ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

25 Июля 2017



Аллея героев в Петропавловске создана с грубыми ошибками

В ноябре 2012 года в петропавловском парке Победы была торжественно открыта Аллея героев. Она объединила 73 индивидуальных памятника Героям Советского Союза, Российской Федерации и Социалистического труда, которые в разное время жили на Камчатке. К сожалению, как это часто случается с памятными знаками в краевой столице, и в данном случае не обошлось без нелепых неточностей. В именах, отчествах, фамилиях и должностях людей, совершивших подвиги в годы Второй мировой войны, допущено шесть грубейших ошибок.

Наша газета весьма щепетильно относится к сохранению памяти о защитниках Родины. Мы понимаем, что памятники ставят живые люди, которые не застрахованы от оплошностей. Но имена героев – людей, известных всему полуострову, – все-таки следует знать. Тем более что речь идет о таких знаменитых в крае участниках войны, как Григорий Щедрин и Николай Вилков. Уверены, что подобные ляпы недопустимы, и, если их можно исправить, то сделать это следует как можно скорее.

Аллея героев создавалась по инициативе камчатского Совета ветеранов Великой Отечественной войны. Руководил реализацией проекта непосредственно Евгений Урбан, в прошлом начальник управления судебного департамента в Камчатском крае. Возведение аллеи финансировалось из городского бюджета, откуда было выделено пять миллионов рублей, а также за счет пожертвований местных предприятий и частных лиц. Спроектировали аллею архитекторы Геннадий Васильев и Андрей Фомин.

Любопытно, что еще в марте 2011 года проект был утвержден на заседании муниципальной комиссии по рассмотрению предложений об установке памятных знаков на территории Петропавловска. Два месяца спустя его утвердили на очередной сессии депутаты городской думы. При этом, как нам кажется, и комиссия, и парламент краевого центра оценивали не каждый обелиск, являющийся отдельным памятным знаком, а только эскиз общего вида будущей аллеи. Он был опубликован, но на нем трудно что-либо разобрать.

В сообщениях пресс-службы администрации ПКГО того времени можно прочесть, что создание памятной аллеи – это «не только дань уважения к тем людям, которые прославились сами и прославили наш полуостров, но и одно из направлений патриотического воспитания последующих поколений». Мы перепроверили сведения, которые содержатся на обелисках, и обнаружили искажения в данных о трех героях Великой Отечественной войны и трех совершивших подвиги участниках Курильского десанта. Понятно, что если создатели мемориалов в краевом центре забывают даже имена наших камчатских героев, ни о каком патриотическом воспитании думать не приходится.

В этом материале мы исправим ошибки создателей мемориального комплекса и приведем точную информацию о людях, удостоенных высшей государственной награды СССР.

ЩЕДРИН Григорий (а не Георгий, как на памятнике Аллеи героев) Иванович

Один из самых известных на Камчатке героев Великой Отечественной. Командир подводной лодки С-56 отдельной бригады подводных лодок Северного флота, капитан 2-го ранга.

Он родился 1 декабря 1912 года в городе Туапсе тогдашней Черноморской губернии. В 1932 году окончил Херсонский морской техникум. Работал матросом, четвертым и вторым помощником капитана судна Черноморского нефтеналивного флота. В Военно-Морском флоте с 1934 года. В 1937 году окончил командный отдел Учебного отряда подводного плавания имени С. М. Кирова.

Служил на Тихоокеанском флоте: помощником командира подводной лодки Щ-114, командиром субмарины М-5, также командовал подлодками Щ-110 и С-56. С октября 1942 года по март 1943 года, командуя С-56, Григорий Щедрин участвовал в переходе подводных лодок из Тихого океана через Атлантику, на Северный флот – в Полярный.

Участник Великой Отечественной войны с марта 1943 года. 17 мая 1943 года добился впечатляющего успеха в советском подводном флоте за одну атаку. Четырехторпедным залпом С-56 поразила сразу два транспорта. Один из них затонул, а второй только получил повреждение – торпеда не взорвалась.

Всего за время войны Григорий Щедрин совершил 8 боевых походов с пребыванием в море продолжительностью 125 суток. Выполнил 12 торпедных атак, в которых потопил девять кораблей и судов: четыре транспорта общим водоизмещением более 10 тысяч тонн, два танкера, эскадренный миноносец и два сторожевых корабля противника.

За успешное командование подводной лодкой и проявленные при этом личное мужество и героизм капитану 2-го ранга Щедрину Григорию Ивановичу указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Подводная лодка С-56 31 марта 1944 года была награждена орденом Красного Знамени, а 23 февраля 1945 года удостоена гвардейского звания.

После войны отважный подводник продолжал службу на флоте в должностях командира гвардейской Краснознаменной подлодки С-56, а затем начальника штаба 2-й бригады подводных лодок 8-го ВМФ на Балтике. В октябре 1948 года окончил Академические курсы офицерского состава при Военно-морской академии имени К. Е. Ворошилова, после чего до января 1950 года командовал 1-й бригадой подводных лодок Северного флота.

В январе 1950 — январе 1953 – командир военно-морской базы Свиноуйсьце (Польша) 4-го ВМФ на Балтийском море. Контр-адмирал (3.11.1951).

В октябре 1954 года с золотой медалью окончил военно-морской факультет Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова. В ноябре 1954 – сентябре 1959 командовал Камчатской военной флотилией. В 1959 году им основан Камчатский военно-исторический музей.

С декабря 1973 года вице-адмирал Григорий Щедрин – в отставке. Жил в Москве. Продолжал работать в журнале «Морской сборник». Умер 7 января 1995 года. Похоронен на Химкинском кладбище в Москве.

МЕНЬЩИКОВ (а не Меньшиков, как на обелиске) Афанасий Емельянович

Командир стрелковой роты 685-го стрелкового полка 193-й стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта, лейтенант. Родился 16 (29) января 1913 года в селе Уненкер ныне Шилкинского района Читинской области в крестьянской семье. Окончил семь классов. Работал в колхозе. Участвовал в зимовке на острове Новая Земля. В Красной Армии в 1935–38 годах и с 1941 года. В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года. В 1942 году окончил курсы младших лейтенантов.

Командир стрелковой роты 685-го стрелкового полка (193-я стрелковая дивизия, 65-я армия, Центральный фронт) Афанасий Меньщиков в числе первых 15 октября 1943 года преодолел реку Днепр в районе села Каменка Репкинского района Черниговской области Украины, выбил противника из траншеи и прикрыл переправу через Днепр основных сил 193-й стрелковой дивизии. Отважный офицер был ранен, но не покинул поле боя.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту Меньщикову Афанасию Емельяновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

С 1946 года старший лейтенант Меньщиков А. Е. – в запасе. Жил в городе Петропавловск-Камчатский. Скончался 31 мая 1986 года.

ВИЛЬЯМСОН (а не Вильянсон, как указано на памятнике) Александр Александрович

Командир эскадрильи 104-го гвардейского истребительного авиационного полка (9-я гвардейская истребительная авиационная дивизия, 6-й гвардейский истребительный авиационный корпус, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт), гвардии капитан.

Александр Вильямсон родился 13 августа 1918 года в городе Торжок ныне Тверской области в семье служащего. Через год после рождения сына умер отец. А через несколько лет мать с детьми переехала в Крым. Здесь Александр в 1935 году окончил школу-семилетку и поступил работать на металлургический завод имени Войкова в Керчи. Позднее окончил два курса Ялтинского сельскохозяйственного техникума, и с 1937 года работал электромонтером на заводе в Симферополе. Без отрыва от производства окончил аэроклуб.

В мае 1940 года был призван в Красную Армию и по комсомольской путевке направлен в летное училище. В июне 1941 года окончил Качинскую военно-авиационную школу пилотов. С началом Великой Отечественной войны сержант Вильямсон в действующей армии. Весь боевой путь, от рядового пилота до командира эскадрильи, прошел в составе 104-го гвардейского истребительного авиационного полка.

Боевой счет открыл в августе 1941 года – в район города Запорожье сбил бомбардировщик Хе-111. Воевал на Южном, Северо-Кавказском, 1-м, 2-м и 4-м Украинских фронтах. Сражался в небе Украины, Северного Кавказа, Польши и Германии. На борту каждого его самолета была надпись «За Виталия», в память о друге Виталии Горохове, погибшем в сентябре 1941 года. Сражался вместе с легендарным асом Александром Покрышкиным.

К концу войны командир эскадрильи гвардии капитан Александр Вильямсон совершил 382 боевых вылета, в 66 воздушных боях лично сбил 18 и в составе группы 6 самолетов противника. Еще 2 самолета сжег при штурмовках вражеских аэродромов. Последнюю победу одержал в небе над Берлином 28 апреля 1945 года.

За образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года гвардии капитану присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 24 июня 1945 года герой участвовал в историческом Параде Победы на Красной площади в Москве.

После войны Александр Вильямсон продолжал службу в ВВС СССР. В 1953 году окончил Высшие офицерские летно-тактические курсы. Был заместителем командира, а с 1958 по 1960 годы – командиром 764-го истребительного авиационного полка ПВО. Летчики полка весной 1960 года участвовали в охоте на самолет-разведчик У-2, позднее сбитый зенитчиками.

В 1960 году гвардии полковник Вильямсон по состоянию здоровья был уволен в запас. Жил в городе Симферополь Крымской области Украинской ССР, а с 1963 года работал в системе «Аэрофлота» на Камчатке.

Умер 23 февраля 1986 года. Похоронен на кладбище Абдал в Симферополе. В мае 2009 года имя Александра Вильямсона присвоено самолету МиГ-31 764-го истребительного авиационного полка в Пермском крае.

КОТ Василий Андреевич (а не Иванович, как на Аллее героев)

Старший инструктор политического отдела 101-й стрелковой дивизии 16-й армии 2-го Дальневосточного фронта, старший лейтенант.

Василий Кот родился 8 марта 1916 года в деревне Найда ныне Житковичского района Гомельской области Белоруссии в крестьянской семье. После окончания неполной средней школы учился в кооперативном техникуме. Работал бухгалтером в райпотребсоюзе.

В Красной Армии он служил с октября 1937 года. Начинал действительную военную службу в Ленинградском военном округе. Спустя шесть месяцев учебы в полковой школе связи был назначен командиром полковой радиостанции. В 1938 году Василию Коту присвоено звание «заместитель политрука». Летом 1938 года стрелковая дивизия, в которой он служил, была переброшена на Дальний Восток в район Биробиджана. В октябре 1940 года Кот был направлен в 198-й стрелковый полк, формировавшийся на Камчатке, в составе 101-й стрелковой дивизии. Здесь последовательно занимал должности политрука роты, парторга полка, старшего инструктора политотдела дивизии.

Старший лейтенант Василий Кот отличился в Курильской операции, будучи зачислен в состав десанта на остров Шумшу в качестве заместителя командира передового отряда десанта по политической части. При высадке десанта утром 18 августа 1945 года герой одним из первых, под огнем противника, увлекая за собой десантников, вплавь добрался до берега. В критический момент боя бесстрашный офицер-политработник возглавил роту автоматчиков после гибели в бою ее командира старшего лейтенанта Иноземцева. Несколько раз водил роту в атаку и в тяжелом бою удержал плацдарм, обеспечив высадку главных сил десанта.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с японскими милитаристами и проявленные при этом мужество и героизм старшему лейтенанту Коту Василию Андреевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны Василий Кот продолжал службу в Советской Армии. В 1946-51 годах – заместитель начальника школы сержантов по политической части в Белорусском военном округе. В 1949 году он окончил 10 классов, а в 1952 году – Высшие курсы Главного политического управления в Ленинграде. С 1952 по 1962 годы служил в Прикарпатском военном округе. С 1962 года полковник Кот – в запасе.

Жил в городе Львов. До ухода на заслуженный отдых работал директором заготовительной конторы, начальником отдела кадров и начальником охраны изоляторного завода. Скончался 10 ноября 1998 года.

ВИЛКОВ Николай Александрович (а не Андреевич, как ошибочно написали создатели мемориала)

Родился 9 декабря 1918 года в селе Ильинское ныне Заволжского района Ивановской области в семье крестьянина. Жил в городе Наволоки. Окончил здесь неполную среднюю школу, работал на текстильной фабрике «Парижская коммуна». В 1939 году окончил Горьковское речное училище. Работал помощником капитанов пароходов «ХХ МЮД» и «Максим Горький» Восточно-Сибирского речного пароходства.

С декабря 1939 года в военно-морском флоте. Служил на Тихоокеанском флоте, был боцманом плавбазы «Север» Петропавловской военно-морской базы на Камчатке. Когда началась советско-японская война, старшина первой статьи Вилков был назначен на должность командира взвода в роту морской пехоты под командованием лейтенанта Кащея.

В ночь на 17 августа 1945 года советские боевые корабли с десантом вышли со своей базы и взяли курс к берегам острова Шумшу, самого северного в Курильской гряде. На следующий день началась высадка десанта. Этот остров был передовым и наиболее мощным опорным пунктом японцев на Курилах. Противник имел там пехотную бригаду, 60 танков, полк ПВО, крепостной артиллерийский полк, различные специальные части и подразделения. Остров был укреплен инженерными сооружениями, многочисленными дотами.

Особенно ожесточенный характер принял бой за высоту 171, господствующую над местностью. Это была ключевая позиция японцев. Подступы к высоте прикрывал вражеский дот на вершине и сеть траншей с пулеметными точками. Моряки пошли на штурм. Несмотря на большие потери, они продвигались вперед. Вдруг на вершине заговорили амбразуры дота. Мощный огонь прижал морпехов к земле. Несколько смельчаков бросились вперед, однако тут же были скошены пулеметными очередями. Тогда к правой амбразуре пополз Вилков. Он бросил гранату, но она не достигла цели. Тогда герой поднялся во весь рост и своим телом закрыл амбразуру.

Его подвиг повторил матрос Ильичев П. И., закрывший собой левую амбразуру. Дот замолчал окончательно. Моряки поднялись в атаку, захватили высоту и водрузили над ней красный флаг. За образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с японскими милитаристами и проявленные при этом отвагу и геройство указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года старшине 1-й статьи Вилкову Николаю Александровичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Похоронен Николай Вилков там же, на острове Шумшу. Его именем названы улицы в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске. В селе Ильинское, на здании школы в городе Наволоки, на здании Нижегородского речного училища – мемориальные доски. У здания школы в городе Наволоки был установлен бюст. Мыс Пиннэкль Поант (Башенный) в Авачинской губе переименован в мыс Вилкова. Его имя носили речные суда. Навечно зачислен в списки экипажа корабля Краснознаменного Тихоокеанского флота. Имя Героя носит десантный корабль.

СИГОВ Василий Иванович (почему-то на обелиске назван заместителем командира полка)

Надпись на обелиске, посвященном Василию Сигову, очевидно, утверждала женщина. Любой мало-мальски сведущий мужчина, служивший в армии или на флоте, понимает, что старшина первой статьи никак не может занимать должность заместителя командира полка. Старшина первой статьи Василий Иванович Сигов был командиром экипажа самоходной баржи № 1 отряда высадочных средств Камчатской военной флотилии Тихоокеанского флота.

Он родился 22 июня 1919 года в селе Белоглазово ныне Тюкалинского района Омской области в крестьянской семье. Окончил четыре класса, после чего стал работать в колхозе. В 16-летнем возрасте уехал на Камчатку, где стал мотористом катера на рыбных промыслах. В Красной Армии служил на срочной службе в 1939-1943 годах в зенитных частях на Дальнем Востоке. В 1943 году Василий Сигов был уволен из вооруженных сил для работы в промышленности. Трудился в Петропавловск-Камчатском порту на монтаже судов и строительстве порта.

В 1945 году его снова призвали. На этот раз в военно-морской флот. Сигов участвовал в операции по доставке переданных США по ленд-лизу десантных судов с Аляски на Камчатку. Командир экипажа самоходной баржи Василий Сигов особо отличился в августе 1945 года в ходе Курильской десантной операции.

В состав сил советского десанта 18 августа 1945 года на остров Шумшу входили три самоходные баржи. В баржу № 1, которой командовал Василий Сигов, в ходе боя попали четыре японских снаряда. Судно охватило пламя, создалась реальная угроза взрыва находившихся на нем боеприпасов.

Командир экипажа был дважды ранен – в руку и в голову, потерял много крови, но трое суток продолжал руководить доставкой на остров Шумшу советских десантников, артиллерии и боеприпасов, несмотря на ураганный огонь противника. Благодаря самоотверженной боевой работе отряда высадочных средств, и в том числе экипажа самоходной баржи № 1 под командованием старшины первой статьи Сигова, доставленные на острова Курильской гряды советские десантники вынудили противника к капитуляции. Только после окончательной сдачи японцев на Шумшу 23 августа Сигов согласился отправиться в госпиталь.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с японскими милитаристами, старшине первой статьи Сигову Василию Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1946 году Василий Сигов был демобилизован. Работал в Петропавловском порту. С 1954 года долгое время жил в городе Долинск Сахалинской области, где трудился на молочно-пищевом комбинате машинистом компрессорной установки. В 1980-х выехал в город Горький (ныне Нижний Новгород), а затем в город Чистополь Татарской АССР. Скончался 27 января 1987 года.

Осенью 2015 года «Вести» рассказывали о нелепых недоразумениях, связанных с установкой памятников в Петропавловске. В первом случае речь шла об обелиске над братской могилой на кладбище на четвертом километре, где похоронены члены экипажа тральщика ТЩ-523, подорвавшегося при разминировании Авачинского залива. Там, на новой памятной табличке, фамилии краснофлотцев также были искажены. Например, нынешняя надпись содержит фамилию Балажий вместо Балажин, Авершин – вместо Аверин. Не указаны имена и звания погибших моряков.

Небрежность в обращении с фамилиями павших воинов для наших краеведов не редкость. Мы сравнили фамилии погибших моряков на подводной лодке Л-16. Они были ошибочно атакованы японской подлодкой 11 октября 1942 года в 820-ти милях западнее Сан-Франциско. В память об их гибели были установлены памятные знаки в микрорайоне Рыбачий (Вилючинск) и во дворике филиала Дома культуры «СРВ» (Музее воинской славы). На памятных знаках находятся таблички с фамилиями экипажа. Так вот, в четырех из пятидесяти двух фамилий есть расхождения. К тому же эти памятные знаки не состоят на государственном учете и, согласно закону, памятниками не являются.

В других публикациях мы рассказывали о вопиющем головотяпстве, допущенном при создании памятника участникам боевых действий и ветеранам военной службы. Его установили в парке Победы неподалеку от Аллеи героев. По замыслу инициаторов его установки – краевого отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» – мемориал должен был увековечить память об участии жителей Камчатки в локальных конфликтах как на территории СССР и Российской Федерации, так и за ее пределами.

Во время церемонии открытия зрителям открылась стена, на которой высечены названия мест, где проходили локальные войны с участием наших соотечественников. На ней девять стран, один остров, один географический регион и еще одно не существующее и никогда не существовавшее государство. На верхней строке гранитного списка – фактически под вторым номером – указана некая Арабская республика, которой никогда не было на политической карте мира.

Знают ли сами уважаемые ветераны, что они имели в виду? Объединенную Арабскую Республику (боевые действия с 1962 по 1975 годы) или Йеменскую Арабскую Республику, где война с перерывом шла в 1962-1969 годах? Если первую, то она как раз и объединяла нынешние Сирию и Египет, то есть страны, упомянутые на мемориале по отдельности. Если же вторую, то можно было просто написать Йемен. Ведь Афганистан, например, на памятнике назван Афганистаном, а не Демократической (как во время войны) или Исламской (как сейчас) Республикой.

Несмотря на то, что еще в ноябре 2015 года петропавловский градостроительный совет фактически согласился с тем, что памятник участникам боевых действий следует переделать, исправив ошибки, этого не сделано до сих пор. Глупость множится и крепчает.

Дмитрий ЧЕРНОВ,

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ