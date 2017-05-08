БЕССМЕРТНЫЙ ДОЛГ

25 Апреля 2017



«Энергосбыт» взыскивает задолженность мертвого человека

Деятельность «Энергосбыта» (филиал ПАО «Камчатскэнерго»), о которой «Вести» рассказывали уже много раз, все чаще вызывает у жителей Петропавловска ощущение, что поставщики электричества и тепла нагло и цинично издеваются над ними. Сами энергопродавцы, между тем, будто нарочно, регулярно подбрасывают нашей газете темы для публикаций.

На этот раз в редакцию обратился читатель, проживающий в одном из домов по улице академика Королева. Он рассказал о том, как камчатские энергетические монополисты с маниакальным упорством восьмой год пытаются взыскать долги на сумму свыше полумиллиона рублей с его соседки, давно ушедшей из жизни.

Согласно счету-квитанции за ноябрь 2016 года, копия которой имеется в распоряжении «Вестей», абонент Надежда Меньшова потребила в этом месяце 18,93 кубометра горячей воды и 1,8012 гигакалории тепла. Электричеством, судя по платежке, женщина не пользовалась, что неудивительно: ее квартира еще летом прошлого года была обесточена за долги. Скрупулезно подсчитанный месячный платеж за ГВС и отопление в итоге составил, по данным «Энергосбыта» 15 тысяч 183 рубля 90 копеек. При этом в графе к оплате, с учетом ранее накопленных долгов, указана гораздо более внушительная сумма: 591 462 рубля 56 копеек.

На первый взгляд типичная ситуация для нашего города, где количество неплательщиков за коммунальные услуги исчисляется десятками тысяч, а общая сумма долгов превышает три с половиной миллиарда рублей. Но в данном случае все не так однозначно. Дело в том, что Надежда Максимовна Меньшова скончалась 16 лет назад. Но в 2009 году, с точки зрения энерготорговцев, загадочным образом стала накапливать долги, уже пребывая в мире ином.

По словам Олега Канцарина – того самого читателя, чья квартира находится на одной лестничной площадке с жилищем покойной Надежды Меньшовой, в квартире сейчас проживают вполне трудоспособные дети покойной. Но они, по утверждению соседа, ведут асоциальный образ жизни и не оплачивают счета, приходящие на имя покойной матери.

Обеспокоенные тем, что бесконтрольное потребление электричества в проблемной квартире, возможно, придется оплачивать соседям, супруги Канцарины обратились в энергокомпанию с просьбой навести порядок. Олег Канцарин утверждает, что, несмотря на принудительное отключение соседской жилплощади от электроснабжения, фактически проживающие там люди самовольно подключились к домовой сети, минуя электрораспределительный щит.

В «Энергосбыте» настаивают на обратном. «Питающий кабель демонтирован от вводного автомата до прибора учета, – говорится в официальном ответе директора «Энергосбыта» Дмитрия Гусева на жалобу жильцов. – Также отсутствуют нагрузочные автоматы и провод, соединяющий с ними прибор учета. Безучетных самовольных подключений не обнаружено».

Господин Гусев ссылается на акт проверки индивидуального прибора учета квартиры, в которой в прошлом веке жила ныне покойная Надежда Меньшова. Его составили 22 декабря прошлого года электромонтеры-контролеры «Энергосбыта» Куликов и Семенова. Трудно сказать, выезжали ли эти люди по указанному адресу, или составили бумагу размером в половину тетрадной странички на коленке где-нибудь в собственном кабинете, торопясь закрыть дела к новогодним праздникам.

Так или иначе, то, что безучетных подключений не найдено, еще не гарантирует того, что таковые отсутствуют. Может, просто плохо искали. Вместе с тем поверивший своим подчиненным на слово руководитель энерготоргового филиала ПАО «Камчатскэнерго» 11 января нынешнего года также уведомил авторов жалобы: «До настоящего времени в «Энергосбыт» документов, подтверждающих смену собственника по данной квартире, не поступало» (орфография и пунктуация оригинала. – Ред.).

Возмущенные соседи указывали на абсурд и нелепость действий продавцов электричества не только им самим. Писали в региональную общественную приемную председателя «Единой России» в Камчатском крае, а также во многие другие инстанции. Но никаких действий со стороны энергетиков, направленных на то, чтобы урегулировать ситуацию, не последовало. Вопросов к ним между тем становится все больше и больше.

Откуда, от кого и каких именно документов ждет Дмитрий Гусев, чтобы больше не считать ушедшую из жизни полтора десятилетия назад женщину абонентом «Энергосбыта» и потребителем коммунальных услуг? Письма из администрации Президента России? От губернатора края? Справки с погоста? Прямого указания от апостола Петра? Почему до сих пор в «Энергосбыте» до сих пор не определились с тем, кто именно потребляет коммунальные услуги, и не провели надлежащую претензионную и исковую работу? Неужели топ-менеджера и его подчиненных не смущает, что задолженность Надежды Меньшовой за свет, тепло и горячую воду начала расти через восемь лет после ее смерти, а чтобы обесточить квартиру, потребовалось еще семь лет?

Постановление Правительства РФ № 442 от 4 мая 2012 года и в его последующих редакциях дается разъяснение понятия «самовольное подключение» к электросетям с разграничением на бездоговорное и безучетное. Бездоговорное самовольное подключение подразумевает подсоединение к электросети без заключения договора с энергоснабжающей организацией. Безучетное самовольное подключение – это присоединение части устройств в обход приборов учета электроэнергии. Договор с энергоснабжающей организацией заключен, но часть электроэнергии остается неучтенной, а значит, и не оплаченной.

Алгоритм действий ресурсоснабжающей организации, к тому же самостоятельно выставляющей счета квартировладельцам, известен любому первокурснику юридического факультета. При обнаружении нарушений закона составляется акт, который передается в правоохранительные органы. Затем участковый инспектор полиции должен провести проверку данного акта и составить протокол обследования. Статьей 7.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях за самовольное подключение на частных лиц налагаются штрафы в размере от 10 до 15 тысяч рублей. Более того, контролеры обязаны подсчитать общую мощность всех электроприборов в квартире и выставить счет, подразумевая по умолчанию, что все эти приборы работали постоянно.

Затем все документы передаются в суд. Рассмотрение дела назначается в течение двух недель мировым судьей по месту жительства. Для оплаты штрафа, потребленных ресурсов и работ по отключению электроэнергии должнику установят определенный срок. Если в течение этого времени все присужденные выплаты не будут погашены, неплательщика подвергнут административному аресту.

Точно так же однозначно законодательство трактует выставление счетов и их оплату в случаях, когда собственник квартиры умер. После этого печального события все платежи обязан вносить тот, кто вступит в наследство. Неважно, что документы нотариус выдаст только через полгода. Согласно четвертой части статьи 1152 Гражданского кодекса РФ, принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня смерти, независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента госрегистрации права собственности.

Иначе говоря, если кто-то из родственников покойной Надежды Меньшовой официально оформил право собственности на квартиру, то именно на его имя следовало выставлять коммунальные счета. Если же все, кто имел право на наследство, от него отказались, то квартира должна была стать выморочным имуществом и перейти в муниципальную собственность. Других вариантов нет.

Одно из двух: либо руководство и юристы «Энергосбыта» не ориентируются в основах законодательства, регулирующего деятельность их предприятия, либо свыше 600 тысяч рублей долга по состоянию на данный момент – настолько незначительная для «Камчатскэнерго» сумма, что для энергокомпании дело не стоит выеденного яйца. Но и в том и в другом случае мы имеем дело с вопиющим непрофессионализмом высокопоставленных и высокооплачиваемых энергосбытчиков.

Мы понимаем, что недоделанный расчетный программный комплекс «МЕКОМС», то и дело допускающий ошибки в начислении платежей квартировладельцам, не способен самостоятельно признать человека умершим. Но ведь обслуживают его живые люди! Они называют себя специалистами, что предполагает наличие в их головах хотя бы небольшого количества серого вещества. Видимо, его недостаточно, чтобы, даже после обращения соседей, навести порядок в расчетах за свет, тепло и горячую воду в квартире, где жила и закончила свои дни Надежда Меньшова.

Возможно, у сотрудников «Энергосбыта» есть дела поважнее. В 2012 году, когда у давно скончавшейся женщины уже начали непонятным образом накапливаться долги, ресурсоснабженцы всерьез намеревались судиться с десятками жителей Петропавловска из-за пеней, размер которых в каждом случае составлял 0,01 рубля, то есть одну копейку. Об этом «Вести» тоже подробно рассказывали.

Мы писали о случаях с начислением платежей по статье «неизвестная услуга», вдруг появившейся в квитанциях. О попытке взыскать более четырех миллионов рублей с семьи из краевого центра, которая якобы использовала за месяц почти 12 тысяч кубометров горячей воды. О платежках, которые «Энергосбыт» упорно присылает человеку, продавшему квартиру и уехавшему с Камчатки полтора года назад. И о многих других нелепостях, сопровождающих продажу населению энергоресурсов в нашем городе с 2010 года.

В ПАО «Камчатскэнерго» до сих пор отсутствует внятная концепция развития энергетики в Камчатском крае. Нет конкретной стратегии, направленной на снижение себестоимости ресурсов. Зато местные энергетики хорошо знают, что такое «золотые парашюты», то есть баснословные выплаты энергетическим топ-менеджерам, увольняемым со своего поста.

Когда одно и то же акционерное общество монопольно производит ресурс, само его продает и при этом само себя контролирует, трудно надеяться на прозрачное начисление платежей и корректные расчеты. Наоборот, возникает простор для бессовестного обмана.

Вместо того чтобы разобраться по существу предъявляемых претензий к филиалу ПАО «Камчатскэнерго», 8 апреля нынешнего года на сайте информационного агентства «Камчатка-Информ» под рубрикой «Мнение» был опубликован текст, подписанный псевдонимом Владимир Питерский. Судя по его содержанию, это позиция не средства массовой информации, а самой региональной энергокомпании. «К любому расчетчику… нарекания всегда были и будут. Специфика работы такая. У любой программы бывают сбои, любой человек не застрахован от ошибок. Другое дело, когда ошибка оппонента возводится в ранг вселенской трагедии», – говорится в публикации.

Знает ли господин (или госпожа?), скрывающийся за фамилией «Питерский», что за каждой такой «ошибкой» стоят существенные денежные суммы, которые «Энергосбыт» то необоснованно взыскивает с добросовестных плательщиков, то прощает злостным должникам. Очень странно понимают энерготорговцы свою профессиональную специфику.

Дмитрий ЧЕРНОВ