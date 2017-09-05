ОДНАЖДЫ…

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05 Сентября 2017

Странные и прекрасные вещи происходят с каждым из нас ежедневно. Маленькие истории и значительные события влияют на нашу жизнь, наш характер, нашу судьбу.  Ирландский философ, эстет, писатель, поэт Оскар Уайльд  однажды сказал, что «…жизнь не делится на мелочи и важные вещи. В жизни все одинаково важно…». Рассказывая истории из своей жизни, мы делимся друг с другом своими воспоминаниями. Они бывают смешными и забавными, грустными и тяжелыми, но все равно остаются для нас важными. Газета «Вести» начинает публикацию интересных историй из жизни простых людей нашей страны под общей рубрикой «Однажды…»

 

Однажды в детстве

Когда я была маленькой, очень страдала от псориаза. Им был усеян весь лоб, живот, вся спина. Зрелище не для слабонервных. Дети в школе швыряли в меня учебниками, у меня было прозвище «Чернобыль». Все продолжалось до тех пор, пока мы с родителями не переехали в другой город. В новой школе, я набралась храбрости встала перед всем классам, подняла челку и показала мой страшный, изуродованный болезнью лоб. Я рассказала про то, как каждый день мы боремся с этой болезнью, как часто мне делают капельницы и мажут мое тело и голову всяким гадким кремом, как моя измученная кожа болит по вечерам и, самое главное, это – НЕ ЗАРАЗНО. Когда я закончила мой рассказ, в классе повисла тишина, которая длилась пару секунд, но мне казалось, они были вечностью. Я закрыла глаза и приготовилась к издевательскому

«Ф-У-У-У». Но вдруг весь класс в едином порыве пошел ко мне и обнял меня. Через полгода псориаз полностью исчез. Мама говорит, что это из-за того, что мы поменяли город и климат, папа говорит, что я просто выросла. А я убеждена, что все прошло из-за доброты моих одноклассников. Спасибо им за это, они изменили мою жизнь.

 

Однажды на кухне

Мой муж – иностранец. С рождением нашего сыночка он решил углубиться в знания русского языка и теперь старается больше практиковать. Конечно, делает ошибки, иногда они милые, иногда – смешные. Апогеем стал случай, когда ему нужно было согреть воды, наверное, для чая, и он обратился в моему папе: «Передайте своей жене, чтобы она сГорела вадУ, пожалуйста». У папы всегда было отменное чувство юмора, поэтому он не растерялся, быстро среагировал и закричал маме, которая была на кухне: «Леночка, милая! Сгори в аду, пожалуйста, зять очень просит!». Смеялась, по-моему, даже наша канарейка.

 

Однажды утром

В воскресное утро мой парень решил купить на завтрак для меня что-нибудь вкусненькое и отправился в магазин. Мы расстались, как обычно: он поцеловал меня в губы, сказал, что вернется так быстро, что я не успею соскучиться. Я закрыла за ним дверь, мое сердце пело, на душе было легко и спокойно. В этот день он не вернулся домой. Его изуродованное тело нашли только через несколько недель. Опознание, похороны, люди, соболезнования – все было как в тумане. Все закончилось. Я погрузилась в тишину и боль. В этой серости прошел почти год. Однажды утром я решила прогуляться. Светило солнышко, природа как будто бы звала надышаться свежим воздухом. Я решила поехать в парк, расположенный в другой части города. Рядом с парком был рынок, даже не рынок, а отголоски прошлого – лотки на улице. Я проходила мимо них и вдруг… ОН! Отойдя от минутного шока, я позвала его по имени. Но он даже не смотрел в мою сторону. Приблизившись, я поняла, что он меня совсем не помнит. Я стала говорить с ним и выяснила, что мой любимый и родной человек уже целый год бомжует. Он не помнит, как его зовут, где он живет. Помнит удар, темноту и чью-то фразу: «Я вернусь так быстро, что ты не успеешь соскучиться». Я смотрела в его чужие глаза и плакала. Он был измучен и сильно помят, но он был ЖИВ. Вызвав скорую, мы отправились в больницу. Сейчас он находится на лечении. Врачи говорят, что память может вернуться внезапно, а может не вернуться никогда. Но я не теряю надежды. Мы видимся каждый день, много говорим. Нам выпала сложная судьба, но у нас появилась возможность влюбиться друг в друга еще раз.

 

Однажды в цветочном магазине

Моя сестричка 8 лет назад купила в цветочном магазине необычный цветок – маленький отросток оксалиса. Это цветок, листья которого напоминают крылья бабочки. Цветочек и сестричка были очень похожи: такие легкие, яркие, воздушные. Когда сестричка ухаживала за своим цветочком, она нежно говорила с ним, а «бабочки» в ответ весело приветствовали ее своими лепестками-крылышками. Однажды моя сестричка заболела. Удивительно было то, что и ее любимый цветочек начал вянуть, а когда она выздоровела – оксалис вновь распустился. И так было всегда: как только она болела, цветочек увядал, когда она выздоравливала, цветочек цвел. 3 года назад сестричка уехала за границу, оставив свои «бабочки» у нас дома, и каждый раз, когда мама замечала опавшие листочки, звонила сестричке, спрашивала про ее здоровье. И действительно, в эти моменты моя сестра неважно себя чувствовала. Моя сестра выходит замуж. Проснувшись в день свадьбы, я увидела, что оксалис расцвел ярче прежнего. По его индикатору мы все знали – наша крошка очень счастлива.

 

Однажды на работе

Я работал пять лет в доставке пиццы. Время – десять часов вечера, адрес, по которому нужно было доставить пиццу, – в двух шагах от пиццерии. Повар оказался сегодня в  настроении и выполнил заказ очень быстро. Ну, думаю, вместо обещанных полутора часов принесу заказ через 20 минут. Мелочь, а заказчику будет приятно. Звоню в дверь, открывает мне девушка в самом сексуальном нижнем белье, которое я когда-нибудь видел. Белые кружева выгодно подчеркивали ее шикарное загорелое тело. Я онемел от увиденного, она – от неожиданности. Девушка быстро захлопнула дверь и через минуту, открыла ее снова, но при этом была уже одета в какой-то нелепый халат. Стыдливый румянец ее совсем не портил. Девушка извинилась и сказала, что ошиблась, что не ждала заказ так рано. Я передал ей теплую коробочку и произнес, что после увиденного настоящий джентльмен обязан жениться. Обещание я выполнил. На свадьбу она надела то самое роскошное белье…

 

Однажды в деревне

Я выросла у бабушки. Летом гуляла с деревенскими мальчишками: мы лазили по деревьям, воровали яблоки, играли в казаков-разбойников. Бабуля только поздно вечером могла загнать меня домой, а как только первые лучики попадали в окно – я бежала к своим друзьям, чтобы снова где-нибудь набедокурить. Бабуля всегда говорила, что я девочка, что должна быть примерной, аккуратной, прилежной. Но волосы мои были вечно растрепаны, банты использовались для чего-нибудь более важного. Но была у меня одна слабость – я очень любила лошадей. В деревне нашей жили цыгане. Как-то бабуля для острастки сказала мне, что цыгане воруют детей и лошадей. И однажды я увидела, что один цыган ведет под уздцы красивого коня. Я, не раздумывая, просилась за ним в погоню. Мальчишки разбежались, а я решила следовать за «конокрадом». Я не знала, конечно, что конь этот принадлежал самому цыгану, но очень храбро и отчаянно требовала вернуть животное домой. Цыган оказался на удивление спокойным и очень добрым человеком. Когда мы зашли очень далеко, он понял, что я не отстану. Повернулся и сказал, что у меня храброе сердце. Убедив меня, что конь – его, он отвел меня домой, к бабуле, которая, естественно, уже не находила себе места. Увидев меня в компании цыгана и коня, она обомлела. Бабуля меня даже не ругала, а, целуя меня перед сном, сказала: «Внученька, ты такая вредная, что тебя даже цыгане вернули». Это было очень смешно, но грусть в ее глазах заставила меня измениться и беречь мою бабулю.

 

Однажды на 8 марта

В прошлом году я встречался с двумя девушками, и обе были хороши. Я понимал, что пришло время определиться. А тут 8 марта. Купил в качестве подарка каждой по мешку картошки. Первая – скорчила недовольное лицо и нескромно спросила: «Ты серьезно? Это вот такой мне подарок?». Вторая весело посмеялась, а на следующий день пригласила на обед с супом, жареной картошкой и пирожками с той самой картошкой. Часть оставила и сказала, что посадит несколько клубней во дворе – миниогород будет. Думаю, не нужно говорить, кого я выбрал. На следующий год 8 марта мы уже были мужем и женой.

 

Однажды в магазине

Моя девушка недавно купила себе пальто, поразительно напоминающее форму гитлеровских войск времен Второй мировой войны. Цвет, воротник, форма – все смахивало на униформу Вермахта. Что, конечно, вызвало череду приколов с моей стороны. И вот однажды я встретил мою красотку после работы. Мы зашли в магазин. Она начала что-то судорожно искать на полках: «Я должна захватить… я должна была что-то захватить...»

– Польшу, наверное, герр офицер.

Смеялись, правда, только я и пара взрослых мужиков.

 

Однажды вечером

Как-то раз я сделала заказ через интернет с доставкой курьером. Мне позвонили, сказали, что заказ привезут через два часа. Сижу, жду… 2 часа прошло, 3 часа… Заказа все нет, а уже надо было идти по делам. Думаю: все, сейчас позвоню, всех разнесу там. Потом думаю, да ладно, наверное, пробки, зачем портить кому-то рабочий день. Если я сейчас позвоню диспетчеру, на него «наеду», он позвонит курьеру, на него «наедет». А если у курьера что-то случилось? В таких муках я провела еще час. И вдруг долгожданный звонок в домофон. Открываю. Мужчина поднимается по лестнице, добродушно мне улыбается и тащит, запыхавшись, мой тяжелый заказ в одной руке. Присмотрелась, а второй руки у него не было. Он зашел, долго извинялся и рассказал, что опоздал, потому что ему пришлось срочно съездить к дочери. Ей в школе стало плохо, нужно было отвезти ее в больницу. Уходя, он поблагодарил меня за то, что он не лишился работы. В тот вечер я никуда не успела, но на душе было невероятно тепло и легко. Открывая коробку с заказом, я гордилась тем, что, сохранив терпение я, наверное, спасла несколько судеб.

 

Однажды в семье

Мне было 7 лет, когда родилась моя сестра. Но так получилось, что родители оба одновременно потеряли работу. Наступил тяжелый период в нашей жизни. Холодильник всегда был пуст. По правде сказать, мы голодали. В детских снах я видела торты, мороженое и колбасу. Сестричка моя часто плакала, мне было очень жалко и маму и ее. Из окон продуктового магазина, который находился около нашего дома, виднелись фрукты и овощи, а запах копченой колбасы, мне казалось, я чувствую прямо из своей комнаты, аромат свежего хрустящего хлеба кружил голову. Я долго думала и решала что-нибудь украсть из этого сказочного магазина. Мне казалось, это будет легко и просто. Бери и беги. Но страх сковал мои ноги и руки. Я стояла около открытого прилавка, облизывала засохшие губы, сердце мое колотилось со страшной силой. Меня заметила продавщица, подошла ко мне и спросила, что у меня случилось. Я посмотрела в ее добрые глаза и рассказала, как мы живем, и что я пришла своровать хоть что-нибудь, чтобы моя маленькая сестричка поужинала, как следует. Она меня очень внимательно выслушала, сама набрала целый пакет всякой вкуснятины и сказала: «Никогда не решайся воровать, даже если совсем плохо. Иногда можно просто попросить. Надо верить в помощь людей. Добрых людей гораздо больше». Мама долго плакала, после того как продавщица ей все рассказала. Она плакала и на следующий день, все время обнимала меня и почему-то просила прощения. С тех пор в нашем доме всегда был полный холодильник. А той продавщице мама все-все до копеечки вернула, да и еще свитер шерстяной связала. Наша «спасительница» ходит в нем до сих пор.

 

Однажды летом

Мои родители были военными и мы часто меня место жительства, но всегда мечтали съездить на море. И вот однажды, папа пришел со службы, пригласил нас с мамой в зал и очень гордо сообщил, что через два месяца мы летим…на море. Мы стали пищать прыгать, целовать его и друг друга. Напевая любимую песенку, мама пошла накрывать на стол, чтобы поужинать, а я побежала в комнату, чтобы решить, какая из игрушек поедет со мной. Когда папа поехал за билетами, в части, где он служил, что-то напутали, и проездные документы пришлось оформлять несколько раз. Мы не сильно расстроились этим препятствием, ведь впереди уже виднелся отпуск. И вот – ура! Все документы готовы, чемоданы собраны. Мы сидим в зале на диване, так сказать, на дорожку. Машина, чтобы отвезти нас в аэропорт, – под парами. Все дружно выдохнули - и вперед! Волновались все. Мама вскочила первой, побегала по дому, взяла какой-то конверт, мы обулись и поехали. Через 20 минут мама снова заглянула в сумку и вдруг побелела: она схватила не тот конверт, а папин билет – эту выстраданную свернутую бумагу – случайно забыла дома. Мы срочно развернулись и поехали домой. Папа стрелой заскочил в дом, взял, что нужно и, вернувшись, неожиданно стал целовать маму в щеки, волосы и губы. Оказалось, он забыл выключить утюг…

А в отпуск мы собирались на месяц. У-Ф-Ф-Ф – сделали мы и отправились в аэропорт. Отъехали мы недалеко, как вдруг прозвучал громкий хлопок – лопнула шина… Замена прошла не сразу. Папа помогал водителю. Взмыленный, он запрыгнул в машину. До аэропорта оставалось 20 минут и вдруг…. Перед нами возникает перевернутая фура. Дороги нет, только в объезд. На проселочной дороге мы заблудились. Подъезжая к аэропорту, мы увидели взлетающий наш самолет. Мы опоздали. Самолет уносил наши мечты вместе с собой. Спешить было уже некуда. Молча мы сели на лавочку и смотрели вслед улетающему самолету.  И вдруг услышали, что наш самолет взорвался…

Иногда препятствия на нашем пути спасают нам жизнь.

 

Однажды

Когда я была маленькой, то своего дедушку я называла Сергеем, хотя его звали Андрей. В детстве это всех забавляло. Но когда я выросла, меня стали ругать. Ладно, по имени, дедуле это нравилось, но почему другим именем? Ругались все, кроме него самого. Он всегда очень странно на меня смотрел и только целовал в голову.

Так прошло много лет, я сама стала мамой. Бабушка своих правнуков не застала, а вот дедушка прожил еще долгую жизнь. Однажды он заболел, и врачи предупредили, что возраст, состояние сердца и прочие проблемы со здоровьем вряд ли позволят ему выкарабкаться. Дедушку я расстраивать не стала этим известием, просто приходила навещать. Но по его глазам я поняла: он знает, что ему пора подготовиться.

Прихожу я в очередной раз к нему, а он говорит, что если душу свою не откроет, если не расскажет, если камень с души не снимет, легко в мир иной не уйдет. А боли у него были невыносимые. Я погладила его по руке, успокоила и, не подозревая ничего, предложила его послушать. Оказывается, у него был брат близнец. Были они настолько похожи, что даже мама не всегда их различала, они были, как говорится, не разлей вода. Брат был балагур, весельчак, а дедушка мой – застенчивый тихоня. Когда мальчишки выросли, выяснилось, что брат имеет шумный успех среди девочек, а он – нет. И вдруг наш тихоня встретил девушку своей мечты, но он не смог ее завоевать. Когда про девушку узнал весельчак, он не растерялся, закрутил с девчонкой роман и вскоре они поженились. Дедушка обиделся на брата, окончательно расстроился и уехал жить в другой город. Много лет братья не виделись. И вдруг от своей мамы дедушка узнает, что у брата от его возлюбленной есть дети, но он стал пить, гулять с другими женщинами, перестал бывать дома и вообще заботиться о своей семье. Мама срочно просила дедушку приехать, потому что брат пропал. Его нет уже больше 10 дней. Дедушка сорвался и приехал. Два дня он искал брата по притонам и бомжатникам. На третий день поиска брата удалось найти: пьяный и грязный он расплылся в жуткой улыбке и предложил выпить. Дедушка схватил в охапку брата и потащил на улицу, брат вырвался и побежал по проезжей части, но огромный грузовик прервал его движение и жизнь… Все в голове деда перемешалось. Обида захватила его душу, и он, тихоня, решился на подмену. Он быстро вложил свои документы в карман брату и по приезду скорой помощи всем сказал, что погиб Сергей, одинокий мужчина, приехавший навестить старенькую маму, а сам назвался именем брата – Андрей… Врачам было все равно, они зафиксировали смерть, забрали тело и уехали. Человек с новым именем и судьбой стоял посередине улицы, все плыло перед глазами. Сомнения мучили душу.

Он оправился к своей маме и все рассказал. Она молча выслушала и поведала, как брат прожил эти годы, как мучил он свою семью, как забыл родителей и всех, кто был рядом. Мама обняла теплыми руками своего теперь единственного сына и сказала, что все уже решено. Нужно теперь спасать того, кто жив. И так Сергей стал Андреем…

От услышанного я остолбенела. Не найдя нужных слов, я выскочила из палаты.

Я подумала, что это неправда, что из-за сильных лекарств дедушка стал бредить. Но вдруг стала вспоминать разговоры моего отца, о том, что раньше дедушка много пил, бил бабушку и вот однажды все изменилось раз и навсегда. Дом засиял счастьем и достатком, бабушка расцвела и была очень счастлива. Дедушка прожил не свою жизнь, а жизнь брата. Может, это не самый лучший его поступок, но я точно знаю, что этот человек мне безумно дорог. На следующий день мы пришли всей большой семьей в больницу, дедуля был нам очень рад. Мы целовали, обнимали его, на ушко я шепнула, как я люблю его. В этот вечер дедушка был очень счастлив. А через несколько дней его не стало….  Эту тайну родным я не открыла, но теперь молюсь за души обоих дедуль: и Сергея, и Андрея.

 

Ариша ЗИМА

(Орфография и стилистика авторов сохранена)

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."