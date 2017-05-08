КОГО СУДЯТ ЗА ГИБЕЛЬ ДЕТЕЙ НА СЯМОЗЕРЕ?

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25 Апреля 2017

«Здесь больше никто не смеется, вокруг тишина, и только иногда слышно, как обходит территорию охранник и воет собака. Если раньше в «Карелия-Опен» были и зимние смены, то сейчас сюда никто из тех, кто мог бы отдыхать, не приезжает. Дороги не чищены, добраться до ворот лагеря можно только на внедорожнике. Здесь, на озере, оборвались 14 жизней…»

 18 июня 2016 года

На улице ветер и сильный дождь. Фельдшер скорой помощи Ирина Щербакова уже съездила на выезд, а до конца смены еще полдня. На часах 15:18. Телефонный звонок.


 

– Скорая, говорите – произносит она.

В трубке детский голос, срывающийся на крик: «Помогите. Мы на озере. Спасите нас!»

– У нас записался ваш разговор и номер телефона. Сейчас передам в полицию.

Помехи, голос на той стороне пропадает. Последнее, что она слышит: «Помогите нам».

После этого фельдшер бросает трубку, от коллег отмахивается: «Да это дети опять шутят».

Еще через час каноэ с детьми, которые сплавлялись по карельскому Сямозеру, перевернулось. 14 детей погибли, в том числе и 11-летний мальчик Сева, который дозвонился до дежурившей на линии горячей связи «112» Ирины Щербаковой.

Теперь его голос звенит в ее ушах каждый день, а воображение строит тысячи сценариев, как бы все было, если бы она вызвала МЧС или хотя бы сообщила о звонке главврачу.

Спустя девять месяцев после трагедии, 28 февраля Суоярвский районный суд Карелии приступил к рассмотрению уголовного дела (по части 3 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц»), которое было возбуждено по факту гибели детей в лагере на Сямозере. Подсудимая – фельдшер Ирина Щербакова, получившая телефонный звонок от тонущего ребенка и принявшая его за шутку. 4 апреля суд Карелии вынес решение: фельдшера признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ. Ирине Щербаковой назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении. Приговор отсрочен до достижения 14-летнего возраста несовершеннолетним ребенком фельдшера. Также суд частично удовлетворил иски потерпевших о взыскании с больницы морального вреда – по 300 тысяч рублей в пользу каждой из семей потерпевших.

Напомним, трагедия произошла летом прошлого года  во время организованного сотрудниками детского оздоровительного лагеря «Парк-отель Сямозеро» водного похода на озере Сямозеро. Всего на водную прогулку отправились 51 человек, в том числе четверо взрослых. Начался шторм, два каноэ перевернулись, погибли 14 детей.

За 10 месяцев следствия обвинения предъявлены 5 фигурантам.
Руководителю республиканского Роспотребнадзора Анатолию Коваленко. Директору парка-отеля «Сямозеро» Елене Решетовой. Начальнику лагеря Вадиму Виноградову.

Фельдшеру станции скорой помощи Суоярвской ЦРБ Ирине Щербаковой.

И 27 февраля 2017 года виновником трагедии на карельском Сямозере сделали

19-летнего Валерия Круподерщикова – студента Петрозаводского педагогического колледжа, инструктора злополучного лагеря, Будущего учителя физкультуры, назначили инструктором после недельного ликбеза на мелководье – он не посмел возразить. Отправили в поход без сопровождения взрослых – подчинился.
Третьекурсника и руководителей фирмы, отправивших детей в водный поход на технически неисправных каноэ со спасательными жилетами для взрослых, несмотря на штормовое предупреждение, обвиняют по одним и тем же статьям УК РФ (238-я часть 3 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности…» и 125-я «Оставление в опасности»). Одному из спасшихся детей – Саше Брауну – обидно, что в произошедшем винят инструкторов и вожатых: «Инструктор Валера во время потопа держал на себе детей, а сам был под водой. Он хотел, чтобы дети могли дышать. Да, он некоторых детей не удержал на воде, но не каждый же вообще так сможет! Люда, которая в каноэ перевернулась, тоже на себе детей держала. А их сейчас во всем обвиняют. Это несправедливо!», – говорит мальчик.
Как студенты двух учебных заведений – педагогического колледжа и колледжа культуры и искусств – попадали на практику в лагерь Елены Решетовой? Знали об этом руководства учреждений и министерства образования Карелии?
Кстати, после трагедии администраторы педагогического колледжа перевелись на преподавательскую работу… и вскоре уволились. Без следствия и суда.

Уволенный заместитель директора учебного заведения Наталья Шевелева, отправившая учащихся в лагерь «Сямозеро», угрожая за отказ отчислением («Новая газета» писала об условиях практики), пишет ВК на «стене»: «Случилось хорошее – благословляй Бога, и хорошее останется. Случилось плохое – благословляй Бога, и плохое прекратится». А один из ее недавних постов призывает «спешить делать добро»...


А где «должностные лица, причастные к трагедии»?
Летом прошлого года карельские чиновники – вице-премьер республиканского правительства Валентина Улич, министр образования Александр Морозов, министр здравоохранения Ерванд Хидишян и министр труда и социального развития Ольга Соколова получили взыскания от экс-губернатора региона Александра Худилайнена.
«И все? – удивлялась местная общественность. – Но ведь мы с 2012 года  обращались в правительство Карелии с претензиями к лагерю «Сямозеро». Парк-отель работал без лицензии на туристическую и образовательную деятельность. Власти это знали и ничего не предпринимали».
В 2014–2016 годах парк-отель «Сямозеро» заключил 2 контракта с Министерством здравоохранения и социального развития Карелии и 6 контрактов с Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы.
По информации Федеральной антимонопольной службы, лагерь зарабатывал деньги за счет госконтрактов: благодаря картельному сговору фирма выигрывала конкурсы на организацию детского отдыха. В тендерах традиционно участвовали парк-отель «Сямозеро», принадлежавший Елене Решетовой, и компания ее матери «Karelia-Open».
Летом 2016 года помощник депутата Мосгордумы Андрея Клычкова Юрий Урсу обратился в СК России с требованием привлечь к уголовной ответственности заместителя руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Татьяну Барсукову. Он выяснил, что подпись чиновницы стоит на всех технических заданиях, которые были составлены под конкретного поставщика в нарушение закона и содержание которых в точности совпадает с перечнем услуг парка-отеля «Сямозеро», опубликованном задолго до проведения аукциона. После трагедии выяснилось и то обстоятельство, что на этот лагерь в течение многих лет поступали жалобы, однако чиновники на них не реагировали и по-прежнему выдавали ООО «Парк-отель «Сямозеро» все необходимые разрешения. За два года турфирма получила 98 миллионов рублей из бюджета. Чиновники явно знали, с кем подписывают контракты, потому что заранее сделали документацию под единственного поставщика. И это не единственное, в чем замешано руководство департамента, которое два года ограничивало конкуренцию ради сомнительной турфирмы. Совпадения здесь исключены, речь идет об участии чиновников в коррупционном сговоре», – резюмировал юрист Центра антикоррупционной политики.
СК России тогда ответил на петицию помощника депутата и еще 1407 человек формальной отпиской.
И только 21 апреля этого года следственные органы все же возбудили уголовное дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц» в отношении сотрудников московского департамента труда и соцзащиты. 20 апреля ​госпожа Барсукова заявила, что информация о деле, возбужденном против сотрудников департамента, для нее «просто неожиданность».

 1 января 2017 года вступил в силу закон о детском отдыхе, разработанный в Совете Федерации. Документ предписывает создание региональных реестров сведений об организациях, которые занимаются отдыхом детей. Эти организации будут отвечать за безопасность детей, гарантировать охрану лагеря, спасательных постов в местах купания, следить за соответствием квалификации персонала необходимым стандартам.

Для того чтобы организовать отдых школьников по новым правилам, Правительству и регионам необходимо подготовить целый пакет подзаконных актов. Как сообщила зампредседателя Совета Федерации Галина Карелова, сейчас проекты распоряжения «Об утверждении основ государственного регулирования и государственного контроля организации отдыха и оздоровления детей» уже внесены в Правительство.

И 15 апреля принято постановление Правительства о наделении Минобрнауки полномочиями в сфере организации детского отдыха и оздоровления детей.

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский говорит: «На местах не должны ждать никаких дополнительных установок из Центра, им нужно создавать свои межведомственные комиссии, которые займутся подготовкой лагерей к отдыху детей. Особое внимание при этом нужно обратить на вопросы безопасности, как в самих лагерях, так и при организации досуга. Также необходимо тщательнее проверять квалификацию вожатых».

На заседаниях Комитета Совета Федерации по социальной политике готовы заслушивать отчеты о подготовке учреждений к летнему периоду.

Многолетний ежегодный мониторинг свидетельствует, что в России неуклонно снижается число загородных оздоровительных лагерей, а также отдохнувших в них детей, указали в Комитете по вопросам семьи, женщин и детей. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко уверен в том, что если в организацию детского отдыха не станут вкладывать достаточно финансовых средств, то трагедии будут повторяться. Необходимы, по мнению депутата, и более «точечные» меры. «Надо прекратить дикие эксперименты над досугом детей, я имею в виду попытки вывести их на экстремальные туристические маршруты, которые нигде и никем не разрешены», – пояснил он.

 

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел личный прием граждан, дети которых погибли на Сямозере в Карелии летом 2016 года, где сообщил о ходе расследования данного уголовного дела и мерах, принимаемых следствием для недопущения подобных трагедий в будущем. «Для полного, объективного и всестороннего расследования уголовное дело передано в Главное управление по расследованию особо важных дел СК России. В рамках дела, помимо уже привлеченных к уголовной ответственности лиц, следователи проверят и дадут правовую оценку действиям всех должностных лиц, причастных к трагедии, на предмет халатности при исполнении своих обязанностей».

 На сегодняшний день бывший руководитель управления Роспотребнадзора Карелии Анатолий Коваленко, которого обвинили в гибели детей на Сямозере, вышел из-под домашнего ареста (находился с июня 2016 года). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Верховный суд Карелии отменил решение городского суда Петрозаводска о помещении директора ООО «Парк-отель «Сямозеро» Елены Решетовой из-под стражи под домашний арест и оставил женщину под стражей до 19 июня.

Петрозаводский городской суд до 18 июня продлил арест начальнику лагеря «Парк-отель «Сямозеро» Вадиму Виноградову.

Следствие предъявило обвинение и экс-сотруднику (инструктору) ООО «Парк-отель «Сямозеро» Павлу Ильину. В данное время Ильин проходит срочную службу и находится под наблюдением командования воинской части.
Признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ. фельдшер Ирина Щербакова,ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении. Приговор отсрочен до достижения ее ребенком

14-летнего возраста.

Как сложится судьба Валерия Круподерщикова, которому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, – надеемся, что суд все же найдет настоящих виновников трагедии.

Уголовное дело находится на личном контроле председателя СК РФ.

Татьяна СТЕПАНОВА

По материалам российских СМИ

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."