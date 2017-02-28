СУПЕРАФЕРИСТ ОТ КПРФ ЗАСЛАН НА УКРАИНУ?

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28 Февраля 2017

В одночасье бывший депутат Государственной думы VI созыва Денис Вороненков стал известен и на Украине, и в России, как только дал интервью украинскому телеканалу «Цензор.Нет». На прошлой неделе эта новость была одной из основных на всех лентах ведущих информационных агентств России.

 Товарищ Вороненков готов дать показания украинской прокуратуре против бывшего президента Украины Виктора Януковича. Он собирается рассказать, как Янукович согласовал ввод российских войск на территорию Украины.

Напомню читателям, что генеральная прокуратура Незалежной возбудила уголовное дело в отношении Виктора Януковича за государственную измену. А бывший депутат Государственный думы от КПРФ Денис Вороненков готов это подтвердить.

Попутно бывший член КПРФ (хотя сам он отрицает свое членство в партии, однако представители КПРФ утверждают обратное) обвинил Россию в незаконном захвате Крыма, использовании российских войск на Донбассе и заявил, что в России установился нацистский режим. Российский беглец уже получил украинское гражданство (указ подписал президент Украины Петр Порошенко). Скорость, с которой он оформил гражданство Украины, впечатляет не меньше, чем масштаб его афер в России. В 2011 году Денис Вороненков стал депутатом Государственной думы от Нижегородской области по партийному списку КПРФ. Ко времени его избрания господин Вороненков прошел любопытные этапы своего становления как политика: он закончил Ленинградское суворовское военное училище, затем не успел доучиться в Минском высшем военно-политическом общевойсковом училище (развалился Советский Союз). Из минского ВВПОУ он перевелся для дальнейшего обучения в Военный университет Министерства обороны РФ в Москве. Благодаря связям отца, по окончании военного университета устроился проходить военную службу в военную прокуратуру РФ. В 1996 году Вороненков заочно окончил юридический факультет Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина. Получается, что юридические науки политработник Вороненков изучал всего один год, и то заочно. Но это не помешало ему через три года в Московской академии МВД России защитить диссертацию на соискание ученой степени кандидат юридических наук на тему: «Правовой нигилизм (означает отрицание – Авт.) и правовой идеализм (теоретико-правовое исследование)». Главного нигилиста в царской России Евгения Базарова мы помним по роману Ивана Тургенева «Отцы и дети». Уверен, что Вороненкову получить ученую степень также помогли связи отца. Тема диссертации имеет такое же практическое применение, как и обсуждение вопроса – стакан наполовину пуст или стакан наполовину полон.

 

В 2000 году «остепененный» Вороненков был принят на работу старшим референтом аппарата Государственной думы Федерального Собрания РФ, спустя год перешел работать советником генерального директора Судебного департамента Александра Гусева при Верховном Суде РФ. В том же году он решил попробовать свои силы в исполнительных органах власти, став заместителем мэра города Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа, затем заместителем главы администрации НАО РФ по недропользованию, первым заместителем главы администрации НАО РФ по работе с Правительством и Федеральным Собранием РФ. Зачем, спрашивается, понесло господина Вороненкова так далеко на Север? На этот вопрос мы ответим чуть ниже. Если верить его официальной биографии, то в 2002 году Министерство образования РФ присвоило ему ученое звание доцента. Хотя для получения этого звания нужно иметь преподавательский стаж в высшем учебном заведении не менее пяти лет и опубликованные научные работы. Само собой, у Вороненкова стажа не было, а опубликованных работ – всего одна. Можно только догадываться, какого уровня связи были у родителей господина Вороненкова. В 2006 году наш «герой» перебрался ближе к центру РФ. Его приняли на работу в юридический институт Санкт-Петербурга, где он дорос до заведующего кафедрой «Теория и история государства и права». В 2009 году в российской правовой академии Минюста РФ он защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук на тему «Теоретические и нормативные основы судебного контроля в механизме разделения властей». Через четыре года Министерство образования РФ присвоило ему ученое звание профессора.

Итак, в 2011 году господин Вороненков был избран в Государственную Думу Российской Федерации, где он вошел в Комитет по безопасности и противодействию коррупции. За пять лет работы в Думе против него было возбуждено одно уголовное дело за организацию рейдерского захвата здания в центре Москвы, а всего он проходил фигурантом в пяти уголовных делах. Следственный комитет потребовал лишить депутатской неприкосновенности Дениса Вороненкова. Не получилось. По всему видно, что профессор, доктор юридических наук времени даром в Думе не терял. Он успел жениться на другом депутате Государственной Думы – Марии Максаковой-Игенбергс, члене партии «Единая Россия». Ее отец – гражданин Германии, мать – актриса Людмила Максакова. Дочь актрисы попала в Государственную Думу от партии «Единая Россия», баллотируясь от Астраханской области. Видимо, в Астрахани очень любят оперное пение. Скорее всего, со стороны Дениса Вороненкова это был брак по расчету. Ему были нужны связи госпожи Максаковой-Игенбергс со спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным. И он эти связи получил. Может быть, поэтому с него не сняли депутатскую неприкосновенность? Безусловно, криминальный профессор имел обширные связи в силовых структурах и сам являлся офицером (майор) ФСКН (федеральная служба по контролю за незаконным оборотом наркотиков). Здесь нужно пояснить, что в ФСКН Денис Вороненков пришел в 2004 году и оставался там вплоть до избрания депутатом Государственной думы в 2011 году.

Получается, что глубоко законсперированный майор наркополиции трудился в Нарьян-Маре не просто так, а с целью получения информации о возможных наркотрафиках Ненецкого автономного округа. В юридическом институте Санкт-Петербурга он тоже появился не с бухты барахты, а прислушивался и принюхивался к преподавательскому составу и студентам. Судя по наградам, которые у него имеются, то служил майор неплохо. Он получил Медаль «За отличие в службе в органах наркоконтроля» III степени в 2006 году и наградное оружие в 2008 году. Однако сегодня его бывшие сослуживцы говорят о нем как о мошеннике и патологическом лжеце. Действительно, в 2011 году, участвуя в выборах в депутаты Государственной Думы, на встречах с избирателями он рассказывал, как получил тяжелое боевое ранение в колено от сотрудника ФСБ, расследуя дело о крупной контрабанде московского торгового холдинга «Три кита». На самом деле, после ресторана он поскользнулся и упал на торчащий из земли кусок арматуры. И действительно получил тяжелую травму, которую долго лечил. Кстати говоря, своей будущей жене Марии Максаковой он тоже, похоже, врал про то, что получил ранение. Если верить публикациям в центральных СМИ, то Геннадия Зюганова, председателя Центрального комитета КПРФ, предупреждали о неприглядном моральном облике члена КПРФ, кандидата в депутаты Государственной Думы. Но он лишь отмахнулся.

Теперь самое время поговорить о выборах. Приведу выдержку из публикации в «Новой газете».

«Он недобрал около 20 тысяч голосов, – рассказывает один из руководителей нижегородского отделения КПРФ (Вороненков избирался в Нижегородской области – Р.А.) – И тогда он побежал договариваться к «Единой России». Он предложил: добавьте мне недостающие голоса, а себе заберите сколько хотите. А все протоколы будут у меня, и никто ничего не оспорит. В итоге примерно 70% протоколов с выборов в Нижегородской области действительно исчезли. Только на основании тех протоколов, что у нас сохранились, «Единой России» было приписано 120 тысяч голосов. А всего, по нашим оценкам (с учетом недостающих протоколов), им добавили около 250 тысяч голосов. А это два мандата. Нам (КПРФ) тоже приписывали – как раз те 20 тысяч, что не хватало Вороненкову».

Эта ситуация вызвала в области небывалый скандал, который каким-то чудом не попал в СМИ. Первый секретарь нижегородского отделения КПРФ Николай Рябов даже написал осуждающее письмо своим коллегам по партии: «Бюро комитета нижегородского регионального отделения КПРФ 28 декабря 2011 года дало принципиальную партийную оценку фатам соглашательства и сотрудничества с властью в деле искажения реальных результатов выборов в Государственную Думу России. […] Вороненков Д.Н. на выборах «действовал в личных интересах». Ардатовские коммунисты отмечают грубое нарушение партийной дисциплины Вороненковым Д.Н., выражавшееся в том, что 13 копий первичных протоколов УИК, переданных представителям Вороненкова Д.Н., несмотря не неоднократные просьбы вернуть, не были возвращены, что не дало возможность комитету НРО КПРФ судебного обжалования результатов выборов. […] В этих условиях члены областного комитета […] под давлением избранного депутата Госдумы Вороненкова Д.Н., который действовал в личных интересах, предприняли попытку дезорганизовать областную партийную организацию, внести раскол в ее ряды, очернить деятельность ее руководства […]».

Боюсь, моих коллег из «Новой газеты» подвело незнание того, как проходят выборы, точнее, как технически проходит подсчет голосов. Результаты голосования в территориальных округах оформляют постановлением, которое передают в областную избирательную комиссию, а та заносит в систему «ГАС-выборы» в режиме Он-лайн. Т.е., предварительные итоги голосования в Центральной избирательной комиссии становятся известны с небольшой задержкой, после того, как с ними ознакомится областная избирательная комиссия. Окончательные данные, как правило, появляются в ночь с воскресенья на понедельник в районе четырех часов утра местного времени. Допустим, кандидат Вороненков после подведения предварительных итогов голосования в четыре утра понял, что ему не хватает 20 тысяч голосов. Такое количество голосов в Нижегородской области в избирательном округе №129, где баллотировался Денис Вороненков в 2011 году, составляло примерно 10 процентов от числа избирателей, принявших участие в голосовании. Все эти данные находятся в открытом доступе, их может посмотреть любой желающий. Тогда партия «Единая Россия» в округе №129 набрала 35,03 процента голосов избирателей. КПРФ, можно сказать, дышала ей в затылок, получив 29,6 процента голосов. Для того чтобы «единоросы» подарили коммунистам десять процентов, нужно, чтобы их показатель равнялся, как минимум, 45 процентам. К этому времени в Москве уже имелись предварительные итоги голосования. Значит, Первопрестольную нужно было, как минимум, убедить, что предварительные итоги неверны, ошиблись на десять процентов голосов, затем решить вопрос с областной комиссией, а потом и с территориальными. Помимо этого Вороненков должен был, действительно, договориться с областными руководителями «Единой России», а те, в свою очередь, должны были пройти такой же путь, как и он, т.е. согласовать все цифры с областной и территориальными избирательными комиссиями. Вы представляете, какое количество людей приняло участие в подтасовке итоговых данных в угоду Вороненкову? И потом: нижегородский исполком «Единой России», действуя в интересах коммуниста-майора-профессора, был обречен пожертвовать одним из своих кандидатов(!) и нам предлагают в это поверить?

Подведем промежуточные итоги. Ошибку в полпроцента, даже в один процент, еще можно было как-то объяснить, но ошибка в 10 процентов трудно объяснима и сразу вызывает массу вопросов.

Продолжим анализировать данные коммунистов – информаторов «Новой газеты». Они заявляют, что у них сохранились 30 процентов итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. И они поняли, изучая эти протоколы, что «Единой России» были приписаны 120 тысяч голосов. Проверить это можно следующим образом: областная избирательная комиссия публикует итоги выборов, в которых указывает результаты голосования на всех избирательных участках. Имея на руках данные первичных протоколов, полученных наблюдателями КПРФ от участковых избирательных комиссий, их можно сравнить с опубликованными сведениями областной избирательной комиссии. Если там действительно есть существенные расхождения, то это является основанием для обращения в суд. Почему в таком случае коммунисты этого не сделали? Их запугал коммунист Вороненков? Смешно. Может, он их подкупил? Тогда зачем жаловаться на самих себя? Я полагал, что наиболее махровым цветом идиотизм цветет среди коммунистов на Камчатке, оказалось, что это не так.

Теперь вернемся к словам первого секретаря нижегородского КПРФ Николая Рябова. Он обвиняет коммуниста Вороненкова в том, что тот не вернул 13 копий первичных протоколов, что якобы не позволило обжаловать в судебном порядке результаты выборов. В избирательном округе №129 находится примерно 180 избирательных участков (с учетом больниц, изоляторов временного содержания и т.д., где формируются отдельные избирательные участки, без привязки к численности голосующих). Предположим, что борец с наркотой, он же доктор наук, сразу понял, что 20 тысяч голосов нужно набрать именно за счет этих 13 участков. С учетом явки в 40 процентов (цифры 2011-го года на Нижегородском округе №129) на 13 избирательных участков пришло, максимум, 15.600 человек. Но мы помним, что Денису Вороненкову нужно было сделать отрыв в 20 тысяч голосующих. Так что не сходятся цифры у коммунистов-информаторов, невозможно из 15 600 человек, «дорисовать» себе 20 тысяч. Это даже в рамки идиотизма не помещается.

В 2016 году Денис Вороненков, имея на «хвосте» возбужденное против него уголовное дело, имея счета в офшорных зонах и имущество, почти в десять тысяч раз превышающее его доход, при этом входя в Комитет по безопасности и противодействию коррупции ГД РФ, снова пытается избраться в Нижегородской области в Государственную думу по одномандатному округу от КПРФ. Теперь, на встречах с избирателями он рассказывал, как получил ранение, выполняя воинский долг в Афганистане. Якобы в его ноге, до сих пор находится 12 осколков от гранаты.

После подобных выступлений его бывшие сослуживцы по ФСКН, что называется, чуть не «выронили глаза» от изумления. Коммунисту-кандидату в Госдуму на тот момент, когда закончилась война в Афганистане, не исполнилось еще и 18 лет, т.е. он доучивался на последнем курсе Ленинградского суворовского училища. И даже после этого коммунисты за его вранье и дискредитацию воинов-афганцев не исключили его из партии. На выборах он занял третье место и не попал в Госдуму. Пример коммуниста Вороненкова, доктора юридических наук, сдается мне, торчит, как могильный крест на заявлениях главного коммуниста РФ, доктора философских наук Геннадия Зюганова о честности проведения выборов со стороны КПРФ.

В настоящее время Денис Вороненков, бывший депутат Госдумы, бывший майор ФСКН, работавший под прикрытием, находится в федеральном розыске по двум уголовным делам.

В 2017 году коммунист Вороненков, получив гражданство Украины, был исключен из рядов КПРФ.

Разумеется, всех мучает вопрос, как спецслужбы могли проглядеть этого подонка?

И еще: почти во всех уголовных делах, где фигурирует или фигурировал майор-профессор Вороненков, компанию ему составляли либо бывшие, либо действующие силовики. Трагедия ситуации заключается в том, что таких мерзавцев, как Вороненков, в силовых структурах немало. Еще один вопрос вертится на языке: А какую научную ценность представляет этот «бесценный» кадр? Наше государство штампует таких, как Вороненков, сотнями. Для того чтобы они стали, в конце концов, его могильщиками?

А может, это спланированная акция ФСБ для внедрения своего человека в ближайший круг Президента Украины Петра Порошенко?

 

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."