РУССКАЯ СМУТА

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07 Марта 2017

Октябрь 1917 года

Вот и настало столетие со времени события, содрогнувшего не только Российскую империю, но и весь мир. Однако, очевидно, что, хотя «большое видится на расстоянии», и сотни лет не хватило, чтобы оценить произошедшее.

В оценке событий нет единства ни среди политиков, ни среди журналистов, ни среди историков. Диапазон понимания Октябрьской революции – от «цивилизационной катастрофы» до «Великой революции по своим масштабам, глубине произошедших в ее результате социально-политических трансформаций, последствиям и всемирному значению» – слишком широк, что подтверждает вывод о неготовности современных исследователей к научным оценкам событий осени 1917 года. (Российские революции: 90 лет спустя. «Круглые столы» в Институте российской истории РАН // Отечественная история. – 2008. – № 6. – С. 172).


 

В любом случае не стоит забывать о том, что в 1917 году произошло два качественно разных события – Февральская и Октябрьская революции. И если в Феврале Россия простилась с монархией, то именно Октябрь повлек за собой остальные, необратимые перемены.

стали говорить о перевороте (Булдаков В. П. Имперство и российская революционность (критические заметки). – Отечественная история. – 1997. – № 1. – С. 51; См. также: Булдаков В. П. Октябрь и ХХ век: Теория и источники (1917 год в судьбах России и мира. Октябрьская революция: от новых источников к новому осмыслению). – М., 1998. – С. 11–36; Булдаков В. П. Октябрь и ХХ век // Международная жизнь. – 1997. – № 11. – С. 72–88.). Интересно обратиться к этимологии слова «революция». Латинское слово «revolutio» (как производное от лат. revolvere, revolutum – «возвращаться назад») в научном языке XVII в. обозначало возвращение звезды (или другого небесного тела) в точку, из которой она ушла. Этим же термином обозначалось и само время, в течение которого небесное тело свершает свой круговорот. В связи с этим revolutio указывало также на определенный цикл или период времени, эпоху. Но первоначально в нем не было никакого политического смысла. Политическое применение слова révolution в значении «насильственный переворот в управлении государством» происходит из французского и связано с именем Монтескье. Парадокс слова «революция» состоит в том, что его первоначальный смысл, означавший буквально «возвращение на круги своя», сильно отличается от того, как его понимают сейчас, связывая его значение с «переходом в новое состояние» (http://komyza.com/о-происхождении-слова-революция/). Итак, споры о том, были ли события Октября революцией или переворотом – не имеют смысла, поскольку эти слова – синонимы.

С конца ХХ в. распространенной, особенно в публицистике, является характеристика Октябрьской революции как военного переворота (заговора), совершенного большевиками с опорой на революционную часть армии и флота. Эта позиция опирается на реальные факты: во-первых, роль армии и флота в момент взятия власти большевиками была велика; во-вторых, действительно, в момент вооруженного восстания элементы заговора были налицо: разработан план восстания, созданы и распределены вооруженные силы из революционных солдат, матросов и отрядов рабочей Красной гвардии и т. д. Однако нельзя не согласиться с Л. И. Семенниковой в том, что, во-первых, продержаться сколько-нибудь долго в 170-миллионной мозаичной стране на штыках было невозможно. Большевики же продержались почти 75 лет. Во-вторых, элементы заговора, сговора есть в любой революции в момент взятия власти. Власть никогда «не падает в руки» случайно, ее берут: вооруженным ли путем или мирным – другой вопрос. «Однако заговор, захват власти узким кругом лиц, – пишет она, – может быть успешным лишь в условиях стабильности общественной системы или при наличии широкой массовой поддержки (но тогда это уже не заговор). В условиях нестабильности заговор обречен на поражение, так как заговорщики, не имея прочной массовой базы, не смогут обеспечить переход к стабильности. Следовательно, отражая определенные реалии 1917 г., эта точка зрения не объясняет в целом крутого поворота в судьбе страны» (Семеникова Л. И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: Учеб. пособие для вузов. – Брянск, 1995. – С. 346–347). Можно также сослаться и на мнение известного русского писателя А. И. Солженицына, написавшего: «…несомненно, что в ХХ веке в России произошла величайшая революция всемирного значения. Необратимостью и радикальностью перемен только и определяется революция» (Солженицын А. Размышления над февральской революцией // Российская газета. – 27 февраля 2007 г. – № 40. http: //www.rg.ru/2007/02/27/solzhenicyn.html).

Большую роль в событиях Февраля - Октября 1917 года сыграл внешний фактор, когда центральные державы сделали все, чтобы подорвать Россию изнутри, а союзники России по Антанте не были заинтересованы в ее усилении. Первую мировую войну следует считать спусковым крючком. Она привела, во-первых, к изменению кадрового состава армии, которая перестала быть опорой самодержавия. По данным А. А. Корникова, в ходе Первой мировой войны почти вся кадровая армия, включая офицерский корпус, была уничтожена. К 1917 году кадровые офицеры составляли в русской армии только 4 %, остальные 96 % – прапорщики военного времени из бывших крестьян, рабочих и мещан. Практически полностью был выбит в боях кадровый состав гвардии. В ней исчез былой корпоративный дух (Корников А. А. Был ли неизбежен Красный Октябрь? // Рабочий край. – 7 ноября 2007 г. – № 203 (24649)). Война также вызвала и глубочайший экономический кризис. Она тяжело отразилась на промышленности и сельском хозяйстве, так как было мобилизовано 15 млн человек наиболее работоспособного населения, реквизировано 2,5 млн лошадей. Сократились посевные площади, в результате сбор хлеба уменьшился на 20 %, производство мяса упало в 4 раза. Возник топливный и транспортный кризис. В стране начался голод. В 1916 году царское правительство ввело в стране продразверстку – обязательную сдачу крестьянами государству зерна, но это не решило проблемы. В конце 1916 года покупательная способность рубля упала до 27 копеек. Цены на мясо увеличились по сравнению с 1914 годом на 200–220 %. Заработная плата рабочих выросла на 100 %, а цены, в среднем, на 300 %. Отсутствовало топливо, повсюду стояли очереди за продуктами. Летом 1917 года в Петрограде были введены карточки на хлеб (Будник Г. А. Новые подходы к изучению революции 1917 г. в России // Вестник ИГЭУ. Вып. 1. – 2008. – С. 3).

Но куда интересней обратиться к содержательной стороне события. Еще задолго до того, как Временное правительство погрузилось в череду кризисов управления, большевики начали пропаганду социалистической революции. Среди многочисленных факторов, способствовавших поддержке населением большевиков, следует выделить роль таких выдающихся личностей, как В. И. Ленин и Л. Д. Троцкий, «оказавшихся в нужное время в нужном месте». «Это были люди с огромной силой воли и духа, невероятно стойкие, обладавшие личным мужеством, умением своевременно и энергично реагировать на быстро меняющуюся ситуацию, принимать неординарные решения, свободные от всяких схем и догм, уверенные в себе, способные своим ораторским искусством убеждать широкие массы в правоте своих взглядов и вести их за собой, отстаивать свою позицию, не считаясь ни с чем, деятели, абсолютно свободные от чувства страха, всегда уверенные в себе» (Искандеров А. А. Очерки новейшей истории советского общества // Вопросы истории. – 2002. – № 5. – С. 88.). Мы не касаемся в этой статье нравственных качеств вождей революции, поскольку это отдельная большая тема, но то, как смело брались они решать судьбу народа России, говорит о многом. Разработанная ими система постоянной агитации, обещания светлого будущего прекрасно срабатывали в среде населения, пережившего трагические события революции 1905 - 1907 годов, ощущавшего неспособность правительства решить вопросы внешней и внутренней политики в годы Первой мировой войны и «распутинщины», когда вера в «свою власть» была утрачена. «Униженные и оскорбленные» остались наедине со своим историческим опытом, в котором не было места ни парламентаризму, ни правам личности. В 1917 году в массах господствовал идеал общественного устройства, основанный на нормах демократии, исторически укоренившихся в России, – нормах общинной демократии. При этом надо иметь в виду, что общинные идеалы господствовали не только среди крестьян. Их влияние на российское общество было глубоко и многогранно. Это не только народные традиции, но и нравственные, духовные приоритеты, особенности духовной культуры, интеллектуальной деятельности (Будник Г. А. Новые подходы к изучению революции 1917 года в России // Вестник ИГЭУ. Вып. 1. – 2008. – С. 2). Не случайно именно эта особенность народного мировоззрения была понята талантом А. Блока, писавшего в поэме «Двенадцать»: «В белом венчике из роз – // Впереди – Исус Христос».

Стоит прочесть поэму еще раз, увидеть образы ее героев, вовсе не замечательных носителей революционной идеи, как бы даже не наоборот. Но главное – «Впереди Исус Христос»! Вот она – ВЕРА! Тут плохо, но там, где-то будет хорошо. В этих же строках ответ на вопрос – была ли революция пролетарской и нужна ли она была крестьянину. В свое время представители движения народничества, после нескольких «хождений в народ», разочаровавшись в попытках поднять крестьянство на революцию, обратились к работам К. Маркса. Идея пролетарской революции вдохновила В. Г. Плеханова, П. Б. Аксельрода и В. И. Засулич как на распространение работ К. Маркса и Ф. Энгельса, так и на написание письма К. Марксу о подготовке социалистической революции в России. Мало кому известно, что идеолог пролетарской революции написал ответ, который совсем не обрадовал плехановцев. К. Маркс корректно отметил, что «Капитал», который вдохновил русских революционеров на агитационную и организационную работу, написан исключительно по материалам Англии и никакого отношения к России не имеет. Более того, Россия, как общинная крестьянская страна, еще очень далека от пролетарской революции [Из архива П. Б. Аксельрода РСФСР. Материалы по истории русского революционного движения. (https://books.google.ru/books?id=xeT_CAAAQBAJ&pg=PA11&lpg=PA11&dq=В.Г.+Плеханов,+П.Б.+Аксельрод,В.И.Засулич+письмо+к+Марксу). Но вера в возможность приблизить светлое будущее, невзирая на объективные условия, была слишком велика, что и толкало на дальнейшее распространение идеи социализма.

Это очень напоминает деятельность народников, поражавших порой своей наивностью. Имея весьма смутные представления о социализме, который пропагандировали, они часто выглядели так, как это описывала в своих воспоминаниях Вера Засулич: «Тогда все будут свободны, – говорит оратор, – ни над кем никакой не будет власти. Всякий будет брать, сколько ему нужно, и трудиться бескорыстно». – «А если кто не захочет?», – задает вопрос скептик. На лице оратора выражается искреннейшее огорчение. Он задумывается на минуту; «Мы упросим его, – говорит он наконец, – мы ему скажем: друг мой, трудись, – это так необходимо, мы будем умолять его, и он начнет трудиться» (Щербакова Е. Лучше паф-паф! «Отщепенец» в обыденной реальности. // Родина. – 2007. – № 5. – С. 58). Вот такие пропагандисты заманивали в сети грядущего счастья таких же наивных мечтателей, ожидавших легкого и свободного будущего. А в крестьянской среде обещание легкой жизни было особенно заманчиво для тех, кому никак не удавалось поднять свое хозяйство.

Но вернемся к призывам пролетарской революции. Прежде всего к первоисточнику – работам К. Маркса. Выделим самое важное для нас. «Пролетариат проходит различные ступени развития. Его борьба против буржуазии начинается вместе с его существованием, рабочие выступают сообща для защиты своей заработной платы. Они основывают даже постоянные ассоциации для того, чтобы обеспечить себя средствами на случай возможных столкновений» (Карл Маркс, Фридрих Энгельс. Манифест Коммунистической партии» http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Manifesto/ manifesto. html#pr2). Итак, первое условие: для наличия пролетариата необходима буржуазия. Накануне революции в России ее было слишком мало, и никакой политической власти она не имела. «Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах...» – Это М. Горький о российской буржуазии писал (М. Горький. Песня о Буревестнике. http://rupoem.ru/gorkij).

А что с рабочим классом (пролетариатом)? В 1917 году сельское население составляло117,7 млн человек, а городское – 25,8 млн человек (Федоров А. Н. Реальная опора Советской власти: социально-демографические характеристики городского населения России на материалах Центрального промышленного района // Журнал исследований социальной политики. Том 8. – 2010. – № 1. – С. 72). Ну и наконец, если из этой малой доли городского населения мы уберем представителей буржуазии, дворянство, лишь иногда посещающее свои поместья, оставив их на управляющих; студентов, гимназистов, купечество, мелких ремесленников-кустарей, – какая доля останется на рабочих? При этом большая часть из них накануне Октябрьской революции – это выходцы из вчерашних крестьян, которые пришли туда в поисках заработка. В периоды повышенного спроса на рабочие руки они находили применение своим силам и способностям, однако в периоды спада производства, каковым стало время 1914–1917 годов, вновь могли вернуться в деревню. Что же до того самого пролетариата, о котором писали К. Маркс и Ф. Энгельс, – класса, который должен был сформироваться, пройдя несколько этапов, став потомственным, квалифицированным слоем рабочих, таких были единицы. Вывод напрашивается сам собой: для пролетарской революции в России пролетариата почти не было. Поэтому не удивительно, что после того как Временное правительство лишилось власти, в новом, большевистском правительстве не было ни одного рабочего.

Подведем промежуточные итоги:

– Октябрьская революция не была пролетарской;

– Первая мировая (великая) война явилась спусковым крючком для революции. Другими словами – не будь войны, не было бы Октябрьской революции. Была ли Октябрьская революция социалистической, об этом поговорим в следующей публикации.

 

Воробьева Т.В.,

кандидат исторических наук,

доцент, зав. кафедрой экономических и социально-гуманитарных наук Петропавловск-Камчатского филиала РАНХиГС

Продолжение следует

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."