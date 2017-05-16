ТЯЖКИЕ ДОЛГИ ЭНЕРГЕТИКОВ

16 Мая 2017



Немного о финансовой политике «Камчатскэнерго»

Два юрисконсульта ПАО «Камчатскэнерго» подозреваются в фальсификации доказательств в гражданском суде. Уголовное дело по соответствующей статье 303 Уголовного кодекса РФ возбудило на минувшей неделе краевое следственное управление СКР. Теперь женщинам, одной из которых 45, а другой 30 лет, грозит арест на срок до четырех месяцев.

Как сообщили «Вестям» в следственном управлении, речь идет о попытке незаконным путем взыскать долги с потребителей услуг энергокомпании. В течение пяти месяцев – с октября прошлого по февраль нынешнего года – юристы «Энергосбыта» (филиал ПАО «Камчатскэнерго»), представляли в мировой суд в Елизово заявления о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности за электроснабжение, отопление и ГВС в отношении граждан, к которым приобщали в качестве доказательства документы с признаками подделки.

Подробностей дела ведомство в интересах следствия не раскрывает, однако, эта вопиющая история вполне наглядно свидетельствует о финансовой политике камчатской энергетической монополии. В частности – о работе по сверке и взысканию долгов с собственных клиентов.

Энергетический светофор

Незадолго до начала расследования о скандальной афере с подделкой документов, предоставленных в суд, на сайте «Камчатскэнерго» был опубликован так называемый «рейтинг и антирейтинг (Абсолютно безграмотное название, ибо рейтинг может быть высоким или низким, но слова антирейтинг в русском языке нет.– Ред.) управляющих компаний и ТСЖ». В нем все эти организации раскрашены в цвета светофора в зависимости от суммы долга, который им насчитали в энергокомпании. В красную зону попали 66 управляющих организаций, долги с которых в настоящее время взыскиваются в суде. Их именуют «злостными неплательщиками». Желтый цвет – 28 организаций, якобы имеющих долги, просроченные более чем на три месяца, но без судебных исков. Зеленый оставлен для полусотни компаний и товариществ собственников жилья, которые «стараются вовремя рассчитываться за энергоресурсы».

Именно так и не иначе. В отношении 22 организаций даже сами энерготорговцы признают, что никаких долгов перед ними те не имеют. Но формулировка именно такова: «Стараются рассчитываться…». Иначе говоря, если вы еще не должник, то это не ваша заслуга, а наша недоработка. Но это детали. Гораздо более странные вещи можно заметить, если вчитаться в разноцветные списки и изучить их внимательнее.

Вот, например, петропавловское ТСЖ «Вереск». Его задолженность перед энергетиками, по данным самого «Энергосбыта», составляет всего лишь 21 тысячу 373 рубля 56 копеек. Тем не менее, товарищество попало в категорию «злостных», а ловкие энергетические юристы рвутся в судебный бой. Зато к ТСЖ «Вира», задолжавшего почти 300 тысяч, у «Энергосбыта» вообще нет претензий, не говоря уж о судебных исках. Более того, это товарищество находится в зеленом столбце, «стараясь рассчитываться вовремя». Видимо, плохо старается, но энергокомпанию это не смущает.

Управляющая компания «Русский дом» должна «Энергосбыту», как утверждают энергетики, ни много ни мало – 2 миллиона 700 тысяч. Но и к ней у энергопродавцов, очевидно, вопросов не возникло. Во всяком случае, она находится среди тех, к кому не имеется судебных исков.

Таких несоответствий в рейтинге «Камчатскэнерго» можно найти множество. В такой ситуации не может не возникнуть вопрос, по какому принципу энергомонополия вообще ведет с должниками претензионную работу? Получается, что одним сходят с рук миллионные долги, а у других выгрызают считанные тысячи. Понять это даже не трудно, а вообще невозможно.

Живут на два «Дома…»

Но и это еще не все. Среди должников желтого цвета, то есть без судебных исков, обнаруживается управляющая компания ООО «Дом 21 век» с задолженностью свыше 700 тысяч рублей. Это название нашим постоянным читателям хорошо знакомо. Остальным напомним, что о банкротстве компании с идентичным наименованием «Вести» рассказывали летом 2015 года.

Дело в том, что управляющая компания ООО « Дом 21 век» номер один (назовем ее так во избежание путаницы), принадлежала ПАО «Камчатскэнерго». Более того, энергомонополия сделала это предприятие своей экспериментальной площадкой в области ЖКХ. На их балансе находилось 27 домов в одном из престижных районов города (на «Горизонте»). Были созданы оптимальные условия для эффективного функционирования указанной компании. Но эксперимент провалился. Два года назад энергетики объявили свою управляйку банкротом. Больше других пострадало от этого финансового краха МУП «Спецавтохозяйство», которому управляющая компания задолжала три с половиной миллиона рублей.

Помимо этого, с января 2012 по март 2013 года «Камчатскэнерго» 26 раз обращалось в арбитражный суд на свою же компанию «Дом 21 век» и 26 раз выигрывало эти суды на общую сумму 110 миллионов рублей. Поговаривают, что юрист, представляющий интересы ОАО «Камчатскэнерго», по одной из версий, получил двадцать процентов от выигранной суммы.

Но, едва умерев, принадлежащая энергетикам управляющая компания загадочным образом воскресла. В августе 2014 года было зарегистрировано ООО «Дом 21 век» номер два. Основной вид деятельности – оказание услуг в сфере ЖКХ. 29 мая 2015 года возродившаяся фирма получила от Государственной жилищной инспекции лицензию № 75 на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. А затем стала управлять ровно теми же 27 домами на «Горизонте», что и ее предшественница.

По нашему оценочному суждению, такой лихой маневр находится просто за гранью цинизма. Получается, что дочерняя компания «Камчатскэнерго» набирает миллионные долги, в том числе и перед своим учредителем. Затем по-тихому ликвидируется, а затем возникает уже очищенная от долгов фирма-двойник, и, как ни в чем не бывало, продолжает дело своей предшественницы.

Восхитительно! Ровно через два года после начала своей плодотворной деятельности, «Дом 21 век» номер два снова в рейтинге неплательщиков «Энергосбыта». Сумма долга примерно та же, что была и у первого «Дома…». Наши читатели могут подумать, что речь идет о банальном отмывании денег. Но за мысли наших читателей газета ответственности не несет.

Колонизаторы от энергетики?

Среди компаний красного цвета, к которым у «Энергосбыта» есть судебные претензии, находится и крупнейшая управляющая компания Петропавловска ООО «УЖКХ». Энерготорговцы уверены, что предприятие, под чьим управлением находится около 800 многоквартирных домов в краевой столице, должно им почти 114 миллионов рублей. Отсутствие у энергомонополии всякого желания находить компромиссы с управляющей компанией, от которой зависит почти вся городская жилищная инфраструктура, выглядит, по меньшей мере, странно.

Имеющим на балансе от пяти до 30 домов компаниям, накопившим миллионные долги, они фактически прощаются, не доходя до зала суда. Зато крупнейшее управляющее предприятие в «Камчатскэнерго» берут за горло, возможно, добиваясь его банкротства. Задумывались ли в «Энергосбыте» и «Камчатскэнерго», кому в таком случае будут переданы сотни многоквартирных зданий, большинство из которых далеко не являются новостройками? Их эксплуатация требует затрат и усилий. Поэтому ни одна из маленьких управляющих фирм не заинтересована в том, чтобы их заполучить.

Когда несколько лет назад «Камчатскэнерго» само имело задолженность перед поставщиками и бюджетом, которая исчислялась сотнями миллионов рублей, энергетики были гораздо сговорчивее. Они призывали своих кредиторов войти в их положение и предоставить любую возможную отсрочку. Иначе, дескать, вся Камчатка останется без тепла и света. Теперь, взыскивая дебиторские долги, энергетики предъявляют ультиматум.

ООО «УЖКХ» обслуживает почти 150 тысяч жителей краевой столицы. На предприятии трудятся около трех тысяч человек. Если «вымогателям» платить сообразно их безмерным финансовым аппетитам, то нужно забыть про ремонты крыш, внутридомовых коммуникаций и т.п. Также нужно сокращать количество работников, потому что им нечем будет платить зарплату.

Между тем, если огрехи в работе ООО «УЖКХ» ни разу не приводили к смертям, то на счету безалаберных сотрудников энергокомпании уже три жизни петропавловских школьников. При этом у руководства ПАО «Камчатскэнерго» как не было, так и нет внятной политики по снижению энерготарифов в регионе. Зато потребители вынуждены оплачивать «золотые парашюты» топ-менеджеров энергомонополии.

По информации «Вестей», каждому из четырех генеральных директоров «Камчатскэнерго», которые как перчатки сменяли друг друга в последние годы, выплачивалось в качестве компенсаций по 120 миллионов рублей. Помимо этого, за последнее десятилетие в энергокомпании сменились пять председателей совета директоров. И четверо из них также получили многомиллионное выходное пособие. Может быть, если бы суммы в расчетных ведомостях директоров были меньше, то и сократились бы и долги управляющих компаний?

Сотрудники «Энергосбыта» раз за разом допускают глупые и нелепые ошибки в рассылаемых жителям счетах. Не предоставляют данных для сверки информации о потребленных ресурсах. Взяв на себя получение денег с населения, не могут обеспечить их собираемость в том же объеме, что был у управляющих компаний.

Руководство ОАО «Камчатскэнерго», похоже, проводит политику колонизации Камчатки. Но история учит нас, что колонизаторы всегда остаются ни с чем.

Дмитрий ЧЕРНОВ