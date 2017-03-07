ЦЕНА ОСАГО 10 000 РУБЛЕЙ: АБСУРД ИЛИ БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ?

07 Марта 2017



Арбитражным судом Камчатского края вынесены очередные решения о привлечении страховых компаний, осуществляющих услуги по заключению договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, к административной ответственности.

В частности, публичное акционерное общество страховая компания «Росгосстрах» дважды привлечено по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением – лицензией) с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 35 000 рублей.

Закон об ОСАГО, принятый 15 лет назад, изначально был воспринят автолюбителями без особого энтузиазма. Несмотря на то, что все устали как от криминальных, так и долгих судебных разборок после каждой аварии, никто ничего хорошего от «обязательного», читай «принудительного», страхования особо не ждал. Тогда же был создан и Российский союз автостраховщиков (РСА), куда в первый же год работы вошли аж 174 компании.

Однако вскоре даже немногочисленные восторги сменились скепсисом: страховые выплаты казались автовладельцам мизерными, а страховые взносы непомерно завышенными.

Так, например, участились случаи отказа компаний продавать полисы. Конечно, никто напрямую не говорил потенциальным клиентам категорическое «нет». Просто находилось множество причин, по которым договор автостраховки было невозможно заключить: нет бланков, контора не справляется со слишком большим наплывом желающих, получить полис ОСАГО можно только в комплекте с другими навязанными услугами с соответственно непомерной оплатой.

Или, как в нашем случае, когда камчатский филиал публичного акционерного общества страховая компания «Росгосстрах» отказал клиентам в заключении автостраховки «в связи с отсутствием сотрудников, уполномоченных на заключение указанных договоров».

А предыстория этого такова. К борьбе с недобросовестными компаниями подключился Роспотребнадзор, сформировавший подробную инструкцию, следуя которой можно заставить страховую компанию заключить договор ОСАГО без ультимативного навязывания дополнительных услуг. Собственно, подобные советы можно найти и на любом юридическом сайте.

Итак: первоначально в случае отказа страховщика оформлять «автогражданку» следует ссылаться на законодательные нормы: ФЗ от 25.04.2002 № 40 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев ТС», Правила № 263 и Постановление Правительства РФ от 08.12.2005 № 739 «Об утверждении страховых тарифов по ОСАГО», а также п. 2 ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Если и в этом случае договор ОСАГО не заключается, Роспотребнадзор советует обратиться в адрес страховщика с письменным заявлением, содержащим просьбу о заключении такого соглашения без предоставления с его стороны дополнительных платных услуг со ссылкой на указанные выше нормы законов и факт более раннего обращения в устной форме. В документе необходимо указать разумный срок (3–5 календарных дней с момента получения заявления), в течение которого компания должна известить заявителя о дате, времени и месте заключения договора ОСАГО. Это заявление необходимо направить в адрес страховщика заказным письмом с уведомлением по месту нахождения главного офиса на территории того региона, где страхуется автовладелец. Согласно п. 14 Правил № 263, страховщик не вправе отказать в заключении договора ОСАГО владельцу транспортного средства, обратившемуся к нему с соответствующим заявлением и представившему документы в соответствии с п. 15 Правил № 263.

Одновременно с указанным заявлением Роспотребнадзор советует направить в адрес страховой организации заявление, составленное по форме, утвержденной приказом Минфина России от 01.07.2009 № 67н. Если и после этого страховщик отказывается заключать договор ОСАГО, автомобилисту ничего не остается, как идти в суд. Основания – ст.ст. 426, 445 Гражданского кодекса РФ и п. 14 Правил № 263. В этом случае истец может потребовать и возмещения причиненных убытков при их наличии (штрафы, расходы на оказание услуг по перевозке и т. д.).

Поскольку процесс заключения договора ОСАГО может занять достаточно длительное время, владельцам транспортных средств специалисты советуют не дожидаться истечения срока действующего договора страхования и заблаговременно подготовиться к оформлению следующего периода ОСАГО ориентировочно за 2–3 месяца.

Я бы добавила, что если у вас нет опыта судебных тяжб, то начинать надо сразу за год. Тем не менее нашлось немало обозленных автовладельцев как по стране, так и на нашем полуострове. Вот только два примера. Основанием для привлечения ПАО СК «Росгосстрах» к административной ответственности явилось то обстоятельство, что с 6 по 9 июня, а также с 4 по 8 июля прошлого года обществом не предоставлялась услуга по заключению договоров ОСАГО якобы в связи с отсутствием сотрудников, уполномоченных на заключение указанных договоров. Можно предположить, что эти периоды чудесным образом совпали со временем, когда клиент обратился в компанию с письменным заявлением о заключении договора страхования.

Кроме этого, судом установлено, что гражданин обратился в офис страховой компании с заявлением 14 апреля 2016 года. Ответ был направлен в его адрес только 17 мая 2016 года, где страховая компания приглашала гражданина в офис продаж, расположенный на ул. Лукашевского, д. 19 в Петропавловске-Камчатском, для заключения договора в порядке живой очереди. Однако установлено, что ПАО «Росгосстрах» в назначенный день так и не заключило с гражданином договор ОСАГО на транспортное средство. Причину этого также несложно предположить: другие желающие застраховаться, которые в это время записывались в очередь за несколько дней и даже ночевали у стен вожделенного страхователя, стояли непробиваемой стеной. В результате гражданину все-таки пришлось обратиться в суд, который вынес решение о привлечении ПАО «Росгосстрах» к административной ответственности с назначением штрафа в размере 35 000 рублей. В другом случае ПАО СК «Росгосстрах» также было оштрафовано на 35 000 рублей в связи с тем, что в суд обратились сразу 14 потенциальных клиентов, которым также в мыслимые сроки не были оказаны услуги автострахования. В решении суда сказано: «Публичное акционерное общество страховая компания «Росгосстрах», вступая в правоотношения в области страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, должно было не только знать, но, и обязано было обеспечить выполнение установленных требований, то есть соблюсти ту степень заботливости и осмотрительности, которая необходима для строгого соблюдения требований закона. По мнению суда, у Общества имелась возможность для соблюдения установленных требований и условий в сфере осуществления лицензируемой деятельности».

Если сказать проще, то явное лукавство и махинации страховщика при оформлении ОСАГО слишком очевидны, чтобы суд принял их нелепые оправдания. Многие скажут, что все это требует слишком много времени и сил, да и штрафы непомерно низкие для компаний, ворочающих миллиардами. Нам также не известно, получили ли истцы и истицы в итоге полисы ОСАГО или им пришлось утешиться местью в размере 35 тысяч? И, собственно, почему Роспотребнадзор, вместо того, чтобы давать рекомендации гражданам, сам не выступил инициатором судебного иска о лишении подобных страховщиков лицензии?

Тем более что вся эта возня вокруг ОСАГО неизменно сопровождается всевозможными криминальными проявлениями. Это и мошенники, торгующие поддельными страховыми полисами, и махинации с получением выплат, и так называемые «автоюристы», которые не только выкупают ДТП у его участников, но и пользуются липовыми «европротоколами», сами назначают дорогостоящие экспертизы в подставных мастерских и т. п.

В основном у нас проблемы решаются по ходу их появления. В результате мошенников, торгующих подделками, задавили поправками в закон, требующими выдавать полисы в электронном виде. А по автоюристам решил ударить Центробанк, устроив «монетизацию» наоборот: то есть автолюбители теперь вместо денежных выплат на ремонт будут получать компенсацию «натурой» – страховщики сами будут ремонтировать поломанные автомобили. Для этого в конце 2016 года в Госдуму РФ были внесены поправки в закон об обязательном автостраховании, устанавливающие приоритет восстановительного ремонта над страховой выплатой. Документ в первом чтении был одобрен в самом конце декабря, когда подавляющее большинство граждан страны вовсю готовились к праздничным каникулам, посему данное событие прошло почти незамеченным массами автовладельцев. Как сообщали в Центробанке, новый закон уже должен был начать работать с первого марта нынешнего года. Однако этого не случилось. Основная причина якобы в возникших разногласиях между депутатами и представителями ЦБ. Так, в Госдуме хотят, чтобы при ремонте использовали только новые запчасти, однако понятно, что регулятор и сами страховщики с этим не согласны.

К сожалению, за почти 15 лет существования Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», так и не удалось найти мудрую золотую середину. Все время кто-то страдает: то автовладельцы, то страховщики, а то и те, и другие вместе. Практически каждые новые поправки порождают новые лазейки в законе.

Объектом обязательного страхования ответственности – ОСАГО – являются имущественные интересы автовладельца, которые связаны с обязательствами, наступающими вследствие причинения вреда здоровью и жизни третьим лицам, а также их имуществу (другими словами, в случае ДТП, произошедшего по вине страховщика, возможный ущерб участникам такого ДТП возмещает страховая компания в рамках, указанных в договоре).

Как показывает отечественная практика, работать только в одном направлении нецелесообразно. Дело в том, что ОСАГО жестко регулируется органами государственной власти, тарифы по этому виду страхования устанавливаются исключительно Правительством РФ. Предприниматель-страховщик не может повлиять на конечную стоимость полиса. По мнению экспертов, бизнес, рассчитанный только на продажу страховок ОСАГО, является заведомо убыточным. Предприниматели по сей день «стесняются» назвать размер страхового взноса, который окупил бы их издержки, сделав работу на страховом рынке окупаемой и, соответственно, избавил всех заинтересованных лиц от постоянно возникающих проблем. Довольно невнятно было озвучено, что в настоящее время средний чек должен быть 10 тысяч рублей. Но, опять же, мы живем в стране парадоксов. Где гарантия, что как только страховые выплаты повысятся, не вырастет в разы цена на ремонтную базу?

Похоже, это бег по кругу.

Жанна БАКАЕВА

