас, если хочется побольнее задеть обидчика, достаточно распространить о нем какую-нибудь гадость в соцсетях, разбросать по почтовым ящикам самодельные листовки либо, еще круче – использовать в своих личных целях средства массовой информации.

Поводом к написанию этой статьи послужили видеосюжеты, вышедшие на местном телевидении и на одном из центральных каналов.

На телеэкране видно, как водитель внедорожника пытается припарковаться во дворе жилого дома, но на пути автомобиля встает девушка. Водитель предпринимает попытки все-таки поставить машину на облюбованное место, но девица стойко пресекает все возможности маневра в сторону рьяно охраняемой ею территории. Если отстраненно посмотреть на это видео, то тут явно ситуация, описанная в стихотворении Сергея Михалкова про двух баранов, которые утонули в речке из-за того, что не желали уступить друг другу дорогу на мосту.


 

Но вот комментарий к происходящему репортера центрального канала: «Водитель элитного внедорожника едва не задавил хрупкую автоледи из-за парковки на Камчатке.

На Камчатке автоледи и водитель внедорожника не смогли поделить парковку во дворе дома. Дама уверяет, что агрессивный мужчина готов был ее задавить, лишь бы поставить машину на ее место».

По словам девушки, все началось с того, что парковочное место, на которое она ставит машину уже несколько лет, начали очищать от снега.

«Я увидела, что парковочное место начинают чистить трактором. Я собралась, вышла на улицу, спросила, зачем они это делают. Так как я приезжаю сюда и паркуюсь на машине внедорожник, этого не требовалось», – заявила Алиса Зеленова.

Алиса говорит, что вот уже 10 лет это место негласно числится за ее семьей. Свою машину здесь парковали ее родители, затем и она. А сейчас, по словам девушки, происходит рейдерский захват.

«Я увидела, как на меня начинает двигаться машина Toyota Land Cruiser Prado. Я встала в ступор, потому что не поняла, что происходит. Машина двигалась на меня», – поведала Алиса.

Момент наезда на девушку запечатлели очевидцы произошедшего. Причем раздавить Алису, по ее словам, пытались не только физически, но и морально. Один из очевидцев уверяет, что водителя наехавшего внедорожника поддерживали соседи, заявляя, что девушка психически нездорова. Более того, действующая сотрудница полиции, по словам Алисы, якобы предлагала водителю давить на газ, чтобы раздавить оппонентку.

«Предлагала позвонить в «скорую», сказать, что я психически неуравновешенная, бросаюсь на машину. Хотя я просто стояла в ступоре и даже не знала, что делать», – отметила Алиса.

Первое, что вызвало, мягко говоря, недоумение, это уверенность героини сюжета, что место на общей придомовой территории принадлежит исключительно ей. На каком, собственно, основании? Что «вот уже 10 лет это место негласно числится за ее семьей»? Такой «аргумент» больше подходит для кухонного спора и никак не может быть принят средством массовой информации. А заявление про рейдерский захват и вовсе cмехотворно.

 

Справка «В»

Рейдерство – недружественное (в России обычно силовое) поглощение предприятия против воли его собственников, имеющих преимущественное положение в данном предприятии, и/или его руководителя. Захват бизнеса путем рейдерства называют рейдерским захватом.

Совсем юная, плохо образованная и дурно воспитанная девица могла, конечно, ляпнуть и не такое. Но подобные заявления, прозвучавшие на центральном канале, неизменно обретают в умах телезрителей вид истины в первой инстанции. Хотя мы не исключаем возможности, что наши «центральные» коллеги тоже не знали значения этого термина.

Самозахват придомовой территории в последнее время стал явлением распространенным. Попасть на парковку возле жилого дома становится все труднее. Соседи, успевшие захватить облюбованное место, неизвестно на каком основании начинают считать его своей нераздельной собственностью: забивают столбики, ставят заборчики и не стесняются всячески пакостить тем, кто посягнул на их захваченную территорию. При этом каждый считает ниже своего достоинства припарковать автомобиль дальше, чем зона видимости из его окна.

Попробуйте припарковать автомобиль возле дома, в котором не проживаете. Тут же начнут появляться его жильцы, и каждый в меру своего словарного запаса и воспитания начнет требовать убрать с их территории «несанкционированный» транспорт. Причем эта ситуация уже приобрела вид негласного закона.

Понятно, что растет благосостояние народа, практически во всех семьях есть автомобили, но вот комфортных многоэтажных парковок у нас нет и в ближайшее десятилетие не предвидится. Проблема, конечно, глобальная, причем не только для нашего региона. Другое дело, что многие автовладельцы готовы буквально биться в кровь за захваченную территорию.

Но вернемся к вышеописанному случаю. У редакции появилась возможность посмотреть на возникшую ситуацию с другого ракурса, а именно с видеорегистратора джипа, владелец которого столь безуспешно пытался припарковаться возле дома № 7 на улице Комсомольской в краевом центре. На видео хорошо видно и слышно, как водитель и Алиса кроют друг друга матом. Только мужчина ругается себе под нос, сидя в машине, а девица кроет на всю улицу, да еще и недвусмысленный жест показывает. Видимо, это и был ее «ступор». При этом Зеленова несколько раз предупреждает водителя джипа, что ведется видеосъемка. Мужчина на это никак не реагирует, скорее всего, потому, что ничего противозаконного делать не собирается. Он пару раз пытался, выйдя из машины, отодвинуть девушку в сторону, но безуспешно. Юная дама стояла насмерть. При этом в захват видеокамер, как регистратора, так и жильца с третьего этажа, снимавшего происходящее, видны еще трое мужчин, которые подходили к месту парковки. Но зато нигде не видно человека в полицейской форме и не слышно женского голоса. Более того, самого наезда на Алису нам так и не удалось разглядеть. Если, конечно, не принимать во внимание, что «наезд», в ее понимании, возможно, примерно то же самое, что и «рейдерский захват» – в смысле «нутипаченаезжаешь».

После этого по соцсетям распространилось обращение к общественности с просьбой помочь установить личность водителя, который якобы совершил наезд (в прямом смысле) на Алису Зеленову и скрылся в неизвестном направлении. А также призыв заклеймить позором сотрудника полиции Наталью Орлову, которая якобы стала свидетелем происходящего, но не только не приняла мер для пресечения правонарушения, но и призывала водителя задавить Зеленову.

Примечательно, что водитель злополучного джипа, а также Зеленова и Орлова давно проживают в одном доме и, очевидно, хорошо знакомы друг с другом. Однако, судя по сообщению в соцсетях, Зеленова водителя в упор не признала, посему призывала горожан помочь разыскать обидчика. А вот Орлову, которая в это время в гражданской одежде выходила во двор, чтобы убрать свой автомобиль с места расчистки снега, разглядела хорошо, даже ее фамилию и место работы установила.

Ситуация неприятная, но, к сожалению, вполне типичная для подобных споров. Никто физически не пострадал, материальных потерь тоже нет. В то же время по инету и соцсетям ходят гораздо более жесткие видео дворовых войн за парковочные места. Но почему вдруг именно этот конфликт стал темой для видеосюжетов на телевидении?

Ответ нам показался вполне очевидным. Просто во дворе этого дома конфликты из-за парковки возникают уже давно. В том числе и между жильцами двух квартир, в одной из которых проживает сотрудник полиции Наталья Орлова, в другой – работник Рекламно-информационного агентства «Трио», из недр которого и вышли исходные материалы для злополучных видеосюжетов на телевидении, Екатерина Зайцева.

Всем известно, что если где-то каким-либо образом в скандале замешан сотрудник органов внутренних дел (прокуратуры, следственных органов, госбезопасности и т. п.), то априори, независимо от доли его участия, в ведомстве в отношении «засветившегося» проводится служебная проверка со всеми вытекающими последствиями. Но в сложившейся ситуации и этим не обошлось.

В мае прошлого года спор из-за парковки между двумя семьями перерос в склоку, а затем и в драку с силовым проникновением в квартиру Орловой. В материалах служебной проверки, проведенной краевым УМВД, и уголовного дела, возбужденного городским следственным комитетом, есть много нелицеприятных подробностей. Суть в том, что автомобиль Орловой мешал выехать со двора родственникам Зайцевой, а вежливо попросить убрать машину у них почему-то не получилось. То ли выпитое спиртное помешало, то ли иначе общаться не умеют. Скорее всего – второе.

Вот выдержки из жалобы жильцов дома № 7 на улице Комсомольской, направленной в адрес краевого УМВД и губернатору Камчатского края: «С 2014 года в квартире нашего дома стала проживать семья Зайцевых, и спокойная, размеренная жизнь в доме прекратила свое существование. Граждане Зайцевы систематически провоцируют конфликтные бытовые ситуации с соседями. Проявляют нетерпимость к соседям, раздражительно реагируют на обычный бытовой шум, требуя от жильцов соседних квартир полной тишины и покоя в дневное время суток, свои требования предъявляют в ультимативной форме, громко стучат во входные двери квартир. При этом сами часто нарушают тишину. Паркуют личный автотранспорт в непосредственной близости к окнам квартир, чем создают невыносимые условия для проживания, особенно жильцам первого и второго этажей. На просьбы соседей прекратить вести себя подобным образом не реагируют, проявляют грубость и агрессию».

Как рассказывает Наталья Орлова, в тот злополучный вечер 1 мая 2016 года в дверь ее квартиры очень громко постучали. На пороге стоял незнакомый мужчина, как выяснилось в дальнейшем – отец соседки Зайцевой, и, пересыпая речь матами, потребовал убрать машину, которая мешает проехать его транспорту. Муж Натальи попросил его не орать, не пугать детей и закрыл дверь. В ответ – брань и угрозы вышвырнуть Орлову из полиции. На подмогу отцу семейства сбежалась вся семья: сама Екатерина Зайцева, а также ее сестра и мать. В дверь опять начали тарабанить, не давая времени одеться, чтобы выйти на улицу и убрать мешающий автомобиль. Все попытки Орловой прекратить скандал ни к чему не привели. Наоборот, соседи от «изящной фени» перешли к рукоприкладству, в чем особенно преуспела мать журналистки. Причем они сами же сначала позвонили в полицию, а потом уехали, не дождавшись приезда наряда.

В итоге результатом проверки ОСБ УМВД стал вывод: «Сведения о совершении капитаном полиции Орловой противоправных действий в отношении граждан (соседей – Авт.) своего объективного подтверждения не нашли. Руководству ОРЛС УМВД России по Петропавловску-Камчатскому взять на контроль принятие правоохранительными органами окончательного решения по заявлениям конфликтующих сторон в части нанесения побоев».

Как бы то ни было, но против фактов не попрешь: несмотря на уверения агрессивных соседей, что потасовку якобы инициировала служащая полиции, следы побоев экспертиза установила только у Натальи Орловой, причем явно, что женщину били по лицу. А вот на телесах боевых родственниц Зайцевой никаких повреждений обнаружено не было. Следователем СК было возбуждено уголовное дело в отношении не в меру активной мамы журналистки РИА «Трио» по ст. 139 УК РФ (Нарушение неприкосновенности жилища), где потерпевшей была признана сотрудница ОВД.

К сожалению, это еще не значит, что справедливость восторжествовала. На полицейскую посыпались жалобы во все инстанции, каждая из которых кропотливо разбиралась в случившемся. Несмотря на то, что жалобы подтверждения не находили, руководство городского УМВД побеседовало с потерпевшей сотрудницей и настоятельно рекомендовало на провокации не реагировать, ответных мер не предпринимать, жить и служить так, будто ничего и не было. Это вполне обычная практика. Полицейским внушается: не спорьте с населением, пусть лучше вас самих изобьют и оскорбят, чем потом утонете в рапортах и объяснительных, ничего не докажете, не отмоетесь, еще и со службы уволят.

В ноябре прошлого года данное уголовное дело было прекращено. Вот выдержка из постановления: «Таким образом, […] установлено, что факт нарушения границ жилища потерпевших Орловой и […] имел место в действительности. Также установлено, что целью этих действий было нанесение телесных повреждений, а мотивом стали личные неприязненные отношения к последним (Орловой и ее супругу – Авт.), внезапно возникшие из-за того, что они перекрыли выезд машины».

Спросите, почему тогда УД прекращено? А это гримасы современного законодательства, которыми успешно пользуются толковые адвокаты. «Чистая» 139 статья – это когда в ваш дом ворвались непрошенные гости без какой-либо криминальной цели. Например, бомжи вскрыли запоры и просто переночевали. А если кто-либо ворвался в квартиру, дабы совершить кражу, разбой или избить хозяина, как в нашем случае, то против злодея возбуждается уголовное дело по статье, предусматривающей признаки данных преступлений. И все, 139-я не применяется.

В данной ситуации следователи усмотрели злодеяние, предусмотренное статьей 116 УК РФ (Побои) и передали уголовное дело в отношении мамы Екатерины Зайцевой в производство мирового суда. Но пока суд да дело, Государственная дума приняла законопроект, который исключает из Уголовного кодекса наказание за побои. Уголовная ответственность за такие действия наступает, только если правонарушение совершено два и более раз в течение года.

Короче говоря, все участники конфликта, если не считать моральных и физических травм, остались при своих интересах. Но, видимо, кое у кого осталось чувство неудовлетворенности и острое желание отомстить.

Когда готовился этот материал, мы долго беседовали с Екатериной Зайцевой. Она уверяет, что инициатива подготовки данного материала для СМИ исходила исключительно от «пострадавшей» Алисы Зеленовой, которая к ней обратилась за видеозаписью, проводимой из окна квартиры Зайцевой. Материалы для СМИ готовила другая сотрудница РИА «Трио», и никакого умысла использовать данную ситуацию, чтобы мстить соседке, работающей в правоохранительных органах, у нее не было.

Но все это звучит, мягко говоря, неубедительно. Особенно если учесть, что Зайцева далеко не рядовой работник, а журналист со стажем, значит, должна уметь предвидеть все риски и последствия подобного материала.

Справедливости ради необходимо отметить, что многие СМИ отказались делать сюжет об этом инциденте, поскольку ситуация была явно неоднозначной, материал подан односторонне, поведение его главной героини по меньшей мере незаконно.

Собственно, так оно и есть. Зеленова уже привлечена к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств. Жильцы дома написали на нее коллективную жалобу с требованием привлечь к ответственности за хулиганское поведение. В связи с чем на нее оформлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу).

Не желает больше быть «девочкой для битья» и Наталья Орлова, которая обратилась с заявлениями к непосредственному руководству, в прокуратуру и следственный комитет, поскольку осталась в этой ситуации оскорбленной и оклеветанной. Только, независимо от конечного результата, Наталья Юрьевна вряд ли опустится до распространения доносов в соцсетях или пойдет на телевидение с фактами и видео, подтасованными в выгодном для нее свете. Это значит, что информационную войну она уже проиграла. Тут – как на базаре: кто первым громко крикнет, тот и прав.

 

Жанна БАКАЕВА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."