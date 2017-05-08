КОГО СУДЯТ ЗА ГИБЕЛЬ ДЕТЕЙ НА СЯМОЗЕРЕ?

25 Апреля 2017



«Здесь больше никто не смеется, вокруг тишина, и только иногда слышно, как обходит территорию охранник и воет собака. Если раньше в «Карелия-Опен» были и зимние смены, то сейчас сюда никто из тех, кто мог бы отдыхать, не приезжает. Дороги не чищены, добраться до ворот лагеря можно только на внедорожнике. Здесь, на озере, оборвались 14 жизней…»

18 июня 2016 года

На улице ветер и сильный дождь. Фельдшер скорой помощи Ирина Щербакова уже съездила на выезд, а до конца смены еще полдня. На часах 15:18. Телефонный звонок.

– Скорая, говорите – произносит она.

В трубке детский голос, срывающийся на крик: «Помогите. Мы на озере. Спасите нас!»

– У нас записался ваш разговор и номер телефона. Сейчас передам в полицию.

Помехи, голос на той стороне пропадает. Последнее, что она слышит: «Помогите нам».

После этого фельдшер бросает трубку, от коллег отмахивается: «Да это дети опять шутят».

Еще через час каноэ с детьми, которые сплавлялись по карельскому Сямозеру, перевернулось. 14 детей погибли, в том числе и 11-летний мальчик Сева, который дозвонился до дежурившей на линии горячей связи «112» Ирины Щербаковой.

Теперь его голос звенит в ее ушах каждый день, а воображение строит тысячи сценариев, как бы все было, если бы она вызвала МЧС или хотя бы сообщила о звонке главврачу.

Спустя девять месяцев после трагедии, 28 февраля Суоярвский районный суд Карелии приступил к рассмотрению уголовного дела (по части 3 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц»), которое было возбуждено по факту гибели детей в лагере на Сямозере. Подсудимая – фельдшер Ирина Щербакова, получившая телефонный звонок от тонущего ребенка и принявшая его за шутку. 4 апреля суд Карелии вынес решение: фельдшера признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ. Ирине Щербаковой назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении. Приговор отсрочен до достижения 14-летнего возраста несовершеннолетним ребенком фельдшера. Также суд частично удовлетворил иски потерпевших о взыскании с больницы морального вреда – по 300 тысяч рублей в пользу каждой из семей потерпевших.

Напомним, трагедия произошла летом прошлого года во время организованного сотрудниками детского оздоровительного лагеря «Парк-отель Сямозеро» водного похода на озере Сямозеро. Всего на водную прогулку отправились 51 человек, в том числе четверо взрослых. Начался шторм, два каноэ перевернулись, погибли 14 детей.

За 10 месяцев следствия обвинения предъявлены 5 фигурантам.

Руководителю республиканского Роспотребнадзора Анатолию Коваленко. Директору парка-отеля «Сямозеро» Елене Решетовой. Начальнику лагеря Вадиму Виноградову.

Фельдшеру станции скорой помощи Суоярвской ЦРБ Ирине Щербаковой.

И 27 февраля 2017 года виновником трагедии на карельском Сямозере сделали

19-летнего Валерия Круподерщикова – студента Петрозаводского педагогического колледжа, инструктора злополучного лагеря, Будущего учителя физкультуры, назначили инструктором после недельного ликбеза на мелководье – он не посмел возразить. Отправили в поход без сопровождения взрослых – подчинился.

Третьекурсника и руководителей фирмы, отправивших детей в водный поход на технически неисправных каноэ со спасательными жилетами для взрослых, несмотря на штормовое предупреждение, обвиняют по одним и тем же статьям УК РФ (238-я часть 3 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности…» и 125-я «Оставление в опасности»). Одному из спасшихся детей – Саше Брауну – обидно, что в произошедшем винят инструкторов и вожатых: «Инструктор Валера во время потопа держал на себе детей, а сам был под водой. Он хотел, чтобы дети могли дышать. Да, он некоторых детей не удержал на воде, но не каждый же вообще так сможет! Люда, которая в каноэ перевернулась, тоже на себе детей держала. А их сейчас во всем обвиняют. Это несправедливо!», – говорит мальчик.

Как студенты двух учебных заведений – педагогического колледжа и колледжа культуры и искусств – попадали на практику в лагерь Елены Решетовой? Знали об этом руководства учреждений и министерства образования Карелии?

Кстати, после трагедии администраторы педагогического колледжа перевелись на преподавательскую работу… и вскоре уволились. Без следствия и суда.

Уволенный заместитель директора учебного заведения Наталья Шевелева, отправившая учащихся в лагерь «Сямозеро», угрожая за отказ отчислением («Новая газета» писала об условиях практики), пишет ВК на «стене»: «Случилось хорошее – благословляй Бога, и хорошее останется. Случилось плохое – благословляй Бога, и плохое прекратится». А один из ее недавних постов призывает «спешить делать добро»...



А где «должностные лица, причастные к трагедии»?

Летом прошлого года карельские чиновники – вице-премьер республиканского правительства Валентина Улич, министр образования Александр Морозов, министр здравоохранения Ерванд Хидишян и министр труда и социального развития Ольга Соколова получили взыскания от экс-губернатора региона Александра Худилайнена.

«И все? – удивлялась местная общественность. – Но ведь мы с 2012 года обращались в правительство Карелии с претензиями к лагерю «Сямозеро». Парк-отель работал без лицензии на туристическую и образовательную деятельность. Власти это знали и ничего не предпринимали».

В 2014–2016 годах парк-отель «Сямозеро» заключил 2 контракта с Министерством здравоохранения и социального развития Карелии и 6 контрактов с Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы.

По информации Федеральной антимонопольной службы, лагерь зарабатывал деньги за счет госконтрактов: благодаря картельному сговору фирма выигрывала конкурсы на организацию детского отдыха. В тендерах традиционно участвовали парк-отель «Сямозеро», принадлежавший Елене Решетовой, и компания ее матери «Karelia-Open».

Летом 2016 года помощник депутата Мосгордумы Андрея Клычкова Юрий Урсу обратился в СК России с требованием привлечь к уголовной ответственности заместителя руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Татьяну Барсукову. Он выяснил, что подпись чиновницы стоит на всех технических заданиях, которые были составлены под конкретного поставщика в нарушение закона и содержание которых в точности совпадает с перечнем услуг парка-отеля «Сямозеро», опубликованном задолго до проведения аукциона. После трагедии выяснилось и то обстоятельство, что на этот лагерь в течение многих лет поступали жалобы, однако чиновники на них не реагировали и по-прежнему выдавали ООО «Парк-отель «Сямозеро» все необходимые разрешения. За два года турфирма получила 98 миллионов рублей из бюджета. Чиновники явно знали, с кем подписывают контракты, потому что заранее сделали документацию под единственного поставщика. И это не единственное, в чем замешано руководство департамента, которое два года ограничивало конкуренцию ради сомнительной турфирмы. Совпадения здесь исключены, речь идет об участии чиновников в коррупционном сговоре», – резюмировал юрист Центра антикоррупционной политики.

СК России тогда ответил на петицию помощника депутата и еще 1407 человек формальной отпиской.

И только 21 апреля этого года следственные органы все же возбудили уголовное дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц» в отношении сотрудников московского департамента труда и соцзащиты. 20 апреля ​госпожа Барсукова заявила, что информация о деле, возбужденном против сотрудников департамента, для нее «просто неожиданность».

1 января 2017 года вступил в силу закон о детском отдыхе, разработанный в Совете Федерации. Документ предписывает создание региональных реестров сведений об организациях, которые занимаются отдыхом детей. Эти организации будут отвечать за безопасность детей, гарантировать охрану лагеря, спасательных постов в местах купания, следить за соответствием квалификации персонала необходимым стандартам.

Для того чтобы организовать отдых школьников по новым правилам, Правительству и регионам необходимо подготовить целый пакет подзаконных актов. Как сообщила зампредседателя Совета Федерации Галина Карелова, сейчас проекты распоряжения «Об утверждении основ государственного регулирования и государственного контроля организации отдыха и оздоровления детей» уже внесены в Правительство.

И 15 апреля принято постановление Правительства о наделении Минобрнауки полномочиями в сфере организации детского отдыха и оздоровления детей.

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский говорит: «На местах не должны ждать никаких дополнительных установок из Центра, им нужно создавать свои межведомственные комиссии, которые займутся подготовкой лагерей к отдыху детей. Особое внимание при этом нужно обратить на вопросы безопасности, как в самих лагерях, так и при организации досуга. Также необходимо тщательнее проверять квалификацию вожатых».

На заседаниях Комитета Совета Федерации по социальной политике готовы заслушивать отчеты о подготовке учреждений к летнему периоду.

Многолетний ежегодный мониторинг свидетельствует, что в России неуклонно снижается число загородных оздоровительных лагерей, а также отдохнувших в них детей, указали в Комитете по вопросам семьи, женщин и детей. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко уверен в том, что если в организацию детского отдыха не станут вкладывать достаточно финансовых средств, то трагедии будут повторяться. Необходимы, по мнению депутата, и более «точечные» меры. «Надо прекратить дикие эксперименты над досугом детей, я имею в виду попытки вывести их на экстремальные туристические маршруты, которые нигде и никем не разрешены», – пояснил он.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел личный прием граждан, дети которых погибли на Сямозере в Карелии летом 2016 года, где сообщил о ходе расследования данного уголовного дела и мерах, принимаемых следствием для недопущения подобных трагедий в будущем. «Для полного, объективного и всестороннего расследования уголовное дело передано в Главное управление по расследованию особо важных дел СК России. В рамках дела, помимо уже привлеченных к уголовной ответственности лиц, следователи проверят и дадут правовую оценку действиям всех должностных лиц, причастных к трагедии, на предмет халатности при исполнении своих обязанностей».

На сегодняшний день бывший руководитель управления Роспотребнадзора Карелии Анатолий Коваленко, которого обвинили в гибели детей на Сямозере, вышел из-под домашнего ареста (находился с июня 2016 года). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Верховный суд Карелии отменил решение городского суда Петрозаводска о помещении директора ООО «Парк-отель «Сямозеро» Елены Решетовой из-под стражи под домашний арест и оставил женщину под стражей до 19 июня.

Петрозаводский городской суд до 18 июня продлил арест начальнику лагеря «Парк-отель «Сямозеро» Вадиму Виноградову.

Следствие предъявило обвинение и экс-сотруднику (инструктору) ООО «Парк-отель «Сямозеро» Павлу Ильину. В данное время Ильин проходит срочную службу и находится под наблюдением командования воинской части.

Признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ. фельдшер Ирина Щербакова,ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении. Приговор отсрочен до достижения ее ребенком

14-летнего возраста.

Как сложится судьба Валерия Круподерщикова, которому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, – надеемся, что суд все же найдет настоящих виновников трагедии.

Уголовное дело находится на личном контроле председателя СК РФ.

Татьяна СТЕПАНОВА

По материалам российских СМИ