ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА-2

01 Августа 2017



На петропавловской Аллее героев найдены новые ошибки

В предыдущем номере «Вестей» мы рассказали о грубых ошибках в именах, отчествах, фамилиях и должностях на индивидуальных обелисках в честь шестерых старшин и офицеров, совершивших подвиги в годы Второй мировой войны. Никакой официальной реакции на публикацию от городских властей пока не последовало. Мы тем временем изучили памятники Героям Советского союза, удостоенным этого звания в послевоенное время, а также Героям Социалистического труда, и обнаружили еще три обелиска с искаженными данными об известных людях

Камчатки. Сегодня наша газета продолжает исправлять неточности создателей мемориального комплекса

УСЕНКО Николай Витальевич (а не Васильевич, как указано на обелиске)

Заместитель командира по политчасти атомной подводной лодки К-133 (третья дивизия первой флотилии подводных лодок Северного флота), капитан 2 ранга. Высшую государственную награду СССР он получил в годы холодной войны.

Николай Усенко родился 16 декабря 1927 года в Севастополе. Детство и юность провел в Ленинграде, где в 1940 году окончил шесть классов школы, а в 1942 году – два курса Ленинградского художественного училища. Затем в блокадном Ленинграде работал художником в художественных мастерских треста «Ленгороформление». В военно-морской флот Николая Усенко призвали в мае 1943 года. Он стал учеником машиниста, а потом машинистом учебного корабля «Комсомолец» (Балтийский флот). Участвовал в обороне Ленинграда.

После войны до июля 1948 года он продолжал служить на учебных кораблях машинистом, заведующим библиотекой, секретарем комсомольской организации и боцманом. В 1951 году окончил Военно-морское политическое училище в Ленинграде. Несколько лет был политработником в дивизионе торпедных катеров на Северном флоте. После окончания в 1959 году Военно-политической академии стал подводником. Был замполитом на дизельной подлодке С-188 Балтийского флота и атомной субмарины К-133 на Северном, а затем Тихоокеанском флотах.

Со 2 февраля по 26 марта 1966 года подводная лодка К-133, обогнув южноамериканский мыс Горн, совершила совместно с подлодкой К-116 групповой трансокеанский межфлотский переход из губы Западная Лица на Кольском полуострове в бухту Крашенинникова на Камчатке. Впервые в истории отечественного флота за полтора месяца было пройдено 25.тысяч морских миль в подводном положении.

За успешное выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1966 года капитану 2-го ранга Усенко Николаю Витальевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После этого отважный подводник продолжал службу на Северном флот, а после окончания в 1971 году Военной академии Генерального штаба был назначен начальником политотдела 10-й оперативной эскадры кораблей Тихоокеанского флота. Затем служил в политуправлении ВМФ: начальником отдела пропаганды и агитации, первым заместителем начальника политуправления. С июня 1980-го по март 1985 года Николай Усенко — начальник политического управления Северного флота, а с марта 1985-го по январь 1990 года — начальник политотдела Института военной истории. С июня 1990 года вице-адмирал Николай Усенко в запасе.

Депутат Верховного Совета РСФСР 10-11-го созывов (в 1980-1990 годах). Кандидат исторических наук. Жил в Москве. Умер 24 марта 2015 года. Похоронен на Троекуровском кладбище в столице.

ШАГАЛЕЕВ Фарит (а не Фарид, как на памятнике Аллеи героев) Султанович

Командир 23-й отдельной авиационной вертолетной эскадрильи пограничных войск КГБ СССР, подполковник.

Фарит Шагалеев родился 8 февраля 1947 года в Барнауле. Затем семья переехала в Ташкент, где будущий герой в 1964 году окончил среднюю школу. В 1964-1965 годах учился в аэроклубе ДОСААФ в узбекской столице, работая заправщиком самолетов в Уральском авиационном отряде. В 1967 году окончил Аткарский авиационный центр ДОСААФ, после получил воинское звание младший лейтенант запаса. Летал на вертолете Ми-1.

В сентябре 1970 года Шагалеев был призван в армию и направлен в погранвойска на Сахалин. Там освоил вертолет Ми-4, был штурманом, правым летчиком, а с 1971 года – стал командиром вертолета 14-й отдельной авиационной эскадрильи Тихоокеанского пограничного округа. В 1973 году экстерном окончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. С 1974 года проходил службу в 15-м авиационном полку Тихоокеанского пограничного округа. Был командиром звена, заместителем командира эскадрильи по летной подготовке. В начале 1979 года назначен заместителем командира по летной подготовке отдельной вертолетной эскадрильи Среднеазиатского пограничного округа в городе Небит-Даг Туркменской ССР.

С декабря 1979-го по апрель 1983 года Фарит Шагалеев находился в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. 13 апреля 1981 года на базе четвертой отдельной вертолетной эскадрильи была создана эскадрилья вертолетов погранвойск КГБ СССР, командиром которой назначили подполковника Шагалеева. При выполнении боевых вылетов Фарит Султанович проявлял исключительную храбрость, летное мастерство и высочайший профессионализм. В марте 1981 года обнаружил в горах экипаж сбитого советского самолета и эвакуировал его. Еще полгода спустя вывез окруженную душманами маневренную группу пограничных войск в составе 80 человек. Первым в СССР высаживал десанты на высоте свыше 3500 метров над уровнем моря, а затем стал выполнять это в ночное время. За период участия в боевых действиях выполнил свыше 1200 боевых вылетов, имел 1600 часов боевого налета на вертолетах Ми-8 и Ми-24.

Указом Президиума Верховного Совета от 8 апреля 1982 года за мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан подполковнику Шагалееву Фариту Султановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

С 1983 года герой служил инспектором-летчиком и начальником службы безопасности полетов в Главном управлении пограничных войск КГБ СССР в Москве. В 1987 году окончил Военно-воздушную академию имени Ю.А. Гагарина. Еще несколько раз бывал в командировках в Афганистане, обеспечивал воздушное прикрытие вывода советских войск в 1988-1989 годах. С 1989-го по 1994 годы служил в нашем крае в должности командующего авиацией Северо-Восточного пограничного округа. В 1994 году генерал-майор авиации Фарит Шагалеев назначен на должность командующего авиацией пограничных войск России в Республике Таджикистан. Три года возглавлял боевые действия вертолетчиков, защищавших таджико-афганскую границу. Общий налет – свыше 6000 часов, также он совершил свыше 400 прыжков с парашютом.

С 1997 года генерал-майор авиации Шагалеев в запасе. Работал помощником Генерального директора ОАО «Камов», где курировал вопросы строительства летно-испытательного комплекса имени Чкалова. Жил в Москве. Умер 10 июня 2014 года. Похоронен на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищинском районе Московской области.

ВОРОНОВА Серафима Евгеньевна (а не Евденовна, как ошибочно написали создатели мемориала)

Серафима Воронова стала одним из самых молодых Героев Социалистического труда в нашей стране. За рекордные урожаи льна звеньевая семеноводческого колхоза «Союз строителей» Ояшинского района Новосибирской области получила высокое звание, когда ей было всего 25 лет.

Серафима Воронова (в замужестве Рашевская) родилась 22 мая 1925 года в деревне Балта ныне Мошковского района Новосибирской области в крестьянской семье. После школы поступила работать в колхоз «Союз строителей» села Балта Ояшинского (ныне – Мошковского) района Новосибирской области. Вскоре молодая девушка была назначена звеньевой колхоза. С помощью правления укомплектовала свое звено и приступила к делу. Летом были вспаханы пары, которые дважды культивировались и держались в чистом состоянии, в сентябре пары были перепаханы, зимой удобрены навозом и золой. Девушка трудилась настолько самоотверженно, выполняя и перевыполняя планы народно-хозяйственного развития, что уже 20 марта 1949 года Указом Президиума Верховного Совета СССР ей было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Официальным поводом для награждения стал небывалый в то время урожай волокна льна-долгунца 6,3 центнера и семян 6,4 центнера с гектара на площади пять гектаров.

Серафима Воронова (Рашевская) продолжала работать в колхозе до 1952 года, после чего развелась с мужем и по приглашению друзей уехала в Петропавловск-Камчатский. Работала продавцом, старшим продавцом, заведующей гастрономом. Скончалась 8 февраля 2000 года. Похоронена в камчатской столице. В числе ее наград еще один орден Ленина и несколько медалей.

В итоге на 73 обелисках петропавловской Аллеи героев, открытой почти пять лет назад, допущено девять искажений информации о людях, удостоенных высших государственных наград СССР. Фактически каждый восьмой памятник изготовлен с ошибками.

Это, на наш взгляд, непростительно, учитывая, что еще в конце восьмидесятых годов прошлого века в Воениздате вышел двухтомник «Герои Советского союза. Краткий биографический словарь» под редакцией выдающегося военачальника Ивана Шкадова. В этом академическом издании сведения о людях, совершивших подвиги до, во время и после Второй мировой войны приведены без искажений. Вся достоверная информация о Героях Социалистического труда есть в электронном виде в сети Интернет.

Неужели уважаемым членам камчатского Совета ветеранов Великой Отечественной войны, по чьей инициативе создавался мемориал, было недосуг заглянуть в списки и проверить данные, которые будут высечены на обелисках? Почему этого не сделал бывший руководитель управления судебного департамента в Камчатском крае Евгений Урбан, непосредственно руководивший реализацией проекта? Куда смотрели проектировавшие Аллею героев архитекторы Геннадий Васильев и Андрей Фомин?

Совсем уж полным позором выглядят ошибки в имени героя-подводника Григория Щедрина и в отчестве совершившего подвиг во время Курильского десанта Николая Вилкова. Ведь в их честь названы площадь и улица в краевой столице.

Повторяем, что мы уверены: подобные ляпы недопустимы, и если их можно исправить, то сделать это следует как можно скорее. Иначе петропавловский мемориал станет не средством патриотического воспитания молодежи, как заявляла в свое время пресс-служба муниципалитета, а примером невежества и неуважения к памяти предков.

Дмитрий ЧЕРНОВ