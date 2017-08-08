БАГАЖ ВЛЕТИТ В КОПЕЕЧКУ?

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08 Августа 2017

Нынешний отпускной сезон ознаменуется серьезным новшеством: в России официально вводятся невозвратные авиабилеты. Продавать их на законных основаниях смогут, в том числе, зарубежные компании, чьи рейсы вылетают из нашей страны. Горькую пилюлю для пассажиров приправили обнадеживающим обещанием: места на рейсах по таким тарифам будут стоить дешевле.
Обычно авиаперевозчики закладывают в цену билетов в том числе и риск, что часть путешественников откажется от полета, деньги придется вернуть и возникнут убытки из-за пустых кресел. При новом раскладе такие издержки им не грозят, а значит, и стоимость перевозки для пассажиров можно снизить. Впрочем, в самом законе приятные перспективы не прописаны. Однако содержится ряд гарантий, которые помогут пассажирам в ряде случаев отстоять свои интересы
Новые правила вводят альтернативу: авиакомпания и пассажир могут заключить договор с условием о возврате провозной платы при отказе от полета либо – «невозвратный» договор. Разумеется, необходимая информация о виде договора должна будет предоставляться гражданам в наглядной форме перед приобретением билета.

Обратите внимание: даже при покупке с условием возврата последствия отказа от полета будут существенно отличаться от прежних правил. Новая редакция статьи 108 Воздушного кодекса РФ значительно расширена и дополнена. Вот основные пункты, которые стоит знать пассажиру:
Если вы приобретаете билет с условием о возможности возврата и сдаете его не позднее чем за 24 часа до начала регистрации на рейс, то авиакомпания должна будет вернуть уплаченную сумму, но вправе удержать «фактичес-ки понесенные расходы, связанные с исполнением обязательств по договору воздушной перевозки пассажира». Перечень расходов, которые авиакомпания сможет списать на свои издержки, будет установлен уполномоченным органом в области гражданской авиации (согласно пункту 4 статьи 107 Воздушного кодекса РФ в новой редакции). Пассажир в любом случае вправе потребовать полный расклад с указанием всех расходов и сумм в письменной форме.
Если вы покупаете билет с условием о возврате и сдаете его в последние сутки, но до окончания регистрации на рейс, авиаперевозчик вправе удержать свои фактические расходы, а также неустойку в размере до четверти стоимости билета.
При возврате билета после окончания регистрации на рейс пассажиру не выплатят ни копейки. Чтобы урегулировать взаимоотношения перевозчиков и клиентов и был придуман новый закон. В числе первых проголосовал за него бывший глава Петропавловск-Камчатского городского округа, а ныне депутат Государственной думы РФ Константин Слыщенко.
В последнее время все чаще складывается впечатление, что с ним случилось раздвоение личности. Так психиатры называют очень редкое расстройство, при котором личность разделяется, и возникает ощущение, что в одном теле существует несколько разных людей. В нашем случае кажется, что один господин Слыщенко заседает и голосует в нижней палате парламента, а другой выступает перед избирателями на полуострове и пишет посты на своей странице в Фейсбуке.
Похоже, что именно Слыщенко - номер один 20 июля нынешнего года уверенно и без колебаний подал свой голос за принятие закона, который предусматривает отмену при покупке дешевых невозвратных авиабилетов права на бесплатный провоз багажа. О нем «Вести» подробно рассказывали в предыдущем номере 2 августа.
Между тем, сообщение в популярной социальной сети, вероятно, написал Слыщенко номер два. Депутат заявил, что в связи с поступившими обращениями избирателей по поводу бесплатного провоза багажа он направил запросы в Министерство транспорта РФ и в ПАО «Аэрофлот» с просьбой разъяснить применение этих норм для Дальнего Востока и, в частности, для Камчатки.
«Согласно пояснительной записке, концепция закона заключалась именно в снижении тарифов на рейсы бюджетных авиакомпаний (лоукостеров), и очень важно, чтобы подобные изменения, напротив, не привели к удорожанию цен на авиаперелеты. Вопрос находится на моем особом контроле», – заявил в Интернете бывший глава администрации ПКГО. В подтверждение своих слов он даже поместил рядом  фотокопию своего обращения в вышеназванные структуры.
Из этой бумаги становится понятно: депутат просит предоставить ему информацию о количестве невозвратных билетов, реализуемых для перелетов в дальневосточные регионы. Кроме того его интересует, распространяются ли нормы Федерального закона от 29 июля 2017 года «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации в части провоза багажа» на рейсы авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот – Российские авиалинии» по маршрутам Москва – Петропавловск-Камчатский – Москва.
После такого демарша нам трудно понять, что творилось в черепной коробке отставного прапорщика, когда он голосовал за непонятный ему закон, который фактичес-
ки противоречит интересам камчатских избирателей. Чем настолько важным он занят был накануне третьего чтения, если даже не успел ознакомиться с расчетами и пояснениями, которые перед принятием документа готовили профильные комитеты Госдумы? Возможно, теперь он пытается,  не нарушая партийную дисциплину, сохранить симпатии земляков, и усидеть таким образом сразу на двух стульях. Но это еще не удавалось ни одному седалищу.
Напомним, что 29 июля президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий авиакомпаниям продавать невозвратные билеты без бесплатного провоза багажа. До этого он был принят Госдумой и Советом Федерации. Закон вступит в силу через 60 дней со дня публикации. Считается, что нововведение призвано предоставить пассажирам возможность летать дешевле, если они могут делать это налегке. Так, при покупке невозвратного билета, пассажир будет обязан оплачивать услугу воздушной перевозки, а при сдаче багажа и его провоз. Владельцы возвратных билетов смогут провозить свой багаж бесплатно. Платить придется только в том случае, если вес груза превысит установленные нормы.
Специально для господина Слыщенко, который голосует, сам не зная за что, поясним: закон об отмене бесплатного багажа действительно направлен на поддержку компаний-лоукостеров, которые стремятся к максимальному снижению цен на авиаперевозки за счет снижения количества и качества предоставляемых пассажирам услуг. Собственно, как говорят, закон и был пролоббирован российским лоукостером «Победа», являющимся дочерним предприятием «Аэрофлота».
Люди, пользующиеся услугами таких перевозчиков, платят не за общий пакет услуг, а за каждую опцию по отдельности. Можно зарегистрироваться на рейс в Интернете, отказаться от бортового питания, права выбора места в салоне или от бесплатных килограммов багажа. За счет этого во всем мире билеты лоукостеров стоят значительно дешевле. Например, билеты на рейсы ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair в любую точку Европы можно приобрести по цене от 10 до 30 евро. При этом российские лоукостеры из европейской части страны на Камчатку не летают, и летать, очевидно, никогда не будут. Для них это не выгодно, и, следовательно, незачем даже обзаводиться соответствующим авиапарком.
Невозвратные билеты появились в России в 2014 году. Но сдать при отказе от полета такой билет в кассу и получить за него деньги обратно нельзя. Как указано на сайте авиа-перевозчика, у «Аэрофлота» невозвратными являются два тарифа. Это «Промо-эконом» и «Бюджет-эконом». Именно за ними в последние годы охотится большинство камчатцев, не имеющих возможности вылетать за пределы полуострова по более высоким ценам.
Конечно, господин Слыщенко курсирует между Мос-квой и Петропавловском не за свой счет. Ему перелеты оплачивает федеральный бюджет. Но даже бывшему прапорщику следовало бы знать, что перевозки на Дальний Восток убыточны для авиакомпаний. Тот же «Аэрофлот», например, согласно официально опубликованным данным, теряет около трех миллионов рублей с каждого рейса из столицы на наш полуостров и обратно даже при полной загрузке лайнера.
Поэтому часть билетов субсидирует государство. По специальному тарифу их могут приобрести молодые люди в возрасте до 23 лет, а также пенсионеры. Льготный билет до Москвы и Санкт-Петербурга льготники могут купить за 7500 рублей. До Новосибирска перелет стоит 6200 рублей, а до Владивостока - 6000 рублей. В сезоне 2017 льготными тарифами смогут воспользоваться 447 тысяч пассажиров. Из государственной казны на реализацию субсидированной программы выделено 2,9 миллиарда рублей.
Более того, для тех, кто не попадает в число льготников, «Аэрофлот» продлил действие «плоских» тарифов до 2018 года. Крупнейший российский перевозчик будет летать из Москвы в пять городов Дальневосточного Федерального округа по фиксированным ценам на билеты экономкласса. Компания также расширила число городов – участников программы, включив в нее Магадан. «Плоская» стоимость билета из Москвы в Петропавловск-Камчатский составляет 13,2 тысячи руб-лей в одну сторону, или 22 тысячи рублей в оба конца.
Это выглядит как социальная нагрузка: программа запущена в соответствии с политикой государства, которое провозглашает повышение мобильности населения, в том числе путем улучшения транспортной доступности регионов страны. «Аэрофлот» в итоге получил по этим направлениям практически 90–95 процентов загрузки рейсов в экономклассе в течение года, но рейсы на Дальний Восток стали приносить финансовые потери.
До сих пор увеличивать рентабельность полетов на Камчатку можно было только за счет коммерческих тарифов бизнес-класса и комфорт-класса. Их стоимость может достигать 162 тысяч рублей. Теперь же компания официально получит право повысить свои доходы за счет полной оплаты всего багажа, причем снизить цену билетов для тех, кто летит налегке, ее никто не обязывает.
Наверное, каждый житель полуострова хоть раз летал из Петропавловска в Москву и знает, что пассажиров с одним лишь портфелем или легким рюкзачком в елизовском аэропорту можно заносить в Красную книгу. Во-первых, дальность перелета и продолжительность путешествия чаще всего таковы, что без какого-то количества вещей просто не обойтись. Исключение составляют только командированные, которые отправляются по делам в столицу на два-три дня. Во-вторых, слишком уж велика разница в климатических условиях между Камчаткой и европейской частью России. Скажем, если в апреле в Москве уже совсем тепло, то у нас еще лежит снег. Как обойтись без теплой одежды?!
Не пройдет и двух месяцев, как люди, покупая невозвратные билеты, будут вынуждены доплачивать за свой багаж. Также закон вносит изменения в содержание понятий «ручная кладь» и «вещи, находящиеся при пассажире». Новый закон фактичес-ки не содержит нормативного акта, в котором прописаны минимальные нормы для
авиакомпаний. Если до вступ-ления документа в силу эти пробелы не будут восполнены, перевозчики смогут устанавливать нулевые нормы ручной клади. И за нее тоже придется платить.
«Это обстоятельство будет вынуждать пассажиров приобретать билеты по более дорогому тарифу, включающему привычные условия провоза багажа и ручной клади, что может привести не к запланированному снижению стоимости авиаперевозок, а к фактическому удорожанию билетов для граждан», – заостряет внимание сенатор  Андрей Клишас. По-видимому, он, в отличие от депутата Слыщенко, все-таки разобрался в тонкостях новых правил.
Либо авторы закона об отмене бесплатного багажа, подобно господину Слыщенко, вообще не понимают, какие проблемы связаны с жизнью на Дальнем Востоке, либо демонстрируют свое отношение к федеральному округу как к чемодану без ручки: нести тяжело, а выбросить жалко. Пока российское министерство по развитию Дальнего Востока привлекает инвесторов, дальневосточники, недовольные высокими ценами и низкими зарплатами, стремятся уехать в центральную Россию.
Дальневосточное министерство 11 января нынешнего года отправило на подпись премьер-министру Дмитрию Медведеву концепцию демографического развития региона. По словам главы ведомства Александра Галушки, документ фиксирует очевидную цель: добиться притока населения. В программе предлагаются конкретные предложения по стимулированию рождаемости, решению жилищных проблем, снижению смертности, созданию комфортных условий для проживания. А пока население восточных окраин страны убывает. И никакие бесплатные земельные наделы вроде «дальневосточного гектара» не могут этому воспрепятствовать.
Согласно данным социологических исследований, россияне готовы переехать на Дальний Восток при определенных льготах, связанных с материальным благосостоянием. К таким выводам пришел исследовательский центр Superjob. По данным опроса, 83 процента соискателей работы согласятся отправиться на другой конец страны ради жилья и высоких зарплат.
При этом льготы, напрямую связанные с материальным благосостоянием, являются самыми востребованными. Шесть из десяти респондентов (62 процента) готовы ехать сюда при условии дотаций на аренду квартиры. Ради высокой зарплаты – 59 процентов опрошенных. Зато возможность получить участок земли для строительства дома и ведения хозяйства привлекает лишь каждого третьего потенциального переселенца.
Вывод один: привлекательность Дальнего Востока заключается вовсе не в дармовых гектарах земли, а в более высоком по сравнению с другими регионами уровне жизни. Которого, увы, пока нет.
Дмитрий ЧЕРНОВ
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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."