РУБРИКА «ВОПРОС – ОТВЕТ»

29 Августа 2017



Вопрос

Жительница краевой столицы Татьяна Владимировна С. спрашивает: «Много слышала о том, что русская Православная Церковь пытается запретить прокат фильма Алексея Учителя «Матильда». Что говорят про это представители Камчатской Епархии, и как на это реагирует министерство культуры РФ? Поясните, какая главная претензия существует к фильму?»

Ответ

Уважаемая Татьяна Владимировна! Страсти вокруг фильма «Матильда» кипят нешуточные. Острием критического копья, нацеленного на фильм, является депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская. Она считает (дословно): «Фильм оскверняет Святыни, разжигает рознь». Свои заявления Поклонская неоднократно направляла в Генпрокуратуру РФ, которая дважды (в 2016 и в 2017 годах) провела экспертизу трейлеров (рекламных роликов фильма) «Матильды» и не нашла в них никаких нарушений. Сам фильм рассказывает о романе между будущим царем Николаем II и балериной Мариинского театра Матильдой Кшесинской. Юный Николай II, еще не будучи императором, влюбился в талантливую балерину Матильду, и та ему платила взаимностью. Когда цесаревичу пришло время жениться на принцессе и восходить на трон, он оставил Матильду, но сохранил с ней дружеские отношения. Казалось бы, случилась обыкновенная любовная коллизия из серии «все могут короли», но только, перефразируя слова знаменитой песни, «не жениться по любви». Однако драматическая российская история закрутила свой, пожалуй, самый трагический кровавый водоворот, в центре которого оказался царь Николай II вместе со своей семьей. После победы Великой Октябрьской социалистической революции советская историография назвала последнего царя России – Николай-кровавый. С этим убеждением родились и выросли три поколения советских людей. После 1991 года взгляды на деятельность Николая II стали меняться и, в конце концов, его признали Святым (страстотерпцем). Он, как и вся его семья с прислугой, в 1918 году принял мученическую смерть от большевиков (коммунистов).

Шагнуть от понятия Николай-кровавый к Николаю Святому без мировоззренческих и моральных потерь было невозможно. От широкого шагания конфузно трещали портки у всех советских историков и политиков. Сначала религия была опиумом для народа (по Ленину), затем она стала спасением для народа, сохранением его духовности, морали и нравственности. От таких идеологических поворотов не тошнило лишь только отъявленных циников и искренне раскаивающихся людей. Мы заново учились ходить в церкви, крестить лоб и, главное, верить в Бога. Принять святость Николая II было сложно даже верующим. Непомерную вину возложили на него за развал государства. Жизнь царя обрастала новыми лживыми и скабрезными подробностями, а государственная деятельность была названа не иначе как преступной и бездарной. Наверное, поэтому чуткие ноздри современных ура-патриотов вновь уловили запах пороха, как только речь зашла о последнем русском самодержце. Еще слишком свежи кровоточащие раны истории, еще горячие угли не превратились в холодную золу. Камчатская Епархия не осталась в стороне от призыва запретить фильм «Матильда». Они, на мой взгляд, безосновательно решили, что эта кинокартина – новый пасквиль на Царя-страстотерпца. Священнослужители обратились к губернатору Камчатского края с требованием запретить показ «Матильды» в камчатских кинотеатрах.

Вот что ответил на все трудные вопросы первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов: «Прежде чем подписать прокатное удостоверение, я посмотрел фильм «Матильда» и составил о нем собственное мнение. Это хороший, сильный фильм. Это фильм о любви. О достоинстве женщины и об ответственности мужчины. Фильм не имеет никакого отношения к трагическим событиям 1918 года, в связи с которыми Николай II был признан священномучеником. Абсолютно абсурдны требования отказаться от осмысления связанных с его жизнью событий. Печально, что страшная смерть государя императора стала поводом для политического пиара отдельных лиц. Историки наверняка найдут в фильме отдельные несоответствия. Как и в любом другом недокументальном кино. Это художественный фильм. Уверен, что после просмотра многие из тех, кто критикует «Матильду», не видя ее, свое мнение изменят. А также смогут дать оценку той клевете на фильм, которой, к сожалению, поверили многие уважаемые люди».

Ему вторит директор департамента кинематографии министерства культуры РФ Вячеслав Тельнов: «Предлагаю всем охладить пыл, запастись терпением и дождаться премьеры, а главное – доверить оценку «Матильды» зрителю». Таким образом, фильм получил «путевку в жизнь» и с 23 октября этого года выйдет в прокат. Шумиха, поднятая противниками показа, лишь только подогрела интерес к кинокартине.

Вопрос

Житель ПКГО Николай Степанович К. спрашивает: «Недавно смотрел ролик в Интернете, где какой-то кандидат в депутаты показывал рукой на предвыборный баннер единоросов и говорил, что «Единая Россия», нарушив закон, сняла баннер с его изображением и повесила свой. Так ли это?»

Ответ

Уважаемый Николай Степанович, в Интернете гуляет единственный подобный ролик, на котором кандидат в депутаты Законодательного собрания Камчатского края и городской Думы ПКГО разглагольствует о несправедливости, т.е. нарушении закона. Фамилия его Каменюк, и он состоит в партии эсэров. В политику он пришел сравнительно недавно, но врать научился вдохновенно. Действительно, на проспекте 50 лет Октября находился баннер с изображением Александра Каменюка и информацией «Здоровье детей – здоровье нации. Присоединяйтесь к социальному проекту «Турник в ваш двор». Генеральный директор благотворительного фонда поддержки социальных инициатив. И ниже указан адрес электронной почты». По жалобе избирателя Тамары Половковой, не являющейся членом партии «Единая Россия» (что она особенно подчеркивает), избирательная комиссия избирательного округа № 5 решила:

«1. Удовлетворить жалобу Половковой Т.Ф.

2. Признать баннер с изображением кандидата в депутаты Законодательного собрания Камчатского края третьего созыва по дополнительным выборам по одномандатному избирательному округу № 5 Каменюка А.Б. агитационным материалом, имеющим признаки осуществления благотворительной деятельности.

3. Вынести предупреждение кандидату в депутаты Законодательного собрания Камчатского края третьего созыва по дополнительным выборам по одномандатному избирательному округу № 5 Каменюку А.Б.

4. Обязать кандидата в депутаты Законодательного собрания Камчатского края третьего созыва по дополнительным выборам по одномандатному избирательному округу № 5 Каменюка А.Б. принять меры по устранению выявленных нарушений.

5. Обязать кандидата в депутаты Законодательного собрания Камчатского края третьего созыва по дополнительным выборам по одномандатному избирательному округу № 5 Каменюка А.Б. в срок до 04.08.2017 г. предоставить информацию в окружную избирательную комиссию по избирательному округу № 5 о принятых мерах по устранению нарушений избирательного законодательства».

Господин Каменюк в своем объяснении пишет, цитирую: «Фонд не оказывает материальную помощь гражданам. Баннер размещен с целью координации трудовых усилий волонтеров проекта и не призывает граждан получать материальную помощь». Похоже, у эсэра Каменюка прогрессирует идиотизм. Любой благотворительный фонд создается с целью оказания материальной помощи гражданам, иначе он не будет называться благотворительным. Его лозунг «Турник в ваш двор» похвален сам по себе, но расценивается как обещание материальных благ неопределенному кругу избирателей, т.е. попадает под определение «подкуп», что является грубым нарушением предвыборного законодательства. За это руководителя так называемого благотворительного (он еще не совершил ни одного благого деяния) фонда, кандидата в депутаты нужно было снять с выборов. Но избирательная комиссия пожалела непутевого. Убогая хитрость Каменюка обратилась против него же. Почему он не изготовил баннер в соответствии с законом? Для этого необходимо было указать лишь выходные данные на баннере, предъявить его в избирательную комиссию и не сулить материальных благ своим избирателям. Зачем устраивать клоунаду, терять свои же деньги на изготовление баннера и оплату его аренды, рискуя быть снятым с выборов? Его попытки спровоцировать бурю в стакане воды выглядят нелепо и смешно.

Каменюк врет, и это становится смыслом всей его предвыборной агитации.

Вопрос

Житель Петропавловск-Камчатского городского округа Николай Егорович С. спрашивает: «Недавно прочитал ваш материал о гибели трех человек, утонувших на катере в открытом море. Интересно, сколько вообще человек тонут у нас хотя бы за год? Ведется ли такой подсчет?»

Ответ

Уважаемый Николай Егорович, да такой подсчет ведется. С 1 января по 17 августа 2017 года произошло 28 трагических происшествий на воде. Пострадали 56 человек, из них спасены 32 человека, погибли – 13 и пропали без вести – 11 человек. Все трагедии произошли из-за халатности и пренебрежительного отношения к своей жизни самих участников. Наша газета готовит об этом подробный материал, с которым вы ознакомитесь в ближайших номерах «Вестей». Следите за нашими публикациями.

Вопрос

Жительница краевого центра Ольга Федеровна К. спрашивает: «Недавно где-то в газетах прочитала, что из-за празднования мусульманского праздника Курбан-байрама перенесут День знаний с первого сентября на четвертое? Этот перенос коснется и Камчатки?»

Ответ

Уважаемая Ольга Федоровна, никакого переноса Дня знаний в масштабах Камчатки и России не планируется. Все останется по-прежнему. Но, как говорится, дыма без огня не бывает. На днях глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов обратился в Совет Федерации и Госдуму с идеей переноса Дня знаний на 4 сентября ради мусульманского праздника Курбан-байрам. Законодатели инициативу Альбира Крганова не поддержали, а его предложение подвергли критике. Так что мы по-прежнему продолжаем готовиться к 1 сентября».

На вопросы отвечал

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ