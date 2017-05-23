ОТЧЕГО ПОЛКИ ПУСТЕЮТ

23 Мая 2017



Полку свободных тружеников пера прибывает: 22 мая из «АиФ-Камчатка» уходит главный редактор Григорий Беккер, возглавлявший популярное издание последние 9 лет. РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» хоть и с трудом, но все-таки удалось убедить известного журналиста прокомментировать ситуацию.

БЕЗ СОЛОМКИ

- Григорий Максимович, вы – опытнейший газетчик, отдавший камчатским СМИ почти сорок лет своей жизни. Уходите, потому что нашли для себя более выгодное занятие?

- Нет, это не тот случай, когда увольняются, подстелив соломку. Честно говоря, не знаю, чем буду заниматься в ближайшее время. Но одно скажу определенно: проситься на работу в «теплые» места не стану.

- Но ведь у вас масса знакомств, в том числе и во властных структурах…

- С властью, еще со времен корреспондентства в газете «Камчатский комсомолец», у меня сложились рабочие, но не близкие отношения. Думаю, не стоит сокращать эту дистанцию и сегодня.

- Правда, что жизнь в редакции «АиФ-Камчатка» изменилась с приходом три года назад нового генерального директора?

- С приходом новых людей жизнь всегда меняется. У них, как правило, свой взгляд на вещи. Не стал исключением и наш нынешний руководитель предприятия. Имея за плечами небольшой опыт работы в телерадиокомпании, главным редактором в рекламной газете, специалистом по связям с общественностью, директор посчитал, что еженедельник «АиФ-Камчатка» далек от совершенства и не шагает в ногу с нынешним временем. А совершенством сегодня, увы, часто становятся не люди с профессиональными качествами, а те, кто шагает дружно в ногу с руководством.

- Насколько это приемлемо для творческого коллектива?

- Смотря куда шагать. Но в любом случае остается право выбора. К примеру, за последние пару лет коллектив «АиФ-Камчатка» покинули около десяти сотрудников. Среди них те, кого в нашем профессиональном сообществе считали одними из лучших журналистов, рекламных менеджеров, корректоров.

- Из-за чего?

- Одних не устроили условия и оплата труда, другие посчитали, что их профессиональное достоинство в присутствии коллег ущемляется. Недавно дело даже до прокуратуры дошло: на планерке журналиста обвинили в склонности к поеданию, извините, дерьма. Извинений не последовало. Был случай, когда одна из сотрудниц уволилась из-за едкого замечания начальства о слишком высоких шпильках на туфлях. Творческие люди очень ранимые…

КТО НА СМЕНУ

- Замена-то ушедшим нашлась?

- Увы, на Камчатке, как и во многих других регионах страны, имеется проблема с профессиональными кадрами. Причем во многих сферах. А еще, как сегодня кажется некоторым руководителям, квалифицированные специалисты имеют слишком много амбиций и излишнее чувство собственного достоинства. Поэтому мир меняется – на смену умникам приходят более покладистые и управляемые люди. Но в нашем случае даже с этим проблема.

- Как главный редактор вы могли повлиять на ситуацию?

- Если честно, за более чем 30 лет штатной работы в СМИ, я впервые столкнулся с изумительным случаем, когда мнение главного редактора по сути ничего не значит. За три года производственной нервотрепки, несмотря на старания с моей стороны, общий язык мы не нашли.

- И что дальше?

- Сейчас в редакции остается один журналист. Кто станет моим преемником, окончательно неизвестно. Но желаю ему успехов, а «АиФ-Камчатка» – долгой жизни. Со своим же будущим, как уже говорил, пока не определился. Если появится шанс работать в команде единомышленников и дышать творческим воздухом, подобным тому, что был в «Аргументах и фактах», буду рад. И не только на Камчатке. А не появится – руки, ноги, голова есть.

Справка РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ»:

Григорий БЕККЕР родился 25 января 1963 года в Петропавловске-Камчатском. В 1985 году окончил Дальневосточный госуниверситет, специальность – журналист. Работал корреспондентом, заведующим отделом, ответственным секретарем, главным редактором в газетах «Камчатский комсомолец», «Вести», «Частная жизнь», «Камчатский телевизор». С 2006 года избирается председателем Камчатского отделения Союза журналистов России, член Федеративного совета союза журналистов РФ.

Цифры и факты: в 12 лет Григорий Беккер впервые опубликовался в СМИ (журнал «Филателия СССР»). В 29 лет впервые стал главным редактором (газета «Частная жизнь»). 4 раза был женат. 6 детей. 1 внук.

P.S. Мир меняется – умники уходят?

Беседовала Гузель Латыпова, РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ»

18 мая 2017 г .

Коротко выскажу свою точку зрения на причины ухода со своего поста главного редактора издания «АиФ-Камчатка». Напомню, что Григорий Максимович уходил из главных редакторов газет в разное время – «Камчатский комсомолец», «Частная жизнь», «Вести», настала очередь газеты «АиФ-Камчатка». Он является одним из немногих людей на Камчатке, который умел делать газету, но абсолютно не умел руководить коллективом и тем более не обладал деловой хваткой.

Однако вызвало удивление, когда Григория Беккера назвали известным журналистом. За последние 15 лет этот «известный» журналист не написал ни одной строчки в газету. А за те 27 лет, что я с ним знаком, его «произведения» можно пересчитать по пальцам на одной руке. И каждое из них по объему занимало не более ста строк.

Теперь поговорим о положении с кадрами в камчатских печатных СМИ. Оно (положение) действительно тяжелое и с годами становится все тяжелей. Главным образом потому, что заработные платы журналистов не высоки, и на Камчатке нет школы профессиональной подготовки журналистов. А с материка в медвежий край не едут. Романтикой в нашу глухомань уже не заманишь, а рубль перестал быть «длинным». В среднем на каждую камчатскую не рекламную газету приходится по трое журналистов, включая главного редактора.

Чтобы заполнить газету своими материалами, они должны выдать на-гора не менее трех печатных полос формата А3 (примерно десять с половиной стандартных листов формата А4) каждую неделю. Если главный редактор ничего не пишет, то нагрузка возрастает еще на одну треть. Чем же занимался Григорий Максимович в газете, если, по его признанию, у него оставался всего один журналист? Яростно спорил с генеральным директором о длине шпилек журналиста? Что касается газеты «АиФ-Камчатка», то все местные материалы каждую неделю в пятницу высылаются для согласования в адрес главного издания, т. е. в Москву. Затем уже выходят, по средам, на Камчатке.

Газету «АиФ-Камчатка» в нашем регионе за последние два десятка лет перепродавали, т. е. она меняла собственника, четыре раза. Другие газеты сменили собственников по 3–5 раз. Каждый раз со сменой собственников, как правило, менялись в первую очередь главные редакторы, главные бухгалтеры, генеральные директора, какая-то часть журналистов уходила. На их место приходили другие. Это почти всегда была рабочая ситуация. И еще в конфликте между «умником» главным редактором с более чем тридцатилетним стажем работы побеждает генеральный директор новичок и «не умница»? Может, все-таки Григорий Максимович просто не достаточно «умник»? Может, и полки с журналистами пустеют из-за таких главных редакторов? Слабые люди всегда стараются напоследок хлопнуть дверью, чтобы на них хотя бы из-за громкого хлопка обратили внимание. Не стал исключением и Григорий Максимович Беккер.

Главный редактор газет «Вести+ТВ», «Вести-Камчатка»

Камчатского информационного агентства «Вести»

Вячеслав Скалацкий