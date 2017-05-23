«Главное – быть достойными доверия своих избирателей», – считают участники предварительного голосования, члены общественного совета 6-го избирательного округа

23 Мая 2017



В Камчатском крае хорошо знают депутатов краевого парламента от 6-го округа членов фракции «Единой России» Евгения Ермоленко и Андрея Лиманова. Более чем за пять лет своей деятельности они внесли весомый вклад в развитие социальной и экономической сфер деятельности, оказывали весомую помощь общественным организациям, активно включались в реализацию проектов по благоустройству и развитию инфраструктуры города, выполнили сотни наказов и просьб жителей. В общей сложности на решение проблем избирателей за пять лет было направлено 20 миллионов рублей, из которых 10 миллионов – это средства краевого бюджета в рамках программы реализации депутатских наказов, а еще 10 – личные средства депутатов.

Среди наиболее крупных проектов – традиционная новогодняя акция «Чужих детей не бывает», детские конкурсы «Малые Олимпийские игры» и «Маленькая страна», поздравление ветеранов с Днем Победы и другие. По программе депутатских наказов построена детская площадка за магазином «Берегиня», проведен частичный ремонт в ДК «Сероглазка» и педколледже, приобретено различное оборудование для шести школ и пяти детских садов, спортивных федераций, учреждений культуры и здравоохранения. Депутаты взяли под свою опеку общества слепых и инвалидов. В библиотеке им. С. П. Крашенинникова с их помощью создан центр социальной адаптации. При содействии Андрея Лиманова и Евгения Ермоленко установлены лежачие полицейские на улицах Войцешека и Бохняка, заасфальтирована территория, прилегающая к больнице в Сероглазке, отсыпана и отгрейдерована улица Ломоносова и спуск от улицы Сибирцева к улице Панфилова.

Заслуги депутатов можно перечислять и дальше, но еще многое предстоит сделать. Для этого необходимы свежие силы, надежные и грамотные люди, которые не только хотят, могут, но и уже внесли большой вклад в развитие округа и нашего города в целом. Это юрист, активный поборник здорового образа жизни Денис Воронов, заместитель директора Центра культуры и досуга «Сероглазка», руководитель аппарата по Дальневосточному федеральному округу Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», член Президиума Камчатского регионального координационного совета сторонников Партии «Единая Россия», заместитель председателя Молодежного парламента Камчатского края Екатерина Зубенко. Это помощник депутата Законодательного собрания Камчатского края Евгения Ермоленко, активист Общественного совета 6-го избирательного округа, где постоянно проводит прием жителей, оказывает содействие в решении вопросов, касающихся проблем в жилищно-коммунальной сфере, получении адресной помощи, благоустройстве Евгения Крикун, а также грамотный предприниматель, спортсмен, истинный патриот Камчатского края Сергей Лиманов. В их числе также финансовый директор Торговой компании «Дружба», генеральный директор ООО «Единый центр услуг» Елена Паскарюк. Все они уже не первый год активно участвуют в общественной работе и, по предложению Общественного совета 6-го округа Петропавловска-Камчатского, выдвинуты кандидатами для участия в предварительном голосовании по выборам депутатов в городскую думу Петропавловска-Камчатского.

Они включились в дела, начатые депутатами Законодательного собрания Камчатского края Евгением Ермоленко и Андреем Лимановым. В частности, в рамках выполнения социального проекта Партии «Единая Россия» «Детские сады и школы – территория безопасности», направленном на повышение безопасности образовательных учреждений края, установлены системы видеонаблюдения, контроля и управления доступом, домофоны, защитное оборудование, кнопки экстренного вызова наряда полиции, автоматическая пожарная сигнализация, осуществляется физическая лицензированная и сторожевая охрана. Работа в данном направлении продолжается, кандидаты – частые гости в образовательных учреждениях округа, из первых уст знают об их проблемах, участвуют в решении вопросов безопасности территорий и помещений образовательных учреждений. По инициативе кандидатов были убраны ветхие строения и гаражи, расположенные возле ограждения школы № 43, ликвидирована свалка старых автомобильных покрышек, устроенная таксопарком возле детского сада № 48 и др.

Одним из приоритетных направлений в работе Общественного совета 6-го округа является проект Партии «Единая Россия» «Безопасные дороги», направленный на снижение количества дорожно-транспортных происшествий, уменьшение дорожно-транспортного травматизма, сокращение смертности вследствие ДТП. Кандидаты постоянно принимают участие в акциях «Светлячок», где детям бесплатно раздаются световозвращатели, «Мой друг – велосипед», «Учим Правила дорожного движения». Проведены встречи с ребятами, занимающимися в различных секциях единоборств, им также подарены светоотражательные гибкие ленты и браслеты. Кроме этого, по инициативе кандидатов для дошколят округа артисты московского арт-театра «Солнце в детской улыбке» разыграли веселый и познавательный спектакль «Незнайка на Луне» о правилах безопасного поведения на улицах города и правилах дорожного движения.

Несомненно, наибольшее внимание уделяется работе с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны. Год от года они становятся старше, уходят из жизни, поэтому своей первостепенной задачей кандидаты считают окружить их вниманием, рассказать, как наше поколение благодарно им за подвиги, совершенные во имя мира на Земле. В канун празднования Дня Победы кандидатами была организована поздравительная компания участников войны. На личные средства были подготовлены праздничные адреса и приобретены продуктовые подарочные наборы. Сегодня в округе проживают 50 участников войны, один участник боевых действий, две вдовы ветеранов Великой Отечественной войны, участники трудового фронта, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда. Активисты Общественного совета 6-го округа лично знают каждого из этих людей. К сожалению, время не щадит ветеранов, почтенный возраст и болезни не позволяют многим принять участие в праздничных мероприятиях, потому к каждому из них накануне праздника кандидаты приехали с поздравлениями.

Не остаются без внимания и люди с ограниченными возможностями. В общественной организации «Общество слепых», расположенной в 6-м округе, при поддержке кандидатов прошло празднование Дня Победы. В теплой задушевной обстановке было сказано много хороших слов, под баян пелись песни военных лет, завершилось мероприятие чаепитием.

Не меньшее внимание оказывается решению вопросов по оказанию социальной помощи семьям, в которых поживают инвалиды, малообеспеченным и многодетным семьям.

В конце мая кандидаты придут в школы округа, чтобы поздравить выпускников с окончанием учебы и началом нового этапа в жизни.

Ведя активный и здоровый образ жизни, наши кандидаты ежегодно принимают участие в проведении для дошкольников округа таких мероприятий, как смотр строя и песни и Малые Олимпийские игры. Это позволяет с малых лет воспитывать в детях патриотический дух и желание принимать участие и побеждать в спортивных состязаниях.

Благоустройство округа, наверное, самая больная и злободневная тема. В последние годы в округе сделано немало, но начатое надо сохранить и приумножить. И здесь выбранные кандидаты принимают активное участие. 11 мая на детской площадке «Кораблик» возле магазина «Мега» проведен традиционный субботник по уборке территории после зимы. Помимо кандидатов, в субботнике приняли участие активные жители округа и члены Общественного совета.

А еще к кандидатам обратились жители дома № 19 по проспекту Карла Маркса по поводу ремонта ограждения палисадника. Не секрет, что из-за увеличивающегося количества частных автомобилей и отсутствия бесплатных парковок в жилых микрорайонах, все меньше возле домов остается деревьев и клумб. В данном случае зеленый островок сохранен, установлен новый забор.

На личные средства кандидатов открыла двери общественная приемная, расположенная по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, 7а. Каждый житель округа может прийти со своей проблемой, и будет услышан.

Несмотря на то, что кандидаты только в начале пути, сделано немало. А предстоит сделать еще больше. Принимая решение об участии в предварительном голосовании, Общественный совет руководствовался профессиональными качествами кандидатов, учитывался опыт и сфера работы каждого, умение работать в команде.

В одиночку решить вопросы и проблемы округа нельзя, необходима сплоченная команда и кандидаты готовы работать, надеясь на поддержку жителей на предварительном голосовании и предстоящих выборах депутатов в городскую думу города Петропавловска-Камчатского.