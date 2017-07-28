ВОДИСЬ НА СВЕТЕ МЕНЬШЕ ПРОСТАКОВ, БЫЛО БЫ МЕНЬШЕ МОШЕННИКОВ?

19 Июля 2017



«Он начал сам придумывать аферы. Помещал рекламу в газетах, обещая за доллар цветные портреты президента, а потом рассылал жертвам обмана почтовые марки с его изображениями. Давал в журналах объявление, предупреждая, что осталось всего пять дней, чтобы внести свои пять долларов. Джеф не уточнял, за что надо вносить, но они, тем не менее, хлынули настоящим потоком». (Сидни Шелдон. «Если наступит завтра»)

Лето в разгаре. И кроме клещей на Камчатке активизировались иные паразиты, вылезли из пыльных щелей и начали потихоньку свой преступный промысел.

По информации пресс-службы УМВД России по Камчатскому краю, прошлая неделя традиционно не обошлась без мошенничества.

Житель камчатской столицы рассказал сотрудникам полиции, что накануне потерял портмоне, в котором находились паспорт, СНИЛС, водительское удостоверение, полис ОСАГО. Документы он надеялся найти через соцсети и разместил соответствующее объявление в различных группах приложения «Whatsap». Через некоторое время позвонила женщина, сообщила, что нашла портмоне и готова вернуть его за вознаграждение. Доверчивый наш земляк перечислил на номер телефона доброй тети 3000 рублей, после чего она перестала выходить на связь. К слову, в тот же день ему позвонил еще один хитроумный жук, который также попросил денежное вознаграждение за найденные документы. В этот раз наш пострадавший пожадничал и 3000 не перевел. Зато полицейские установили, что звонили с номера телефона, зарегистрированного в Вологде. Далеко же нашли утерянные вещи!

Один пенсионер из Елизова хотел без хлопот приобрести полис ОСАГО и сделал это на сайте e-rgs.ru. Перевел 4496 рублей на расчетный счет банковской карты неизвестного. Естественно, ни полиса, ни денег… Снова добавилось работы нашим правоохранителям. По факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Доверие и невнимательность – именно на что рассчитывают те, кто хочет поживиться в Интернете. Полиция уже в сто пятьдесят первый раз за этот год призывает граждан не переводить деньги незнакомцам и настоятельно рекомендует перепроверять любую информацию, поступившую от неизвестных по телефону.

От «Вестей». Обращаем внимание автомобилистов, что на сайте Российского союза автостраховщиков указаны адреса сайтов всех страховых компаний (http://autoins.ru/ru/e-Polis/rsa-members_e-Polis_resistration/index.wbp), у которых есть лицензия на продажу электронного ОСАГО. Прежде чем оформлять полис, обязательно убедитесь, что компания есть в этом списке и полис действительно принадлежит выбранной вами страховой компании, а не является подделкой.

Еще одна звезда волшебных перевоплощений выдавала себя за потомственную гадалку и путем обмана похищала у граждан деньги и драгоценности.

Две наши наивные девушки стали жертвой мошенницы, представлявшейся потомственной предсказательницей Марией. Объявление они увидели в газетах и на телевидении в бегущей строке. Когда женщины пришли на сеанс, экстрасенс потребовала принести драгоценности, необходимые для проведения ритуала и оплаты услуг. Таким образом злоумышленница без особых хлопот получила имущество стоимостью более миллиона рублей. Но не повезло Марии. Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Камчатскому краю задержали 57-летнюю иностранку в аэропорту в Москве при попытке покинуть территорию России. Гадалка не смогла предвидеть своего ареста, как и того, что она в скором времени будет отконвоирована на полуостров. В отношении нее камчатским Следственным управлением возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Плохая, однако, волшебница.

А полиция просит всех, кто стал жертвой потомственной гадалки Марии, обращаться по телефонам 8 (4152) 27-11-02 (дежурная часть УМВД России по Камчатскому краю), 8 (4152) 42-44-01 (дежурная часть УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому) или по телефону 02.

Другой наш земляк разместил на сайте объявление о продаже фотоаппарата. Спустя какое-то время ему позвонил неизвестный и, представившись сотрудником Госавтоинспекции, пояснил, что фотоаппарат ему необходим для производственных целей. Он договорился о сделке и попросил по пути следования (старый, как мир, трюк) пополнить номер его сотового телефона, пообещав вернуть затраченные средства при встрече. Когда владелец перечислил незнакомцу почти 4 тысячи рублей, покупатель… правильно! Перестал отвечать на звонки.

Гость Вилючинска, находясь в городе подводников по рабочим делам, нашел в Интернете объявление о распродаже в Петропавловске-Камчатском сотовых телефонов по сравнительно низким ценам. На его звонок ответила девушка, она представилась продавщицей Мариной и объяснила сказочные скидки до 50% закрытием магазина. Чтобы развеять сомнения покупателя, Марина прислала ему первую страницу якобы своего паспорта, а на вопрос покупателя, имеется ли у службы доставки магазина пропуск в закрытый город, ответила согласием. С помощью банковского интернет-приложения гражданин перевел на номер телефона незнакомки задаток в размере 6900 рублей и стал ждать курьера. Однако через несколько минут девушка перезвонила и под предлогом более выгодной цены попросила перевести еще 10 тысяч рублей. После того, как второй перевод был выполнен, раздался звонок от «курьера». Незнакомец пожаловался, что опасается, что в закрытом городе на обратном пути у него отнимут деньги, и попросил перечислить часть оставшейся суммы также на номер сотового телефона, дабы не иметь при себе наличных. Перечислив в общей сложности 33 500 рублей, но, так и не дождавшись курьера, мужчина обратился в полицию. А следствие выяснило, что звонили потерпевшим с телефонных номеров, зарегистрированных в Волгодонске Ростовской области. По первому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». По второму случаю проводится проверка.

Полиция еще раз просит камчатцев быть бдительными в общении с незнакомцами и напоминает, что сотрудники ГИБДД, работники Пенсионного фонда или чиновники не просят перевести им деньги на номера мобильных телефонов или банковские счета.

Если вы нашли объявление или магазин, предлагающий товары по ценам существенно ниже рыночных, имейте в виду, что мошенники часто используют данный прием для привлечения жертв. Не поддавайтесь на слова «акция», «количество ограничено», «спешите купить» и помните, что добросовестный продавец не предложит перечислить предоплату за товар, особенно с использованием анонимных платежных систем, электронных денег или при помощи банковского перевода на карту, выданную на имя частного лица.

За прошедшую неделю в Петропавловске-Камчатском просто катастрофически не везло владельцам сотовых телефонов, за которыми началась прямо-таки охота. Звезды, что ли так расположились? Женщина оставила мобильный на стуле в коридоре одного госучреждения, его умыкнул злоумышленник. Еще двоих жителей краевой столицы обокрали гости. У первого тоже похитили сотовый телефон. Полицейские по горячим следам нашли подозреваемого. Это молодой, ранее судимый житель пригородного поселка Завойко. Похищенное к моменту задержания он успел сбыть. Так что владельцу придется приобретать себе новый сотовый. Второй, после распития спиртного с малознакомым гражданином у себя в квартире, лишился не только мобильного, но и телевизора, паспорта, документов на квартиру и водительского удостоверения. Ему не повезло больше. Сотрудники уголовного розыска ищут злоумышленника.

Неудачно завершился отдых одной девушки в баре на ул. Тушканова. После полуночи у входа в заведение между ней и неизвестным завязалась ссора. В результате мужчина в качестве последнего аргумента вылил на голову спорщице бутылку пива. За девушку заступился ее друг, завязалась потасовка. Воспользовавшись ситуацией, другой проворный «насекомый», воспользовавшись моментом, вытащил из женской сотовый телефон стоимостью 47 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан житель Петропавловска-Камчатского, ранее судимый за мошенничество и не так давно вернувшийся из исправительной колонии. Кроме того установлено, что он причастен к аналогичной краже, которую совершил несколькими часами ранее. На базе отдыха в Елизовском районе он похитил из кармана куртки, оставленной в женской раздевалке, 5500 тысяч рублей и сотовый телефон стоимостью свыше 30 тысяч рублей. Зачем ему столько сотовых телефонов? Бизнес, наверное.

В это же примерно время в полицию обратился отец 12-летнего мальчика. В районе «Силуэт» на одной из детских площадок пацаненок оставил без присмотра свой рюкзак, из которого кто-то похитил телефон стоимостью десять тысяч рублей. На этой же неделе в полицию Елизовского района о кражах заявили родители еще двух детей, которые лишились своего имущества на базе отдыха в Паратунке. Из мужской раздевалки, не оборудованной шкафчиками для одежды, у 13-летнего подростка был похищен спортивный костюм, проездной билет, наушники, банковская карта и бейсболка. На общую сумму более 12 тысяч рублей. У 15-летнего школьника из той же раздевалки исчезли кроссовки стоимостью свыше 4 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска задержан 20-летний житель краевого центра, ранее судимый за ряд аналогичных преступлений. Во всех четырех случаях похищенное изъято. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Мерой пресечения злоумышленникам избрана подписка о невыезде.

Полиция снова и снова обращается к гражданам со слезной просьбой: внимательно относитесь к своему имуществу в общественных местах, не оставляйте его без присмотра. Поговорите с детьми, расскажите о правилах поведения на улице и элементарных мерах, которые необходимо принимать, чтобы обеспечить сохранность своих вещей: нельзя оставлять телефон, велосипеды и прочее имущество без присмотра; нельзя давать телефон незнакомым или малознакомым людям в руки (посмотреть или позвонить); нежелательно демонстрировать телефон в группе подростков, так как в шумной компании ребенок может даже не заметить, кто последним брал его телефон.

И еще: не забывайте, что своевременное сообщение о преступлении значительно повышает шансы найти злоумышленника по горячим следам.

Напоминаем телефоны дежурных частей.

Дежурная часть УМВД России по Камчатскому краю: (8-415-2)-27-11-02;

Дежурная часть УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому: (8-415-2)-42-44-01;

Дежурная часть ОМВД России по Елизовскому району: (8-415-31)-6-23-83;

Дежурная часть ОМВД по ЗАТО Вилючинск: (8-415-35)-3-19-18

По информации пресс-службы УМВД России по Камчатскому краю