СДАЛСЯ БЕЗ БОЯ

05 Сентября 2017



Бывший сенатор от Чечни нахулиганил на статью

Медики в пятницу, 1 сентября, подтвердили, что бывший сенатор и кандидат в Президенты России Умар Джабраилов, устроивший стрельбу в отеле в центре Москвы, находился в тот момент в состоянии наркотического опьянения. Несмотря на то, что его действия представляли несомненную общественную опасность, мультимиллионер избежал даже домашнего ареста. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Пресс-секретарь бизнесмена Григорий Горчаков на вопрос о состоянии Джабраилова ответил: «Нормально, он восстанавливается».

Ночь со вторника на среду выдалась на редкость бурной для столичного отеля «Четыре сезона» (бывшая гостиница «Москва» на Тверской). Полиция задержала в номере с видом на Кремль крупного предпринимателя Умара Джабраилова, стрелявшего в потолок из пистолета Ярыгина. При этом стрелок имел документы, разрешающие не только хранение, но и ношение огнестрельного оружия.

Выстрелы в роскошной гостинице раздались после того, как ужин миллионеру доставила не официантка, а горничная. Этого уважаемый и авторитетный бизнесмен не стерпел. Джабраилов достал наградной пистолет и разрядил часть обоймы в пол и в потолок комнаты. Охрана там на каждом углу. Сотрудники службы безопасности, услышав выстрелы, вызвали полицию.

У Джабраилова еще оставались патроны. Срыв эксцентричного бизнесмена мог плохо кончиться. Когда в дверь постучали патрульные, одурманенный наркотиками олигарх встретил их с пистолетом в руках и закричал: «Без боя не сдамся!». Потом, правда, бывший чеченский сенатор передумал сражаться и сложил оружие. Миллионера отвезли в полицейский участок. В номере нашли таблетки и белый порошок. Впрочем, вряд ли кого-то удивит, если впоследствии окажется, что это были аспирин и сода.

«Мне не нравится, что по телевидению глупости говорят о каком-то белом порошке, – заявил на следующий день после инцидента Джабраилов. – Мало ли что они там нашли! В моей жизни наркотики были по телевизору и наркотики были перед глазами». Из этой тирады сложно что-то понять. Но то, что неадекватный олигарх представлял реальную опасность для персонала и гостей отеля, а также для полицейских – не вызывает сомнений.

В отношении Умара Джабраилова возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса РФ «Хулиганство». По части первой этой статьи (деяние, совершенное с применением оружия) бизнесмену грозит до двух лет лишения свободы. Но если следствие докажет, что олигарх оказывал сопротивление сотрудникам полиции, угрожал им пистолетом, то в ход может пойти уже вторая часть данной статьи. По ней наказание гораздо строже: до семи лет за колючей проволокой.

Пистолет Ярыгина представляет собой одну из последних разработок российских оружейников. В России он был принят на вооружение в 2003 году. Тяжелое оружие весит почти килограмм, это один из главных его недостатков. Зато пистолет имеет прицельную дальность стрельбы в сто метров. В магазине 18 патронов. В 2005 году пистолет стали выдавать в качестве наградного оружия. Как утверждает сам Умар Джабраилов, и у него пистолет появился именно в качестве награды от некоего силового ведомства, назвать которое он отказался.

Вообще-то пистолет Джабраилова вызвал множество вопросов у полицейских и сторонних экспертов. Первый из них – где хранилось якобы наградное оружие олигарха? Если рассматривать ситуацию, что стрельба началась сразу при появлении горничной с ужином, значит, насладившийся белым порошком Умар уже был с оружием. Иначе пистолет мог лежать на столике прямо у входа в номер, например, на тумбочке, журнальных столиках или даже в шкафу. Или находиться где-то среди личных вещей.

Другая загадка: кто, когда и за что пожаловал видному представителю чеченской диаспоры в Москве стреляющую награду? В Министерстве внутренних дел РФ сразу же заявили, что ведомство никогда и ничем Джабраилова не награждало. «ГУВД по Москве в 2008 году в установленном порядке было оформлено лишь разрешение на право хранения и ношения указанного пистолета», – сказал врио начальника пресс- службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

Вместе с тем «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники заявляет, что экс-сенатор был награжден пистолетом приказом бывшего главы МВД Рашида Нургалиева, который занимал свой пост с 2004 по 2012 год. По другой информации, Джабраилов был награжден оружием в 2005 году соответствующим постановлением Правительства РФ. Пистолет Ярыгина ему, якобы, подарил глава Чечни Рамзан Кадыров. Правда, информации, когда и за что экс-сенатор Джабраилов был удостоен награды, нет.

Сам миллионер об этом вспоминать почему-то не хочет. «Меня не МВД, а другая организация наградила в 2005 или 2006 году, – уточнил по этому поводу Джабраилов. – Она относится к силовым структурам, более точно назвать ее принадлежность не могу. У меня оружие официальное, в разрешительной системе зарегистрировано».

Более того, предприниматель сгоряча похвастал в интервью агентству РБК, что кроме пистолета владеет еще и автоматом Калашникова. Иначе говоря, в распоряжении человека, увлекающегося белым порошком, оказался довольно опасный арсенал.

О том, что чеченские политики неравнодушны к огнестрельному оружию, мы узнали еще в декабре 2013 года, когда в стенах Государственной Думы РФ произошла драка, в которой фигурировал золотой пистолет депутата Адама Делимханова. У него возникли претензии к депутату Алексею Журавлеву из-за того, что тот написал запрос в Генпрокуратуру о проверке на экстремизм памятника чеченским женщинам, воевавшим в начале ХIХ века в Гудермесе. Делимханов вызвал оппонента на разговор.

Отношения выясняли у лифта. Пикантной деталью, придавшей событию стиль фильмов о Джеймсе Бонде, стал выпавший в ходе драки у Делимханова золотой пистолет. Больше всех пострадала случайная жертва. Это посетитель Журавлева, который попытался разнять дерущихся. У него были выбиты два зуба. Сам Журавлев отделался синяками.

Тогда так и не удалось достоверно установить, как вообще оружие оказалось в здании Государственной Думы. На это требуется разрешение Федеральной службы охраны, но было ли оно у Адама Делимханова – неизвестно. Любопытно было бы знать, берет ли депутат с собой золотой пистолет, например, в Кремль?

Что касается нынешнего инцидента, судя по всему, Джабраилов вряд ли окажется в местах лишения свободы, но и полностью сухим из воды выйти у него не получится. Впрочем, работа дорогих адвокатов уже налицо. Миллионеру грозил домашний арест, но его отпустили под подписку о невыезде. Кроме того, уже неоднократно поменялись и подробности инцидента.

Сначала Джабраилов вроде бы разозлился на персонал. Потом вдруг выяснилось, что он просто хотел разобрать пистолет и случайно выстрелил. А к концу минувшей недели появилась третья версия защиты: стрелял Умар от отчаяния. Будучи, по его собственным словам, человеком контуженным, бунтарский протест он выразил довольно эффектно.

Несмотря на эти объяснения, партия «Единая Россия» приостановила членство в ней Джабраилова в связи с его задержанием после стрельбы в отеле. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе партии власти. Согласно уставу «Единой России», членство автоматически приостанавливается после возбуждения уголовного дела в отношении представителя партии.

Зато Российская академия художеств (РАХ), чьим почетным членом является меценат Джабраилов, оказалась не столь щепетильной. Открывший стрельбу в гостинице миллионер сохранит свой статус в этой организации. «Если президиум принимает решение о включении академика, член-корреспондента или почетного члена, и общее собрание членов академии этот список утверждает, то эти звания, как говорится, даются пожизненно. Только сам член академии может решить отказаться от звания. Это записано в уставе», – заявил главный ученый секретарь президиума РАХ Олег Кошкин.

Сам Джабраилов через несколько дней после инцидента сообщил журналистам, что теперь с фешенебельными гостиницами, ночь в которых стоит как минимум 100 тысяч рублей, у него покончено. Теперь он живет у мамы. О том, покончил ли он с наркотиками после скандала, миллионер не сказал ничего. Следствие тем временем продолжается. С точки зрения закона, действия бывшего сенатора трактуются однозначно. «Есть правила обращения с оружием. Пользоваться им в каких-то личных интересах, стрелять где попало, как попало, производя шум на свадьбах, где-либо еще, в том числе в конфликтных ситуациях, закон запрещает», – говорит известный юрист Георгий Тер-Акопов.

Возможно, если бы речь шла о рядовом гражданине, а не о бывшем члене Совета Федерации РФ, ареста и реального срока было бы не избежать. Но подробности скандала с охранниками Джабраилова, происшедшего в 2014 году, свидетельствуют, что у него есть достаточно возможностей, чтобы избежать тюремного заключения.

Три года назад охранники Джабраилова были арестованы после того, как 16 января 2014 года в полдень в полицию поступило сообщение о том, что в офис нотариальной конторы на Софийской набережной ворвались шестеро неизвестных и стали требовать два миллиона долларов, угрожая предметом, похожим на пистолет. Прибывшие на место происшествия сотрудники ОМВД России по столичному району Якиманка обнаружили рядом с местом происшествия автомашину «Тойота» и микроавтобус. Рядом с автомобилями находились пять кавказцев и один таджик. Они были задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Было возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 163 Уголовного кодекса РФ «Вымогательство». Подозреваемых задержали. При осмотре автомобилей и обыске по месту проживания задержанных – в загородном доме Джабраилова – были обнаружены и изъяты травматический пистолет и магазины к нему. Также были найдены два пакетика с порошкообразным веществом неизвестного происхождения. Несмотря на всю тяжесть улик, ни один из охранников от действий полиции и кратковременного ареста не пострадал. Сейчас все они на воле и отлично себя чувствуют.

Самая большая интрига сегодня заключается в том, чем закончится нынешний грандиозный скандал. Главный герой – человек, у которого есть все. Нет только судимости. Но теперь появился шанс получить и ее.

Дмитрий ЧЕРНОВ

Справка «В»

Умар Алиевич Джабраилов родился 28 июня 1958 года в Грозном, столице Чечено-Ингушской АССР. После окончания школы в Грозном Умар в 1973 году отправился в Москву, где поступил в пушно-меховой техникум. С 1977 по 1979 год он проходил службу в ракетных войсках стратегического назначения в городе Коростень Житомирской области. Во время службы, в 1977 году, Джабраилов вступил в КПСС, где состоял до 1989 года.

После армии Джабраилов вернулся в Москву. Поступил на экономический факультет МГИМО по специальности «Международные экономические отношения» и окончил его с отличием в 1985 году. В СМИ писали, что первоначальный капитал Джабраилов заработал на так называемых чеченских авизо, получая деньги у Центробанка по несуществующим банковским ордерам. Такие аферы были распространены в начале

90-х годов, когда для перечисления средств достаточно было телеграммы с паролем.

В декабре 1992 года Джабраилов основал собственную компанию «Данако», владеющую сетью бензозаправочных станций в Москве и Московской области и контрактом на поставку нефтепродуктов для государственных предприятий. В 1994 году он познакомился с американским бизнесменом Полом Тейтумом, главой совместного предприятия «Интурист-РедАмер Гостиница и Деловой Центр».

В 1997 году Джабраилов создал холдинговую группу «Плаза» и стал ее генеральным директором. В группу вошли компании «Данако», рекламная фирма «Тихая Гавань», торговые предприятия «Смоленский пассаж» и «Охотный ряд».

В 2000 году кандидатура Джабраилова была выдвинута на выборы Президента Российской Федерации возглавляемой им инициативной группой «Сила разума». Он занял последнее, одиннадцатое место с 0,08 процентами голосов.

К началу 2004 года группа «Плаза» лишилась своих основных активов. Должность президента группы Джабраилов покинул в январе 2004 года, когда был назначен представителем исполнительного органа государственной власти Чеченской Республики в Совете Федерации. В верхней палате парламента он стал заместителем председателя комитета Совета Федерации по международным делам. Полномочия Джабраилова в Совете Федерации были продлены в июле 2007 года и должны были закончиться в 2011 году. Но в конце 2009 года Джабраилов объявил о сложении с себя полномочий члена Совета Федерации.