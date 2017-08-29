КАМЧАТСКАЯ МЕДИЦИНА БОЛЬНА

29 Августа 2017



В детской поликлинике работал врач с открытой формой туберкулеза

Медик, больной двусторонним туберкулезом легких в открытой форме, целую неделю трудился в петропавловской детской поликлинике №1, что на улице Войцешека. Это чрезвычайное даже для многострадальной камчатской медицины происшествие произошло еще в конце мая, но известно о нем стало только сейчас. Прокуратура краевого центра накануне завершила проверку по данному факту.

По результатам предварительного расследования выяснилось, что 38-летний доктор Жуков (его настоящая фамилия имеется в редакции, но изменена) планировал трудоустроиться в поликлинику на должность заведующего организационно-методическим кабинетом. Сразу скажем, что он гражданин России, родился и вырос на Камчатке.

Болен и уволен

Структурное подразделение, которое больной намеревался возглавить, не имеет прямого отношения к лечению юных пациентов. Согласно регламенту, его основные задачи заключаются в сборе и обработке медицинской статистики, подготовке разного рода отчетов и разработке методических рекомендаций для практикующих врачей. Иными словами, работают там своего рода клерки от медицины. Тем не менее, чтобы возглавить кабинет, необходимо иметь высшее медицинское образование.

Главный врач первой городской детской поликлиники Светлана Кремер сейчас находится в отпуске, и связаться с ней нам не удалось. В свою очередь, исполняющая обязанности главврача Александра Шевченко в разговоре с корреспондентом «Вестей» поспешила откреститься от заразного сотрудника. Она сообщила, что официально Жуков не был принят на работу, поскольку не прошел медкомиссию. По словам госпожи Шевченко, трудовой договор с ним не заключался и официально он не имел к амбулатории никакого отношения. Но в прокуратуре выяснили, что дело обстоит несколько иначе.

На утреннем совещании 29 мая нынешнего года главный врач Светлана Кремер официально представила Жукова в качестве кандидата на должность заведующего организационно-методическим кабинетом. Она же впоследствии в ходе проверки подтвердила, что потенциальный сотрудник оказывал медикам в поликлинике «консультативную помощь». С 29 мая по 5 июня доктор находился на рабочем месте в кабинете под номером 222 в здании поликлиники.

Руководством на имя Жукова отписывались документы для дальнейшего исполнения. Более того, главным врачом был подписан проект приказа об утверждении внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, согласно которому новому заведующему организационно-методическим кабинетом давались поручения. «Выполнение Жуковым поручений главного врача Светланы Кремер подтверждает факт работы в нарушение требований трудового законодательства», – говорится в итоговом документе городской прокуратуры.

Косвенно факт исполнения больным врачом служебных обязанностей подтверждает и то, что тревогу по поводу нездорового состояния своего коллеги забили сами врачи первой детской поликлиники. Через несколько дней они заметили, что мужчину мучает сильный кашель, и он каждые полчаса отхаркивает мокроту. Эпидемиолог поликлиники Алла Борискова написала заявление в прокуратуру, а Жукова заставили пройти флюорографию. Обследование состоялось здесь же, в поликлинике, ранним утром следующего дня, после чего тайное стало явным. Медика отправили в тубдиспансер, где диагноз «двусторонний туберкулез легких в открытой форме» подтвердился.

Главврачу закон не писан?

Госпожа Кремер, таким образом, допустила сразу несколько нарушений законодательства. Роспотребнадзор еще в августе оштрафовал ее по статье 6.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» по минимальной ставке для должностных лиц на 500 рублей.

Прокуратура в свою очередь усмотрела в действиях главврача признаки состава правонарушения, предусмотренного четвертой частью статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях «Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем». Она предусматривает штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Соответствующее постановление на момент подписания номера в печать еще не было рассмотрено. Заседание назначено на сегодня, 30 августа.

На наш взгляд, наиболее вопиющее нарушение Светланы Кремер заключается в том, что она вообще пустила в детское (!) медучреждение на работу человека, который в нарушение статьи 213 Трудового кодекса РФ не прошел предварительный медицинский осмотр. Для врачей, медсестер, санитарок и технического персонала больниц и поликлиник он является обязательным, как и последующие ежегодные обследования. Об этом недвусмысленно сказано в приказе Минздравсоцразвития РФ № 302-н от 12 апреля 2011 года.

В соответствии с этим документом, доктор Жуков, прежде чем переступить порог кабинета № 222, обязан был посетить дерматовенеролога, оториноларинголога, стоматолога и инфекциониста. Кроме этого в медосмотр входят рентгенография грудной клетки, исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций, серологическое обследование на брюшной тиф, а также исследование на гельминтозы. Одной из главных целей медосмотра является выявление заразных и деструктивных форм туберкулеза легких.

Главврач Светлана Кремер, кстати, окончившая в 1989 году Иркутский государственный медицинский институт как раз по специальности «Эпидемиология, санитария и гигиена», не могла не знать, что невыполнение требований о прохождении медицинских осмотров влечет за собой административную ответственность в виде наложения штрафа, размер которого сейчас существенно увеличен. За допуск медика к работе без прохождения предварительного или ежегодного медосмотра юридическое лицо может заплатить до 130 тысяч рублей, а должностное лицо – до 25 тысяч.

Результаты медкомиссии должны быть отражены в амбулаторной карте, а также в так называемом паспорте здоровья. Последний оформляется на тех, кто трудоустраивается впервые, и в дальнейшем хранится у работника. Если бы это было сделано, туберкулез у Жукова удалось бы немедленно выявить, после чего ни о какой медицинской карьере для него не было бы и речи.

В группе риска – дети

Поясним нашим читателям, неискушенным в медицинских терминах, что туберкулез легких (или, как его называют в просторечии, чахотка) может протекать в закрытой и открытой формах. Закрытый туберкулез отличается безопасностью для окружающих, заболевание протекает без выраженных симптомов, развивается длительное время. Пациент чувствует общее недомогание, похожее на обычную простуду, но бактерии вызывают интоксикацию всего организма. При открытом туберкулезе больной является разносчиком заразы.

Открытая форма, как правило, наступает не сразу. От заражения до возникновения болезни может пройти от нескольких месяцев до нескольких лет. После первичного инфицирования палочка Коха – возбудитель этой болезни – длительное время может никак себя не проявлять, сохраняя свои свойства. Такое состояние нарушается при снижении иммунитета организма. Поэтому иногда возникают ситуации, когда вирус проникает в организм еще в детском возрасте, а болезнь наступает после 50-60 лет.

Самым распространенным путем инфицирования является воздушно-капельный. Человек с открытой формой заболевания во время кашля, чихания или разговора вместе с мелкими капельками мокроты выделяет в окружающее пространство большое количество вредоносных микроорганизмов. Палочка Коха может распространяться в воздухе на расстояние до 10 метров. Не стоит забывать, что даже в высохших на полу капельках мокроты могут находиться активные бактерии, которые, поднимаясь вместе с пылью, заражают здоровых людей.

Вопреки распространенному мнению, подхватить туберкулез больше всего рискуют не пожилые люди, а дети и подростки. В этой связи факт выполнения трудовых обязанностей больным чахоткой доктором Жуковым выглядит особенно возмутительно. Детская поликлиника №1 обслуживает территорию бывшего Октябрьского района краевого центра, а также его поселки: Авача, Дальний, Долиновка, Заозерный, Нагорный, Радыгино, Сероглазка, Тундровый и Чапаевка. Это 21142 ребенка от рождения до 18 лет. Помимо этого, амбулатория оказывает помощь учащимся двух центров развития детей, двух коррекционных и одной вечерней школы, а также воспитанникам дома ребенка, детских домов и приютов. Не правда ли, получается внушительная группа риска?

Недооценивать опасность не следует. Например, весной прошлого года шокирующий случай произошел в небольшом литовском городке Скуодас, где учительница местной школы заразила туберкулезом 77 своих учеников. Первыми заболели две девочки. Всех преподавателей тут же отправили на рентген легких. Флюорография показала, что одна из педагогов страдает открытой формой туберкулеза. Тем временем болезнь уже распространилась по школе.

Руководство петропавловской амбулатории сейчас оправдывается: дескать, врач-методист Жуков не имел непосредственного контакта с юными пациентами. Но разве он, постоянно кашляя, ходил по другим коридорам? Или, может быть, пользовался специальным персональным выходом из здания? Очевидно, нет. Это значит, что теоретически он мог заразить любого, кто посещал поликлинику в первые июньские дни.

Но и это еще не все. Перед тем, как прийти устраиваться в первую детскую поликлинику, в 2016 году доктор Жуков работал в отделе статистики краевой больницы имени Лукашевского. А еще раньше – с февраля 2009 по июль 2013 года он трудился все в той же детской поликлинике №1 в должности врача-хирурга. Сейчас уже невозможно установить, когда именно он заразился чахоткой, но ясно, что это произошло не вчера. По некоторым данным, до 2009 года он жил и работал на севере полуострова, где и мог заболеть. Но если Жуков проходил регулярные медицинские осмотры в предыдущие годы, почему заболевание не было выявлено еще тогда, и его не направили на лечение? Если же врач пренебрегал этой своей обязанностью, то куда смотрело его начальство?

Главный недуг Камчатки

16 лет назад тогда еще Областной совет народных депутатов принял специальный закон «О защите населения Камчатской области от туберкулеза». Он действует до сих пор. Однако наш полуостров все равно продолжает оставаться одним из лидеров среди российских регионов по заболеваемости туберкулезом. Если в среднем по стране чахоткой болеют 59 человек на 100 тысяч населения, то у нас в крае этот показатель составляет 73 больных на 100 тысяч человек.

Тем не менее, краевой министр здравоохранения Татьяна Лемешко излучает оптимизм. В апреле нынешнего года она выступила с докладом, в котором констатировала, что «для улучшения эпидемиологической ситуации по туберкулезу на полуострове проводится большая работа». Эта работа, по словам госпожи Лемешко, заключается в том, что, начиная с 2008 года, ежегодно в отдаленные районы Камчатского края выезжают медицинские бригады, в состав которых обязательно включают врача-фтизиатра. Более того, пациенты из категории социально-неблагополучных граждан с 2013 года обеспечиваются продуктовыми наборами.

Видимо, с точки зрения госпожи Лемешко, имеющей, напомним, образование по специальности «Финансы и кредит», продуктовые наборы – это то, чего не хватало на Камчатке, чтобы справиться с распространением туберкулеза. Но последний случай с больным врачом Жуковым доказывает: система профилактики этого недуга, на которую согласно различным региональным программам выделяются десятки миллионов рублей, фактически не работает. Вакантными давным-давно остаются 30 процентов должностей врачей-фтизиатров в краевых медицинских учреждениях. По статистике заболеваемости Камчатка находится на одном уровне с такими государствами, как Гана, Того и Руанда. Выявить чахотку порой не удается даже у самих врачей.

Не пора ли госпоже Лемешко в отставку?

Дмитрий ЧЕРНОВ

От «Вестей»:

Случай с врачом детской поликлиники, болеющим туберкулезом в открытой форме, говорит о том, что вся система профилактических мер на Камчатке дает сбой, то есть, аккуратно выражаясь, работает неэффективно. Министр здравоохранения Камчатского края Татьяна Лемешко несет за это личную ответственность.

Но каков сам врач-туберкулезник?! Зная, что у него открытая форма заболевания, этот сукин сын из краевой больницы переходит работать в детскую поликлинику! Степень поражения его профессионального сознания не укладывается даже в резиновые рамки общих требований со стороны камчатского минздрава к местным врачам. За кого он нас принимает: за быдло, скот человеческие отбросы? Это ощущение также становится системой в краевой медицине, в головах ее, надеюсь, пока еще немногих представителей.

Госпожу Лемешко, похоже, устраивает такое положение дел. Поэтому она должна уйти в отставку.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ