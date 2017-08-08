Малки сели в лужу

08 Августа 2017



«Было бы понятно, если бы в Елизовской администрации серьезные люди долго решали, как помочь Малкам превратиться в комфортную зону отдыха. А то внезапно придумали, что можно просто деньги с людей за проезд к Малкам брать! Да откуда в Елизовской администрации взяться серьезным людям? Почему я, человек, проживший всю жизнь на Камчатке, теперь должен платить за отдых на моей земле? Это невероятно возмущает, и я считаю, что в этой ситуации нужно разбираться. Более того, нет ни одного указателя, что зона отдыха платная, пока не доедешь до шлагбаума. Просто решили трясти с людей деньги! Как же это так?» Возмущению немолодого водителя не было предела.

«Я тут не был несколько лет. И вот ко мне приехали друзья. Мы решили вспомнить молодость. А тут… 600 руб-лей… »

Вышедший из строения рядом со шлагбаумом охранник пояснил, что 600 рублей надо платить не с человека, а с машины. Это немного ободрило посетителей.

«Более того, – пояснил сотрудник охраны, – вы можете пройти в зону отдыха бесплатно, только без машины».

Мы поехали в Малки после обращения в редакцию такого же недоумевающего жителя Камчатки.

Надо сказать, что дорога до поселка была просто замечательной. Сразу решили традиционно остановиться в Сокоче, чтобы проверить, не изменилось ли качество знаменитых пирожков. На подъезде к поселку просто пришибла жуткая вонь, сопровождавшая нас с

91-го по 94-й километр. Запах не описать никакими словами: что-то среднее между вонью от отходов жизнедеятельности крупных животных и запахом полуразложившихся трупов тех же бедных животных. Не помогали ни закрытые окна машины, ни кондиционер. Вонь заползала во все щели, заполняя пространство и не давая дышать. Если ехать очень быстро, то можно пережить, но для этого нужно проезжать через Сокоч, нарушая скоростной режим.



От поворота к малкинской зоне отдыха дорога уже не так радовала, но ехать можно, правда, пыльно. Ну, ничего, в речке помоемся.

Вот тут у шлагбаума мы и встретились с недовольным клиентом.

Заплатив за проезд, получаем от охранника розовую бумажку с напечатанными на ней телефонами экстренных служб и черный пластиковый пакет. Спрашиваю: «Пакет зачем?». Он говорит: «Чтобы мусор собирать». Я, понимая, что он имеет в виду, не могу удержаться от реплики: «Так мы же отдыхать приехали, а не мусор собирать!».

Охранник, после некоторой паузы: «Так это для вашего мусора!»

Ну, вот. Оказывается, уборка мусора здесь отлажена. Должно быть идеально чисто.

Проезжаем на место стоянки. Вдоль дорожки, посыпанной острым гравием, расположено что-то вроде столиков под навесами. Возле каждого – мангал. День не выходной, но машин и людей немало. Несколько палаток, вокруг которых бегают дети. Причем есть и совсем маленькие.

На гравийную дорожку выбегает малыш, падает, обдирая коленки. Подбежавшая мама еле успокаивает ребенка.

Светлана: «Мы раньше часто сюда приезжали. Правда, без детей. Сегодня решили остаться на ночь, но это вряд ли. Кроме как пожарить шашлык, делать здесь нечего. За детьми глаз да глаз нужен. Видите, как мой разбился. Могли бы уж за такую плату придумать что-нибудь с дорожками. А в лужах – вообще… впрочем, сходите сами, увидите».

Да, дорожки явно не создают ощущения комфорта. Даже если ты в тапочках, под ногами ощущаются острые камни.

Вообще-то по всем санитарным правилам, цитирую: «…благоустройство пешеходных путей должно быть направлено на безо-пасность и создание благоприятных условий движения людей по территории зоны отдыха. Дорожки с интенсивным движением делают прямыми с плавными поворотами и ровным твердым покрытием. С твердым покрытием делают и главную дорожку-аллею, и часто посещаемые площадки для отдыха. Для того чтобы дорожка или площадка не стала местом стока ливневых вод, ее делают на 3-4 см выше уровня земли. При выборе типа покрытия следует учитывать назначение проездов и проходов, условия их эксплуатации, а так же экономические и эстетические требования. Лучшим типом покрытия для дорог, тротуаров, дорожек и площадок являются покрытия из плит: бетонных, железобетонных, шлакокерамичес-ких, литого камня, полимерных. Основные их достоинства: индустриальное изготовление, экономичность, сборность, удобство эксплуатации и ремонта, лучшая, по сравнению со сплошным асфальтом, проницаемость, большая возможность в разнообразии рисунка покрытия, цвете и фактуре отделки».

Судя по количеству недовольных отдыхающих в этот день, благоустройство пешеходных дорожек явно не направлено «на безопасность и создание благоприятных условий движения людей». А уж о том, чтобы пробежаться босиком, и речи быть не могло.

Зато посередине дороги, на самом видном месте стоит ряд зеленых урн внушительных размеров. Видимо, администрация уверена, что меньшие по размеру контейнеры для мусора не будут замечены приезжающими на отдых. И тем более, если их поставить в какие-то менее заметные места. Не знаю, как часто опорожняют эти ящики, но пахнет от них не ромашками.

В местный туалет я зайти не решилась, уж больно антисанитарный у него вид. Да и посетители этого заповедного уголка не очень-то стремились справить нужду именно в этом строении. За что взимается плата на въезде, если ни приличного туалета, ни нормальных дорожек, ни специализированных стоянок для машин, не говоря уже о фонтанчиках с питьевой водой, не наблюдается вот уже несколько лет? Если в день выручка этого «природного парка» составляет в худшем случае 25-30 тысяч рублей, то в месяц набирается уже вполне приличная сумма. Наверное, за тот период, когда ввели плату, можно было организовать и парковки, чтобы приехавшие не ставили свои авто в кустах, возле речки и везде, где им заблагорассудится. Наверное, можно было сделать нормальные дорожки, чтобы не разбивал народ коленки о камни.

Хозяином всего этого является ООО «Аквариус», контора которого находится в Елизове, и гендиректор – господин Тараканов мог бы позаботиться не только о прибыльности предприятия, но и о комфорте туристов. Кстати, когда мы уезжали, в парк приехали какие-то иностранные гости. Что планировали им показать гиды – остается загадкой. Если только лужи, которые имеют высокую температуру из-за особенностей местной природы. И оздоровление организма весьма проблематично из-за этой самой температуры. Больше там похвастаться нечем. Для чего везут иностранцев? Мне, например, было жутко стыдно, что я имею какое-то, пусть даже и не прямое, отношение к этой местности.

Говорить о каких-то культурных или досуговых мероприятиях тоже не приходится. Здесь нет ничего ни для спорта, ни для отдыха. Если приехать сюда на пару дней, можно, наверное, сильно заскучать, если не продумать, чем заняться на таком отдыхе. Разве только не обращать внимания на призывы медиков не курить и не употреблять спиртного.

Развлекаются туристы, кто как может. Кто-то вяло кидает мяч на заросшей травой полянке, кто-то спит, утомившись от «активного» отдыха, а кто-то просто сидит в машине.

Несколько мужчин на речке пытаются ловить рыбу, остальные бродят между палатками и развешенным между ними бельем. Что они делают здесь в течение дня, понять нетрудно. Но ведь многие из них приехали на машинах, значит, не планируют уехать,

как минимум, до завтра. Радостного ощущения отдыха не видно. Люди с грустными лицами передвигаются по берегу речки, роют какие-то канавки на берегу, наполняя их водой из ручейков теплой воды. Это все по правую сторону от основной дороги. Идем смотреть, что делается с противоположной стороны.

От дороги до первой лужи протянулась прямая бетонная дорога. Из четырех горячих луж войти можно только в одну, ближнюю к дороге. Температура в остальных далека от комфортной и даже терпимой. Они «облагорожены» каменными кладками, только вот желающих туда вой-ти нет. Водоем, в котором можно искупаться (если это действо можно так назвать), водой наполнен по колено, причем, сверху она чуть теплая, а на дне внезапно холодная. Горячая вода почему-то наливается из трубы. А где естественные источники, которыми так славились Малки? Дно жутко скользкое, покрытое илом. Передвигаться без опасения шлепнуться можно разве что в туристичес-ких ботинках.

На бетонной дорожке сидит немолодая пара. Спрашиваю: «Чего невеселые?»

Андрей Александрович: «Да, вот приехал спину погреть, а и негде. Не понимаю, почему нельзя эти холодные ручейки, которых здесь в избытке, как-то завернуть в эти кипяточные лужи, чтобы слегка их остудить. Каменюками берега заложили и дальше что? Ведь в воду же войти невозможно. Наверное, зимой здесь только можно отдыхать».

Елена Николаевна: «Мы раньше сюда часто ездили, а теперь вот и навряд ли еще раз приедем. Как-то все не для людей сделано. А вроде и въезд платный, и должна же администрация как-то обустроить эту зону, не только же камнями лужи обложить.

Воды вот питьевой не нашли. Могли бы дорожки заасфальтировать, да скамейки какие-никакие возле воды поставить. В общем, никакого удовольствия от посещения этой зоны отдыха мы не получили».

Андрей Александрович: «Я вот долгое время занимался вопросами охраны окружающей среды. Сколько себя помню, эта зона отдыха всегда была сама по себе, без учета какой-то перспективы развития, без научного исследования природной ситуации и расчета вероятной нагрузки на природу. Вследствие этого здесь произошел целый ряд неблагоприятных изменений. Большое количество отдыхающих. Естественные территории пришли в антисанитарное состояние. И компания, которая занялась организацией отдыха здесь, по-моему, собирает только деньги. Вот посмотрите: сегодня – не суббота, не воскресенье, а машин мы насчитали около сотни. Причем, они не все стоят на отведенных местах, часть – в зеленой зоне, часть прямо около реки. Кто за этим должен следить? Если администрации кажется, что достаточно просто поставить контейнеры для мусора и слепить какие-то навесы, то это оправдывает стоимость проезда на территорию, то руководство этой организации сильно заблуждается. Я думаю, стоит проверить такую деятельность.

Вообще-то, места загородного отдыха и туризма в качестве объектов архитектурно-ландшафтного проектирования отличаются особой сложностью. Здесь и тесная связь с задачами охраны природы, и необходимость учитывать множество факторов. Это и планирование, и санитарно-гигиенический, и социальный порядок».

Услышав наш разговор, к нам присоединяется еще один отдыхающий, представляется Сергеем: «Что же это такое? Ведь по 600 рублей с машины – это немало. А, въезжая на территорию, видишь количество автомобилей и понимаешь, какие огромные деньги они имеют. А кому они идут? Говорят, что на уборку мусора. Но неужели раз в неделю на это тратится столько средств? Не думаю. Посмотрите: если только за один день, причем, среди недели, они получают порядка 40 – 50 тысяч, то сколько выходит в месяц? Вот и вся бухгалтерия. А сколько нужно, чтобы состроить эти навесы, да содержать трех- четырех охранников, да пару рабочих, которые вон камни таскают? Причем, на навесы-то тратиться каждый месяц не надо. Вот сколько вопросов возникает».

Мы поинтересовались (благо, в Интернете тебе сегодня предложат все, что угодно), сколько может стоить такой стол с навесом. Если целая беседка с коваными перилами предлагается за 60 тысяч, то, наверное, сооружения в зоне отдыха Малки стоят, примерно, в пределах 20 за одно. За пять штук нужно заплатить 100 тысяч рублей. Это выручка пары дней. Ну, даже если эти навесы стоят по 30 тысяч, все равно это не те деньги, которые собирали за проезд в течение нескольких лет. А что нужно, чтобы обустроить места парковки для автотранспорта? Наверное, тоже не особенно много, если учесть, что шлагбаум уже есть, охрана есть и плата собирается. Если взять среднее количество машин – 30 (с учетом, что в выходные дни их больше), то в месяц выходит сумма около миллиона. А в год? Ведь и зимой здесь тоже не пустынно. Что, этих денег не хватает, чтобы обеспечить людей элементарными удобствами?

Как я упоминала выше, охрану природных ресурсов и благоустройство зоны отдыха в Малках взяла на себя организация – ООО «Аквариус».

Мои собеседники предположили, что основная часть собранных средств идет на дивиденды участникам этого ООО. А участников этих, по информации из ЕГРЮЛ, на сегодняшний день, кроме ЗАО «Малкинское», ООО «Регионгео» и Муниципальной некоммерческой организации «Фонд развития Елизовского района», еще семь физических лиц. Всем кушать, однако, хочется.

«Некоторые люди не понимают этого, как будто мы эти деньги берем себе в карман. Для этого есть постановление администрации, все документы имеются. Некоторые еще возмущаются. Иногда доходит чуть ли не до драки», – рассказал нам работник охраны.

– Мы создали все условия, чтобы можно было отдыхать, не вредя экологии. Для этого оборудованы специальные автомобильные стоянки, места для костров, столы, туалет. Деньги берут только за обслуживание, чтобы потом можно было убрать мусор, навести порядок. Никто не просит платить за то, чтобы просто искупаться и позагорать. Вы можете просто пройти без машины бесплатно».

А не дорого ли стоит уборка мусора и наведение порядка?

Оказание платных услуг на рекреационных территориях применяется во всех субъектах страны. Создание нормальных условий для туристов – это единственная возможность содержать зоны отдыха в чистоте. Конечно, недовольство будет. И к тому, что зона платная, нам придется привыкнуть. Другое дело, что за свои деньги посетители хотят максимально возможного комфорта на территории отдыха. А пока этого не видно.

Наш маленький коллектив, сложившийся в силу обстоятельств, так и не понял, как наличие платы за въезд на территорию зоны отдыха отразилось на благоустройстве этого любимого места отдыха камчатцев. Во всяком случае, на данный период времени.

Полагаю, с благоустройством у учредителей в отличие от посетителей все в порядке. И то хорошо…

Татьяна СТЕПАНОВА