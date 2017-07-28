ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

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25 Июля 2017

Аллея героев в Петропавловске создана с грубыми ошибками

В ноябре 2012 года в петропавловском парке Победы была торжественно открыта Аллея героев. Она объединила 73 индивидуальных памятника Героям Советского Союза, Российской Федерации и Социалистического труда, которые в разное время жили на Камчатке. К сожалению, как это часто случается с памятными знаками в краевой столице, и в данном случае не обошлось без нелепых неточностей. В именах, отчествах, фамилиях и должностях людей, совершивших подвиги в годы Второй мировой войны, допущено шесть грубейших ошибок.

Наша газета весьма щепетильно относится к сохранению памяти о защитниках Родины. Мы понимаем, что памятники ставят живые люди, которые не застрахованы от оплошностей. Но имена героев – людей, известных всему полуострову, – все-таки следует знать. Тем более что речь идет о таких знаменитых в крае участниках войны, как Григорий Щедрин и Николай Вилков. Уверены, что подобные ляпы недопустимы, и, если их можно исправить, то сделать это следует как можно скорее.

Аллея героев создавалась по инициативе камчатского Совета ветеранов Великой Отечественной войны. Руководил реализацией проекта непосредственно Евгений Урбан, в прошлом начальник управления судебного департамента в Камчатском крае. Возведение аллеи финансировалось из городского бюджета, откуда было выделено пять миллионов рублей, а также за счет пожертвований местных предприятий и частных лиц. Спроектировали аллею архитекторы Геннадий Васильев и Андрей Фомин.

Любопытно, что еще в марте 2011 года проект был утвержден на заседании муниципальной комиссии по рассмотрению предложений об установке памятных знаков на территории Петропавловска. Два месяца спустя его утвердили на очередной сессии депутаты городской думы. При этом, как нам кажется, и комиссия, и парламент краевого центра оценивали не каждый обелиск, являющийся отдельным памятным знаком, а только эскиз общего вида будущей аллеи. Он был опубликован, но на нем трудно что-либо разобрать.

В сообщениях пресс-службы администрации ПКГО того времени можно прочесть, что создание памятной аллеи – это «не только дань уважения к тем людям, которые прославились сами и прославили наш полуостров, но и одно из направлений патриотического воспитания последующих поколений». Мы перепроверили сведения, которые содержатся на обелисках, и обнаружили искажения в данных о трех героях Великой Отечественной войны и трех совершивших подвиги участниках Курильского десанта. Понятно, что если создатели мемориалов в краевом центре забывают даже имена наших камчатских героев, ни о каком патриотическом воспитании думать не приходится.

В этом материале мы исправим ошибки создателей мемориального комплекса и приведем точную информацию о людях, удостоенных высшей государственной награды СССР.

shhedrin-giiЩЕДРИН Григорий (а не Георгий, как на памятнике Аллеи героев) Иванович

Один из самых известных на Камчатке героев Великой Отечественной. Командир подводной лодки С-56 отдельной бригады подводных лодок Северного флота, капитан 2-го ранга.

Он родился 1 декабря 1912 года в городе Туапсе тогдашней Черноморской губернии. В 1932 году окончил Херсонский морской техникум. Работал матросом, четвертым и вторым помощником капитана судна Черноморского нефтеналивного флота. В Военно-Морском флоте с 1934 года. В 1937 году окончил командный отдел Учебного отряда подводного плавания имени С. М. Кирова.

Служил на Тихоокеанском флоте: помощником командира подводной лодки Щ-114, командиром субмарины М-5, также командовал подлодками Щ-110 и С-56. С октября 1942 года по март 1943 года, командуя С-56, Григорий Щедрин участвовал в переходе подводных лодок из Тихого океана через Атлантику, на Северный флот – в Полярный.

Участник Великой Отечественной войны с марта 1943 года. 17 мая 1943 года добился впечатляющего успеха в советском подводном флоте за одну атаку. Четырехторпедным залпом С-56 поразила сразу два транспорта. Один из них затонул, а второй только получил повреждение – торпеда не взорвалась.

Всего за время войны Григорий Щедрин совершил 8 боевых походов с пребыванием в море продолжительностью 125 суток. Выполнил 12 торпедных атак, в которых потопил девять кораблей и судов: четыре транспорта общим водоизмещением более 10 тысяч тонн, два танкера, эскадренный миноносец и два сторожевых корабля противника.

За успешное командование подводной лодкой и проявленные при этом личное мужество и героизм капитану 2-го ранга Щедрину Григорию Ивановичу указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Подводная лодка С-56 31 марта 1944 года была награждена орденом Красного Знамени, а 23 февраля 1945 года удостоена гвардейского звания.

После войны отважный подводник продолжал службу на флоте в должностях командира гвардейской Краснознаменной подлодки С-56, а затем начальника штаба 2-й бригады подводных лодок 8-го ВМФ на Балтике. В октябре 1948 года окончил Академические курсы офицерского состава при Военно-морской академии имени К. Е. Ворошилова, после чего до января 1950 года командовал 1-й бригадой подводных лодок Северного флота.

В январе 1950 — январе 1953 – командир военно-морской базы Свиноуйсьце (Польша) 4-го ВМФ на Балтийском море. Контр-адмирал (3.11.1951).
В октябре 1954 года с золотой медалью окончил военно-морской факультет Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова. В ноябре 1954 – сентябре 1959 командовал Камчатской военной флотилией. В 1959 году им основан Камчатский военно-исторический музей.

С декабря 1973 года вице-адмирал Григорий Щедрин – в отставке. Жил в Москве. Продолжал работать в журнале «Морской сборник». Умер 7 января 1995 года. Похоронен на Химкинском кладбище в Москве.

menshhikov-aeМЕНЬЩИКОВ (а не Меньшиков, как на обелиске) Афанасий Емельянович

Командир стрелковой роты 685-го стрелкового полка 193-й стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта, лейтенант. Родился 16 (29) января 1913 года в селе Уненкер ныне Шилкинского района Читинской области в крестьянской семье. Окончил семь классов. Работал в колхозе. Участвовал в зимовке на острове Новая Земля. В Красной Армии в 1935–38 годах и с 1941 года. В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года. В 1942 году окончил курсы младших лейтенантов.

Командир стрелковой роты 685-го стрелкового полка (193-я стрелковая дивизия, 65-я армия, Центральный фронт) Афанасий Меньщиков в числе первых 15 октября 1943 года преодолел реку Днепр в районе села Каменка Репкинского района Черниговской области Украины, выбил противника из траншеи и прикрыл переправу через Днепр основных сил 193-й стрелковой дивизии. Отважный офицер был ранен, но не покинул поле боя.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту Меньщикову Афанасию Емельяновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

С 1946 года старший лейтенант Меньщиков А. Е. – в запасе. Жил в городе Петропавловск-Камчатский. Скончался 31 мая 1986 года.

vilyamson-aaВИЛЬЯМСОН (а не Вильянсон, как указано на памятнике) Александр Александрович

Командир эскадрильи 104-го гвардейского истребительного авиационного полка (9-я гвардейская истребительная авиационная дивизия, 6-й гвардейский истребительный авиационный корпус, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт), гвардии капитан.

Александр Вильямсон родился 13 августа 1918 года в городе Торжок ныне Тверской области в семье служащего. Через год после рождения сына умер отец. А через несколько лет мать с детьми переехала в Крым. Здесь Александр в 1935 году окончил школу-семилетку и поступил работать на металлургический завод имени Войкова в Керчи. Позднее окончил два курса Ялтинского сельскохозяйственного техникума, и с 1937 года работал электромонтером на заводе в Симферополе. Без отрыва от производства окончил аэроклуб.

В мае 1940 года был призван в Красную Армию и по комсомольской путевке направлен в летное училище. В июне 1941 года окончил Качинскую военно-авиационную школу пилотов. С началом Великой Отечественной войны сержант Вильямсон в действующей армии. Весь боевой путь, от рядового пилота до командира эскадрильи, прошел в составе 104-го гвардейского истребительного авиационного полка.

Боевой счет открыл в августе 1941 года – в район города Запорожье сбил бомбардировщик Хе-111. Воевал на Южном, Северо-Кавказском, 1-м, 2-м и 4-м Украинских фронтах. Сражался в небе Украины, Северного Кавказа, Польши и Германии. На борту каждого его самолета была надпись «За Виталия», в память о друге Виталии Горохове, погибшем в сентябре 1941 года. Сражался вместе с легендарным асом Александром Покрышкиным.

К концу войны командир эскадрильи гвардии капитан Александр Вильямсон совершил 382 боевых вылета, в 66 воздушных боях лично сбил 18 и в составе группы 6 самолетов противника. Еще 2 самолета сжег при штурмовках вражеских аэродромов. Последнюю победу одержал в небе над Берлином 28 апреля 1945 года.

За образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года гвардии капитану присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 24 июня 1945 года герой участвовал в историческом Параде Победы на Красной площади в Москве.

После войны Александр Вильямсон продолжал службу в ВВС СССР. В 1953 году окончил Высшие офицерские летно-тактические курсы. Был заместителем командира, а с 1958 по 1960 годы – командиром 764-го истребительного авиационного полка ПВО. Летчики полка весной 1960 года участвовали в охоте на самолет-разведчик У-2, позднее сбитый зенитчиками.

В 1960 году гвардии полковник Вильямсон по состоянию здоровья был уволен в запас. Жил в городе Симферополь Крымской области Украинской ССР, а с 1963 года работал в системе «Аэрофлота» на Камчатке.

Умер 23 февраля 1986 года. Похоронен на кладбище Абдал в Симферополе. В мае 2009 года имя Александра Вильямсона присвоено самолету МиГ-31 764-го истребительного авиационного полка в Пермском крае.

kot-vaКОТ Василий Андреевич (а не Иванович, как на Аллее героев)

Старший инструктор политического отдела 101-й стрелковой дивизии 16-й армии 2-го Дальневосточного фронта, старший лейтенант.

Василий Кот родился 8 марта 1916 года в деревне Найда ныне Житковичского района Гомельской области Белоруссии в крестьянской семье. После окончания неполной средней школы учился в кооперативном техникуме. Работал бухгалтером в райпотребсоюзе.

В Красной Армии он служил с октября 1937 года. Начинал действительную военную службу в Ленинградском военном округе. Спустя шесть месяцев учебы в полковой школе связи был назначен командиром полковой радиостанции. В 1938 году Василию Коту присвоено звание «заместитель политрука». Летом 1938 года стрелковая дивизия, в которой он служил, была переброшена на Дальний Восток в район Биробиджана. В октябре 1940 года Кот был направлен в 198-й стрелковый полк, формировавшийся на Камчатке, в составе 101-й стрелковой дивизии. Здесь последовательно занимал должности политрука роты, парторга полка, старшего инструктора политотдела дивизии.

Старший лейтенант Василий Кот отличился в Курильской операции, будучи зачислен в состав десанта на остров Шумшу в качестве заместителя командира передового отряда десанта по политической части. При высадке десанта утром 18 августа 1945 года герой одним из первых, под огнем противника, увлекая за собой десантников, вплавь добрался до берега. В критический момент боя бесстрашный офицер-политработник возглавил роту автоматчиков после гибели в бою ее командира старшего лейтенанта Иноземцева. Несколько раз водил роту в атаку и в тяжелом бою удержал плацдарм, обеспечив высадку главных сил десанта.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с японскими милитаристами и проявленные при этом мужество и героизм старшему лейтенанту Коту Василию Андреевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны Василий Кот продолжал службу в Советской Армии. В 1946-51 годах – заместитель начальника школы сержантов по политической части в Белорусском военном округе. В 1949 году он окончил 10 классов, а в 1952 году – Высшие курсы Главного политического управления в Ленинграде. С 1952 по 1962 годы служил в Прикарпатском военном округе. С 1962 года полковник Кот – в запасе.

Жил в городе Львов. До ухода на заслуженный отдых работал директором заготовительной конторы, начальником отдела кадров и начальником охраны изоляторного завода. Скончался 10 ноября 1998 года.

vilkov-naВИЛКОВ Николай Александрович (а не Андреевич, как ошибочно написали создатели мемориала)

Родился 9 декабря 1918 года в селе Ильинское ныне Заволжского района Ивановской области в семье крестьянина. Жил в городе Наволоки. Окончил здесь неполную среднюю школу, работал на текстильной фабрике «Парижская коммуна». В 1939 году окончил Горьковское речное училище. Работал помощником капитанов пароходов «ХХ МЮД» и «Максим Горький» Восточно-Сибирского речного пароходства.

С декабря 1939 года в военно-морском флоте. Служил на Тихоокеанском флоте, был боцманом плавбазы «Север» Петропавловской военно-морской базы на Камчатке. Когда началась советско-японская война, старшина первой статьи Вилков был назначен на должность командира взвода в роту морской пехоты под командованием лейтенанта Кащея.

В ночь на 17 августа 1945 года советские боевые корабли с десантом вышли со своей базы и взяли курс к берегам острова Шумшу, самого северного в Курильской гряде. На следующий день началась высадка десанта. Этот остров был передовым и наиболее мощным опорным пунктом японцев на Курилах. Противник имел там пехотную бригаду, 60 танков, полк ПВО, крепостной артиллерийский полк, различные специальные части и подразделения. Остров был укреплен инженерными сооружениями, многочисленными дотами.

Особенно ожесточенный характер принял бой за высоту 171, господствующую над местностью. Это была ключевая позиция японцев. Подступы к высоте прикрывал вражеский дот на вершине и сеть траншей с пулеметными точками. Моряки пошли на штурм. Несмотря на большие потери, они продвигались вперед. Вдруг на вершине заговорили амбразуры дота. Мощный огонь прижал морпехов к земле. Несколько смельчаков бросились вперед, однако тут же были скошены пулеметными очередями. Тогда к правой амбразуре пополз Вилков. Он бросил гранату, но она не достигла цели. Тогда герой поднялся во весь рост и своим телом закрыл амбразуру.

Его подвиг повторил матрос Ильичев П. И., закрывший собой левую амбразуру. Дот замолчал окончательно. Моряки поднялись в атаку, захватили высоту и водрузили над ней красный флаг. За образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с японскими милитаристами и проявленные при этом отвагу и геройство указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года старшине 1-й статьи Вилкову Николаю Александровичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Похоронен Николай Вилков там же, на острове Шумшу. Его именем названы улицы в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске. В селе Ильинское, на здании школы в городе Наволоки, на здании Нижегородского речного училища – мемориальные доски. У здания школы в городе Наволоки был установлен бюст. Мыс Пиннэкль Поант (Башенный) в Авачинской губе переименован в мыс Вилкова. Его имя носили речные суда. Навечно зачислен в списки экипажа корабля Краснознаменного Тихоокеанского флота. Имя Героя носит десантный корабль.

sigov-viСИГОВ Василий Иванович (почему-то на обелиске назван заместителем командира полка)

Надпись на обелиске, посвященном Василию Сигову, очевидно, утверждала женщина. Любой мало-мальски сведущий мужчина, служивший в армии или на флоте, понимает, что старшина первой статьи никак не может занимать должность заместителя командира полка. Старшина первой статьи Василий Иванович Сигов был командиром экипажа самоходной баржи № 1 отряда высадочных средств Камчатской военной флотилии Тихоокеанского флота.

Он родился 22 июня 1919 года в селе Белоглазово ныне Тюкалинского района Омской области в крестьянской семье. Окончил четыре класса, после чего стал работать в колхозе. В 16-летнем возрасте уехал на Камчатку, где стал мотористом катера на рыбных промыслах. В Красной Армии служил на срочной службе в 1939-1943 годах в зенитных частях на Дальнем Востоке. В 1943 году Василий Сигов был уволен из вооруженных сил для работы в промышленности. Трудился в Петропавловск-Камчатском порту на монтаже судов и строительстве порта.

В 1945 году его снова призвали. На этот раз в военно-морской флот. Сигов участвовал в операции по доставке переданных США по ленд-лизу десантных судов с Аляски на Камчатку. Командир экипажа самоходной баржи Василий Сигов особо отличился в августе 1945 года в ходе Курильской десантной операции.

В состав сил советского десанта 18 августа 1945 года на остров Шумшу входили три самоходные баржи. В баржу № 1, которой командовал Василий Сигов, в ходе боя попали четыре японских снаряда. Судно охватило пламя, создалась реальная угроза взрыва находившихся на нем боеприпасов.

Командир экипажа был дважды ранен – в руку и в голову, потерял много крови, но трое суток продолжал руководить доставкой на остров Шумшу советских десантников, артиллерии и боеприпасов, несмотря на ураганный огонь противника. Благодаря самоотверженной боевой работе отряда высадочных средств, и в том числе экипажа самоходной баржи № 1 под командованием старшины первой статьи Сигова, доставленные на острова Курильской гряды советские десантники вынудили противника к капитуляции. Только после окончательной сдачи японцев на Шумшу 23 августа Сигов согласился отправиться в госпиталь.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с японскими милитаристами, старшине первой статьи Сигову Василию Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1946 году Василий Сигов был демобилизован. Работал в Петропавловском порту. С 1954 года долгое время жил в городе Долинск Сахалинской области, где трудился на молочно-пищевом комбинате машинистом компрессорной установки. В 1980-х выехал в город Горький (ныне Нижний Новгород), а затем в город Чистополь Татарской АССР. Скончался 27 января 1987 года.

Осенью 2015 года «Вести» рассказывали о нелепых недоразумениях, связанных с установкой памятников в Петропавловске. В первом случае речь шла об обелиске над братской могилой на кладбище на четвертом километре, где похоронены члены экипажа тральщика ТЩ-523, подорвавшегося при разминировании Авачинского залива. Там, на новой памятной табличке, фамилии краснофлотцев также были искажены. Например, нынешняя надпись содержит фамилию Балажий вместо Балажин, Авершин – вместо Аверин. Не указаны имена и звания погибших моряков.

Небрежность в обращении с фамилиями павших воинов для наших краеведов не редкость. Мы сравнили фамилии погибших моряков на подводной лодке Л-16. Они были ошибочно атакованы японской подлодкой 11 октября 1942 года в 820-ти милях западнее Сан-Франциско. В память об их гибели были установлены памятные знаки в микрорайоне Рыбачий (Вилючинск) и во дворике филиала Дома культуры «СРВ» (Музее воинской славы). На памятных знаках находятся таблички с фамилиями экипажа. Так вот, в четырех из пятидесяти двух фамилий есть расхождения. К тому же эти памятные знаки не состоят на государственном учете и, согласно закону, памятниками не являются.

В других публикациях мы рассказывали о вопиющем головотяпстве, допущенном при создании памятника участникам боевых действий и ветеранам военной службы. Его установили в парке Победы неподалеку от Аллеи героев. По замыслу инициаторов его установки – краевого отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» – мемориал должен был увековечить память об участии жителей Камчатки в локальных конфликтах как на территории СССР и Российской Федерации, так и за ее пределами.

Во время церемонии открытия зрителям открылась стена, на которой высечены названия мест, где проходили локальные войны с участием наших соотечественников. На ней девять стран, один остров, один географический регион и еще одно не существующее и никогда не существовавшее государство. На верхней строке гранитного списка – фактически под вторым номером – указана некая Арабская республика, которой никогда не было на политической карте мира.

Знают ли сами уважаемые ветераны, что они имели в виду? Объединенную Арабскую Республику (боевые действия с 1962 по 1975 годы) или Йеменскую Арабскую Республику, где война с перерывом шла в 1962-1969 годах? Если первую, то она как раз и объединяла нынешние Сирию и Египет, то есть страны, упомянутые на мемориале по отдельности. Если же вторую, то можно было просто написать Йемен. Ведь Афганистан, например, на памятнике назван Афганистаном, а не Демократической (как во время войны) или Исламской (как сейчас) Республикой.

Несмотря на то, что еще в ноябре 2015 года петропавловский градостроительный совет фактически согласился с тем, что памятник участникам боевых действий следует переделать, исправив ошибки, этого не сделано до сих пор. Глупость множится и крепчает.

Дмитрий ЧЕРНОВ,

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."