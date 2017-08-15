РУБРИКА «ВОПРОС - ОТВЕТ»

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15 Августа 2017

Вопрос

Житель краевой столицы Петр Сергеевич В. спрашивает: «Где-то читал, что отныне прапорщики и мичманы Вооруженных Сил РФ за время обучения будут получать степень «бакалавра», т.е. высшее образование. Где они будут учиться? И какое положение займут на служебной лестнице? Для чего их снова возродили в Минобороны РФ, и откуда вообще взялся институт мичманов и прапорщиков?».

Ответ

«Уважаемый Петр Сергеевич, да действительно, Минобороны РФ вводит новую систему обучения военнослужащих прапорщиков. Пока это касается только летных техников, которые будут учиться в военном учебном заведении в Ростове-на-Дону на базе 183 учебного центра воздушно-космических сил. Будущие прапорщики больше трех лет будут изучать всякие технические премудрости, осваивая радиотехнические специальности. Планируется, что после получения образования и нескольких лет военной службы прапорщик может претендовать на офицерское звание и стать офицером. По мнению так называемых экспертов, главной проблемой для прапорщиков являлась невозможность карьерного роста. Здесь позволю себе не согласиться с людьми, называющими себя экспертами. Институт прапорщиков был введен в Советской Армии в 1971 году. Это звание после переаттестации получали сверхсрочники, т.е. военнослужащие, оставшиеся на сверхсрочную службу. Тогда же были открыты средние специальные военные учебные заведения. После окончания учебы военнослужащие получали звание прапорщика. Такая же ситуация была и мичманами на военно-морском флоте. После выпуска новоиспеченные мичманы и прапорщики обязаны были заключить контракт с Минобороны СССР сроком на 5 лет. Второй контракт они имели право заключить сроком на три года. Почему военнослужащие срочной службы шли учиться на прапорщика или мичмана? В середине 70-х годов глумление и издевательство в рядах Советской Армии и Военно-морского флота набирали обороты. У вчерашних 18-летних мальчишек с гражданки, находящихся в призывных пунктах и учебных отрядах, поневоле возникало желание оградить себя от издевательств и побоев. А здесь подворачивался такой шанс, около трех лет учиться, а потом прийти служить в звании мичмана или прапорщика, минуя все прелести «дедовщины» или «годковщины». Технические познания уже не сверхсрочников, но и не офицеров (ни то, ни се) были очень слабы, авторитет их среди подчиненных невысок. Им приходилось командовать своими сверстниками, которые расценивали уход в «сундуки» (так называли мичманов и прапорщиков) как проявление слабости. Поэтому толку от таких «командиров» было мало, специальность свою они, как правило, знали плохо, личным составом управлять не умели и лишь ждали удобного случая, чтобы перевестись в более спокойное место службы, например, на вещевые или продовольственные склады или иные теплые места, подальше от оружия, боеприпасов, секретных документов и личного состава. Немало среди них было людей из глухих населенных пунктов, где никаких перспектив для жизни не было, они надеялись, что получив какое-никакое образование и звание мичмана-прапорщика смогут более успешно строить свою жизнь. Никто из них не мечтал служить и не стремился к получению высокого звания советского мичмана-прапорщика, просто так сложилось от безысходности или желания словчить. Они – прапорщики (мичманы) становились настоящим бедствием в войсках. Сравните два высказывания «Мальчик мечтает стать офицером» – звучит гордо, «Мальчик мечтает стать прапорщиком» –звучит обидно для мальчика. Подаваясь в среднее переходное сословие между  сверхсрочниками и офицерами, молодые люди никогда не думали о военной карьере или о перспективе роста, они хотели выжить в жестоких условиях армии и флота с минимальными потерями для своего физического здоровья и психики. Вы когда-нибудь слышали, чтобы в школу мичманов или прапорщиков был конкурс? Там всегда был недобор. Туда мог попасть любой желающий из срочного призыва. К концу 90-х годов институт мичманов-прапорщиков полностью дискредитировал себя. Многое можно простить бывшему министру обороны Анатолию Сердюкову за то, что он хотя бы это понял и упразднил столь непопулярное военное сословие. В Советской Армии, начиная с 80-х годов, бытовала злая шутка: «Офицер служит, пока ноги носят, прапорщик – пока руки носят».

Нынешний министр обороны Сергей Шойгу возродил институт мичманов-прапорщиков, но с существенной оговоркой: «Никаких складов, никаких баз». Так он прокомментировал должности, которые не должны занимать те, у кого «руки носят». Новое появление военной прослойки «ни то, ни се» возникло по причине острой нехватки офицеров в войсках, особенно, первичного звена. Новая кадровая политика министерства обороны, похоже, дала реальную возможность прапорщикам стать офицерами. Но будет ли от этого толк? Приведу небольшой пример из своей службы. Из 34-х курсантов нашего класса, поступивших в высшее военно-морское училище, было 9 человек, пришедших в училище со срочной военной службы. К концу учебы их осталось двое. На базе нашего училища проходили переподготовку и сдавали экстерном экзамен 30 мичманов и прапорщиков со всего Черноморского флота для получения первичного офицерского звания «лейтенант». У них в те времена, начиная с конца 70-х годов, была такая возможность, но ничего хорошего из этого не вышло. Похоже, мы снова пошли уже пройденным путем, считая, что наши предшественники были не очень умны в кадровой политике Вооруженных Сил СССР. Помимо возможности карьерного роста должна работать система льгот: если ты становишься офицером, значит, у тебя больше льгот и значительно выше денежное довольствие. Новоиспеченный прапорщик-бакалавр будет получать примерно такую же зарплату, как и новоиспеченный лейтенант и на него будут распространяться точно такие же льготы, как и на лейтенанта. Тогда скажите, зачем прапорщику (по-немецки – фендрику) стремиться получить звание лейтенанта, тем более отдав несколько лет военной службе? Так что очередная попытка изменить кадровую политику в войсках приведет к провалу. Количество прапорщиков не увеличится или увеличится незначительно, а число офицеров, выросших из фендриков, итого будет меньше.

 

Вопрос

Жительница Петропавловск-Камчатского городского округа Наталья Петровна С. спрашивает: «В социальных сетях прочитала, что идет суд над организаторами несанкционированного митинга, состоявшегося в нашем городе 12 июня этого года на площади имени Ленина возле стелы Воинской Славы. Можно ли узнать, за что привлекают к ответственности организаторов митинга и кто эти организаторы?»

Ответ

Уважаемая Наталья Петровна, действительно, 12 июня этого года на площади Ленина недалеко от стелы Воинской Славы произошел несанкционированный митинг, который организовала руководитель штаба Навального на Камчатке 22-летняя Екатерина Огнева. Она учится в политехническом техникуме, неоднократно принимала участие в акциях, проводимых политической партией «Единая Россия». Она ищет себя в общественной деятельности, желая стать, пусть скандальной, но все же звездой, и готова платить при этом, полагаю, любую цену. К ней прибились два уже знакомых нам эсэра, известных своей политдурью: Михаил Пучковский и вторящий ему заместитель Александр Каменюк. У организаторши митинга, к сожалению, не хватило духа сказать о том, что, да, это был митинг, что она его организовала вопреки действующему законодательству. Все это не вяжется с заявленным правдолюбием. Чего она бояться? Ей же хватает смелости открыто выступать против обустройства нашего государства и его руководителя. И вот здесь, наконец, наступает момент истины, который стараются не замечать наши доморощенные оппозиционеры. Сегодня высказать критику в адрес Правительства РФ, Президента, партии власти можно совершенно безнаказанно. Но действия, которые совершают критикующие сознательно: будь-то организация митинга или шествия – попадают сразу в строго отчерченное правовое поле, выход за границы которого наказывается либо в административном, либо в уголовном порядке. Тогда «правдорубы» начинают изворачиваться и юлить. Оппозиционеры пытаются доказать, что система государственного устройства вступает в противоречие со здравым смыслом в понимании их политических оппонентов. Следовательно, нужно прислушаться к голосу здравомыслия в понимании огневых, пучковских, каменюков и т.д., даже нарушая при этом законы. Вот как высказался господин Каменюк: «Не являюсь сторонником политика Алексея Навального». Тогда, как понимать, что он поддерживает его действия, лозунги и методы достижения цели. Тогда кто Коменюк как не сторонник Навального? Где логика? Далее он приводит слова Екатерины Огневой: «Мне не нравится Каменюк, потому что он не любит Навального». Господину Каменюку недавно стукнуло 38 лет. Однако его рассуждения выдают в нем юношу с уязвленным самолюбием: «Говорите обо мне, говорите…». Было бы странно, если бы Каменюк любил Навального (хотя его руководитель господин Пучковский неоднократно ошарашивал нас своими двусмысленными высказываниями эротического характера). Руководитель же навальнинского штаба на Камчатке строит свое отношение к людям по одному критерию: «нравится Навальный или нет».

Мне доводилось в свое время встречать женщин, которым очень нравилось творчество певца Муслима Магомаева. Когда они общались с человеком, которому не нравилось, как поет Магомаев, женщины устраивали скандал, граничащий с истерикой. Понятное дело, после подобных заявлений экзальтированные дамы теряли всякий интерес к собеседнику и в последующем с презрением высказывались в его адрес. Психологи такое состояние считают аномалией, подлежащей лечению.

По какой статье привлекают Екатерину Огневу? По статье 20.2 КОАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», что влечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов; на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Бузотерша в суде вела себя вызывающе, что суд воспринял как неуважение. Судья несколько раз зачитала свои требования, определяющие поведение ответчицы в процессе судебного заседания, которые госпожа Огнева проигнорировала. На нее был составлен протокол по статье «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению порядка».

Мне сразу вспоминается елизовский суд, куда доставили полураздетую оппозиционерку Викторию Коновалову. Хорошо, что судебные приставы успели заснять все происходящее на видеокамеру. Виктория бесновалась, что никак не вязалось с ее тщедушным телом, которое она оголила перед судебными приставами. В машине оголенное тело начало кусаться, царапаться, умудрилось даже заехать ногой одному из сопровождающих. В судебной комнате ожидания хулиганка стулом разнесла окно, после чего ее отправили на психиатрическое освидетельствование. Против нее возбудили уголовное дело, которое прекратили, потому что психиатры признали ее невменяемой в момент совершения преступления. После курса лечения ей выдали «белый билет» и отпустили на волю. Теперь, если они проломит кому-то голову, с нее взятки гладки: предъявит «белый билет» и все тут.

Екатерине Огневой, конечно, далеко до Виктории Коноваловой, но лучше во время заседания все-таки стулья попрятать, чем черт не шутит, или прикрутить их к полу.

Господин Каменюк, взяв на себя роль правозащитника, подозрительно впадает в какие-то пространные рассуждения, например, он заявляет, что его руководитель Пучковский пришел на митинг совершенно случайно, а также случайно подошел к микрофону, случайно начал говорить, почему-то вспомнив вашего покорного слугу, автора этих строк заявив, что я боюсь с ним встречаться. Видимо, полубредовое состояние Пучковского в тот момент передалось его сопартийцу Каменюку. Похоже, убогим ораторам просто поговорить было не о чем и не с кем, а тут свободный микрофон призывно стоит. Сожалею, что в тот момент не оказался на площади и не запихнул этот микрофон Пучковскому в … сами понимаете куда.

Екатерину Огневу по-хорошему жаль. Девушка с активной жизненной позицией, желая быть замеченной, всего лишь пытается громко заявить о себе. После суда с ней случилась истерика. С одной стороны ее кумир Навальный обманул ожидания и не пришел на помощь, хотя обещал. С другой стороны она почувствовала, что ее используют, но она оказалась не готова вылезать из окопа на бруствер, когда все ее соратники отсиживаются в окопе, громко заявляя о своей поддержке. В ее молодой голове, вероятно, сложился план: власть надо шантажировать, чтобы получить какие-то блага, и таким путем запрыгнуть на уходящий социальный лифт. Она демонстрирует похвальное стремление, но это называется не борьбой с недостатками государственной системы, а торговлей своим протестом.

В искренность господина Каменюка, полагаю, верить тоже нельзя. С одной стороны потому, что он тесно сблизился (не подумайте чего плохого) с господином Пучковским. Как говорится, лучше с умным потерять, чем с дураком найти. С другой стороны, проходя службу в зенитно-ракетном полку в должности психолога, он в категорической форме отказался нести дежурство по части, т.е. за него дежурили другие офицеры. Когда его спросили, как же он собирается завоевывать авторитет у сослуживцев, он бросил в ответ примерно следующее: мол, его это не волнует. Теперь это политчудо рассуждает о социальной справедливости.

 

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ
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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."