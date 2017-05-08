КТО СТРЕЛЯЛ В РЕБЕНКА?

25 Апреля 2017



Следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский СУ СК Российской Федерации по Камчатскому краю проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В субботу, 22 апреля, около пяти вечера 11-летняя девочка возвращалась домой после занятий в музыкальной школе. Возле подъезда своего дома она обратила внимание на белую иномарку с кузовом типа седан. За рулем одиноко сидел лысый дядька, на вид примерно сорока лет.

Когда школьница уже достала ключи от домофона, в окне машины рядом с задним сиденьем опустилось тонированное стекло, и в узком проеме показался пистолет. Какое именно это было оружие, малышка, конечно, определить не могла, но испугалась и быстро забежала в подъезд. Позади прозвучал характерный хлопок выстрела.

Забежав в квартиру, девочка рассказала о случившемся маме, которая сразу позвонила в полицию, а затем распространила сообщение о стрельбе по детям в соцсетях, чтобы предупредить других родителей.

Правоохранительными органами в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В ходе осмотра места происшествия, следователем изъят шарик, визуально похожий на пулю от пневматического пистолета. Так ли это, в дальнейшем покажет экспертиза, хотя в опытности сотрудника сомневаться не приходится. Мы, со своей стороны, можем только предположить, что на заднем сиденье автомобиля мог сидеть ребенок до 12 лет, поскольку взрослый человек, скорее всего, сел бы рядом с водителем. Это значит, что папаша дал в руки отпрыску пневматическое оружие и позволил развлекаться подобным образом. Поэтому мы очень надеемся, что полиции удастся задержать этого человека.

Возможно, кто-то скажет, что ничего страшного не произошло и не стоит раздувать из этого сенсацию. Однако опыт показывает, что пневматикой можно нанести не только повреждения кожи – сечки и ссадины, в том числе, когда пуля остается в теле, а также синяки и гематомы. Конечно, плотную одежду такая пулька не пробьет, но если попадание произойдет в особо травматичные места на теле человека, например, висок, то тогда вероятен летальный исход. К тому же известны довольно многочисленные случаи, когда люди при попадании пневмозаряда лишались глаз.

Несколько лет назад в районе Халактырского пляжа отдыхала компания. Пьяные взрослые не придумали ничего лучше, как дать поиграть пневматическим пистолетом малолетним детям, видимо, чтобы не отвлекали от застолья. В результате четырехлетний малыш получил серьезную травму в область живота и был срочно доставлен в больницу. При всем этом родители ребенка были страшно возмущены, что случившимся заинтересовалась полиция. Мол, они имеют полное право приобретать подобные «игрушки», пить-гулять где хотят, а в том, что дети так неудачно пошалили, разберутся сами. Похоже, что так и не поняли, за что понесли административное наказание.

Для чего вообще покупаются подобные стрелялки, непонятно, поскольку самое глупое, что может быть – это носить пневматику для самозащиты. Здорового пьяного мужика или большую злую собаку оно не остановит, а если стрелять в лицо, то можно самому схлопотать срок за причинение тяжких телесных повреждений. Не получил этот вид оружия особого распространения и среди охотников. Тут все просто объясняется: на отстрел дичи требуется лицензия, лицензии выдаются членам охотобщества, а члены охотбощества имеют право на приобретение более надежного автоматического и нарезного оружия.

В Государственной думе РФ уже довольно долгое время рассматривается вопрос об ужесточении правил продажи пневматического оружия, и споры по этому поводу, скорее всего, еще долго не утихнут. С одной стороны есть истинные ценители пневматики, коллекционеры, спортсмены и охотники. С другой – живодеры, развлекающиеся стрельбой по птицам, преступники, использующие пневматическое оружие для устрашения, психически нездоровые люди, открывающие стрельбу по прохожим. А еще родители, сознательно покупающие подобные игрушки своим детям.

На рассмотрение депутатов поступили первые предложения, что для приобретения данного вида оружия нужно будит пройти медкомиссию и, возможно, вскоре владельцам потребуется разрешение на «легкие» виды пневматического оружия.

Конечно, это в первую очередь нанесет удар по рынку, но, по мнению экспертов, через какое-то время такие меры приведут к тому, что пневматику приобретать будут только те, кто на самом деле использует его для спорта, а не для противоправных действий. К тому же другого способа защититься от дураков у нас нет.

Правоохранительные органы обращаются ко всем, кто стал свидетелем стрельбы по ребенку 22 апреля коло 17.00 во дворе дома № 44 на улице Ключевской Петропавловска-Камчатского, с просьбой позвонить дежурному следователю СУ СК Российской Федерации по Камчатскому краю: 8 924 688 10 36 или в полицию: 02 (020).

Жанна БАКАЕВА

Справка «В»

Пневматическим является оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии сжатого, сжиженного или отвержденного газа (ст. 1 Федерального закона от 13 декабря 1996 г . № 150-ФЗ «Об оружии»).

Пневматическое оружие классифицируется по дульной энергии и назначению, в зависимости от которых установлены различные правила его приобретения, хранения и использования. К примеру, не нужно получать лицензию на приобретение пневматического пистолета с дульной энергией до 7,5 Дж и калибром до 4,5 мм . Ответственность за нарушение этих правил также зависит от вида оружия.

Следует понимать, что соблюдать осторожность нужно даже в случае стрельбы из конструктивно схожего с пневматическим оружием изделия, которое можно свободно купить без каких-либо разрешений. Если вы раните из этого оружия человека, причините повреждения чужому имуществу или будете стрелять по животным и птицам, то можете быть привлечены к гражданской, административной или уголовной ответственности. К примеру, за стрельбу по животным, повлекшую их гибель или увечье, может быть назначено наказание от штрафа в размере не выше 80 000 рублей до лишения свободы на срок до двух лет по ст. 245 УК РФ.

Владельцы же более мощного пневматического оружия с дульной энергией от 3 Дж должны соблюдать дополнительные ограничения. Им запрещено стрелять в пределах населенных пунктов за исключением специально предназначенных для этого тиров и стрельбищ, а за нарушение этого правила установлена серьезная административная ответственность по ст. 20.13 КоАП РФ.

Следует отметить, что к созданию специальных мест для стрельбы предъявляются специальные требования и сложившаяся судебная практика подтверждает необходимость получения для этого специального разрешения. Так, в постановлении Алтайского краевого суда от 24 мая 2013 г. по делу № 4а-233/2013 было указано, что под специально отведенными для стрельб местами понимаются стрелковые тиры и стрельбища, открытые по разрешениям органов внутренних дел. Суд подчеркнул, что земляной карьер, расположенный в границах населенного пункта и фактически используемый как стрельбище, к таковым не относится. Таким образом, самостоятельно оборудовать на даче специальное место для стрельбы не получится.