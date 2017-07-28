«ЧУДО-ОСТРОВ» ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

19 Июля 2017



В аквапарке погиб человек, а количество проверок решено сократить

Лето. Хоть и не жаркое, но все равно так хочется отдохнуть, понежиться в теплой ласковой водичке, насладиться летним отдыхом и просто расслабиться. Жителям Камчатки, которым не повезло выбраться на теплое море, остается, кроме открытых водоемов в Малках и бассейнов Паратунки, еще один простой и доступный выход – аквапарк. В рекламе – бассейн, специальные горки, отдых для самых маленьких и экстремальные развлечения для взрослых – кто откажется от такого удовольствия?

Но современные аквапарки становятся опасными даже для любителей пощекотать нервы. Как сильно рискуют горожане, которым приходится довольствоваться водными развлечениями в загородной зоне?

«Следственным отделом по городу Елизово проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан», – сообщили в пресс-службе краевого управления СКР. 7 июля в полицию из медучреждения поступило сообщение о госпитализации горожанина с травмой головы из аквапарка «Чудо-остров», расположенного в Елизовском районе.

По предварительным данным СКР, 7 июля мужчина, прыгнув в бассейн в аквапарке и погрузившись в воду, ударился головой об твердый предмет. В результате происшествия он получил открытую черепно-мозговую травму. Несмотря на усилия врачей, спустя четыре дня пострадавший умер в больнице.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе достаточность глубины воды в бассейне, конструктивных особенностей бассейна, которые могут быть опасны для посетителей, наличие или отсутствие в бассейне посторонних предметов в момент происшествия, наличие необходимых ограждений и предупреждающих знаков. С целью определения причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

По данным «Вестей» смерть мужчины от травмы, полученной в аквапарке «Чудо-Остров», скорее всего, будет квалифицированна как несчастный случай.

Гибель горожанина в аквапарке обсуждают в соцсетях. Как пишут очевидцы, когда мужчина ударился головой, ему пытались оказать медицинскую помощь и чуть не утопили при этом. Правда это или нет, выяснить не удалось.

О том, что в аквапарке калечатся люди, «Вести» уже писали. Напоминаем, по словам нескольких бывших работников «Чудо-острова», ряд нарушений в аквапарке связан именно с обеспечением безопасности. «Во-первых, плохо работающая пожарная сигнализация. Оповещение посетителей в случае возгорания практически не работает. Даже когда была сработка на пульте, само оповещение для эвакуации людей не сработало. Во-вторых, отсутствуют гидранты для пожарных машин, что является грубейшим нарушением пожарной безопасности», – рассказывал Максим.

По его словам, аттракционы аквапарка не имеют ни сертификатов, ни разрешительных документов на эксплуатацию. Посетители постоянно жалуются на ссадины и мелкие порезы из-за стыков на горках. По информации Максима, нет у руководства аквапарка и разрешительных документов на эксплуатацию зданий.

Бывший сотрудник Михаил рассказывал, что посетители часто получают травмы, и порой довольно серьезные, при этом в аквапарке нет медицинского работника. Однако жалобы посетителей обслуживающий персонал не реагирует. Бывшие сотрудники рассказывали, что в детском бассейне вода не хлорируется, поэтому там время от времени заводится плесень, а в кафе продается алкоголь.

Несмотря на столь вопиющие нарушения, по словам Максима, владелец аквапарка отказывается что-либо менять. Ответственности хозяин не боится, поскольку, как сам говорит, употребляет спиртное с прокурором, а губернатору может позвонить в любое время.

После публикации в «Вестях» пользователи в социальных сетях активно обсуждали опубликованный материал. Мнения камчатцев при этом разделились. Одни не верят в заявления экс-сотрудников и говорят, что им все понравилось при посещении аквапарка. Другие пишут, что сталкивались с хамством работников, неоправданными поборами при посещении «Чудо-острова» и даже получали травмы. Как сообщили в краевой прокуратуре, по публикации «Вестей» проводилась проверка аквапарка. Чем проверка завершилась, нам не сообщили.

Также прокуратурой Елизовского района была инициирована дополнительная проверка «Чудо-остров». О ее результатах тоже ничего не известно.

В краевом управлении Роспотребнадзора сказали, что жалоб на деятельность аквапарка не поступало. (Хотя в редакции имеется письмо бывших работников, адресованное этому ведомству). Однако, если посетители обратятся в ведомство, то проверка будет обязательно проведена. В региональном управлении МЧС России сказали, что специалисты Госпожарнадзора, согласно федеральному законодательству, не входили в комиссию, которая принимала объект. Как пояснили в управлении, проверка соблюдения требований пожарной безопасности в аквапарке сейчас может быть проведена, по закону, только по заявлению и с одобрения прокуратуры.

Едем в аквапарк. Дожидаемся выхода посетителей. Особого счастья не заметно.

Проверка, проведенная нашими читателями, показала, что функционирование действующего аквапарка продолжает осуществляться с многочисленными нарушениями, в том числе создающими угрозу жизни и здоровью посетителей и персонала.

Светлана: «Я не знаю, кто пишет хорошие отзывы об этом аквапарке. Мы их начитались и поехали туда. Теперь расскажу, как там на самом деле.

О безопасности: пол очень скользкий, видела не раз, как падали люди. Ступени тоже крайне скользкие. В горках стыки сделаны неправильно, они просто замазаны герметиком, или чем-то еще изнутри. Во всяком случае, нам так показалось. Муж стал жертвой одной из горок. Поехал на горке, в трубе его перевернуло. Ударился головой и есть много синяков. Из-за стыков я порвала купальник. Было очень неприятно. У мужа тоже все плавки в мелких зацепках. Я в этот парк больше в жизни не поеду, он не соответствует нормам безопасности».

Алексей: «К сожалению, одной из многочисленных проблем, с моей точки зрения, является отсутствие контроля в отношении своих клиентов в санитарно-гигиеническом плане. У тех, кто купил билеты, не требуют медицинской справки, разрешающей посещение общедоступных бассейнов. Никак не контролируется, моются ли клиенты перед входом в воду. Аквапарк просто страхует себя от возможного занесения заразы в воду повышенной концентрацией хлорки в воде (иногда, судя по запаху, свыше нормы). Аттракционы опасны для здоровья посетителей. Это не только ссадины и царапины, но и травмы более серьезные. Чтобы избежать травм и болячек, сюда лучше не ходить вовсе».

Сергей: «Парк действительно какой-то недоделанный. Везде острые углы. В том числе и под водой. Зачем эти подиумы с острыми углами под колоннами? Скользкий пол местами. Внутри горок темно: нельзя угадать, куда ты повернешь и можно травмироваться. Я довольно сильно ударился головой. Огромные площади, которые там для чего? Лежаки – для чего? Холодно же. Слишком холодная вода во взрослом бассейне. Карта парка не соответствует реальности. Зато продают алкоголь. Видимо, «для сугреву». А горячий бассейн еще поискать надо. На улице, у теплого бассейна чем-то порезал ноги. Слишком душно в раздевалке. В общем, вряд ли захочется туда возвращаться».

При этом, видимо, после жалобы господина Ветчинова на проверяющих, властями было заявлено, что контролирующие органы слишком часто проверяют объекты, которые возводятся в рамках инвестиционных проектов. От таких ревизий якобы страдает единственный на Дальнем Востоке большой аквапарк «Чудо-Остров». С момента ввода объекта в эксплуатацию и открытия аквапарка в декабре прошлого года органами контроля и надзора в отношении предпринимателя проведено 12 внеплановых проверок. Причем, одна проверка проведена МЧС, одна – Роспотребнадзором и 10 проверок – Госинспекцией труда. Было отмечено, что по ряду проверок некоторые нарушения подтвердились, вместе с тем, нам напомнили, что «сегодня инвестор, который вложил в проект строительства аквапарка «Чудо-Остров» около 2 млрд рублей и построил объект, аналогов которого нет не только на Камчатке, но и на всем Дальнем Востоке, вынужден вместо того, чтобы выходить на окупаемость, вести переписку с контролирующими органами и участвовать в судебных тяжбах.

Так, аквапарк «Чудо-Остров» за последние полгода проверяли 5 раз, почему нельзя проверить один раз и все устранить?»

Действительно, почему нельзя устранить все за один раз? Да, видимо, потому, что количество недоделок и упущений невозможно исправить за короткие сроки, если вообще можно исправить.

А ведь планируется, что этот комплекс продолжит работать и развиваться. Планируется построить вторую очередь. Может быть, сначала нужно доделать уже существующее, как положено? Или подождем, пока не рухнет потолок или какой-нибудь

из аттракционов?

Татьяна СТЕПАНОВА

Справка «В»

Проект по созданию аквапарка «Чудо-остров» на Камчатке реализован ИП Ветчинова. Это первый туристический проект, реализованный в рамках ТОР «Камчатка». Строительство объекта началось в феврале 2014 года. Торжественное открытие аквапарка прошло в декабре 2016 года. Совокупная стоимость проекта составила более 625 млн рублей.