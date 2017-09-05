05 Сентября 2017



Странные и прекрасные вещи происходят с каждым из нас ежедневно. Маленькие истории и значительные события влияют на нашу жизнь, наш характер, нашу судьбу. Ирландский философ, эстет, писатель, поэт Оскар Уайльд однажды сказал, что «…жизнь не делится на мелочи и важные вещи. В жизни все одинаково важно…». Рассказывая истории из своей жизни, мы делимся друг с другом своими воспоминаниями. Они бывают смешными и забавными, грустными и тяжелыми, но все равно остаются для нас важными. Газета «Вести» начинает публикацию интересных историй из жизни простых людей нашей страны под общей рубрикой «Однажды…»

Однажды в детстве

Когда я была маленькой, очень страдала от псориаза. Им был усеян весь лоб, живот, вся спина. Зрелище не для слабонервных. Дети в школе швыряли в меня учебниками, у меня было прозвище «Чернобыль». Все продолжалось до тех пор, пока мы с родителями не переехали в другой город. В новой школе, я набралась храбрости встала перед всем классам, подняла челку и показала мой страшный, изуродованный болезнью лоб. Я рассказала про то, как каждый день мы боремся с этой болезнью, как часто мне делают капельницы и мажут мое тело и голову всяким гадким кремом, как моя измученная кожа болит по вечерам и, самое главное, это – НЕ ЗАРАЗНО. Когда я закончила мой рассказ, в классе повисла тишина, которая длилась пару секунд, но мне казалось, они были вечностью. Я закрыла глаза и приготовилась к издевательскому

«Ф-У-У-У». Но вдруг весь класс в едином порыве пошел ко мне и обнял меня. Через полгода псориаз полностью исчез. Мама говорит, что это из-за того, что мы поменяли город и климат, папа говорит, что я просто выросла. А я убеждена, что все прошло из-за доброты моих одноклассников. Спасибо им за это, они изменили мою жизнь.

Однажды на кухне

Мой муж – иностранец. С рождением нашего сыночка он решил углубиться в знания русского языка и теперь старается больше практиковать. Конечно, делает ошибки, иногда они милые, иногда – смешные. Апогеем стал случай, когда ему нужно было согреть воды, наверное, для чая, и он обратился в моему папе: «Передайте своей жене, чтобы она сГорела вадУ, пожалуйста». У папы всегда было отменное чувство юмора, поэтому он не растерялся, быстро среагировал и закричал маме, которая была на кухне: «Леночка, милая! Сгори в аду, пожалуйста, зять очень просит!». Смеялась, по-моему, даже наша канарейка.

Однажды утром

В воскресное утро мой парень решил купить на завтрак для меня что-нибудь вкусненькое и отправился в магазин. Мы расстались, как обычно: он поцеловал меня в губы, сказал, что вернется так быстро, что я не успею соскучиться. Я закрыла за ним дверь, мое сердце пело, на душе было легко и спокойно. В этот день он не вернулся домой. Его изуродованное тело нашли только через несколько недель. Опознание, похороны, люди, соболезнования – все было как в тумане. Все закончилось. Я погрузилась в тишину и боль. В этой серости прошел почти год. Однажды утром я решила прогуляться. Светило солнышко, природа как будто бы звала надышаться свежим воздухом. Я решила поехать в парк, расположенный в другой части города. Рядом с парком был рынок, даже не рынок, а отголоски прошлого – лотки на улице. Я проходила мимо них и вдруг… ОН! Отойдя от минутного шока, я позвала его по имени. Но он даже не смотрел в мою сторону. Приблизившись, я поняла, что он меня совсем не помнит. Я стала говорить с ним и выяснила, что мой любимый и родной человек уже целый год бомжует. Он не помнит, как его зовут, где он живет. Помнит удар, темноту и чью-то фразу: «Я вернусь так быстро, что ты не успеешь соскучиться». Я смотрела в его чужие глаза и плакала. Он был измучен и сильно помят, но он был ЖИВ. Вызвав скорую, мы отправились в больницу. Сейчас он находится на лечении. Врачи говорят, что память может вернуться внезапно, а может не вернуться никогда. Но я не теряю надежды. Мы видимся каждый день, много говорим. Нам выпала сложная судьба, но у нас появилась возможность влюбиться друг в друга еще раз.

Однажды в цветочном магазине

Моя сестричка 8 лет назад купила в цветочном магазине необычный цветок – маленький отросток оксалиса. Это цветок, листья которого напоминают крылья бабочки. Цветочек и сестричка были очень похожи: такие легкие, яркие, воздушные. Когда сестричка ухаживала за своим цветочком, она нежно говорила с ним, а «бабочки» в ответ весело приветствовали ее своими лепестками-крылышками. Однажды моя сестричка заболела. Удивительно было то, что и ее любимый цветочек начал вянуть, а когда она выздоровела – оксалис вновь распустился. И так было всегда: как только она болела, цветочек увядал, когда она выздоравливала, цветочек цвел. 3 года назад сестричка уехала за границу, оставив свои «бабочки» у нас дома, и каждый раз, когда мама замечала опавшие листочки, звонила сестричке, спрашивала про ее здоровье. И действительно, в эти моменты моя сестра неважно себя чувствовала. Моя сестра выходит замуж. Проснувшись в день свадьбы, я увидела, что оксалис расцвел ярче прежнего. По его индикатору мы все знали – наша крошка очень счастлива.

Однажды на работе

Я работал пять лет в доставке пиццы. Время – десять часов вечера, адрес, по которому нужно было доставить пиццу, – в двух шагах от пиццерии. Повар оказался сегодня в настроении и выполнил заказ очень быстро. Ну, думаю, вместо обещанных полутора часов принесу заказ через 20 минут. Мелочь, а заказчику будет приятно. Звоню в дверь, открывает мне девушка в самом сексуальном нижнем белье, которое я когда-нибудь видел. Белые кружева выгодно подчеркивали ее шикарное загорелое тело. Я онемел от увиденного, она – от неожиданности. Девушка быстро захлопнула дверь и через минуту, открыла ее снова, но при этом была уже одета в какой-то нелепый халат. Стыдливый румянец ее совсем не портил. Девушка извинилась и сказала, что ошиблась, что не ждала заказ так рано. Я передал ей теплую коробочку и произнес, что после увиденного настоящий джентльмен обязан жениться. Обещание я выполнил. На свадьбу она надела то самое роскошное белье…

Однажды в деревне

Я выросла у бабушки. Летом гуляла с деревенскими мальчишками: мы лазили по деревьям, воровали яблоки, играли в казаков-разбойников. Бабуля только поздно вечером могла загнать меня домой, а как только первые лучики попадали в окно – я бежала к своим друзьям, чтобы снова где-нибудь набедокурить. Бабуля всегда говорила, что я девочка, что должна быть примерной, аккуратной, прилежной. Но волосы мои были вечно растрепаны, банты использовались для чего-нибудь более важного. Но была у меня одна слабость – я очень любила лошадей. В деревне нашей жили цыгане. Как-то бабуля для острастки сказала мне, что цыгане воруют детей и лошадей. И однажды я увидела, что один цыган ведет под уздцы красивого коня. Я, не раздумывая, просилась за ним в погоню. Мальчишки разбежались, а я решила следовать за «конокрадом». Я не знала, конечно, что конь этот принадлежал самому цыгану, но очень храбро и отчаянно требовала вернуть животное домой. Цыган оказался на удивление спокойным и очень добрым человеком. Когда мы зашли очень далеко, он понял, что я не отстану. Повернулся и сказал, что у меня храброе сердце. Убедив меня, что конь – его, он отвел меня домой, к бабуле, которая, естественно, уже не находила себе места. Увидев меня в компании цыгана и коня, она обомлела. Бабуля меня даже не ругала, а, целуя меня перед сном, сказала: «Внученька, ты такая вредная, что тебя даже цыгане вернули». Это было очень смешно, но грусть в ее глазах заставила меня измениться и беречь мою бабулю.

Однажды на 8 марта

В прошлом году я встречался с двумя девушками, и обе были хороши. Я понимал, что пришло время определиться. А тут 8 марта. Купил в качестве подарка каждой по мешку картошки. Первая – скорчила недовольное лицо и нескромно спросила: «Ты серьезно? Это вот такой мне подарок?». Вторая весело посмеялась, а на следующий день пригласила на обед с супом, жареной картошкой и пирожками с той самой картошкой. Часть оставила и сказала, что посадит несколько клубней во дворе – миниогород будет. Думаю, не нужно говорить, кого я выбрал. На следующий год 8 марта мы уже были мужем и женой.

Однажды в магазине

Моя девушка недавно купила себе пальто, поразительно напоминающее форму гитлеровских войск времен Второй мировой войны. Цвет, воротник, форма – все смахивало на униформу Вермахта. Что, конечно, вызвало череду приколов с моей стороны. И вот однажды я встретил мою красотку после работы. Мы зашли в магазин. Она начала что-то судорожно искать на полках: «Я должна захватить… я должна была что-то захватить...»

– Польшу, наверное, герр офицер.

Смеялись, правда, только я и пара взрослых мужиков.

Однажды вечером

Как-то раз я сделала заказ через интернет с доставкой курьером. Мне позвонили, сказали, что заказ привезут через два часа. Сижу, жду… 2 часа прошло, 3 часа… Заказа все нет, а уже надо было идти по делам. Думаю: все, сейчас позвоню, всех разнесу там. Потом думаю, да ладно, наверное, пробки, зачем портить кому-то рабочий день. Если я сейчас позвоню диспетчеру, на него «наеду», он позвонит курьеру, на него «наедет». А если у курьера что-то случилось? В таких муках я провела еще час. И вдруг долгожданный звонок в домофон. Открываю. Мужчина поднимается по лестнице, добродушно мне улыбается и тащит, запыхавшись, мой тяжелый заказ в одной руке. Присмотрелась, а второй руки у него не было. Он зашел, долго извинялся и рассказал, что опоздал, потому что ему пришлось срочно съездить к дочери. Ей в школе стало плохо, нужно было отвезти ее в больницу. Уходя, он поблагодарил меня за то, что он не лишился работы. В тот вечер я никуда не успела, но на душе было невероятно тепло и легко. Открывая коробку с заказом, я гордилась тем, что, сохранив терпение я, наверное, спасла несколько судеб.

Однажды в семье

Мне было 7 лет, когда родилась моя сестра. Но так получилось, что родители оба одновременно потеряли работу. Наступил тяжелый период в нашей жизни. Холодильник всегда был пуст. По правде сказать, мы голодали. В детских снах я видела торты, мороженое и колбасу. Сестричка моя часто плакала, мне было очень жалко и маму и ее. Из окон продуктового магазина, который находился около нашего дома, виднелись фрукты и овощи, а запах копченой колбасы, мне казалось, я чувствую прямо из своей комнаты, аромат свежего хрустящего хлеба кружил голову. Я долго думала и решала что-нибудь украсть из этого сказочного магазина. Мне казалось, это будет легко и просто. Бери и беги. Но страх сковал мои ноги и руки. Я стояла около открытого прилавка, облизывала засохшие губы, сердце мое колотилось со страшной силой. Меня заметила продавщица, подошла ко мне и спросила, что у меня случилось. Я посмотрела в ее добрые глаза и рассказала, как мы живем, и что я пришла своровать хоть что-нибудь, чтобы моя маленькая сестричка поужинала, как следует. Она меня очень внимательно выслушала, сама набрала целый пакет всякой вкуснятины и сказала: «Никогда не решайся воровать, даже если совсем плохо. Иногда можно просто попросить. Надо верить в помощь людей. Добрых людей гораздо больше». Мама долго плакала, после того как продавщица ей все рассказала. Она плакала и на следующий день, все время обнимала меня и почему-то просила прощения. С тех пор в нашем доме всегда был полный холодильник. А той продавщице мама все-все до копеечки вернула, да и еще свитер шерстяной связала. Наша «спасительница» ходит в нем до сих пор.

Однажды летом

Мои родители были военными и мы часто меня место жительства, но всегда мечтали съездить на море. И вот однажды, папа пришел со службы, пригласил нас с мамой в зал и очень гордо сообщил, что через два месяца мы летим…на море. Мы стали пищать прыгать, целовать его и друг друга. Напевая любимую песенку, мама пошла накрывать на стол, чтобы поужинать, а я побежала в комнату, чтобы решить, какая из игрушек поедет со мной. Когда папа поехал за билетами, в части, где он служил, что-то напутали, и проездные документы пришлось оформлять несколько раз. Мы не сильно расстроились этим препятствием, ведь впереди уже виднелся отпуск. И вот – ура! Все документы готовы, чемоданы собраны. Мы сидим в зале на диване, так сказать, на дорожку. Машина, чтобы отвезти нас в аэропорт, – под парами. Все дружно выдохнули - и вперед! Волновались все. Мама вскочила первой, побегала по дому, взяла какой-то конверт, мы обулись и поехали. Через 20 минут мама снова заглянула в сумку и вдруг побелела: она схватила не тот конверт, а папин билет – эту выстраданную свернутую бумагу – случайно забыла дома. Мы срочно развернулись и поехали домой. Папа стрелой заскочил в дом, взял, что нужно и, вернувшись, неожиданно стал целовать маму в щеки, волосы и губы. Оказалось, он забыл выключить утюг…

А в отпуск мы собирались на месяц. У-Ф-Ф-Ф – сделали мы и отправились в аэропорт. Отъехали мы недалеко, как вдруг прозвучал громкий хлопок – лопнула шина… Замена прошла не сразу. Папа помогал водителю. Взмыленный, он запрыгнул в машину. До аэропорта оставалось 20 минут и вдруг…. Перед нами возникает перевернутая фура. Дороги нет, только в объезд. На проселочной дороге мы заблудились. Подъезжая к аэропорту, мы увидели взлетающий наш самолет. Мы опоздали. Самолет уносил наши мечты вместе с собой. Спешить было уже некуда. Молча мы сели на лавочку и смотрели вслед улетающему самолету. И вдруг услышали, что наш самолет взорвался…

Иногда препятствия на нашем пути спасают нам жизнь.

Однажды

Когда я была маленькой, то своего дедушку я называла Сергеем, хотя его звали Андрей. В детстве это всех забавляло. Но когда я выросла, меня стали ругать. Ладно, по имени, дедуле это нравилось, но почему другим именем? Ругались все, кроме него самого. Он всегда очень странно на меня смотрел и только целовал в голову.

Так прошло много лет, я сама стала мамой. Бабушка своих правнуков не застала, а вот дедушка прожил еще долгую жизнь. Однажды он заболел, и врачи предупредили, что возраст, состояние сердца и прочие проблемы со здоровьем вряд ли позволят ему выкарабкаться. Дедушку я расстраивать не стала этим известием, просто приходила навещать. Но по его глазам я поняла: он знает, что ему пора подготовиться.

Прихожу я в очередной раз к нему, а он говорит, что если душу свою не откроет, если не расскажет, если камень с души не снимет, легко в мир иной не уйдет. А боли у него были невыносимые. Я погладила его по руке, успокоила и, не подозревая ничего, предложила его послушать. Оказывается, у него был брат близнец. Были они настолько похожи, что даже мама не всегда их различала, они были, как говорится, не разлей вода. Брат был балагур, весельчак, а дедушка мой – застенчивый тихоня. Когда мальчишки выросли, выяснилось, что брат имеет шумный успех среди девочек, а он – нет. И вдруг наш тихоня встретил девушку своей мечты, но он не смог ее завоевать. Когда про девушку узнал весельчак, он не растерялся, закрутил с девчонкой роман и вскоре они поженились. Дедушка обиделся на брата, окончательно расстроился и уехал жить в другой город. Много лет братья не виделись. И вдруг от своей мамы дедушка узнает, что у брата от его возлюбленной есть дети, но он стал пить, гулять с другими женщинами, перестал бывать дома и вообще заботиться о своей семье. Мама срочно просила дедушку приехать, потому что брат пропал. Его нет уже больше 10 дней. Дедушка сорвался и приехал. Два дня он искал брата по притонам и бомжатникам. На третий день поиска брата удалось найти: пьяный и грязный он расплылся в жуткой улыбке и предложил выпить. Дедушка схватил в охапку брата и потащил на улицу, брат вырвался и побежал по проезжей части, но огромный грузовик прервал его движение и жизнь… Все в голове деда перемешалось. Обида захватила его душу, и он, тихоня, решился на подмену. Он быстро вложил свои документы в карман брату и по приезду скорой помощи всем сказал, что погиб Сергей, одинокий мужчина, приехавший навестить старенькую маму, а сам назвался именем брата – Андрей… Врачам было все равно, они зафиксировали смерть, забрали тело и уехали. Человек с новым именем и судьбой стоял посередине улицы, все плыло перед глазами. Сомнения мучили душу.

Он оправился к своей маме и все рассказал. Она молча выслушала и поведала, как брат прожил эти годы, как мучил он свою семью, как забыл родителей и всех, кто был рядом. Мама обняла теплыми руками своего теперь единственного сына и сказала, что все уже решено. Нужно теперь спасать того, кто жив. И так Сергей стал Андреем…

От услышанного я остолбенела. Не найдя нужных слов, я выскочила из палаты.

Я подумала, что это неправда, что из-за сильных лекарств дедушка стал бредить. Но вдруг стала вспоминать разговоры моего отца, о том, что раньше дедушка много пил, бил бабушку и вот однажды все изменилось раз и навсегда. Дом засиял счастьем и достатком, бабушка расцвела и была очень счастлива. Дедушка прожил не свою жизнь, а жизнь брата. Может, это не самый лучший его поступок, но я точно знаю, что этот человек мне безумно дорог. На следующий день мы пришли всей большой семьей в больницу, дедуля был нам очень рад. Мы целовали, обнимали его, на ушко я шепнула, как я люблю его. В этот вечер дедушка был очень счастлив. А через несколько дней его не стало…. Эту тайну родным я не открыла, но теперь молюсь за души обоих дедуль: и Сергея, и Андрея.

Ариша ЗИМА

(Орфография и стилистика авторов сохранена)