ВРЕМЯ СОБИРАТЬ ЛАМПЫ

01 Августа 2017



Почему на Камчатке утилизируются не все отходы, содержащие ртуть

Властям Петропавловска-Камчатского в течение ближайшего месяца придется ликвидировать три несанкционированные свалки в черте города. До решения суда мэрия доказывала, что это не входит в ее полномочия. Однако несколько дней назад краевой суд признал представление прокуратуры законным.

Эта история началась еще в прошлом году, когда прокуратура камчатской столицы провела проверку информации региональной инспекции государственного экологического надзора, а также обращений граждан о несанкционированных свалках и неправомерно установленных мусорных контейнерах, вокруг которых тоже образуются свалки.

Помойки имени Зайцева

Как рассказала старший помощник краевого прокурора Лариса Шунина, одна из помоек площадью 2400 квадратных метров и объемом около 800 кубометров твердых бытовых отходов (ТБО) расположена по правой стороне от главной дороги в направлении поселка Тундровый, не доезжая 150 метров до развилки в поселок. Другую свалку площадью восемь квадратных метров и объемом пять кубометров мусора нашли в северо-восточном направлении по дороге на новое кладбище. Наконец, третья скопилась в поселке Чапаевка на улице Фурманова, на территории заброшенного строения напротив дома № 12, вокруг неправомерно установленного мусорного контейнера, на площади 16 квадратных метров. На ней сосредоточено более трех кубометров ТБО.

«На свалках образовались горы старой бытовой техники, строительный и бытовой мусор, автопокрышки, бутылки и прочие твердые коммунальные отходы», – рассказала Лариса Шунина. При этом часть отходов относится к категории опасных. По результатам проверки в администрацию города было внесено представление с требованием о ликвидации свалок, расположенных на земельных участках общего пользования. Но тогдашний глава администрации городского округа Дмитрий Зайцев, видимо, в силу своей некомпетентности отказал в удовлетворении представления. Он абсурдно обосновал это тем, что государственная собственность на указанные земельные участки не разграничена.

Это, по недалекому мнению господина Зайцева, означает, что соблюдение норм законов об охране природы, санитарно-эпидемиологическом благополучии человека, об отходах производства и потребления на таких участках, пусть даже находящихся в черте города, не относится к компетенции муниципалитета. Просто удивительно, каким образом человек, заявлявший подобное, мог стать министром ЖКХ соседней Сахалинской области.

Напомним нашим читателям, что, по информации «Вестей», после переговоров губернатора Камчатского края Владимира Илюхина с Дмитрием Зайцевым о том, чтобы тот «без шума и пыли» перешел на должность главного человека на Камчатке по отходам, наступила небольшая пауза. В голове господина Зайцева к тому времени уже созрел свой, сахалинский план. Он пообещал губернатору, что возглавит краевое агентство по обращению с отходами, но попросил предоставить ему отпуск с последующим увольнением.

Впрочем, это, очевидно, к лучшему. Трудно представить, сколько новых нелегальных свалок появилось бы на Камчатке, если бы этой проблемой занимался непосредственно бывший сити-менеджер Петропавловска. Так или иначе, апелляционным определением, вступившим в законную силу, краевой суд обязал администрацию краевого центра ликвидировать указанные несанкционированные свалки в городе. Мотивировано оно тем, что в соответствии с законодательством об охране окружающей среды, о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека и Земельным кодексом РФ неорганизованные свалки должны выявлять и ликвидировать органы местного самоуправления своими силами, либо заключать с региональным оператором договор на оказание соответствующих услуг.

Первоклассные свалки

Уже известно, что на трех незаконных помойках, которые мэрии предстоит ликвидировать до конца лета, обнаружены отходы четвертого и пятого класса опасности. Это мусор либо малоопасный, либо практически не представляющий прямой опасности для окружающей среды. Напомним, что все отходы подразделяются на пять классов опасности, где первый класс – наиболее вредные, а пятый – наименее опасные ТБО. Таким образом, в данном случае вред природе причинен небольшой. Но были в Петропавловске и противоположные случаи.

Один из них произошел в сентябре 2016 года, когда в шести километрах от лыжной базы «Лесная» в сторону поселка Радыгино на контейнерной площадке бдительные горожане обнаружили нелегальную свалку наиболее вредных отходов первого класса опасности. Это были два десятка использованных люминесцентных ламп, часть которых оказались разбитой. В каждой такой лампе содержится от трех до пяти миллиграммов ртути. Это в пять раз больше, чем в обычном бытовом градуснике, об опасности которого мы все знаем с начальной школы. Разрушенная или поврежденная колба лампы высвобождает пары, которые могут вызвать тяжелое отравление. Проникновение ртути в организм чаще всего происходит именно при вдыхании ее паров, не имеющих запаха.

Ртуть поражает нервную систему, печень, почки, желудочно-кишечный тракт. Попадание внутрь одного грамма ртути и ее солей смертельно. Воздействие на природную среду также характеризуется необратимым нарушением в экологических системах без возможности их восстановления. При загрязнении почвы этим серебристо-белым жидким металлом в обязательном порядке проводится демеркуризация (от слова «меркурий», что в переводе с древнеримского языка означает «ртуть») местности. Иначе говоря – ртуть и ее соединения удаляют физико-химическими или механическими способами, исключая возможность отравления людей и животных.

Кодекс об административных правонарушениях РФ предусматривает для тех, кто выбрасывает особо вредные ТБО куда попало, значительный денежный штраф, сумма которого может достигать 250 тысяч рублей. Кроме того, на правонарушителя возлагается обязанность по возмещению экологического вреда и демеркуризации местности. Надо только установить, кто именно устроил свалку отходов первого класса опасности. При отсутствии свидетелей сделать это почти невозможно. Во всяком случае, в прошлом году виновного так и не нашли.

В Петропавловске сбором и утилизацией ртутьсодержащих отходов на основании муниципального контракта занимается ООО «Экология». Еще три года назад, когда в Петропавловске стали появляться первые оранжевые контейнеры-сейфы для сбора особо опасного мусора, один из руководителей этой фирмы констатировал: жители города охотно пользуются контейнерами, предпочитают выкидывать отслужившие лампы и градусники именно в специально отведенные места.

Но свалка, найденная в сентябре 2016-го близ базы «Лесная», увы, свидетельствует об обратном. Более того, в прошлые годы инспекция государственного экологического надзора фиксировала случаи, когда неизвестные на «КамАЗах» привозили люминесцентные лампы и сбрасывали их в лесополосе неподалеку от Синичкина озера, а также на контейнерные площадки в различных частях краевого центра.

В декабре 2015 года в поселке Красный Елизовского района была ликвидирована самая крупная на Камчатке несанкционированная свалка ртутьсодержащих отходов. Там обезврежено более 24 тысяч люминисцентных ламп, содержавших 280 килограммов жидкой ртути, а также ликвидирован разлив ртути объемом более 12 килограммов.

В поисках мусорного сейфа

По данным ООО «Экология», в краевом центре к 2015 году было установлено около 60 специальных сейфов для сбора ртутьсодержащих отходов. Только за последние два года с территорий Елизовского района и Петропавловска фирмой собрано и обезврежено свыше 290 килограммов металлической ртути.

Специальные контейнеры устроены так, что после поступления в загрузочный модуль лампа плавно без повреждений скатывается в накопитель временного хранения. Впоследствии через запирающийся люк на передней панели такого сейфа лампы легко извлекаются сотрудником обслуживающего предприятия для последующей транспортировки и утилизации.

Если предприятиям за утилизацию опасных отходов приходится платить, то простые граждане могут избавляться от вредного хлама совершенно бесплатно. Дабы такие отходы не попадали в обычные мусорные баки, в ряде других регионов России граждане, сдавая вредные ТБО, получают скидку на приобретение энергосберегающих ламп. На Камчатке подобной практики пока нет. Зато возникают трудности с поисками специальных контейнеров.

В ООО «Экология» обещали, что оранжевые сейфы будут располагаться в шаговой доступности от жилых домов. Места, где они устанавливаются, согласовываются с управляющими компаниями и ТСЖ. Однако точного списка адресов, куда следует нести лампы дневного света и термометры, содержащие ртуть, похоже, не существует в природе. На официальном сайте ООО «Экология» нам удалось обнаружить лишь далеко не полный перечень из 19-ти адресов. Большинство из них – в относительно отдаленных районах города. Причем, например, на улицах Автомобилистов и Ларина установлены по два контейнера-сейфа, а в центре города нет ни одного. Оттуда отслужившее свое лампу придется везти в район Комсомольской площади.

Возле каждого обычного мусорного бака полицейского не поставишь. Поэтому, если кто-то из жильцов не захочет везти пришедшие в негодность лампу или градусник в специально отведенное место, никто не помешает ему отправить утиль в контейнер для обычных бытовых отходов. Предприятия и организации на этот счет достаточно сурово контролируются. Это подтверждают и специалисты. А вот отдельно взятого гражданина схватить за руку, бросающую ртутьсодержащую лампу в мусоропровод с высоты 8-го этажа, практически невозможно.

Чтобы увеличить количество специализированных сейфов, ООО «Экология» необходимо взаимодействовать с управляющими компаниями, но не все из них охотно идут на контакт с региональным оператором по утилизации ТБО первого класса опасности. Многие небольшие «управляйки», в чьем ведении находятся один или несколько многоквартирных домов, ссылаются на отсутствие финансирования, хотя в тарифе на содержание жилья статья расходов на утилизацию ртутьсодержащих ламп заложена еще с июля 2012 года. Исходя из этого, заниматься сбором опасных отходов обязаны все без исключения управляющие компании и ТСЖ.

Более того, в северных районах полуострова вообще некому собирать и утилизировать ртутьсодержащие отходы. Вывоз их на установку для утилизации в Елизовский район, по-видимому, не по карману муниципалитетам Корякии. Выбрасывают там лампы и градусники на обычные свалки, что чрезвычайно опасно для местного населения.

Датский физик Нильс Бор горько шутил, что человечеству, скорее, угрожает гибель не от атомного оружия, а от собственных отходов. С его мнением сегодня согласен профессор-эколог из Японии Хироши Такацуки, который считает, что человек – это живое существо, которое все время производит именно мусор. Такова объективная реальность: мусор действительно производит каждый из нас – и на предприятиях, и в быту. Разница лишь в том, что некоторая часть населения старается избавиться от него цивилизованным способом с минимальным ущербом для окружающей среды, а другим просто наплевать. На все…

Дмитрий ЧЕРНОВ