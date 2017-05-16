КОМАНДА 2-ГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА

16 Мая 2017



Общественный совет 2-го избирательного округа Петропавловска-Камчатского выдвинул четверых наиболее достойных кандидатов для участия в предварительном голосовании на выборы депутатов Городской Думы шестого созыва.

Эти люди, хорошо знакомые многим горожанам, давно и активно участвуют в Общественном совете округа, организуют мероприятия для детей, поддерживают ветеранов и участников Великой Отечественной войны, оказывают содействие в благоустройстве территории округа, помогают решать многие проблемы жителей.

Олег Андреевич ГОРЕЛОВ – индивидуальный предприниматель. Но кроме этого еще активно занимается общественной работой. Он председатель Совета Потребительского общества «Крайпо», член Совета Союза Потребительских обществ Камчатского края и один из активистов Общественного совета 2-го избирательного округа Петропавловска-Камчатского, где постоянно оказывает спонсорскую помощь средней школе № 24 и детскому саду № 10 «Тополек». Кроме этого на его счету организация многих мероприятий, направленных на воспитание подрастающего поколения: веселые и познавательные конкурсы для семей с приемными детьми, мероприятия по профориентации старшеклассников, массовые праздники для проживающей в районе детворы. И это не удивительно, ведь Олег Андреевич очень ценит семейный уют и благополучие, воспитывает с женой четверых детей.

Андрей Горелов родился и вырос в Петропавловске-Камчатском. Окончил среднюю школу № 2, затем получил свою первую специальность «Штурман-механик маломерного флота». Работал в море на буксире «Алмаз» спасательного отряда КМП.

В 1987 году был призван в ряды Пограничных войск и проходил службу в городе Вентспилсе в бригаде МЧПВ КГБ СССР. Отдав долг Родине, вернулся в родной город и работал слесарем 3 разряда на «Мехзаводе».

Олег Андреевич точно знает, что наша страна будет процветать, если каждый из нас внесет свой вклад в ее развитие. Для этого необходимо много работать и учиться. В 2001 году он окончил Всероссийскую академию внешней торговли по специальности «Юриспруденция». В 2006 году – Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга по специальности «Психолог. Преподаватель психологии».

Больше всего Олег Горелов ценит в людях порядочность. Его настольными книгами является серия «Проект Россия», где рассматривается широкий спектр вопросов духовной, общественной, политической и экономической жизни России и мира, анализируются ключевые проблемы современного общества. Любимый фильм – «9-я рота», наиболее уважаемая историческая личность – князь Владимир, при котором прошло крещение Руси.

Анатолий Борисович НАУМОВ родился и вырос в Оренбурге. После окончания автотранспортного техникума работал водителем на автобазе, а затем механиком в Оренбургском производственном объединении грузового автотранспорта № 2.

С 1983 по 1985 годы служил в Вооруженных силах в Петропавловске-Камчатском, да так и остался жить и работать на полуострове. Был водителем в автобусном парке №1, транспортерщиком в проектно-строительном объединении «Камчатгражданстрой».

В 1991 году он окончил Оренбургский политехнический институт по специальности «инженер-строитель», а в 2009 году – Дальневосточную академию государственной службы государственного и муниципального управления в Хабаровске.

С 1989 года Анатолий Борисович был назначен заместителем председателя МЖК «Восточный». С 1990 года – начальником участка капитального строительства и транспорта Камчатской производственно-коммерческой ассоциации «Восход».

Затем стал директором строительной фирмы «Орион». Руководил такими предприятиями, как ТОО «Тоник», ООО «Дальрыбстрой» в Усть-Большерецке, ООО «Дальрыбстрой» в Петропавловске-Камчатском. С 2014 по 2016 год работал заместителем директора МУП «Спецдорремстрой».

С ноября 2016 года Анатолий Борисович – заместитель председателя Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа, председатель Комитета по социальной и молодежной политике, председатель Комиссии по регламенту и депутатской этике городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа. Член партии «Единая Россия». Женат, воспитывает двух дочерей.

Ценит в людях честность и открытость, инициативность и принципиальность, отзывчивость и обязательность. А особенно – умение продуктивно работать, а не болтать. Его любимый фильм «А зори здесь тихие», снятый в 1972 году по повести Бориса Васильева. Любимая книга – «Горячий пепел» Всеволода Овчинникова.

Павел Валерьевич САЙДАЧАКОВ в декабре 2016 года возглавил «Камчатский транспортный союз» – некоммерческую организацию, созданную для координации деятельности пассажирских перевозчиков краевого центра и пригорода, участия в разработке проектов, касающихся сферы перевозок, для более качественного обслуживания населения и эффективного взаимодействия с администрацией краевого центра и Камчатского края.

Павел родился и вырос в Петропавловске-Камчатском. В 1999 году окончил Камчатскую Государственную академию рыбопромыслового флота (в настоящее время «Камчатский государственный технический университет») с присвоением квалификации «Инженер-судоводитель». Трудовую деятельность начал еще во время обучения, работал в ЗАО «Акрос» на должности практиканта матроса.

В 1999 году поступил в Дальневосточный Государственный Университет, который окончил досрочно в 2001 году с присвоением квалификации «Юрист». С 2001 по 2004 год работал адвокатом в Коллегии адвокатов Камчатки, а затем занялся предпринимательской деятельностью в сфере пассажирских перевозок.

В 2005 году основал и возглавил автотранспортное предприятие ООО «Джемини-Авто». Руководил этим предприятием до 2016 года. Член партии «Единая Россия».

Женат, воспитывает сына и дочь.

Очень ценит в людях откровенность. С раннего детства его любимой книгой является роман Даниэля Дефо «Робинзон Крузо», просто с возрастом эта книга воспринимается по-разному, ее главная ценность – пример того, что человек способен не только выжить, но и остаться человеком в любых условиях. Любимый фильм – «Место встречи изменить нельзя» режиссера Станислава Говорухина по роману братьев Вайнеров «Эра милосердия». Наиболее уважаемая историческая личность – славный российский полководец Александр Суворов.

Константин Александрович ФРОЛОВ – генеральный директор ООО «Старкам-Транс».

Родился и вырос в Петропавловске-Камчатском. Учился в школе № 30. После окончания 9 классов перевелся в лицей № 46, который окончил в 1997 году и поступил в Дальневосточный государственный университет во Владивостоке, где получил специальность «Юрист». Женат, воспитывает дочь.

Трудовую деятельность начал еще во время обучения в школе. После окончания института, начал работу по специальности в Фергюсон Симек Кларк – представительстве иностранной компании на территории РФ в Анадыре, где проработал более 7 лет.

В 2007 году перешел на работу в ЗАО «ПК Голд» в Петропавловске-Камчатском на должность заместителя руководителя, а затем работал в ООО «Солнечный» директором. В 2009 году поступил на муниципальную службу в администрацию Петропавловск-Камчатского городского округа, где за 5 лет прошел путь от ведущего специалиста до председателя Комитета городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Затем перешел на должность заместителя генерального директора по строительству в ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт», руководил ООО «Автоагентство-НАВИ», с 2016 года и по настоящие время работает генеральным директором ООО «Старкам-Транс».

Член политической партии «Единая Россия».

В людях ценит честность, порядочность, умение признавать ошибки. Его любимая книга «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Уважаемая историческая личность – государственный деятель Российской империи, реформатор Петр Столыпин.

Жители округа хорошо знают активистов Общественного совета и охотно поделились с нами впечатлениями об их деятельности.

Валентина Федоровна Лозовская-Жданова, член президиума городского совета ветеранов ВОВ: «Олег Горелов, Анатолий Наумов, Павел Сайдачаков и Константин Фролов всегда с большой теплотой относятся к ветеранам. Они часто бывают в наших клубах и оказывают не только материальную поддержку, но и всегда помогают разрешить бытовые проблемы. Помогли издать сборник стихов о военном детстве. Такие люди очень нужны в городской власти. И мы не сомневаемся, что они будут достойно представлять интересы старшего поколения в Городской Думе».

Алена Николаевна Терещенко, исполнительный директор Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Камчатского края: «В нашем городе одна из самых важных проблем – это проблема ЖКХ. Необходимо, чтобы в городской Думе работали, в том числе, и профессионалы, которые разбираются в этом. Я знаю, что первым вопросом в программе команды второго округа стоит вопрос о наведении порядка в этой сфере и уверена, что эта задача им по плечу, т. к. они имеют опыт работы в этой отрасли и являются экспертами центра общественного контроля в сфере ЖКХ. Они активно участвуют и в проведении контрольных мероприятий, и в проведении различных конкурсов на тему ЖКХ.

Сталина Владимировна Бушуева, директор МБУ ДО «Станция детского и юношеского технического творчества»: «Олег Горелов, Анатолий Наумов, Павел Сайдачаков и Константин Фролов оказывают большую поддержку нашей организации. Они всегда откликаются на просьбы помочь. Знаю их как людей неравнодушных и ответственных».

Елена Александровна Ковальчук, директор ДДТ «Юность»: «Команда общественного совета недавно помогла детям с ограниченными возможностями здоровья, членам клуба «Кораблик надежды», хорошо, что у нас в округе есть такая неравнодушная команда! Они организовали поездку детей на собачьих упряжках и выступление «Профессора» в области научного шоу».

Мария Александровна Белкина, директор Школа интернат № 2: «Когда говорят, что от тебя ничего не зависит, я с этим не согласна. Мы участвуем в выборах, и от нас зависит, кто будет представлять наши интересы в городе. Мы знаем Олега Горелова, Анатолия Наумова, Павла Сайдачакова и Константина Фролова. Коллектив благодарен им за помощь в организации вывоза детей на оздоровительные мероприятия в «Аквапарк» и проведении массовых мероприятий».

Светлана Анатольевна Позёмина, директор МАОУ «Средняя школа № 24»:

«Округу нужны неравнодушные и, самое главное, активные люди в городской Думе. Те, кого ты знаешь, и кто уже проявил себя в деле, такие как Олег Горелов, Анатолий Наумов, Павел Сайдачаков и Константин Фролов».

Лариса Анатольевна Матвеева, директор МБОУ «Средняя школа № 4 им. А.М.Горького»: «Благодарю членов общественного совета по 2-му городскому округу за помощь в приобретении мебели для учебных кабинетов. Спасибо за вашу заботу и неравнодушие!»

Екатерина Яковлевна Колупаева, президент городского клуба пенсионеров «Лебедушка»: «Олег Горелов, Анатолий Наумов, Павел Сайдачаков и Константин Фролов заслужили своими делами, чтобы их избрали в Городскую Думу. Они постоянно помогают членам клуба устраивать досуг, участвуют в наших мероприятиях и помогают совершать поездки на термальные источники».

Валентина Николаевна Макарова, директор МБОУ «Средняя школа №12»:

«Коллектив школы рад работать с членами общественного совета по 2-му городскому округу. Спасибо за заботу о подрастающем поколении. Побольше бы таких активных людей!»

Александр Порфирьевич Сорочук, председатель Союза пенсионеров Петропавловск-Камчатского городского округа: «Олег Горелов, Анатолий Наумов, Павел Сайдачаков и Константин Фролов для меня являются относительно молодыми людьми, полными сил и энергии. Они уважительно относятся к старшему поколению и способны принести пользу городу и его жителям».

Людмила Федоровна Воробьёва, директор МБДОУ «Детский сад № 19 комбинированного вида»: «Мы благодарим членов общественного совета по 2-му городскому округу за материальную помощь, которую они оказывают нашему учреждению и нашим воспитанникам. Также, отдельно их благодарят родители детского сада за их внимание и поддержку. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!»