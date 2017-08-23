22 Августа 2017



Странные и прекрасные вещи происходят с каждым из нас ежедневно. Маленькие истории и значительные события влияют на нашу жизнь, наш характер, нашу судьбу. Ирландский философ, эстет, писатель, поэт Оскар Уайльд однажды сказал, что «…жизнь не делится на мелочи и важные вещи. В жизни все одинаково важно…». Рассказывая истории из своей жизни, мы делимся друг с другом своими воспоминаниями. Они бывают смешными и забавными, грустными и тяжелыми, но все равно остаются для нас важными. Газета «Вести» начинает публикацию интересных историй из жизни простых людей нашей страны под общей рубрикой «Однажды…»

Однажды ночью

В два часа ночи я и мой друг возвращались из ночного клуба. Немного уставшие от прелестей ночной клубной жизни, проходя мимо городской поликлиники, мы решили присесть на ее ступеньки. Через несколько минут к нам подошел мужик и спросил: «Кто крайний?», на что друг ляпнул: «Я». Мужик немного постоял рядом с нами, отойдя в сторону, раздраженным голосом сказал: «Два часа ночи, а я уже третий. Во сколько же нужно сюда прийти, чтобы быть первым?». Было очень смешно и не менее грустно.

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Однажды дома

Мой муж преподает французский язык. Я сама знаю на нем буквально пару фраз. Вчера звонит телефон, мужа дома нет, беру трубку, а там мне что-то по-французски быстро говорят. Ну, я сдуру и ляпнула единственное, что пришло в голову «же не манж па си жур». В трубке секунд на десять повисло молчание. Потом снова что-то быстро-быстро залопотали, я испугалась и бросила трубку. Позже выяснилось, что это звонил пресс-атташе из бельгийского посольства, которого муж подтягивает по русскому языку, и я ему сообщила, что «я не ела шесть дней». Так он после этого пресс-атташе мужу повысил оплату за занятия – чтобы мы не голодали.

(http://vk.com/beststory)

Однажды в клубе

Администраторы из фитнес-клуба, который я посещаю, удивляются, что я стабильно хожу к ним шесть раз в неделю. Инструкторы того же клуба интересуются, почему я через день делаю кардинально разные тренировки. А высшие силы хихикают над тем, как мы с братом-близнецом занимаемся по одному абонементу на двоих.

(http://vk.com/beststory)

Однажды в школе

Надо мной в школе издевались из-за гетерохронии – у меня разный цвет глаз, один карий, второй – зеленый. Особенно старалась наша «звезда» Полинка. Остальные же хотели перед ней выслужиться и буквально соревновались, кто круче надо мной посмеется. Я очень переживала. Мне тогда было 14, меня в слезах застала мама. Начала пытать, что происходит, и я, хоть не хотела ее волновать, в результате, раскололась. Мама хмыкнула и сказала: «Я тебе сейчас скажу, что делать, но ты должна выполнить все абсолютно четко».

На следующий день я пришла в школу, ни на кого не смотрела и ни с кем не разговаривала. На меня, к моей радости, тоже особого внимания не обращали. Я уже даже было подумала, что все, проехали. Ошибалась. После четвертого урока вышла в коридор и встала к окну. Вся эта шайка вывалила следом из класса и направилась ко мне. Впереди, конечно же, шла Полина: «Кто это тут у нас? Маленький уродец с разными глазами? – Пропищала противным голосом она. – Прячемся от общества? И правильно делаем. Таких, как ты, вообще надо в зверинце держать и за деньги показывать!»

Меня затрясло, глаза заволокло слезами, но я сдержалась. Сглотнула ком, подступивший к горлу, медленно повернулась к ним, и негромко, отчетливо разделяя слова, сказала: «Зверинец, говоришь? А ты в курсе, что таких, как я, в средние века на кострах сжигали?»

Поскольку раньше я никогда не решалась отвечать на их хамство, все удивились от неожиданности и хлопали глазами, ожидая, что я скажу. И я продолжила: «Потому что разный цвет глаз – признак ведьмы. Так вот, лично ты меня достала. И сегодня за все ответишь!»

Я щелкнула пальцами у Полининого носа, обошла ее гиен и пошла в класс. Спустя пару секунд у меня за спиной заржали и заулюлюкали. Села за парту, стала в панике листать учебник по химии. Мне было ужасно стыдно за то, что я сделала, я мысленно ругала маму за ее дурацкую идею. Следом ввалились они. При учительнице хамить мне, правда, не стали, просто издевательски хихикали, перешептывались. Краем глаза я увидела, как кто-то крутит пальцем у виска.

Прозвенел звонок, начался урок. Заканчивался он лабораторной. Нам выдали пробирки, спиртовки, какие-то бутылочки. Я даже немного успокоилась и увлеклась процессом, как вдруг с соседнего ряда послышались вопли.

Обернулась: Полина верещала, тряся перед собой рукой, с которой летели тяжелые капли крови. В какой-то момент она встретилась со мной взглядом и тут же завизжала: «Это все ты, это все ты сделала, ведьма!». Оказалось, у нее в руке лопнула пробирка, и стекла изрезали ладонь. Учительница подскочила к ней, обернула руку платком и повела в медпункт. Хлопок двери прозвучал как выстрел стартового пистолета. Класс загалдел, а одна из подружек Полины – Лизка подскочила к моей парте и заорала: «Что ты сделала с ней? Как ты посмела ее тронуть?!» И вот тут мне почему-то захотелось смеяться. Они смотрели на меня с ненавистью, но и ужасом. Словно я сама лично откусила руку нашей «звезды». Сдержав усилием воли волну смеха, я ухмыльнулась и сказала, все так же негромко и отчетливо: «Не сметь на меня орать. Или следующей будешь ты». Красноречие Лизки моментально угасло, она осеклась, замолчала и побрела к парте. Тут и звонок прозвенел.

Из школы я уходила как победитель, с гордо поднятой головой. Одноклассники расступались, кое-кто даже жался по углам, короче, это был настоящий триумф. Больше ко мне никто не лез. Мало того, появились даже желающие подружиться, в том числе и из Полинкиной свиты. Но мне на них было наплевать, у меня появились свои интересы и компания. А вечером того же дня мама объяснила, что произошло: «Ты дала этой девочке установку связывать с тобой все плохое, что с ней может случиться, – сказала она. – В течение дня у каждого из нас бывают неудачи, так что она в любом случае убедилась бы в твоей правоте. Но тут обстоятельства сложились просто суперудачно. Наверное, ты все правильно сделала, детка, раз судьба оказалась на твоей стороне». Слова мамы звучали как музыка, но про себя я все же подумала, может, я и правда ведьма? Так это или нет, все равно останется загадкой, но с тех пор уверенность в себе меня больше никогда не покидала.

(http://vk.com/wall)

Однажды на совершеннолентие

Когда мне было 18, я узнала, что мой отец на самом деле мне не родной. С мамой они познакомились, когда мне было два года. Мой родной отец бросил ее беременную. Родители решили, что раз я теперь взрослая, то имею право знать правду. Что лучше скажут сами, чем всплывет потом. Сказали, что даже не осудят, если начну искать биологического отца – это мое право.

Я была в шоке. В ступоре. Всю ночь провела в раздумьях и не могла уснуть. В голове каша. Родной отец? А какой он? А вдруг жалеет о прошлом? Вдруг будет мне рад, если я его найду? А если не будет? Плакала, думала: «Ну почему я? Почему это со мной произошло? Все же было так хорошо... Все хорошее было ложью? Мы не семья?».

Эти мысли не давали мне покоя, как вдруг... я стала вспоминать. Я вспомнила, как мой папа, который не папа, сидел до часу ночи, делая со мной поделки в сад, когда мама была на смене. Вспомнила, как тайком от мамы мы ели на кухне в темноте конфеты. Вспомнила, как в гараже его друга, рядом с которым я гуляла, пока папа помогал, я внезапно забежала внутрь, а на меня полетела раскаленная докрасна железная арматура... Папа схватил ее голой рукой. Ожог был страшный. Зато я осталась цела. Вспомнила, как на каждый день рождения, из тех, что помню, он дарил мне пусть и небольшой, но красивый букетик. Приносил его прямо мне в кровать с самого утра, а ведь, если мне рано в школу – он в 6 утра за ним бегал в цветочный магазин. Как он, умея готовить только пельмени и яичницу, научился печь мой любимый торт, потому что его постоянно не было в магазинах (первые попытки были отвратительны, но он не сдавался).

И утром я пришла на кухню, когда папа пил кофе, увидела тот самый шрам на руке от ожога, обняла и сказала, что другого папы у меня нет и быть не может. Нет, эта новость не прошла бесследно. Она дала мне понять, как сильно я люблю маму с папой, и как сильно любят меня они.

(http://vk.com/wall-129032513_83272)

Ариша ЗИМА