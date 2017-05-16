ВИТУС БЕРИНГ В ГРОБУ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ

16 Мая 2017
Скандальная история увольнения ректора одного из ведущих вузов на Камчатке получила продолжение. Суд обязал бывшего ректора КамГУ имени Витуса Беринга Наталью Ильинскую вернуть деньги за отдых в санатории. Профессор в очередной раз съездила в здравницу на деньги университета.
Как уже писали «Вести», 31 октября 2016 года Министерство образования и науки РФ досрочно расторгло с Натальей Ильинской трудовой договор, который истекал только в 2019 году. Официальные причины расторжения не сообщались (впрочем, не исключено, что одной из причин увольнения стала кадровая политика Ильинской, которая назначила своими замами (проректорами) дочь и зятя).
Исполняющей обязанности была назначена первый проректор, проректор по учебной работе, кандидат педагогических наук Юлия Стафеева.
Наталья Ильинская сообщила местным СМИ, что и так планировала оставить пост ректора, а сделать это раньше срока ее попросили в министерстве в связи с необходимостью закрыть финансовый год.
Дочь Ильинской – Яну Анатольевну Ильинскую, занимающую в университете должность проректора по научной, международной и инновационной деятельности и декана факультета непрерывного образования также уволили. Ильинская тогда была крайне возмущена, что, помимо увольнения дочери, уволили и ее зятя, проректора по административно-хозяйственной деятельности Сергея Исайчикова.
«Это рейдерский захват университета», – негодовала Наталья Ильинская.
По словам Юлии Стафеевой, увольнение ректора – это исключительная прерогатива учредителя вуза, которым является Минобрнауки РФ. «Проректоры были уволены, поскольку этого требует российское законодательство, в котором оговаривается, что полномочия проректоров не могут быть дольше полномочий ректора. Должности заняли другие сотрудники вуза, которые были выбраны на общем собрании коллектива университета», – рассказала Юлия Стафеева. Юлия Стафеева отметила, что университет работает в обычном режиме. Исполнять обязанности ректора она будет до новых выборов.
Вообще-то принятие на работу в государственное учреждение своих ближайших родственников, да еще и на руководящие должности напрямую запрещено законом о государственной гражданской службе: никто из близких родственников не может работать у тебя в подчинении. В университете ходили упорные слухи о том, именно дочери ректора Яне Ильинской должно было достаться ректорское кресло. При этом сообщения, что в университете на руководящих должностях работает целая семья, неоднократно направлялись в Министерство образования и науки РФ, но Москва на них не реагировала вплоть до прихода к руководству нового министра.
По словам экс-ректора, она работала с полной отдачей, в ее планах на ближайшее время были строительство ФОКа для студентов на пустыре перед главным корпусом университета стоимостью 31 миллион рублей и студенческого общежития в районе центра занятости населения.
Однако из письма в редакцию одной из камчатских газет вырисовывалась совсем иная картина: «…стараниями ректора в университете «сложилась катастрофическая ситуация и происходит полное разрушение когда-то стабильного и качественно работающего университета […]. Полностью утеряна связь со школами края. На проведение практик, предусмотренных учебными планами, не выделяется ни копейки».
Авторы письма настаивали, что «авторитарный стиль управления Ильинской создает в коллективе климат нервозности, страха и абсолютной незащищенности, потому что под угрозой увольнения находится любой сотрудник. Например, за последние пять лет сменилось пять деканов физико-математического факультета, сам факультет на грани закрытия, что немыслимо для классического университета».
Немало информации содержали и комментарии к новостям об отставке ректора. Среди них есть и подтверждение того, что представители преподавательского состава неоднократно направляли письма и в органы прокуратуры, и в Минобрнауки. Писали и о том, что проверки в вузе проходили и не раз, но нарушений не выявляли, и все оставалось по-прежнему. Популярность университета год от года падала, студентов становилось все меньше. В сводном рейтинге университетов России – 2014/2015, составленный группой «Национальный рейтинг университетов», КамГУ занял предпоследнее место среди 200 университетов страны.
И в дополнение к увольнению госпожи Ильинской КамГУ им В.Беринга обратился с иском против экс-ректора. Согласно материалам дела, возглавив в апреле 2009 года вуз, Наталья Ильинская ежегодно пользовалась правом на оплату услуг санаторно-курортного лечения из бюджета университета. Такую возможность предоставляло постановление правительства РФ от 11.06.1996 г. № 695 «Об утверждении Положения о статусе ректора государственного высшего учебного заведения РФ федерального подчинения». Однако действовало постановление до апреля 2014 года. Несмотря на это, Ильинская съездила в санаторий за счет университета еще и в сентябре – ей выплатили 92 тысячи 280 рублей.
Университет потребовал также, чтобы экс-руководитель вернула излишне выплаченную ей зарплату в размере 1 миллиона 630 тысяч 953 рублей. Как указано в иске, Ильинская работала в университете не только ректором, но и преподавателем. При этом каждая должность оплачивалась отдельно. Однако в ее отчетность о педагогической деятельности были включены часы за руководство вузом (ректорство). Таким образом, по мнению представителей университета, ректору и выплатили излишнюю зарплату.
Рассмотрев материалы дела, суд принял решение о частичном удовлетворении иска ФГБОУ ВО «КамГУ им.Витуса Беринга». А именно о взыскании ущерба в размере 97 тысяч 280 рублей. В остальной части требования оставлены без удовлетворения.
Решение не вступило в законную силу. По информации сотрудников, действующее руководство КамГУ намерено подать апелляцию, чтобы добиться возвращения излишне выплаченной зарплаты.
На сегодняшний день в соответствии с письмом Минобрнауки России от 03.05.2017
№ ЛО-1026/12 «О начале процедуры выборов ректора» Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга объявил выборы ректора Университета. Судя по комментариям в соцсетях, в университете кипят нешуточные страсти. Похоже, мы станем свидетелями истории, похожей на историю выборов ректора КамГТУ.
Справка «В»
Наталья Ильинская поступила в Камчатский государственный педагогический институт в 1976 году, с отличием окончив его в 1980-м. После окончания пришла работать в альма-матер. В течение 16 лет она являлась деканом филологического факультета. Возглавила КамГУ имени Витуса Беринга в 2009 году. Доктор филологических наук, профессор. Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. Член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования. Почетный профессор Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга.
Награждена государственной наградой «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».
Из этого перечня званий и наград получается, что чем больше лихорадило университет: сокращался профессорско-преподавательский состав, ликвидировались или объединялись работающие кафедры и факультеты, на их месте возникали непонятные подразделения вуза – тем больше наград и званий получала госпожа Ильинская? Ее официальный заработок в должности руководителя университета превышал 600 тысяч рублей в месяц. А ведь вступая в должность, Наталья Ильинская пообещала своим коллегам, студентам и себе самой, что сделает все, чтобы «университет сохранил все те лидерские позиции, которые у него на сегодня есть. И на этом прочном фундаменте он станет продвигаться к новым горизонтам» (http://www.kamgu.ru/main-news/243-2013-04-09-15-02-25).
Татьяна СТЕПАНОВА