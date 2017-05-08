НЕ СВИДЕТЕЛИ

02 Мая 2017



Иеговистам в России не рады

Верховный суд РФ постановил ликвидировать головную организацию «Свидетелей Иеговы» в России как экстремистскую, запретить ее деятельность и конфисковать все ее имущество в пользу государства.

Пожалуй, это первый случай, когда в Российской Федерации религиозная организация, возможно, будет запрещена повсеместно. До этого были лишь судебные запреты, распространяющиеся на ограниченное пространство. В России деятельность «Свидетелей Иеговы» официально была запрещена в Москве и Ростовской области. Кроме того, эта организация является запрещенной в Китае, Северной Корее, Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане, Саудовской Аравии, Иране, Ираке и ряде других (некоторые источники называют цифру 37) стран.

Иск против «Свидетелей Иеговы» подал Минюст, отметивший, что организация неоднократно нарушала закон, в том числе распространяла экстремистские материалы. Слушания начались еще четыре недели назад, а решение суда было оглашено 20 апреля. «Свидетели Иеговы» завалили суд встречными исками, в том числе требовали признать их жертвами политических репрессий, а также усматривали в случившемся происки представителей Русской православной церкви, чей авторитет и влияние заметно возросли в последние годы.

На борьбу за права человека в отдельно взятой стране тут же встали Евросоюз и США, выразив озабоченность решением Верховного суда России. Официальный представитель Госдепартамента призвал Москву не использовать борьбу с экстремизмом как предлог для преследования меньшинств.

Официальный представитель МИД Германии Мартин Шефер в пятницу заявил, что власти ФРГ выражают обеспокоенность решением Верховного суда России, который признал экстремистской религиозную группу «Свидетели Иеговы» и запретил ее деятельность на территории России. С похожим заявлением выступила и Европейская служба внешних связей – внешнеполитическое ведомство ЕС: «Свидетели Иеговы», как и все другие религиозные группы, должны иметь возможность беспрепятственно пользоваться свободой собраний без вмешательства, как это гарантируется Конституцией Российской Федерации, а также международными обязательствами России и международными стандартами в области прав человека».

Все это по меньшей мере странно. Решение российского суда вызвало истерику.

А меры воздействия на неугодные религиозные организации в так называемых высокоразвитых странах ни у кого из правозащитников вопросов не вызывают?

Ведь совсем недавно федеральный административный суд Берлина отказал «Свидетелям Иеговы» в «статусе объединения» на основании того, что они не проявляют «должной верности государству». Таким образом, организация «Свидетелей Иеговы» подпала в Германии под многочисленные ограничения, без юридического статуса объединения они не имеют права: получать добровольные пожертвования и другие собственноручные дарения; посещать своих единоверцев, находящихся в больницах или в местах лишения свободы для оказания духовной поддержки, помещать номер своего телефона в списке общественных организаций в разделе «церкви и религиозные сообщества», объявлять о своих религиозных собраниях в местных официальных газетах.

Законодательством многих европейских стран предусмотрены списки признанных на их территории религиозных организаций, и «Свидетели Иеговы» в них, как правило, не входят, со всеми вытекающими печальными последствиями.

Также небезызвестен случай, когда власти Франции нанесли удар иеговистам, выставив счет, по которому они должны были уплатить налоги на сумму 300 миллионов франков (50 млн долларов). Такие деньги оторвать от себя «Свидетели Иеговы» не смогли, и на все их имущество во Франции был наложен арест. Почему? Потому, что правительство Франции классифицировало организацию как «опасный культ», не признав их религией. После снятия статуса культового (религиозного) объединения «Свидетели Иеговы» уже не подходили под «церковные льготы». В качестве карательной меры после аудита пожертвований налоговые власти обложили полученные «Свидетелями Иеговы» деньги 60%-ным налогом, а это 25 млн долларов, которые были вдвое увеличены на сумму штрафов и процентов за их неуплату. Формальное предупреждение исходило от управления налоговых служб.

В Австрии эта организация зарегистрирована не как общественная, а в США и вовсе как … издательская. Что, в принципе, очень хитромудро: официально не существует религиозной общины, значит, и преследований за веру быть не может. На фоне этого Федеральная комиссия по религиозной свободе США пришла к заключению о необходимости включения России в число стран, «вызывающих особую обеспокоенность» в связи с нарушениями прав граждан на свободу совести.

Впрочем, США никогда бревна в своем глазу не видят.

На сегодняшней день в мире насчитывается более восьми миллионов последователей этой религиозной организации, в России их около двухсот тысяч. По всей стране были открыты около четырехсот местных отделений – теперь они должны будут быть закрыты.

«Свидетели Иеговы» уже пообещали обжаловать решение Верховного суда в Европейском суде по правам человека. Собственно, они в Европейский суд ходят постоянно, как на работу.

Организация возникла в начале 1870-х гг. в США. Основатель – Чарльз Тейз Рассел (1852–1916), малообразованный владелец галантерейных магазинов в штате Пенсильвания (США), сумевший создать хорошую организационную структуру и основные доктрины секты. Начало истории организации связано с серией скандальных разоблачений во лжи, финансовых спекуляциях и многочисленными судебными разбирательствами. Ее руководители всегда проявляли крайнюю самоуверенность, дерзость и стремление легким способом приобрести ореол мучеников. За время своего существования организация неоднократно была в центре скандалов, благодаря множеству пророчеств о конце света, например, в 1872, 1874, 1914, 1925, 1975 годы. Их характерной особенностью является непрерывное нагнетание нетерпимости к инакомыслящим и ожидание скорого конца света.

«Свидетели Иеговы» отрицают любое земное правительство и все, что с ним связано: государственные праздники, отказываются отдавать честь любому национальному флагу, отвергают патриотизм и необходимость оборонять свою страну от захватчиков (организация выступает против службы своих членов в рядах вооруженных сил), она защищает лишь свои интересы. «Свидетели Иеговы» не признают никакой власти, кроме «божественной», произвольно трактуемой ими как власть самой организации. «Мир Сатаны – это организованное человеческое общество, которое существует отдельно от видимой организации Бога» (т. е. все люди, не входящие в организацию «Свидетели Иеговы»). Все иеговисты считают себя гражданами единого теократического государства «Общества сторожевой башни» со столицей в Бруклине (район Нью-Йорка), где находится их центр «Вефиль» (или «Бетель»), их всемирное правительство – так называемая Правящая (или Руководящая) корпорация.

«Свидетели Иеговы» имеют жесткую и развитую многоуровневую иерархическую управленческую и финансовую структуру. Административно-территориально эта всемирная организация управляется руководящей корпорацией во всемирном главном отделе в Бруклине и ее уполномоченными представителями в крупных зонах, которые руководят комитетами филиалов. Им, в свою очередь, подчинены надзиратели в областях, тем – надзиратели в районах, надзирателям – старейшины в собраниях и рядовые члены. «Свидетели Иеговы» утверждают, что Руководящей корпорацией руководит непосредственно Бог. Везде жестко действуют принцип: «Кто противоречит руководству, тот работает на Сатану».

Учитывая все это, невольно напрашивается вопрос: зачем в Европейский суд-то поперлись, если он есть ни что иное как «порождение Сатаны»? Чего вдруг начали писать жалобы во все «бесовские» ведомства и давать интервью журналистам «от лукавого»? Видимо, когда речь идет о потере имущества, можно и верой поступиться?

В пресс-релизе «Свидетелей Иеговы» говорится, что организация не получала никаких уведомлений, и что запрос Минюста напрямую затронет около 400 зарегистрированных местных религиозных организаций «Свидетелей Иеговы» в России, а также общин, объединяющих более 175 000 последователей этого нетрадиционного религиозного вероучения.

Тем не менее организацию обвинили в противоправной деятельности, которая заключается в нарушении права на свободу и независимость человеческой личности, разрушении основ конституционного строя, российской государственности, культуры, морали общества и менталитета российского народа, поддержании религиозной ненависти и вражды ко всем, не признающим веру секты, резком ухудшении физического и психического здоровья адептов и разрушении сложившихся семейных и родственных отношений.

В Министерстве юстиции давно ждали запрета деятельности этой организации, поскольку, если отбросить все экивоки и юридические термины, это – явная секта и к религиозным учениям не относится, а американское происхождение и вовсе заводит организацию в понятийное поле нанесения ущерба России.

Большинством российских организаций «Свидетелей Иеговы» руководят зарубежные кураторы. Руководящий, управляющий центр секты в нашей стране находится в поселке Солнечный около г. Санкт-Петербурга. Там построен комплекс зданий под названием «Вефиль». В Солнечном, одном из самых фешенебельных дачных поселков под Санкт-Петербургом, мрачно выделяется целый комплекс суперсовременных зданий. Очевидцы рассказывают, что во время строительства комплекса работы велись круглосуточно. Здесь совершенно бесплатно трудились сотни людей. Все они, за исключением иностранных мастеров и бригадиров, были российскими адептами секты «Свидетели Иеговы».

На Камчатке такие организации существуют в Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске. Точное количество их адептов и неофитов неизвестно, поскольку, руководство организации эту информацию обычно не афиширует. Особую активность они не проявляют и даже по домам с агитационными беседами последнее время практически не ходят.

Несколько лет назад жители полуострова были потрясены случаем, когда религиозные фанатики-иеговисты запретили врачам переливать кровь их израненному ребенку. Данный запрет рассматривается ими как исполнение правила «воздерживаться от крови». Более того, каждому члену организации настоятельно рекомендуется постоянно иметь при себе письменный отказ от переливания крови, оформленный на специальном бланке. Медики тогда были вынуждены в срочном порядке обратиться в суд, чтобы получить разрешение на переливание, благодаря чему ребенка удалось спасти. Но в стране известны многочисленные случаи, когда адепты этой веры гибли сами и жертвовали жизнью собственных детей.

Камчатские правоохранительные органы не единожды ловили свидетелей Иеговы на распространении запрещенной в Российской Федерации литературы. Например, брошюра «Свидетели Иеговы – кто они? Во что они верят?», изданная в США, внесена в федеральный список экстремистских материалов на основании решения Ростовского областного суда и определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ еще в декабре 2009 года. Тем не менее полицией эта продукция была изъята в феврале 2016 года в Вилючинске. В феврале этого года решением суда была оштрафована на 200 тысяч организация иеговистов из Петропавловска-Камчатского, где были изъяты диски с записью книги «Чему на самом деле учит Библия?», изданной в США и определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ внесенной в федеральный список экстремистских материалов. Решение было вынесено, несмотря на активный протест и попытку признать действия правоохранительных органов незаконными. «13 ноября 2016 года в Петропавловске-Камчатском двое вооруженных оперативников в масках разбили окно и через него вошли в жилой дом по улице Кавказской, где проходило богослужение около 100 местных верующих. Игнорируя требования собственника, люди в масках открыли дверь изнутри и впустили около 20 сотрудников правоохранительных органов», – говорится в сообщении управленческого центра «Свидетелей Иеговы» в России.

По информации, которая размещена на сайте объединения, сотрудники полиции и прокуратуры изъяли аудиоаппаратуру и диски, которые якобы «были подброшены неподалеку от разбитого окна». Однако суд признал действия правоохранителей законными, диски с запрещенной литературой изымались в присутствии понятых, а что касается того, что оперативники были вынуждены войти в окно, так дверь надо было открыть представителям законной власти.

Кроме этого, прокуратурой инициировано еще несколько судебных исков против камчатских иеговистов по статье 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов), которые также будут рассмотрены, и активистов этой организации не освободит от ответственности запрет на их деятельность.

К сожалению, запрет Управленческого центра «Свидетелей Иеговы» в России не означает, что иеговисты исчезнут из страны, ведь само учение не запрещено. Люди, которые его исповедуют, могут продолжать отправлять ритуалы частным образом – на это запретов никаких нет. Сложности возникнут в плане принятия пожертвований от адептов и вербовке новых жертв. Придется думать, где собираться, находить брошюры, спонсоров, принимать пожертвования и так далее. Ведь запрещена не религиозная доктрина, а по своей сути только миссионерская деятельность и эксплуатация членов организации.

Жанна БАКАЕВА

(По материалам центральной и местной прессы)