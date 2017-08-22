ТРЕТИЙ СНИЗУ

22 Августа 2017



Возвращение Гарри Каспарова в большие шахматы обернулось провалом

После двенадцатилетнего отсутствия на мировой шахматной арене Гарри Каспаров выступил на международном турнире в Сент-Луисе. Это был этап «Гранд Чесс Тура», своего рода кубка мира по шахматам: серии турниров, по итогам которых лучшие гроссмейстеры планеты делят богатый призовой фонд. В противостоянии с девятью сильнейшими игроками Каспаров занял восьмое место.

Победителем турнира стал шахматист из Армении Левон Аронян, второе место поделили американец японского происхождения Хикару Накамура и недавний претендент на титул чемпиона мира россиянин Сергей Карякин, с которым Каспаров сыграл вничью. Четвертым стал еще один представитель отечественной шахматной школы Ян Непомнящий, которому Каспаров проиграл.

В 2005 году Каспаров объявил об уходе из шахмат. На тот момент 42-летний гроссмейстер, удерживавший титул чемпиона мира с 1985 по 2000 год, посчитал, что в профессиональном спорте добился всего, и подался в политику. В отличие от своего многолетнего оппонента Анатолия Карпова, у которого он в 1985-м отобрал шахматную корону, Каспаров не отправился на выборы в Государственную Думу, а стал частью оппозиционного движения.

Практически сразу шахматист создал «Объединенный гражданский фронт». Спустя два года Каспаров совместно с Борисом Немцовым, Ильей Яшиным и Владимиром Буковским зарегистрировали движение «Солидарность». Попутно он пытался объединить оппозицию и яростно критиковал российскую реальность при любом удобном случае.

При этом Каспаров не до конца покинул шахматы. Он находил время для участия в выставочных турнирах, а также тренировал нынешнего лидера мирового рейтинга норвежца Магнуса Карлсена. Но все-таки политика оставалась для него приоритетной сферой деятельности.

Экс-чемпион, долго не занимавшийся практической игрой всерьез, накануне последнего дня соревнований делил последнее место с рейтанг-аутсайдером чехом Давидом Наварой и боящимся его как черт ладана Виши Анандом. Напомним, что Каспаров просто уничтожил индийца в матче на первенство мира в 1995 году, разнеся четыре партии в пух и прах.

Гарри Кимович пообещал, что пожертвует доходы от турнира в Сент-Луисе на благотворительность, и, как ни странно, отметил, что не намерен возвращаться в спорт. Дескать, участие в американском турнире – разовая акция. Впрочем, его приз за восьмое место при десяти участниках составил всего семь с половиной тысяч долларов. Наверное, меньше, чем он рассчитывал.

Главной интригой для многих любителей шахмат в ходе состязания были партии Каспарова против недавнего претендента на шахматную корону Сергея Карякина. Во время матча россиянина против норвежца Магнуса Карлсена (он не выступал в Сент-Луисе) из уст Гарри Каспарова слышались нелицеприятные высказывания в адрес сильнейшего российского шахматиста. Например, на слуху цитата Каспарова: «Карякин как чемпион мира по шахматам был бы недоразумением». Естественно, после таких слов Карякин не остался в долгу. В одной из социальных сетей он написал: «По крайней мере, Каспаров провел последний турнир в своей карьере лучше, чем Усэйн Болт».

Болт – восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. Ямаец является рекордсменом мира в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды). Он объявил о завершении карьеры после чемпионата мира по легкой атлетике, проходившего в Лондоне с 4 по 13 августа. Болт завоевал бронзу на стометровке и не сумел финишировать в эстафете 4 по 100 метров, получив мышечное повреждение.

В драматичный пятый игровой день Сент-Луисского турнира, когда представители мировой шахматной элиты играли в блиц, Гарри Каспаров проиграл выигранную позицию Давиду Наваре, получил в подарок ладью от Ле Куанг Лема и уступил Фабиано Каруане в трудном окончании.

Такого никто не ожидал. Каспаров надел рубашку с длинными рукавами и начал день за здравие, добившись выигранного положения в партии с Наварой, но рухнул в канаву за шаг до триумфа и не смог оправиться от потрясения до конца дня. На финише Каспаров был побежден Каруаной, попав в цейтнот.

В первые два дня Каспаров избегал встреч с журналистами (нарушая условия контракта участника) и ограничивался комментариями в официальной трансляции. Поединок Гарри Каспарова с Давидом Наварой все равно может разбить сердца его немногочисленным поклонникам при повторном просмотре. Навара заслуживает уважение за упорство в защите и нахождение выигрывающей комбинации. Но большинство любителей шахмат были шокированы, увидев, как Каспаров сдался в партии, которую он убедительно выигрывал.

Начав партию ходом королевской пешки, впервые за весь турнир, Каспаров применил против защиты Каро-Канн закрытый вариант. Это острое продолжение было модным во времена расцвета Великого и Ужасного. Он играл так против Анатолия Карпова на турнире в Линаресе в 2001 году.

В эндшпиле у белых, которыми руководил Каспаров, был большой позиционный перевес, благодаря разнице в силе прекрасного коня-блокера и слона оппонента, замурованного своими собственными пешками. Решающее продвижение проходной пешки казалось лишь делом времени, но как всегда, в дело вмешался цейтнот, случившийся даже вопреки тому, что с начала партии Каспаров тратил на обдумывание меньше времени, чем его противник.

Навара сумел активизировать ладью, но это не меняло оценку позиции. Однако Каспаров начал видеть призраков, дважды упустил четкий путь к победе и позволил слону противника вернуться в игру. Ничейный эндшпиль обернулся для Каспарова сокрушительным поражением, когда тот не заметил дьявольский трюк Навары. Каспаров думал, что побеждает, но на самом деле угодил прямо в ловушку. Перед сдачей он откинулся на спинку кресла и несколько секунд смотрел на потолок.

Каспарову, должно быть, нелегко было возвращаться в игровой зал после такого потрясения, но он сумел добраться до доски, столкнувшись с вьетнамцем Ле Куанг Лемом. В этой партии, как и в предыдущих турах, Каспаров ужасно расходовал время.

После 14 ходов у Ле оставалось на часах 24 минуты, а у Каспарова – 10. Через несколько ходов у Ле было 22 минут, а у Каспарова – всего 3. Отставание становилось все заметнее, но на доске у Каспарова все было под контролем.

В равной позиции Ле несколько раз избегал повторения ходов, продолжая игру в расчете на цейтнот соперника. Совершенно внезапно, располагая еще шестью минутами на обдумывание, он поставил ладью на поле, где Каспаров мог просто забрать ее своим слоном. Невероятный просмотр. «Я просто забыл, что ладья под боем», – сказал Ле Куанг Лем журналистам на пресс-конференции после игры. Каспаров не сразу взял эту ладью. Сначала он показал на диагональ, ведущую от своего слона к ладье, потом взял фигуру в руку и помахал ей из стороны в сторону, показывая Ле, что он может ее взять. Каспаров сказал ему «извините», забирая ладью, полученную в подарок. Похоже, экс-чемпион был не слишком рад своей победе. На его лице было словно написано: «Неужели я могу выигрывать только так?».

Каспаров неубедительно действовал и в партии с Фабиано Каруаной. Он вышел из дебюта с отличной позицией, но вновь тратил очень много времени. «Я чувствовал, что он не слишком уверен в себе, – сказал Каруана после игры. – Позиция была равной, но я видел, что она ему не нравится».

Третье место Каспарова снизу турнирной таблицы объясняется просто. Нынешняя мировая элита – юноши, родившиеся в начале 90-х годов прошлого века. Никто из них не был обыгран Каспаровым во времена его триумфа. Напротив, каждый рассматривает

13-го чемпиона мира как мишень для расправы. Страха нет, есть только жажда победы.

Что стоит за возвращением 13-го чемпиона мира в большие шахматы? Уже понятно, что Гарри Каспаров бесславно ушел из политики. Его последние высказывания о включении Крыма в состав России были, мягко говоря, неоднозначными. «Крым – это украинская территория и его захват Россией – это акт международного бандитизма», – говорил шахматист, вызвав тем самым неодобрение даже среди своих оппозиционных коллег.

Теперь Каспаров стремится победить в 2018 году Кирсана Илюмжинова на выборах президента международной шахматной федерации ФИДЕ. Но шансов на это, на наш взгляд, у него немного. Во-первых, бывшего чемпиона мира уличили в коррупции во время предыдущего голосования. Напомним, в сентябре 2015-го года Каспаров и бывший генеральный секретарь Международной федерации шахмат Игнатиус Леонг были признаны виновными в нарушении морального кодекса шахматной федерации.

Перед выборами президента ФИДЕ13-й чемпион мира заключил с Леонгом договор. Согласно ему, Каспаров заплатил Леонгу 500 тысяч долларов за то, чтобы Сингапур проголосовал за него на выборах. Согласно договору, Леонг обязался обеспечить Каспарову на выборах 10 плюс один голос федераций азиатского региона. Соглашение также предусматривало, что Леонг возглавит новый офис ФИДЕ, который Каспаров обещал учредить в случае своей победы.

Во-вторых, Гарри Каспаров известен мировой шахматной общественности как человек, разгромивший устоявшуюся систему розыгрыша мирового первенства. Фактически, он отбросил ее в первую половину 20-го века, когда претендовать на титул мог не сильнейший из кандидатов, а лишь тот, кто сумел бы обеспечить оговоренный в Лондоне призовой фонд. По иронии судьбы, сам Каспаров и стал жертвой своей системы: Владимир Крамник, отобравший у него шахматную корону, не имел права на титульный матч, ибо проиграл финальный поединок претендентов представителю Латвии Алексею Широву. Но у Крамника деньги были, а у Широва – нет.

Наконец, в-третьих, нынешний президент ФИДЕ Илюмжинов заручился поддержкой множества небольших стран, где, с помощью либерализации норм, появились собственные гроссмейстеры и международные мастера. Делегаты оттуда, без сомнения, отдадут свои голоса бывшему главе Калмыкии.

Сам Илюмжинов скептически высказывается насчет амбиций Каспарова. По его словам, бывший чемпион мира не будет заниматься развитием мировых шахмат. «Если вдруг Каспаров возглавит ФИДЕ, то международная шахматная организация будет политизирована, – сказал нынешний глава международной федерации шахмат. – Каспаров уже создавал несколько шахматных федераций, но они все развалились из-за того, что были втянуты в политику. Ему нужна трибуна, а не развитие мировых шахмат».

Дмитрий ЧЕРНОВ