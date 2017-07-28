МОЛОКО УБЕГАЕТ

19 Июля 2017



Почему сокращается стадо в УМП ОПХ «Заречное»

Самое крупное, но, увы, не самое продуктивное сельхозпредприятия на полуострове – УМП ОПХ «Заречное» – из года в год сокращает удои в расчете на одну фуражную корову. С 3728 килограммов молока в 2011 году, в 2016 году они сократились до 3664 килограммов. По мнению специалистов, такая продуктивность является как минимум «сомнительной».

О происходящем в «Заречном» наша газета рассказывала еще в апреле 2015 года. К нынешнему дню среднегодовое поголовье коров там составило 1132 головы. Именно через этот показатель считается продуктивность за тот или иной период времени. Но в декабре прошлого года 195 буренок были переведены из дойного стада в откорм. Иначе говоря, на говядину. Из них 165 голов крупного рогатого скота были переведены из одной категории в другую приказом от одного дня.

Валовой удой молока при этом остался без изменения. Дело в том, что коровы, условно переведенные из удойного стада, фактически остались на своих местах. Зачем это сделал генеральный директор предприятия Владимир Устименко? Скорее всего, для того, чтобы повысить средний показатель количества молока на одну фуражную корову.

В результате среднегодовое поголовье коров было занижено сначала до 1110, а затем, после корректировки, до 1125. При такой структуре стада, как в «Заречном», где на дойных буренок приходится 45 процентов поголовья, существуют нормативы выбраковки коров. Из стада по возрасту выводятся от восьми до девяти процентов поголовья. Еще от шести до семи процентов – в связи с заболеваниями. В откорм также переводятся от девяти до десяти процентов низкопродуктивных коров.

Однако в «Заречном», вопреки всем зоотехническим нормативам, было выбраковано и переведено в откорм более 500 коров, что составляет около 45 процентов всего стада. Это значит, что средняя продуктивность каждой оставшейся в дойном стаде коровы значительно выросла. Но произошло это только на бумаге.

Что же произошло в крупнейшем сельхозпредприятии Камчатки? По мнению специалистов-животноводов, в 2015 году на ферме были введены для коров кормовые столы с грубейшими нарушениями технологии их строительства. Буренки были вынуждены в поисках корма нагибаться едва ли не до пола, что сделать им весьма сложно. Но виноватыми в низких удоях сделали операторов по уходу за животными. Руководитель «Заречного», якобы, обвинил скотников и пастухов в том, что они несвоевременно пододвигают коровам силос. Дескать, животные остаются голодными и дают меньше молока.

На самом деле, проблема, по нашему мнению, совсем не в этом. Речь идет о несбалансированном рационе кормления дойных коров, поскольку среди приглашенных в «Заречное» сотрудников из Московской области не оказалось специалиста по вопросам кормов для животных.

Еще в 2014 году молочная продуктивность коров на предприятии сократилась на 148 килограммов в год в расчете на одну фуражную корову. Это потеря 163 тонн молока, что в денежном выражении составляет шесть с половиной миллионов рублей. В последующие годы молочная продуктивность в хозяйстве существенно не менялась, оставаясь на уровне 2014 года.

Это, по всей видимости, результат отсутствия целенаправленной подготовки коров к первому отелу. По итогам трехлетней давности, выход живых телят на 100 голов коров составил свыше 80 процентов, а уже в 2016 году он едва превысил 73 процента. Это самый низкий показатель в Елизовском районе среди предприятий молочного направления.

Возникает вполне резонный и справедливый вопрос: почему сегодняшние показатели «Заречного» мы сравниваем с результатами 2014 года? Именно с этого года по согласованию генерального директора УМП ОПХ «Заречное» Владимира Устименко на предприятие была приглашена группа специалистов из Московской области. Тогда же в хозяйстве началась катастрофическая текучесть кадров зооветеринаров. До сих пор там нет главного зоотехника, начальника цеха животноводства.

По самым скромным подсчетам, за последние три года из-за снижения молочной продуктивности и недополучения приплода телят предприятие потеряло свыше 21 миллиона рублей. Только в 2015 году из дойного стада было выбраковано более четверти от общего поголовья.

Чтобы повысить показатели гендиректор пригласил для обмена опытом зоотехника с другого камчатского предприятия МУ СХП «Сов Кам». Перспективный и трудолюбивый Михаил Георгиевич Теникашвили понравился всем работникам «Заречного» кроме директора. Новый зоотехник дал свои рекомендации по работе с животными, отработал две недели, и начальство «Заречного» простилось с ним со словами «не сработаемся».

А Устименко продолжал искать «специалистов». И нашел. Он вызвал на работу семейную пару с Алтая: ветеринара с говорящей фамилией Мясников и его супругу-зоотехника Агапову. Дабы повысить удои и уменьшить травматизм на ферме, Евгений Мясников распорядился отпилить всем взрослым коровам рога до самого основания. Свои, как нам кажется, садистские решения ветврач аргументировал тем, что во всех продвинутых странах уже давно так делают, и доказано, что это увеличивает удои на пару процентов. К счастью, эти люди уже более двух лет не работают в «Заречном».

По итогам бонитировки (это индивидуальная оценка животных, которая устанавливает продуктивные и племенные качества животных путем оценки их по комплексу признаков) крупного рогатого скота в УМП ОПХ «Заречное» 2015 года было установлено племенное ядро из почти 250 коров. Их средняя продуктивность составляла почти 4500 килограммов молока, сто даже по меркам советских времен было потрясающим показателем.

Что такое племенное ядро в хозяйстве? Это лучшие животные. По всем зоотехническим нормам у хорошего хозяина лучшие коровы должны содержаться отдельно от общего стада. Это объясняется многими факторами: кормление, содержание, учет и так далее. Кормление при этом является приоритетным фактором, ибо у лучших высокопродуктивных коров должен быть отдельный рацион питания, чтобы они давали максимальное количество молока.

Из всех факторов внешней среды наибольшее влияние на молочную продуктивность коров оказывает уровень и характер кормления, поскольку лишь при обильном и полноценном питании наиболее полно реализуются наследственные способности животных. Но на самом деле коровы, дающие наибольшее количество молока, находятся в общих группах у доярок. В результате рацион они получают точно такой же, как и все остальные ковы. Более того, у многих самых продуктивных коров потеряны ушные номера, или, как их еще называют, чипы.

Вот так налажен учет и отношение к лучшим животным. Вот так мы стараемся увеличить удои и улучшить продуктивность стада. Зачем это делать, если есть отработанный прием: несколько десятков коров можно перевести в откорм, а за счет оставшихся резко увеличить удои на одну фуражную корову?

По итогам первой половины нынешнего года на летние пастбища впервые не было переведено дойное стадо «Заречного». Все коровы остались летом на ферме, или, выражаясь профессиональным языком животноводов, применялась стойлово-выгульная система содержания животных в течение всего летне-пастбищного периода.

Хороший ветврач знает, что на молочную продуктивность и качество молока оказывают все окружающие корову факторы. Даже температура, влажность и насыщенность газами окружающей среды могут пагубно сказаться на молоке. Например, высокая температура и относительная влажность воздуха в помещении ухудшают общее состояние животного, отрицательно влияют на его продуктивность и состав молока.

Стрессовыми факторами, отрицательно влияющими на количество и состав молока, могут быть нарушение спокойной обстановки в помещении, излишний шум, стресс, несоблюдение распорядка дня и другие факторы.

Важную роль для качества молока имеет и личная гигиена работников фермы. Не стоит забывать, что в молоко может попасть пыль, чешуйки с кожи сосков, частицы подстилки, прилипшие к вымени и т. д. Полученный продукт может иметь меньший процент жирности (по сравнению со здоровым животным) и, безусловно, не полезен для человеческого организма, особенно детского.

Также всем без исключения известно, что в молоко переходят почти все лекарственные вещества, и любой воспалительный процесс в теле животного ни в коей мере не улучшает качество молока. Возникает закономерный вопрос, можно ли без опаски употреблять продукцию «Заречного»?

Дмитрий ЧЕРНОВ