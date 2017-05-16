МЕРТВЫЕ УШИ

16 Мая 2017



В администрации Петропавловска продолжают «кошмарить» бизнес

О злоключениях петропавловского предпринимателя Мгера Арутюняна, который из-за чиновничьего произвола оказался на грани разорения, наша газета писала уже дважды. Со времени предыдущих публикаций «Вестей» ничего в судьбе некогда процветавшего бизнеса не изменилось.

Владелец производственного цеха и двух десятков передвижных киосков-автоприцепов «Купава» с 1995 года кормил горожан пиццей, чебуреками, пирожками, беляшами и еще около 40 наименованиями продукции собственного производства. Это ему принадлежат нарядные красно-желтые ларьки под торговыми марками «Хот-дог», «Сказочное бистро», «Экспресс-кафе» и «Русские блинчики». Но в новой схеме размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной постановлением администрации города в мае 2014 года, места для торговых точек Арутюняна не нашлось.

Данная схема является основополагающим документом для начала или продолжения любого, даже самого мелкого бизнеса, вплоть до продажи семечек. Ее утверждение находится в исключительной компетенции органов местной исполнительной власти. Но муниципалитет уже три года наотрез отказывается продлить с предпринимателем срок договора об обеспечении жителей краевого центра услугами общественного питания.

Предприниматель, в лучшие времена плативший в городской бюджет налогов на сумму около двух миллионов рублей, выиграл у мэрии шесть процессов в арбитражном суде. Получил несколько представлений из прокуратуры об устранении городской администрацией в отношении него нарушений законодательства. Его переписку с чиновниками, депутатами, прокуратуровсевозможными контролирующими инстанциями по объему можно сравнить с несколькими энциклопедическими томами.

Но все тщетно. До сих пор 17 из 22 «Купав» простаивают на площадке временного хранения, а из 97 работников предприятия Мгера Арутюняна осталось всего 12. Остальных он вынужден был уволить. На данный момент после многочисленных обращений муниципалитет согласовал его предприятию размещение только пяти «Купав».

Согласно стратегии развития торговли в РФ, утвержденной специальным приказом федерального Минпромторга, при отсутствии системных нарушений правил торговли, после прекращения срока действия соответствующего договора он должен продляться автоматически без проведения конкурсных процедур. Если возникает градостроительная необходимость освобождения торгового места, следует обеспечивать предпринимателю получение равноценного участка. Иначе говоря, меняется место, сохраняется бизнес. Но на какие бы торговые места не претендовал Арутюнян за последние три года, большинство его заявок возвращалось с резолюцией «отказать».

Причем мотивы отказов иногда выглядели просто абсурдными. Например, разместить киоск в районе Озерновской косы предпринимателю не позволили из-за того, что «испрашиваемое место находится в границах земельного участка, который передан управлению благоустройства ПКГО для содержания и обслуживания территории городского пляжа». Казалось бы, именно на пляже должна находиться торговая точка с фаст-фудом, тем более что качество еды в ней никогда не вызывало нареканий у покупателей. Но, видимо, с точки зрения начальника управления экономического развития и имущественных отношений мэрии Оксаны Рекуновой гражданин, желающий перекусить, должен отправляться в ресторан, а на пляже ему не место.

Еще один отказ на размещение «Купавы» в районе площади Ленина обоснован тем, что «место находится в зоне городских парков, бульваров, скверов, набережных». Но разве не в местах массового отдыха у горожан должна быть возможность воспользоваться услугами предприятия общепита? Получается, что до 2014 года «Сказочное бистро» и «Русские блинчики» никому на пляже и в парковой зоне не мешали, работая на вполне законных основаниях, а теперь по неизвестной причине их вдруг решили убрать с глаз долой.

Подобных писем Мгер Арутюнян получил не один десяток, прежде чем восьмого февраля прошлого года состоялась его встреча с представителями управления по взаимодействию с субъектами малого и среднего бизнеса муниципалитета, а также краевого правительства. Лично председательствовал на ней тогдашний глава администрации Петропавловска, печально известный Дмитрий Зайцев. В данном случае он в очередной раз «отличился». Итоги беседы можно назвать издевательскими по отношению к предпринимателю. Мгеру Арутюняну предложили предоставить места для размещения его киосков «в районах с низкой обеспеченностью торговой площадью». Речь шла, в частности, о районе Северо-Востока.

Возможно, там действительно не хватает заведений общественного питания. Но неужели экс-глава администрации Петропавловска не мог уразуметь, что подобные торговые точки в спальном районе попросту не будут пользоваться спросом? Приезжая туда после работы или отдыха, горожане идут ужинать домой. Им уже не нужны ни беляши, ни чебуреки. Установленный там киоск станет приносить предпринимателю одни убытки. А это значит, что подобное место никак нельзя называть «равноценным» по сравнению с центральным районом города.

Между тем еще в 2015 году прокуратура Камчатского края провела по обращению Мгера Арутюняна проверку, в ходе которой в деятельности администрации краевой столицы были выявлены нарушения законодательства. Отказы во включении принадлежащих предпринимателю «Купав» в муниципальную схему размещения нестационарных торговых объектов признаны необоснованными. Более того, незаконными прокуратура признала нарушение сроков рассмотрения обращений, а также бездействие городских властей по предложению альтернативных торговых мест.

Однако из городских чиновников после этого не был наказан никто. Прокуратура почему-то не нашла в действиях Дмитрия Зайцева умысла на неисполнение своих законных требований. Поэтому к административной ответственности его решили не привлекать.

Казалось бы, инцидент исчерпан. Имея на руках помимо вступивших в законную силу решений суда еще и представления прокуратуры, Мгеру Арутюняну оставалось только пойти в мэрию и подписать бумаги, после чего продолжить спокойно кормить горожан фаст-фудом. Но в управлении по взаимодействию с субъектами малого и среднего предпринимательства слово «взаимодействие» в названии своей конторы понимали, похоже, как-то странно. Во всяком случае субъекту предпринимательства Арутюняну там снова дали от ворот поворот.

После этого прокуратура еще несколько раз вносила представления об устранении данных нарушений. Городские власти во главе с Дмитрием Зайцевым сохраняли гордое молчание. Тем временем дела Мгера Арутюняна шли все хуже и хуже. Росли расходы на адвокатов и на содержание простаивающих «Купав», в то время как доходы, естественно, сошли на нет.

«У нас есть краевое министерство экономического развития, а также управление экономического развития и имущественных отношений в городской администрации, – грустно констатирует Мгер Арутюнян. – Но о каком развитии тут можно говорить, если в моем случае предприятие малого бизнеса они фактически убили».

В прошлом году Мгер Грантович обратился за помощью к депутату Государственной думы РФ Ирине Яровой. Досконально изучив ситуацию, она прислала Дмитрию Зайцеву официальное письмо, в котором, в частности, сказано: «До настоящего времени не приняты меры по устранению нарушений закона, решения арбитражных судов игнорируются. Считаю, что бездействие должностных лиц нарушает права и интересы предпринимателя».

Зайцев получил этот документ три месяца спустя после своей встречи с Мгером Арутюняном. Но, то ли из-за своего необъяснимого самодурства, то ли вследствие невежества и презрения к закону, реагировать на него не стал. Мест для торговли, равноценных предыдущим, предпринимателю так и не предложили. Городские чиновники будто ушли в глухую оборону, попросту игнорируя казавшегося им назойливым бизнесмена.

Дмитрий Зайцев уже давно оставил свой пост и убыл за пределы полуострова, но и нынешнее руководство мэрии продолжает с маниакальным упорством отбиваться от навязшего в зубах предпринимателя. Не помогает даже «тяжелая артиллерия» в лице высокопоставленного сотрудника Генеральной прокуратуры Российской Федерации. В конце апреля нынешнего года начальник отдела по надзору за исполнением законов о защите прав предпринимателей принял решение организовать силами краевой прокуратуры новую проверку краевого минэкономразвития и городской администрации по данному делу.

Среди тех, к кому обращался за содействием Мгер Арутюнян, была и заместитель председателя Правительства Камчатского края Марина Суббота, которая, в частности, курирует деятельность регионального министерства экономического развития и торговли. В личной беседе с бизнесменом она пообещала взять данное дело под свой личный контроль. Но никакого личного контроля не получилось. Ситуация так и не сдвинулась с мертвой точки, а сам Арутюнян от отчаяния решился на проведение пикета. На прошлой неделе он направил соответствующее уведомление в муниципалитет, но там в проведении публичного мероприятия ему отказали. Что делать дальше?

Когда вполне лояльный предприниматель решается на уличную акцию протеста, становится очевидным: местная власть сама создает себе оппозицию, и в этом ее главная проблема.

Дмитрий ЧЕРНОВ