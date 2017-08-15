БЕСХОЗНАЯ МАГИСТРАЛЬ

15 Августа 2017



Прокуратура Петропавловска завершила проверку информации о многочисленных нарушениях, допущенных во время реконструкции и ремонта магистрали общегородского значения улица Вулканная – улица Чубарова от поста ГИБДД до пересечения с проспектом Победы. Как уже рассказывала наша газета, там подрядчику – МУП «Спецдорремстрой» – без законных оснований было выплачено свыше 100 миллионов рублей за работы, выполненные по завышенной стоимости, либо не выполненные вовсе.

Первой факты неэффективного (мягко говоря) использования средств муниципального бюджета обнародовала Контрольно-счетная палата краевого центра. По итогам ревизии, завершившейся чуть более полугода назад, выяснилось, что в мае 2013 года Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонта» (УКСиР) заключило контракт с Муниципальным унитарным предприятием (МУП) «Спецдорремстрой» на сумму 313,8 миллиона рублей. Согласно этому договору «Спецдорремстрой» обязался выполнить реконструкцию и ремонт той самой дороги, чье состояние давно вызывало нарекания не только водителей, но и пешеходов.

Датой окончания работ определили 20 октября 2014 года. По ряду причин подрядчик в срок не уложился. Период просрочки составил 637 дней. Более того, невыполненными остались и другие условия контракта. В частности, из запланированных 2371 метра трассы крупнейшее в городе дорожно-строительное предприятие не сделало 543 метра. Это как раз проезд между двумя торговыми базами на восьмом километре.

С подрядчика в таком случае должна быть взыскана неустойка за нарушение сроков договора в размере свыше 73 миллионов рублей, но этого не произошло. Более того, в ходе проверки актов приемки выполненных работ установлено, что их стоимость во многих случаях оказалась явно завышенной.

Например, шесть остановочных павильонов, установленных на Вулканной и благополучно принятых УКСиР по 28 тысяч 177 рублей за каждый. С учетом индекса стоимости (коэффициент, учитывающий изменение цен с момента составления сметы до реального выполнения работ) все павильоны вместе были оценены и оплачены на сумму 1,7 миллиона рублей. Но по данным проектно-сметной документации стоимость каждой остановки составляла всего 8344 рубля. Таким образом, даже с учетом удорожания, все павильоны никак не могли обойтись муниципальной казне больше, чем в полмиллиона.

В результате «Спецдорремстрою» только по этой статье расходов в 2015 году было переплачено около 1,2 миллиона рублей. Причем неизвестно кому и зачем вообще понадобились эти остановочные павильоны. Ни во время строительства, ни в 2016 году пассажирские перевозки по улице Вулканной не осуществлялись. Автобусный маршрут № 33 открыт только в феврале нынешнего года.

Похожая история приключилось и с озеленением улицы Чубарова, которое предусматривалось отдельным разделом приложенной к муниципальному контракту сметы. Подрядчик, как указано в договоре, обязался посадить вдоль отремонтированной дороги на Чубарова деревья на 2,3 миллиона рублей. На наш взгляд, за такие деньги там мог появиться густой лес, но этого не случилось. Дорожники вообще проигнорировали данный пункт контракта. Однако, несмотря на это, работы по озеленению были приняты и оплачены в полном объеме.

Между тем, петропавловская прокуратура, проводившая собственное расследование после публикаций на эту тему в прессе, обнаружила и вовсе странные факты. В вынесенном ведомством представлении об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, говорится, что даже зарегистрировать право собственности на отремонтированную дорогу не представляется возможным.

Когда Федеральная кадастровая палата провела правовую экспертизу представленных для регистрации документов, оказалось, что в Государственном кадастре недвижимости вообще нет сведений о дороге между улицами Чубарова и Вулканной. Это произошло в связи с тем, что до начала реконструкции ни УКСиР, ни другие муниципальные органы не проводили на объекте кадастровых работ ввиду отсутствия сформированного земельного участка.

Тем нашим читателям, кто не слишком знаком с нюансами законодательства по вопросам недвижимости, поясним. Согласно статье 11.1 Земельного кодекса РФ, участком является «часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами». Формирование земельного участка – «выполнение в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом N 221-ФЗ работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения». Другими словами, это описание земельного участка как объекта государственного кадастрового учета в соответствии с правилами учета, в объеме, который необходим для внесения сведений в Единый государственный реестр земель.

Сформированный таким образом земельный участок служит основанием для проведения его кадастрового учета, а далее, вместе с решением органа исполнительной власти о выделении данного участка для строительства и эксплуатации здания, для государственной регистрации участка, закрепляющей его за конкретным собственником. Получается, что УКСиР вообще не имел права заключать контракт на реконструкции дороги, которая де-юре муниципалитету не принадлежит.

Более того, в отношении автомобильной дороги на улице Чубарова, включенной в состав муниципальной собственности и закрепленной на праве оперативного управления за муниципальным казенным учреждением «Управление дорожного хозяйства ПКГО» кадастровые работы также не проводились ввиду отсутствия сформированного земельного участка до начала реконструкции.

Возможно, именно эта неразбериха вокруг формально бесхозной дороги стала причиной многочисленных нестыковок между оплаченными и реально выполненными работами по реконструкции магистрали. В частности, согласно одному из актов приемки выполненных работ, среди них было оплачено «устройство покрытия толщиной четыре сантиметра из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых».

В данном случае и горячие смеси, и покрытие имелись в наличии. Непосвященному в тонкости дорожно-строительного дела даже могло показаться, что все в полном порядке. Возникла лишь одна, мягко говоря, неувязка. Начальник отдела дорожного строительства УКСиР Анатолий Родомакин официально подтвердил, что площадь заасфальтированной дороги составляет 36,9 тысячи квадратных метров. Однако, по данным заключения, выданного инспекцией государственного строительного надзора Камчатского края, на Вулканной площадь покрытия дороги составила только 32,2 тысячи квадратных метров. Даже если добавить сюда 4,5 тысячи квадратных метров асфальта на тротуарах, цифры все равно не сходятся.

Казалось бы, что такое выброшенные из бюджета на ветер 130 тысяч при стоимости контракта в 313,7 миллиона рублей? На первый взгляд – так, крохи. Но дело в том, что при несоответствии площади реально уложенного асфальта той, что указана в проекте, заказчик вообще не имел права оплачивать реконструкцию. В соответствии с пунктом 2.4 муниципального контракта между УКСиР и «Спецдорремстроем», деньги должны перечисляться подрядчику в течение 30 банковских дней исключительно при условии, что работа «выполнена надлежащим образом».

Впоследствии господин Родомакин утверждал, что он вообще непричастен к реконструкции скандальной дороги. По его словам, он вообще не имеет отношения к данному муниципальному контракту. Дескать, за каждым строительным объектом для осуществления контроля назначается ответственный инженер. В случае с проездом между улицами Чубарова и Вулканной эту должность занял некий господин Камаев. Видимо, на нем и лежит ответственность за ненадлежащее расходование средств.

В таком случае возникает вопрос, куда смотрели руководивший в то время управлением капстроительства Александр Иванов и начальник отдела дорожного строительства УКСиР Анатолий Родомакин, когда принимали то, чего не существует в природе? Так или иначе, подписав вначале приемо-сдаточные акты, а затем и корректировочную ведомость на уже принятые и оплаченные сполна работы на 103,3 миллиона рублей, представители как «Спецдорремстроя», так и УКСиР констатировали и подтвердили, что ранее принятые заказчиком работы фактически подрядчиком не выполнялись и оплачивались без законных на то оснований.

Что это, если не сговор, преступление, а значит – приговор?

Дмитрий ЧЕРНОВ