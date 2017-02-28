СУПЕРАФЕРИСТ ОТ КПРФ ЗАСЛАН НА УКРАИНУ?

28 Февраля 2017



В одночасье бывший депутат Государственной думы VI созыва Денис Вороненков стал известен и на Украине, и в России, как только дал интервью украинскому телеканалу «Цензор.Нет». На прошлой неделе эта новость была одной из основных на всех лентах ведущих информационных агентств России.

Товарищ Вороненков готов дать показания украинской прокуратуре против бывшего президента Украины Виктора Януковича. Он собирается рассказать, как Янукович согласовал ввод российских войск на территорию Украины.

Напомню читателям, что генеральная прокуратура Незалежной возбудила уголовное дело в отношении Виктора Януковича за государственную измену. А бывший депутат Государственный думы от КПРФ Денис Вороненков готов это подтвердить.

Попутно бывший член КПРФ (хотя сам он отрицает свое членство в партии, однако представители КПРФ утверждают обратное) обвинил Россию в незаконном захвате Крыма, использовании российских войск на Донбассе и заявил, что в России установился нацистский режим. Российский беглец уже получил украинское гражданство (указ подписал президент Украины Петр Порошенко). Скорость, с которой он оформил гражданство Украины, впечатляет не меньше, чем масштаб его афер в России. В 2011 году Денис Вороненков стал депутатом Государственной думы от Нижегородской области по партийному списку КПРФ. Ко времени его избрания господин Вороненков прошел любопытные этапы своего становления как политика: он закончил Ленинградское суворовское военное училище, затем не успел доучиться в Минском высшем военно-политическом общевойсковом училище (развалился Советский Союз). Из минского ВВПОУ он перевелся для дальнейшего обучения в Военный университет Министерства обороны РФ в Москве. Благодаря связям отца, по окончании военного университета устроился проходить военную службу в военную прокуратуру РФ. В 1996 году Вороненков заочно окончил юридический факультет Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина. Получается, что юридические науки политработник Вороненков изучал всего один год, и то заочно. Но это не помешало ему через три года в Московской академии МВД России защитить диссертацию на соискание ученой степени кандидат юридических наук на тему: «Правовой нигилизм (означает отрицаниеи правовой идеализм (теоретико-правовое исследование)». Главного нигилиста в царской России Евгения Базарова мы помним по роману Ивана Тургенева «Отцы и дети». Уверен, что Вороненкову получить ученую степень также помогли связи отца. Тема диссертации имеет такое же практическое применение, как и обсуждение вопроса – стакан наполовину пуст или стакан наполовину полон.

В 2000 году «остепененный» Вороненков был принят на работу старшим референтом аппарата Государственной думы Федерального Собрания РФ, спустя год перешел работать советником генерального директора Судебного департамента Александра Гусева при Верховном Суде РФ. В том же году он решил попробовать свои силы в исполнительных органах власти, став заместителем мэра города Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа, затем заместителем главы администрации НАО РФ по недропользованию, первым заместителем главы администрации НАО РФ по работе с Правительством и Федеральным Собранием РФ. Зачем, спрашивается, понесло господина Вороненкова так далеко на Север? На этот вопрос мы ответим чуть ниже. Если верить его официальной биографии, то в 2002 году Министерство образования РФ присвоило ему ученое звание доцента. Хотя для получения этого звания нужно иметь преподавательский стаж в высшем учебном заведении не менее пяти лет и опубликованные научные работы. Само собой, у Вороненкова стажа не было, а опубликованных работ – всего одна. Можно только догадываться, какого уровня связи были у родителей господина Вороненкова. В 2006 году наш «герой» перебрался ближе к центру РФ. Его приняли на работу в юридический институт Санкт-Петербурга, где он дорос до заведующего кафедрой «Теория и история государства и права». В 2009 году в российской правовой академии Минюста РФ он защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук на тему «Теоретические и нормативные основы судебного контроля в механизме разделения властей». Через четыре года Министерство образования РФ присвоило ему ученое звание профессора.

Итак, в 2011 году господин Вороненков был избран в Государственную Думу Российской Федерации, где он вошел в Комитет по безопасности и противодействию коррупции. За пять лет работы в Думе против него было возбуждено одно уголовное дело за организацию рейдерского захвата здания в центре Москвы, а всего он проходил фигурантом в пяти уголовных делах. Следственный комитет потребовал лишить депутатской неприкосновенности Дениса Вороненкова. Не получилось. По всему видно, что профессор, доктор юридических наук времени даром в Думе не терял. Он успел жениться на другом депутате Государственной Думы – Марии Максаковой-Игенбергс, члене партии «Единая Россия». Ее отец – гражданин Германии, мать – актриса Людмила Максакова. Дочь актрисы попала в Государственную Думу от партии «Единая Россия», баллотируясь от Астраханской области. Видимо, в Астрахани очень любят оперное пение. Скорее всего, со стороны Дениса Вороненкова это был брак по расчету. Ему были нужны связи госпожи Максаковой-Игенбергс со спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным. И он эти связи получил. Может быть, поэтому с него не сняли депутатскую неприкосновенность? Безусловно, криминальный профессор имел обширные связи в силовых структурах и сам являлся офицером (майор) ФСКН (федеральная служба по контролю за незаконным оборотом наркотиков). Здесь нужно пояснить, что в ФСКН Денис Вороненков пришел в 2004 году и оставался там вплоть до избрания депутатом Государственной думы в 2011 году.

Получается, что глубоко законсперированный майор наркополиции трудился в Нарьян-Маре не просто так, а с целью получения информации о возможных наркотрафиках Ненецкого автономного округа. В юридическом институте Санкт-Петербурга он тоже появился не с бухты барахты, а прислушивался и принюхивался к преподавательскому составу и студентам. Судя по наградам, которые у него имеются, то служил майор неплохо. Он получил Медаль «За отличие в службе в органах наркоконтроля» III степени в 2006 году и наградное оружие в 2008 году. Однако сегодня его бывшие сослуживцы говорят о нем как о мошеннике и патологическом лжеце. Действительно, в 2011 году, участвуя в выборах в депутаты Государственной Думы, на встречах с избирателями он рассказывал, как получил тяжелое боевое ранение в колено от сотрудника ФСБ, расследуя дело о крупной контрабанде московского торгового холдинга «Три кита». На самом деле, после ресторана он поскользнулся и упал на торчащий из земли кусок арматуры. И действительно получил тяжелую травму, которую долго лечил. Кстати говоря, своей будущей жене Марии Максаковой он тоже, похоже, врал про то, что получил ранение. Если верить публикациям в центральных СМИ, то Геннадия Зюганова, председателя Центрального комитета КПРФ, предупреждали о неприглядном моральном облике члена КПРФ, кандидата в депутаты Государственной Думы. Но он лишь отмахнулся.

Теперь самое время поговорить о выборах. Приведу выдержку из публикации в «Новой газете».

«Он недобрал около 20 тысяч голосов, – рассказывает один из руководителей нижегородского отделения КПРФ (Вороненков избирался в Нижегородской области – Р.А.) – И тогда он побежал договариваться к «Единой России». Он предложил: добавьте мне недостающие голоса, а себе заберите сколько хотите. А все протоколы будут у меня, и никто ничего не оспорит. В итоге примерно 70% протоколов с выборов в Нижегородской области действительно исчезли. Только на основании тех протоколов, что у нас сохранились, «Единой России» было приписано 120 тысяч голосов. А всего, по нашим оценкам (с учетом недостающих протоколов), им добавили около 250 тысяч голосов. А это два мандата. Нам (КПРФ) тоже приписывали – как раз те 20 тысяч, что не хватало Вороненкову».

Эта ситуация вызвала в области небывалый скандал, который каким-то чудом не попал в СМИ. Первый секретарь нижегородского отделения КПРФ Николай Рябов даже написал осуждающее письмо своим коллегам по партии: «Бюро комитета нижегородского регионального отделения КПРФ 28 декабря 2011 года дало принципиальную партийную оценку фатам соглашательства и сотрудничества с властью в деле искажения реальных результатов выборов в Государственную Думу России. […] Вороненков Д.Н. на выборах «действовал в личных интересах». Ардатовские коммунисты отмечают грубое нарушение партийной дисциплины Вороненковым Д.Н., выражавшееся в том, что 13 копий первичных протоколов УИК, переданных представителям Вороненкова Д.Н., несмотря не неоднократные просьбы вернуть, не были возвращены, что не дало возможность комитету НРО КПРФ судебного обжалования результатов выборов. […] В этих условиях члены областного комитета […] под давлением избранного депутата Госдумы Вороненкова Д.Н., который действовал в личных интересах, предприняли попытку дезорганизовать областную партийную организацию, внести раскол в ее ряды, очернить деятельность ее руководства […]».

Боюсь, моих коллег из «Новой газеты» подвело незнание того, как проходят выборы, точнее, как технически проходит подсчет голосов. Результаты голосования в территориальных округах оформляют постановлением, которое передают в областную избирательную комиссию, а та заносит в систему «ГАС-выборы» в режиме Он-лайн. Т.е., предварительные итоги голосования в Центральной избирательной комиссии становятся известны с небольшой задержкой, после того, как с ними ознакомится областная избирательная комиссия. Окончательные данные, как правило, появляются в ночь с воскресенья на понедельник в районе четырех часов утра местного времени. Допустим, кандидат Вороненков после подведения предварительных итогов голосования в четыре утра понял, что ему не хватает 20 тысяч голосов. Такое количество голосов в Нижегородской области в избирательном округе №129, где баллотировался Денис Вороненков в 2011 году, составляло примерно 10 процентов от числа избирателей, принявших участие в голосовании. Все эти данные находятся в открытом доступе, их может посмотреть любой желающий. Тогда партия «Единая Россия» в округе №129 набрала 35,03 процента голосов избирателей. КПРФ, можно сказать, дышала ей в затылок, получив 29,6 процента голосов. Для того чтобы «единоросы» подарили коммунистам десять процентов, нужно, чтобы их показатель равнялся, как минимум, 45 процентам. К этому времени в Москве уже имелись предварительные итоги голосования. Значит, Первопрестольную нужно было, как минимум, убедить, что предварительные итоги неверны, ошиблись на десять процентов голосов, затем решить вопрос с областной комиссией, а потом и с территориальными. Помимо этого Вороненков должен был, действительно, договориться с областными руководителями «Единой России», а те, в свою очередь, должны были пройти такой же путь, как и он, т.е. согласовать все цифры с областной и территориальными избирательными комиссиями. Вы представляете, какое количество людей приняло участие в подтасовке итоговых данных в угоду Вороненкову? И потом: нижегородский исполком «Единой России», действуя в интересах коммуниста-майора-профессора, был обречен пожертвовать одним из своих кандидатов(!) и нам предлагают в это поверить?

Подведем промежуточные итоги. Ошибку в полпроцента, даже в один процент, еще можно было как-то объяснить, но ошибка в 10 процентов трудно объяснима и сразу вызывает массу вопросов.

Продолжим анализировать данные коммунистов – информаторов «Новой газеты». Они заявляют, что у них сохранились 30 процентов итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. И они поняли, изучая эти протоколы, что «Единой России» были приписаны 120 тысяч голосов. Проверить это можно следующим образом: областная избирательная комиссия публикует итоги выборов, в которых указывает результаты голосования на всех избирательных участках. Имея на руках данные первичных протоколов, полученных наблюдателями КПРФ от участковых избирательных комиссий, их можно сравнить с опубликованными сведениями областной избирательной комиссии. Если там действительно есть существенные расхождения, то это является основанием для обращения в суд. Почему в таком случае коммунисты этого не сделали? Их запугал коммунист Вороненков? Смешно. Может, он их подкупил? Тогда зачем жаловаться на самих себя? Я полагал, что наиболее махровым цветом идиотизм цветет среди коммунистов на Камчатке, оказалось, что это не так.

Теперь вернемся к словам первого секретаря нижегородского КПРФ Николая Рябова. Он обвиняет коммуниста Вороненкова в том, что тот не вернул 13 копий первичных протоколов, что якобы не позволило обжаловать в судебном порядке результаты выборов. В избирательном округе №129 находится примерно 180 избирательных участков (с учетом больниц, изоляторов временного содержания и т.д., где формируются отдельные избирательные участки, без привязки к численности голосующих). Предположим, что борец с наркотой, он же доктор наук, сразу понял, что 20 тысяч голосов нужно набрать именно за счет этих 13 участков. С учетом явки в 40 процентов (цифры 2011-го года на Нижегородском округе №129) на 13 избирательных участков пришло, максимум, 15.600 человек. Но мы помним, что Денису Вороненкову нужно было сделать отрыв в 20 тысяч голосующих. Так что не сходятся цифры у коммунистов-информаторов, невозможно из 15 600 человек, «дорисовать» себе 20 тысяч. Это даже в рамки идиотизма не помещается.

В 2016 году Денис Вороненков, имея на «хвосте» возбужденное против него уголовное дело, имея счета в офшорных зонах и имущество, почти в десять тысяч раз превышающее его доход, при этом входя в Комитет по безопасности и противодействию коррупции ГД РФ, снова пытается избраться в Нижегородской области в Государственную думу по одномандатному округу от КПРФ. Теперь, на встречах с избирателями он рассказывал, как получил ранение, выполняя воинский долг в Афганистане. Якобы в его ноге, до сих пор находится 12 осколков от гранаты.

После подобных выступлений его бывшие сослуживцы по ФСКН, что называется, чуть не «выронили глаза» от изумления. Коммунисту-кандидату в Госдуму на тот момент, когда закончилась война в Афганистане, не исполнилось еще и 18 лет, т.е. он доучивался на последнем курсе Ленинградского суворовского училища. И даже после этого коммунисты за его вранье и дискредитацию воинов-афганцев не исключили его из партии. На выборах он занял третье место и не попал в Госдуму. Пример коммуниста Вороненкова, доктора юридических наук, сдается мне, торчит, как могильный крест на заявлениях главного коммуниста РФ, доктора философских наук Геннадия Зюганова о честности проведения выборов со стороны КПРФ.

В настоящее время Денис Вороненков, бывший депутат Госдумы, бывший майор ФСКН, работавший под прикрытием, находится в федеральном розыске по двум уголовным делам.

В 2017 году коммунист Вороненков, получив гражданство Украины, был исключен из рядов КПРФ.

Разумеется, всех мучает вопрос, как спецслужбы могли проглядеть этого подонка?

И еще: почти во всех уголовных делах, где фигурирует или фигурировал майор-профессор Вороненков, компанию ему составляли либо бывшие, либо действующие силовики. Трагедия ситуации заключается в том, что таких мерзавцев, как Вороненков, в силовых структурах немало. Еще один вопрос вертится на языке: А какую научную ценность представляет этот «бесценный» кадр? Наше государство штампует таких, как Вороненков, сотнями. Для того чтобы они стали, в конце концов, его могильщиками?

А может, это спланированная акция ФСБ для внедрения своего человека в ближайший круг Президента Украины Петра Порошенко?

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ