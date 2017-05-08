ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КАМЧАТСКОЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИГОРЬ БАЙКАЛОВ: «ТРЕБУЮ ОПРОВЕРЖЕНИЯ!»

02 Мая 2017



19 апреля в «Вестях» была опубликована статья «Спасите «скорую».

В ответ на публикацию материала, подготовленного на основании письменных обращений сотрудников станции скорой помощи, главный врач вышеназванного учреждения господин Байкалов потребовал незамедлительного опровержения сведений, якобы не соответствующих действительности.

Так, Игорь Андреевич, в частности, не согласен с утверждением, что «... На станции скорой помощи нет ни одной укомплектованной бригады медицинской помощи – ни врачебной, ни фельдшерской...»; «...На бумаге существуют 15 бригад, но на деле, по словам собеседников, работают только 7–8...».

Он пишет нам в своем требовании: «Согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 20.06.2013 г. № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи», общепрофильная фельдшерская выездная бригада скорой медицинской помощи включает либо двух фельдшеров скорой медицинской помощи и водителя, либо фельдшера скорой медицинской помощи, медицинскую сестру (медицинского брата) и водителя[...]».

Если сократить текст, смысл будет следующим: бригада скорой медицинской помощи в обязательном порядке должна состоять из двух медицинских работников и водителя.

«[…]В летний период, в связи с оттоком населения, число бригад скорой медицинской помощи уменьшается до 15. Среднегодовое количество бригад составляет 16.

Фактически укомплектование бригад скорой медицинской помощи ежедневно отражается в графике дежурств, который составляется ежемесячно руководителями структурных подразделений и утверждается главным врачом по согласованию с председателем первичной организации профсоюза работников учреждения[…]».

В ответ на это мы просто предлагаем два графика работы бригад службы скорой помощи.

Из этих документов следует, что отнюдь не все бригады укомплектованы полностью, как утверждает господин Байкалов. Например, из графика дежурств за 4 апреля понятно, что 7, 8, 9, 11 бригады состоят из одного человека, в 10-й бригаде второй дежурный подойдет только в 16:30, в 3-й бригаде второй дежурный тоже выйдет на работу только в 19:00, в 5-й – один врач работает только до 20:00, а второй с 20:00.

График дежурств от 10 апреля тоже не соответствует словам главного врача.

Нам кажется, это более конкретный ответ на обвинения в публикации сведений, не соответствующих действительности.

Кстати, по информации «Вестей», в мае этого года количество бригад сокращено еще на одну.

Игорь Андреевич не согласен с утверждением своих сотрудников, что «...Количество врачей сокращается, зато административный аппарат вырос в несколько раз...».

Он заявляет: «Количество врачей в 2016 г . снизилось по причине выхода на пенсию или в связи переездом на постоянное место жительство за пределы Камчатского края».

«Вести»: То есть количество врачей все же снизилось. Что нам следует опровергать в этом случае?

Игорь Байкалов: «Всего в учреждении работает 348 человек. Из них 144 человека – составляет медицинский персонал, 74 человека – водители оперативной службы, 130 человек составляет прочий персонал, включающий водителей медицинской службы, ремонтную, гаражную службу и административный персонал, укомплектованный 7 бухгалтерами».

«Вести»: Считаем: из 348 человек только 144 – медицинский персонал.

По всему выходит, что медиков на станции на 60 человек меньше, чем «прочего персонала».

Игорь Байкалов: «За последние годы административный аппарат остался на прежнем уровне. […] укомплектованность врачебными кадрами составляет 31,8 %, средним медицинским персоналом – 69,9 %, водителями оперативной службы на 70,8 %».

«Вести»: Нерадостные цифры, не правда ли? И кто же должен позаботиться о том, чтобы эти цифры изменились?

В своем письме в различные инстанции, в том числе и в адрес Президента РФ, работники станции скорой помощи написали: «...Вместо российских врачей «эффективные менеджеры» из администрации нанимают медиков из Средней Азии...»

Отвечает главный врач: «Все работающие специалисты в учреждении являются гражданами РФ. В связи с острой нехваткой специалистов с высшим медицинским образованием для работы в Камчатском крае привлекаются специалисты из других регионов […]»

«Вести»: А мы и не утверждали, что специалисты являются гражданами других государств. Другое дело, что сотрудникам «скорой» приходится сталкиваться с проблемами из-за языкового барьера, это же подчас является и причиной, мягко говоря, недопонимания в контакте больной – медработник.

«...В Елизово работает третья часть врачебного состава «скорой»...».

Игорь Байкалов: «В целях комплектования выездных бригад скорой медицинской помощи для организации непрерывного рабочего процесса со всеми желающими медицинскими работниками заключаются договоры внутреннего и внешнего совместительства. Однако это не мешает работникам нашего учреждения заключать договоры внешнего совместительства с другими медицинскими учреждениями, так в г. Елизово работают 6 наших работников».

«Вести»: Ваши работники, Игорь Андреевич, настаивают на том, что они вынуждены искать подработку в другом городе в связи с тем, что вы лишили их дополнительных ставок из-за того, что они «выносят мусор из избы».

Также господин Байкалов не согласен с информацией, что «...к самостоятельной работе в неукомплектованных бригадах были допущены молодые специалисты, не имеющие аттестационных документов...».

Игорь Байкалов: «Все работающие специалисты имеют полный соответствующий пакет документов об образовании, дающий им право работать по данной специальности».

«Вести»: Возможно, сейчас это так и есть, но в 2016-м, как пишут сотрудники «скорой», «в связи с оттоком специалистов работали молодые специалисты без сертификатов «Скорая и неотложная помощь».

«...Основную массу наших трудностей создает руководство. Врачи, вместо того чтобы лечить, без конца что-то подгоняют. Подгонишь неправильно – карточка останется без оплаты, страховая ее не примет...».

Игорь Байкалов: «Карта вызова скорой медицинской помощи является унифицированной учетной формой № ПО/у, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 02.12.2009 г. № 942 […] и должна быть заполнена в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ».

«Вести»: Мы изучили нормативную документацию. А из вашего «… должна быть заполнена в соответствии» не значит, что именно в соответствии и ведется медицинская документация. Надо ли печатать сканы исправленных документов?

Еще Игорь Андреевич беспокоится, что опубликованная статья «разжигает межнациональную неприязнь внутри коллектива, а также формирует негативное отношение населения к медицинским работникам и медицине в целом».

«Вести»: Нет, не в целом, а к отдельным нерадивым руководителям и медицинским сотрудникам.

Татьяна СТЕПАНОВА