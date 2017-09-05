СДАЛСЯ БЕЗ БОЯ

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05 Сентября 2017

Бывший сенатор от Чечни нахулиганил на статью

Медики в пятницу, 1 сентября, подтвердили, что бывший сенатор и кандидат в Президенты России Умар Джабраилов, устроивший стрельбу в отеле в центре Москвы, находился в тот момент в состоянии наркотического опьянения. Несмотря на то, что его действия представляли несомненную общественную опасность, мультимиллионер избежал даже домашнего ареста. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Пресс-секретарь бизнесмена Григорий Горчаков на вопрос о состоянии Джабраилова ответил: «Нормально, он восстанавливается».

Ночь со вторника на среду выдалась на редкость бурной для столичного отеля «Четыре сезона» (бывшая гостиница «Москва» на Тверской). Полиция задержала в номере с видом на Кремль крупного предпринимателя Умара Джабраилова, стрелявшего в потолок из  пистолета Ярыгина. При этом стрелок имел документы, разрешающие не только хранение, но и ношение огнестрельного оружия.

Выстрелы в роскошной гостинице раздались после того, как ужин миллионеру доставила не официантка, а горничная. Этого уважаемый и авторитетный бизнесмен не стерпел. Джабраилов достал наградной пистолет и разрядил часть обоймы в пол и в потолок комнаты. Охрана там на каждом углу. Сотрудники службы безопасности, услышав выстрелы, вызвали полицию.

У Джабраилова еще оставались патроны. Срыв эксцентричного бизнесмена мог плохо кончиться. Когда в дверь постучали патрульные, одурманенный наркотиками олигарх встретил их с пистолетом в руках и закричал: «Без боя не сдамся!». Потом, правда, бывший чеченский сенатор передумал сражаться и сложил оружие. Миллионера отвезли в полицейский участок. В номере нашли таблетки и белый порошок. Впрочем, вряд ли кого-то удивит, если впоследствии окажется, что это были аспирин и сода.

«Мне не нравится, что по телевидению глупости говорят о каком-то белом порошке, –  заявил на следующий день после инцидента Джабраилов. – Мало ли что они там нашли! В моей жизни наркотики были по телевизору и наркотики были перед глазами». Из этой тирады сложно что-то понять. Но то, что неадекватный олигарх представлял реальную опасность для персонала и гостей отеля, а также для полицейских – не вызывает сомнений.

В отношении Умара Джабраилова возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса РФ «Хулиганство». По части первой этой статьи (деяние, совершенное с применением оружия) бизнесмену грозит до двух лет лишения свободы. Но если следствие докажет, что олигарх оказывал сопротивление сотрудникам полиции, угрожал им пистолетом, то в ход может пойти уже вторая часть данной статьи. По ней наказание гораздо строже: до семи лет за колючей проволокой.

Пистолет Ярыгина представляет собой одну из последних разработок российских оружейников. В России он был принят на вооружение в 2003 году. Тяжелое оружие весит почти килограмм, это один из главных его недостатков. Зато пистолет имеет прицельную дальность стрельбы в сто метров. В магазине 18 патронов. В 2005 году пистолет стали выдавать в качестве наградного оружия. Как утверждает сам Умар Джабраилов, и у него пистолет появился именно в качестве награды от некоего силового ведомства, назвать которое он отказался.

Вообще-то пистолет Джабраилова вызвал множество вопросов у полицейских и сторонних экспертов. Первый из них – где хранилось якобы наградное оружие олигарха? Если рассматривать ситуацию, что стрельба началась сразу при появлении горничной с ужином, значит, насладившийся белым порошком Умар уже был с оружием. Иначе пистолет мог лежать на столике прямо у входа в номер, например, на тумбочке, журнальных столиках или даже в шкафу. Или находиться где-то среди личных вещей.

Другая загадка: кто, когда и за что пожаловал видному представителю чеченской диаспоры в Москве стреляющую награду? В Министерстве внутренних дел РФ сразу же заявили, что ведомство никогда и ничем Джабраилова не награждало. «ГУВД по Москве в 2008 году в установленном порядке было оформлено лишь разрешение на право хранения и ношения указанного пистолета», – сказал врио начальника пресс- службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

Вместе с тем «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники заявляет, что экс-сенатор был награжден пистолетом приказом бывшего главы МВД Рашида Нургалиева, который занимал свой пост с 2004 по 2012 год. По другой информации, Джабраилов был награжден оружием  в 2005 году соответствующим постановлением Правительства РФ. Пистолет Ярыгина ему, якобы, подарил глава Чечни Рамзан Кадыров. Правда, информации, когда и за что экс-сенатор Джабраилов был удостоен награды, нет.

Сам миллионер об этом вспоминать почему-то не хочет. «Меня не МВД, а другая организация наградила в 2005 или 2006 году, – уточнил по этому поводу Джабраилов. – Она относится к силовым структурам, более точно назвать ее принадлежность не могу. У меня оружие официальное, в разрешительной системе зарегистрировано».

Более того, предприниматель сгоряча похвастал в интервью агентству РБК, что кроме пистолета владеет еще и автоматом Калашникова. Иначе говоря, в распоряжении человека, увлекающегося белым порошком, оказался довольно опасный арсенал.

О том, что чеченские политики неравнодушны к огнестрельному оружию, мы узнали еще в декабре 2013 года, когда в стенах Государственной Думы РФ произошла драка, в которой фигурировал золотой пистолет депутата Адама Делимханова. У него возникли претензии к депутату Алексею Журавлеву из-за того, что тот написал запрос в Генпрокуратуру о проверке на экстремизм памятника чеченским женщинам, воевавшим в начале ХIХ века в Гудермесе. Делимханов вызвал оппонента на разговор.

Отношения выясняли у лифта. Пикантной деталью, придавшей событию стиль фильмов о Джеймсе Бонде, стал выпавший в ходе драки у Делимханова золотой пистолет. Больше всех пострадала случайная жертва. Это посетитель Журавлева, который попытался разнять дерущихся. У него были выбиты два зуба. Сам Журавлев отделался синяками.

Тогда так и не удалось достоверно установить, как вообще оружие оказалось в здании Государственной Думы. На это требуется разрешение Федеральной службы охраны, но было ли оно у Адама Делимханова – неизвестно. Любопытно было бы знать, берет ли депутат с собой золотой пистолет, например, в Кремль?

Что касается нынешнего инцидента, судя по всему, Джабраилов вряд ли окажется в местах лишения свободы, но и полностью сухим из воды выйти у него не получится. Впрочем, работа дорогих адвокатов уже налицо. Миллионеру грозил домашний арест, но его отпустили под подписку о невыезде. Кроме того, уже неоднократно поменялись и подробности инцидента.

Сначала Джабраилов вроде бы разозлился на персонал. Потом вдруг выяснилось, что он просто хотел разобрать пистолет и случайно выстрелил. А к концу минувшей недели появилась третья версия защиты: стрелял Умар от отчаяния. Будучи, по его собственным словам, человеком контуженным, бунтарский протест он выразил довольно эффектно.

Несмотря на эти объяснения, партия «Единая Россия» приостановила членство в ней Джабраилова в связи с его задержанием после стрельбы в отеле. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе партии власти. Согласно уставу «Единой России», членство автоматически приостанавливается после возбуждения уголовного дела в отношении представителя партии.

Зато Российская академия художеств (РАХ), чьим почетным членом является меценат Джабраилов, оказалась не столь щепетильной. Открывший стрельбу в гостинице миллионер сохранит свой статус в этой организации. «Если президиум принимает решение о включении академика, член-корреспондента или почетного члена, и общее собрание членов академии этот список утверждает, то эти звания, как говорится, даются пожизненно. Только сам член академии может решить отказаться от звания. Это записано в уставе», – заявил главный ученый секретарь президиума РАХ Олег Кошкин.

Сам Джабраилов через несколько дней после инцидента сообщил журналистам, что теперь с фешенебельными гостиницами, ночь в которых стоит как минимум 100 тысяч рублей, у него покончено. Теперь он живет у мамы. О том, покончил ли он с наркотиками после скандала, миллионер не сказал ничего. Следствие тем временем продолжается. С точки зрения закона, действия бывшего сенатора трактуются однозначно. «Есть правила обращения с оружием. Пользоваться им в каких-то личных  интересах, стрелять где попало, как попало, производя шум на свадьбах, где-либо еще, в том числе в конфликтных ситуациях, закон запрещает», – говорит известный юрист Георгий Тер-Акопов.

Возможно, если бы речь шла о рядовом гражданине, а не о бывшем члене Совета Федерации РФ, ареста и реального срока было бы не избежать. Но подробности скандала с охранниками Джабраилова, происшедшего в 2014 году, свидетельствуют, что у него есть достаточно возможностей, чтобы избежать тюремного заключения.

Три года назад охранники Джабраилова были арестованы после того, как 16 января 2014 года в полдень в полицию поступило сообщение о том, что в офис нотариальной конторы на Софийской набережной ворвались шестеро неизвестных и стали требовать два миллиона долларов, угрожая предметом, похожим на пистолет. Прибывшие на место происшествия сотрудники ОМВД России по столичному району Якиманка обнаружили рядом с местом происшествия автомашину «Тойота» и микроавтобус. Рядом с автомобилями находились пять кавказцев и один таджик. Они были задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Было возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 163 Уголовного кодекса  РФ «Вымогательство». Подозреваемых задержали. При осмотре автомобилей и обыске по месту проживания задержанных – в загородном доме Джабраилова – были обнаружены и изъяты травматический пистолет и магазины к нему. Также были найдены два пакетика с порошкообразным веществом неизвестного происхождения. Несмотря на всю тяжесть улик, ни один из охранников от действий полиции и кратковременного ареста не пострадал. Сейчас все они на воле и отлично себя чувствуют.

Самая большая интрига сегодня заключается в том, чем закончится нынешний грандиозный скандал. Главный герой – человек, у которого есть все.  Нет только судимости. Но теперь появился шанс получить и ее.

Дмитрий ЧЕРНОВ

 

Справка «В»

Умар Алиевич Джабраилов родился 28 июня 1958 года в Грозном, столице Чечено-Ингушской АССР. После окончания школы в Грозном Умар в 1973 году отправился в Москву, где поступил в пушно-меховой техникум. С 1977 по 1979 год он проходил службу в ракетных войсках стратегического назначения в городе Коростень Житомирской области. Во время службы, в 1977 году, Джабраилов вступил в КПСС, где состоял до 1989 года.

После армии Джабраилов вернулся в Москву. Поступил на экономический факультет МГИМО по специальности «Международные экономические отношения» и окончил его с отличием в 1985 году. В СМИ писали, что первоначальный капитал Джабраилов заработал на так называемых чеченских авизо, получая деньги у Центробанка по несуществующим банковским ордерам. Такие аферы были распространены в начале

90-х годов, когда для перечисления средств достаточно было телеграммы с паролем.

В декабре 1992 года Джабраилов основал собственную компанию «Данако», владеющую сетью бензозаправочных станций в Москве и Московской области и контрактом на поставку нефтепродуктов для государственных предприятий. В 1994 году он познакомился с американским бизнесменом Полом Тейтумом, главой совместного предприятия «Интурист-РедАмер Гостиница и Деловой Центр».

В 1997 году Джабраилов создал холдинговую группу «Плаза» и стал ее генеральным директором. В группу вошли компании «Данако», рекламная фирма «Тихая Гавань», торговые предприятия «Смоленский пассаж» и «Охотный ряд».

В 2000 году кандидатура Джабраилова была выдвинута на выборы Президента Российской Федерации возглавляемой им инициативной группой «Сила разума». Он занял последнее, одиннадцатое место с 0,08 процентами голосов.

К началу 2004 года группа «Плаза» лишилась своих основных активов. Должность президента группы Джабраилов покинул в январе 2004 года, когда был назначен представителем исполнительного органа государственной власти Чеченской Республики в Совете Федерации. В верхней палате парламента он стал заместителем председателя комитета Совета Федерации по международным делам. Полномочия Джабраилова в Совете Федерации были продлены в июле 2007 года и должны были закончиться в 2011 году. Но в конце 2009 года Джабраилов объявил о сложении с себя полномочий члена Совета Федерации.

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."