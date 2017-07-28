ПОСЛЕ БАЛА. КУДА УЙДЕМ СО ШКОЛЬНОГО ДВОРА…

25 Июля 2017



Быть рабочим хорошо, а юристом лучше…

Если вспомнить, кем хотели быть дети моего поколения, то мальчишки почти все поголовно мечтали стать космонавтами или летчиками, девочки же выбирали профессию врача или учителя. В современном мире многие ценности изменились, и сейчас выпускники школ уже не хотят покорять космос или рисковать своей жизнью в небе. В почете профессии, которые могут принести материальный достаток.

Студентов, получающих экономическое и юридическое образование, сегодня больше, чем требует актуальная ситуация на рынке труда. Это установленный факт. И с каждым годом их становится больше. И в этом году, проанализировав информацию с сайтов наших учебных заведений, можно сделать вывод, что тенденция эта сохранилась.

В 2017 году выпускниками стали более 1 500 школьников. Из них (по состоянию на 24 июля) подали заявления на экономические специальности более 450, на юридические – 140, и около сотни – на менеджмент разного профиля. На втором месте по количеству заявлений обучение профессиям, связанным с информационными системами. Ну здесь все понятно и оправдано – время такое. Без информатизации никуда. Надеемся, более 280 будущих специалистов без труда обеспечат все потребности наших предприятий. Но вот количество будущих экономистов ставит в тупик любого работодателя, которому не хватает электриков, машинистов подъемного крана, кондитеров, пекарей или продавцов-кассиров.

И все-таки почему, несмотря на перенасыщенность рынка труда экономистами и юристами, количество абитуриентов, желающих получить образование в этих областях, год от года растет? Что же заставляет их вопреки здравому смыслу выбирать именно эти специальности?

Скорее всего, многим кажется, что это легкая, кабинетная, «чистая» работа с бумагами, компьютером. И никто не вспоминает об огромной ответственности, постоянном состоянии стресса, повышенной нервной нагрузке, необходимости непрерывно обучаться.

У родителей наверняка также установилось мнение, что такие специалисты непременно становятся успешными, состоятельными людьми. Стоит только каким-то образом изловчиться получить заветное экономическое или юридическое высшее образование, и счастливая карьера ребенку обеспечена. Они забывают, что многое зависит, как и в других сферах деятельности, от целеустремленности, желания и способности к постоянному саморазвитию, расширению кругозора.

Родители, ориентируя ребенка на получение экономического или юридического образования, тем самым хотели бы сформировать и высокоинтеллектуальный круг общения. Также привлекает возможная перспектива продолжить учебу за рубежом.

Настойчивая, практически ежедневная прямая или косвенная профориентация пап и мам постепенно внушает ребенку, что это действительно его призвание. Но при этом он совершенно не знает, чем же в результате будет хотя бы примерно заниматься, какую заработную плату получать, каковы личностные требования к таким специалистам (если только кто-то из знакомых не имеет такую профессию). Почему бы не собрать более подробные сведения, не посмотреть, как они работают в действительности, что говорят о своей профессии, об огромной ответственности за свои решения, которые должны принимать самостоятельно и быстро. Таким образом можно помочь выпускнику понять, хочет ли он этим заниматься, устраивает ли его такой режим работы, требования, зарплата, условия труда. Если он почувствует, что это его стезя, тогда он и учиться будет с большим рвением, старанием.

На практике получается, что запросы и интересы работодателей и выпускников вузов, в том числе экономических и юридических, почему-то редко пересекаются. Работодателю нужен специалист, готовый в день приема приступить к полноценной самостоятельной эффективной работе. Это должен быть выпускник солидного, престижного вуза, гарантированно дающего отличные теоретические знания, умения, навыки своим студентам, имеющий опыт работы от года до пяти (чтобы его не нужно было доучивать, чтобы он смог сразу включился в работу в полную силу), знающий в совершенстве компьютер и иностранные языки, коммуникативный, стрессоустойчивый, улавливающий все с полуслова, креативно мыслящий и не просящий большую зарплату. Вы уверены, что наши учебные заведения смогут обеспечить все эти запросы? Высокие требования со стороны работодателя совершенно понятны и оправданы: перенасыщенный специалистами рынок труда предоставляет такую возможность.

Ну а вчерашний выпускник, гордо держащий в руке новенький диплом, тоже не лыком шит – у него свое видение прекрасного будущего: претендует на ведущие должности с высокой зарплатой и гарантированным карьерным ростом, и чтобы никакой ответственности. А вот он как раз не учитывает, что рынок-то наводнен экономистами и юристами – предложений огромное количество. И работодатель выберет лучшего из лучших, того, кто более всего подготовлен к реальной работе. Общего языка они, естественно, чаще всего не находят, и остается молодой специалист без работы по приобретенной профессии. А начинать с простого клерка не хочется…

Проблема перепроизводства юристов и экономистов, а заодно и менеджеров, многие из которых не могут похвастаться качественным образованием, стоит уже лет десять. О ней в своих выступлениях упоминали не раз Президент Путин, премьер-министр Медведев и чиновники Министерства образования и науки РФ. Причем, как оказалось, юристам сложнее всего найти себе место.

По данным Минтруда России, за 2016 год почти каждый второй нетрудоустроенный выпускник получил юридическое или экономическое образование. Нашему региону, впрочем как и стране, сегодня больше всего нужны не экономисты, юристы и менеджеры, а инженеры и представители рабочих профессий. Для них скоро появится множество вакансий благодаря реализации крупных инвестпроектов и запуску ТОРов.

На рынке труда есть выбор, но не хватает специалистов по профессиям, необходимым экономике. Сегодня предприятиям Дальнего Востока нужны операторы производственных линий, электрогазосварщики, энергетики, инженеры-конструкторы, инженеры-механики и другие.

Еще одна проблема: значительно упростился процесс получения высшего образования. Прежде из класса после школы 8–10 человек получали высшее образование, остальные шли в рабочие профессии. И это было правильно! Сегодня высшее образование нивелируется: плати деньги – учись. Молодежь думает, что диплом откроет все двери и обеспечит высокую зарплату. А получается, что тот же юрист и в профессии не нужен, и востребованной на рынке труда профессии у него нет. Сегодня производству нужны квалифицированные рабочие кадры, с ними после исчезновения ПТУ большая проблема. К примеру, в обязанности экономиста-бухгалтера на сельскохозяйственном предприятии и на предприятии переработки входят расчеты по технологической карте, потребности в ресурсах, гербицидах, удобрениях, ГСМ, запчастях и так далее. И много других вопросов: например, рассчитать бизнес-план строительства и развития животноводческой фермы, оборот стада – столько специфических моментов, которые изучают только в аграрном вузе. Экономист, получивший экономическое образование в классическом университете, не сможет решать эти вопросы на производстве. На сегодняшний день наш сельскохозяйственный техникум предлагает набор востребованных специальностей: мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка. Но на 20 мест в группе подано только 8 заявлений. Конечно, лучше уж в экономисты. Только 4 выпускника захотели стать агрономами, 8 – трактористами-машинистами и 10 – слесарями по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. Трое ребят изъявили желание быть технологами продукции общественного питания, трое – пекарями, один – сварщик, два машиниста крана, 3 машиниста на буровых установках. Каким же образом вы планируете сделать эффективной экономику предприятий, уважаемые будущие экономисты, если на этих самых предприятиях некому будет работать?

Странное дело, но существует какая-то необъяснимая неосведомленность родителей и абитуриентов о ситуации с переизбытком на рынке труда юристов и экономистов. Непонятно, почему в наше время, когда доступна подобная информация, люди обеспокоены только близкими целями – поступить, а что дальше будет – об этом не задумываются. Родители уверены, что, будучи экономистом или юристом, всегда найдешь работу. Это только кто-то не смог, а с моим ребенком будет по-другому. Не будет! Изучите газеты, сайты по трудоустройству, и сразу откроется реальная картина, кто именно требуется, какие жесткие требования к нему предъявляются и сколько людей ищут подобную работу. На каждую должность экономиста или юриста – очереди. И в ней не только вчерашние выпускники, но и маститые энергичные профи с неоценимым опытом работы. Почему же именно вам должны отдать предпочтение?

Продолжим обзор предлагаемых специальностей. Вот с автомеханиками и специалистами по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта у нас не должно возникнуть проблем: 26 кандидатов на эти специальности, а если учесть, что мест в группах обучения 50, то будем надеяться, что хотя бы эти желающие смогут получить качественное образование и навыки в выбранной профессии. Зато, если все сложится, у нас появятся 108 медицинских сестер, которых так не хватает в лечебных учреждениях. Куда они все время исчезают – загадка для министерства здравоохранения. 70 учителей через 4 года готовы будут обучать младших школьников. С учителями тоже все время происходят какие-то метаморфозы. Выпускают их, выпускают учебные заведения, а их все равно как не было в достаточном количестве, так и нет. Достаточное количество абитуриентов наблюдается на мореходном факультете КамчатГТУ – 150 человек.

Как будут работать Камчатский сельскохозяйственный техникум, Камчатский промышленный техникум, Камчатский медицинский колледж, Камчатский индустриальный техникум, Камчатский колледж технологии и сервиса, где плановые цифры набора пока не совпадают с реальным состоянием дел? Наверное, после окончания зачисления студентов в высшие учебные заведения части абитуриентов все же придет осваивать рабочие профессии… Хотя и в наших «вышках» особых очередей не наблюдается.

Эксперты утверждают, что существуют серьезные проблемы с подготовкой специалистов в негосударственном социальном секторе. Проще говоря, социальных работников. Это очень востребовано во всем мире. Второе провальное направление в образовании – специалисты по городскому планированию. Это люди, которые согласовывают и продвигают среди населения полезные проекты, связанные с городским благоустройством. Сегодня многие города грязны и неправильно застраиваются именно из-за отсутствия таких специалистов. Есть большие провалы в современном инженерном образовании.

Может быть, будущим экономистам и юристам стоит изменить свой выбор? Прием документов в камчатские учебные заведения еще не окончен.

Но… предпочитают выпускники другие профессии, другие города, другие университеты. На кого в итоге выучатся и кем станут, кем заполнятся пустеющие аудитории камчатских техникумов, и каких специалистов мы не увидим никогда, – мы узнаем уже в ближайшем будущем. К сожалению…

Татьяна СТЕПАНОВА

P.S. Камчатке в сфере образования грозит еще одна беда: выпускники камчатских школ предпочитают учиться в высших учебных заведениях других городов. Там они и остаются на постоянное место жительства.