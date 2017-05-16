ЮРИЙ ЖМУРКО: «Я ВСЕГДА СТРЕМИЛСЯ СДЕЛАТЬ МИР ЛУЧШЕ. ПОЭТОМУ МОЯ БОРЬБА НЕ ОКОНЧЕНА»

16 Мая 2017



«Вести» традиционно следят за судьбой героев своих публикаций, особенно если их истории, в которые пришлось вмешаться нашим журналистам, еще не окончены.

Вот и сейчас пришла пора вернуться к событиям 2014 года, происходившим в Пограничном управлении ФСБ России по Камчатскому краю. «Вести» уже писали об этом («Заходят с тыла», «В», № 86 от 18.11.2015), но, судя по сложившейся сегодня ситуации, нам еще не раз придется знакомить читателя с особенностями военного правосудия.

Напомним, в октябре 2014 года подполковник Алтаев (врио начальника отдела собственной безопасности Пограничного управления ФСБ России по Камчатскому краю), угрожая расправой, пытался заставить вступить в гомосексуальную связь подполковника Юрия Жмурко. Последнему это сильно не понравилось, и он врезал Алтаеву по лицу.

Распаляясь от произошедшего, Алтаев, изрыгая многочисленные угрозы, заявил: «Я вас тут всех уничтожу!» И добавил: «В прокуратуру можешь не обращаться. Я их всех по понедельникам строю».

Узнав об инциденте, высшее руководство сделало Алтаеву лишь «устное замечание о недопустимости такого поведения и необходимости соблюдения этических норм на службе». «Ввиду малозначительности конфликта служебное разбирательство не назначалось, проверка сообщения не инициировалась».

А официальные обвинения против подполковника Алтаева за его деяния в отношении сослуживца звучат так обтекаемо, что просто умиляешься. «Злоупотребление служебным положением» и «принуждение к сексуальной связи». Как будто с поличным накрыли какого-нибудь начальника, требовавшего любви от своей секретарши. Ну а что «объектом сексуальных домогательств», возможно, был не один Жмурко – так это же «мелочь», правда? Зато у «голубого» врио начальника отдела собственной безопасности огромные возможности добиться своего. И подполковник Алтаев, до глубины души оскорбленный отказом подполковника Жмурко, решил наказать строптивого, благо, служебное положение многое ему позволяло. И сотрудники отдела собственной безопасности начали проводить «проверку деятельности ансамбля». «Трогательную заботу» врио начальника отдела собственной безопасности прочувствовал весь коллектив.

Началось уголовное преследование подполковника Жмурко. Ему инкриминировалось шесть преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Почти девять месяцев тянулось расследование «тяжких» преступлений Жарко.

Только 21 ноября 2016 года в завершение 30-страничного постановления о прекращении уголовного дела в отношении подполковника Жмурко следователь-криминалист майор юстиции С. Гаврилов пишет: «1. Прекратить уголовное дело в отношении подозреваемого […]. 2. […]. 3. Признать в соответствии со ст. 134 УПК РФ за Жмурко право на реабилитацию и разъяснить порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием».

Вроде бы подполковник Жмурко должен был успокоиться: хотя нервы ему потрепали прилично, но дела, инициированные Алтаевым, все же прекращены. Но он твердо решил не оставлять без последствий «недопустимое поведение и необходимость соблюдения этических норм на службе» и добиться справедливости в создавшейся ситуации.

В итоге дело подполковника Жмурко было прекращено «в связи с отсутствием составов преступлений». За это время исчезла с карты города одна из концертных площадок. Ведь в ДК «Пограничник» часто проводились городские мероприятия. Прекратились репетиции, городские концерты ансамбля и его выездные выступления в крае.

А вот с подполковником Алтаевым не все так просто.

В марте 2015 года Жмурко пишет очередное заявление в следственный отдел Следственного комитета России по гарнизону Петропавловск-Камчатский о привлечении к уголовной ответственности подполковника ПУ ФСБ России по восточному арктическому региону Алтаева С. В. по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 132, ч. 1 ст. 133 УК РФ.

В апреле следователем-криминалистом военного следственного отдела майором Гавриловым С. Н. «по результатам проведенной проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела».

В августе руководителем военного следственного отдела полковником юстиции Белым А. В. указанное постановление отменено.

Следом в военный следственный отдел вновь поступает заявление Жмурко о привлечении к уголовной ответственности подполковника Алтаева.

В сентябре майор юстиции Гаврилов С. Н. выносит очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

В октябре это постановление отменяет военный прокурор Тер-Саргсян А. А.

А в начале ноября следователь Гаврилов по результатам какой-то очередной проверки вновь выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

19 ноября на своем настаивает прокурор Тер-Саргсян, а 23 ноября уже другой следователь-криминалист – подполковник юстиции Суховольский И. Н. заявляет в очередном постановлении: «Отказать в возбуждении уголовного дела».

В конце января 2016 года в игру вступает первый заместитель руководителя военного следственного управления СК России по ТОФ полковник юстиции Ю. В. Милостивый, который снова отменяет злополучное постановление об отказе… и т.д.

Но наших следователей-криминалистов голыми руками не возьмешь. И 18 февраля старший следователь-криминалист Суховольский вновь в упор не видит никакого криминала в действиях подполковника Алтаева, несмотря на показания свидетелей, отчет по исследованиям с использованием полиграфа и прочую «чепуху».

19 марта 2016 года заместитель военного прокурора Петропавловск-Камчатского гарнизона капитан юстиции Р. А. Корчевой требует отменить очередное постановление Суховольского.

Но не тут-то было. И 24 апреля настырный следователь Суховольский «по результатам дополнительной проверки» вновь выносит отказ в возбуждении уголовного дела в отношении Алтаева С.В. Причем в своем постановлении криминалист пишет, что «подполковник Жмурко ложных сведений не сообщал». Разве это не противоречит выводу об отсутствии признаков преступлений в действиях Алтаева?

В июле 2016 появляется постановление Суховольского об отказе в возбуждении дела.

В августе – постановление военного прокурора Тер-Саргсяна о его отмене.

И, наконец, 17 сентября 2016 года в своем постановлении об отмене постановления следователя Суховольского об отказе в возбуждении уголовного дела заместитель военного прокурора Петропавловск-Камчатского гарнизона капитан юстиции Корчевой пишет: «В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановления следователя должны быть законными, обоснованными и мотивированными». А «изучением материалов проверки установлено, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела подполковником Суховольским вынесено преждевременно, является необоснованными и немотивированным и подлежит отмене».

В ноябре 2016 года в дело вмешалось Главное военное следственное управление (ГВСУ СК России). Но что-то нам подсказывает, что и на этом история не закончится.

Ведь чем-то же обусловлен этот годовой пинг-понг постановлениями. Видимо, подполковник Алтаев, строя «по понедельникам прокуратуру», сильно обидел прокуроров, теперь ему «мстят», отменяя постановления следователей. Но неужели же последние заразились «радужной болезнью», с таким рвением защищая врио начальника отдела собственной безопасности Пограничного управления Алтаева? Подполковник – не какой-то там контрактник, на его плечах большие звезды. Поэтому вряд ли понесет какое-то наказание.

Но, если отвлечься от конкретики, – есть ли у российского общества хоть какая-то законодательная защита против подобных ЧП? Ведь алтаевы твердо уверены: жаловаться на сексуальное насилие у нас стыдно, доказывать – унизительно.

Подполковник Алтаев, по одной из версий, сейчас переведен куда-то на запад.

Ну что ж, там всяко ближе к толерантной Европе.

А подполковник Жмурко не намерен оставлять этот случай без последствий для Алтаева. Он настойчиво пытается восстановить справедливость. Алтаев должен быть наказан.

Сегодня Юрий Дмитриевич является председателем Камчатского краевого совета ветеранов и собирается баллотироваться в городскую Думу по 8 избирательному округу. За годы своей службы Юрий Жмурко сделал немало не только в рамках служебных обязанностей, он инициировал и принял активное участие в строительстве православной часовни в честь Преподобного Ильи Муромца, покровителя всех пограничников. За частичкой мощей святого Юрий сам ездил в Киево-Печерскую лавру. За большой вклад в духовно-нравственное воспитание молодежи Патриарх Московский и Всея Руси наградил подполковника Жмурко православным орденом. Многие школьники посещали музей истории пограничного управления, но мало кто знает, что музей это появился благодаря стараниям подполковника Жмурко. Бывший клуб пограничников, где военнослужащие могли только смотреть фильмы, Юрий Жмурко совместно с членами ансамбля «Пограничник Камчатки» превратил в современный дом культуры, известный горожанам как ДК «Пограничник».

Юрий Дмитриевич по праву заслужил многочисленные благодарности: от директора ФСБ России, министра культуры РФ, губернаторов Камчатского края. Он всегда стремился сделать мир лучше. Пожелаем ему успехов на новом пути.

Татьяна СТЕПАНОВА