ТАК НЕ СЧИТАЕТСЯ

07 Марта 2017



«МЕКОМС» против камчатского коммунального хозяйства

Во что обошлась национальной монополии РАО ЕЭС России программа «МЕКОМС», предназначенная для выставления потребителям счетов за электричество, отопление и горячую воду, в точности не знает никто. Говорят, речь идет о миллиардах рублей. Сведений о том, кто является ее разработчиком, в открытом доступе нам обнаружить не удалось. Когда дело окутано таким туманом, невольно вспоминаются крылатое выражение Рокфеллера «деньги любят тишину», а также артиллерийский термин «откат».

Так или иначе, система, над которой создатели и пользователи бьются уже несколько лет, по-прежнему работает из рук вон плохо. Несмотря на это, энергетикам хотелось внедрить ее как можно скорее. Еще бы, иначе могли возникнуть неприятные вопросы о потраченных на «МЕКОМС» средствах. Начать решили с Камчатки.

Чуть больше года назад руководство ПАО «Камчатскэнерго» объявило, что платить муниципальному автономному учреждению «Расчетно-кассовый центр» (РКЦ) ежемесячно три с половиной миллиона рублей за качественно выполняемую работу по составлению квитанций слишком дорого. С 1 января прошлого года счета жильцам самостоятельно стал выставлять «Энергосбыт» (филиал «Камчатскэнерго»).

Тотчас выяснилось, что людям от этого стало только хуже. «Вести» уже не раз писали об огромном количестве жалоб на некорректно выставленные счета, а недавно энергосбытчики и вовсе потребовали от некоторых квартировладельцев оплаты по статье «неизвестная услуга». Но с проблемами столкнулись не только потребители, но и крупнейшая в Петропавловске управляющая компания – ООО «УЖКХ», которая вынужденно несет значительные убытки.

Дело в том, что ПАО «Камчатскэнерго» является только поставщиком электроэнергии, тепла и горячей воды. Исполнитель услуг – управляющая компания. В соответствии с законодательством, она не только принимает оплату за коммунальные услуги, но и проверяет правильность начисления оплаты по обращениям собственников квартир, снимает показания общедомовых приборов учета, принимает показания индивидуальных счетчиков, а также рассматривает жалобы потребителей. За качество услуг по снабжению граждан электричеством, теплом и горячей водой также отвечает ООО «УЖКХ».

Казалось бы, ресурсоснабжающая организация и исполнитель услуг делают общее дело и должны быть не разлей вода. Не тут-то было. После расторжения агентского контракта ПАО «Камчатскэнерго» с РКЦ энергетики начали переговоры с «УЖКХ» по поводу нового регламента взаимодействия. Главный вопрос: каким образом «Энергосбыт» станет передавать управляющей компании информацию о начисленных платежах и объемах предоставленных услуг? Договориться не могли почти два месяца, но в итоге документ был подписан. Однако дальнейшие действия энергосбытчиков выглядят так, будто их девиз: «Пообещать – не значит жениться».

Если с марта по июнь прошлого года отчеты «Энергосбыта», хоть и не в полном объеме, но поступали в «УЖКХ», то после этого как отрезало. Да и то, что приходило в управляющую компанию раньше, отчетами назвать трудно. Содержащаяся в таблицах информация не соответствовала предъявленным к оплате квитанциям, а цифры в разных графах не сходились между собой.

В результате «УЖКХ», которое, напомним, является крупным налогоплательщиком, уже почти год не может вести достоверную бухгалтерскую отчетность, начислять и платить налоги, принять к учету счета-фактуры от ПАО «Камчатскэнерго» и подписать с поставщиком ресурсов соглашения о расчетах.

Кроме того, чтобы отвечать на обращения потребителей, управляющей компании требуются подробные расшифровки по поводу каждого произведенного перерасчета: фамилия жильца, период, за который сделан перерасчет, его причина, сумма, вид услуги, и т. д. Но делиться этими сведениями в «Энергосбыте» почему-то упорно не хотят. Одно из двух: либо это вопиющий непрофессионализм местных деятелей от энергетики, либо сознательное отчаянное желание скрыть огрехи своего недоделанного «МЕКОМСа».

Скрывать, между прочим, есть что. Безумно дорогая программа никак не может научиться корректно отражать показания индивидуальных приборов учета (ИПУ). В Петропавловске их установлено уже более 25 тысяч, но в ПАО «Камчатскэнерго», похоже, думают, что на весь город всего 1 042 счетчика. Во всяком случае именно такие данные фигурируют в графе «итого» представленного энергокомпанией реестра. Несмотря на все разъяснения, энерготорговцы до сих пор не учитывают показания около пяти тысяч приборов. Установка каждого из них недешево обошлась квартировладельцам, но в результате оказалось, что деньги потрачены впустую.

Но даже там, где показания ИПУ все-таки принимаются во внимание, происходят порой просто вопиющие случаи. Как-то раз жильцы одной из квартир в доме на улице Карбышева, 7, едва не лишились рассудка, увидев счет, согласно которому они израсходовали за месяц 11 886 кубометров горячей воды, за что должны заплатить больше четырех миллионов рублей.

Дурь некоторых камчатских деятелей от энергетики поистине не знает границ. Неужели никому из них не пришло в голову, что почти 12 тысяч кубометров – это объем пяти олимпийских плавательных бассейнов? Учились ли они в школе? И почему, получив откровенно идиотскую квитанцию, граждане должны терять время и нервы в коридорах «Энергосбыта», чтобы доказать тамошним обитателям очевидное? Тем не менее приходится идти разбираться. Не уплатишь в срок, на четыре с хвостиком миллиона еще и пеню начислят.

В то же время недосбор денег за услуги по электроснабжению, отоплению и ГВС продолжает расти. Причем, как ни удивительно, далеко не всегда виноваты в этом нерадивые граждане-неплательщики. С начала нынешнего отопительного сезона расчет объемов потребления горячей воды в квартирах, где нет индивидуальных приборов учета, должен производиться по существующим нормативам. Вместо этого глупый «МЕКОМс» в таких случаях вообще не начисляет жильцам оплату.

Сотрудников филиала «Камчатскэнерго», считающих себя специалистами, такое недоразумение нисколько не настораживает. Таким образом населению на данный момент недоначислено платы за ГВС на сумму свыше трех миллионов рублей. «УЖКХ» этих денег не получит, но в счет-фактуру «Энергосбыта» она будет включена. Руководство управляющей компании пишет о проблеме во все инстанции, но пока вразумительного ответа ни от кого не последовало.

Но и это еще не все. Насколько вообще законна рассылка «Энергосбытом» широко разрекламированных мультиквитанций – большой вопрос. Дело в том, что форма энергетических платежных документов не соответствует требованиям постановления Правительства РФ № 603 от 29 июня 2016 года «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг». Образец своей мультиквитанции энергетики направляли в министерство энергетики и ЖКХ Камчатского края для согласования, но получили отказ. Основанием для него послужило то, что платежки составлены с нарушением законодательства и не отображают те сведения, которые должны в них содержаться.

Зато графа «неизвестная услуга» в счетах многих жильцов появилась. Об этом мы рассказывали в предыдущем номере «Вестей». Уже на следующий день после выхода газеты последовал ответ на публикацию от пресс-службы «Энергосбыта» со ссылкой на начальника службы информационных технологий филиала «Камчатскэнерго» Максима Скудаева. Пояснения главного энергосбытового компьютерщика очень похожи на ответ двоечника, не готового к экзамену.

Оказывается, «неизвестная услуга» – это всего лишь опечатка, возникшая по причине проведения перерасчета сразу по нескольким услугам. По словам господина Скудаева, причина накладки сейчас выясняется. «Никакой ошибки в расчете нет, не отражено только название услуги, по которой проведен перерасчет», – заявил он. Очевидно, квартировладельцы должны поверить ему на слово.

Интересно, как чувствовал бы себя сам Максим Скудаев, если бы у него потребовали, скажем, в магазине, кроме сделанных покупок, оплатить еще и неизвестный товар, уверяя при этом, что нет никакой ошибки? Неужели безропотно полез бы за кошельком, или все-таки принялся бы спорить?

Нелепость с неизвестными услугами далеко не первая в истории «Энергосбыта». Некоторое время назад в краевое министерство ЖКХ и энергетики обратилась жительница Петропавловска, у которой в квитанции были поменяны показания прибора учета ГВС и электросчетчика. Другому владельцу квартиры «Энергосбыт» выставил счет сразу по семи приборам учета горячей воды, тогда как у него в квартире стоит только один.

Еще одна бредовая история, о которой подробно рассказывали «Вести», произошла в сентябре 2012 года. Тогда многие собственники жилья в краевом центре обнаружили в почтовых ящиках квитанции на оплату электроэнергии за август и письма, в которых с них требовали оплатить пени в сумме 0,01 рубля, то есть одной копейки. При этом в счете-квитанции на оплату пени не были указаны установленные сроки оплаты, сумма, с которой взималась пеня, а главное – куда надо заплатить одну копейку, чтобы специалисты от энергетики успокоились и с чувством исполненного долга продолжали так же верно и честно служить своему предприятию.

Тем не менее «Энергосбыт» строго предупреждал о том, что в случае неуплаты в установленный срок обратится в суд с иском о взыскании данной задолженности. Хотелось бы взглянуть на вытянувшееся от удивления лицо судьи, к которому попало бы подобное абсурдное дело.

Бессмыслица, которую демонстрирует в последние годы «Энергосбыт», и раз за разом следующие за ней невнятные объяснения говорят сами за себя. Что можно сказать после этого об умственных способностях и профессиональных качествах камчатских энерготорговцев? На этот вопрос каждый читатель может ответить сам.

Дмитрий ЧЕРНОВ